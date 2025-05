Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 6.418 contagios y 108 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 4.941 nuevos casos de coronavirus . De esta cifra, 2.768 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, mientras que el lunes la cifra era de 1.349. En cuanto a los fallecidos por Covid-19, ayer se registraron 205 más, de los cuales 251 se han registrado en la última semana. España vuelve así a las dos centenas de fallecidos, una cifra que no se alcanzaba desde el pasado 26 de marzo.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 180,69 casos por cada 100.000 habitantes , en comparación con los 188,97 notificado ayer por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Joe Biden se puso como objetivo que el 70% de la población adulta de EE.UU. haya recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 antes del 4 de julio, el Día de la Independencia, que el país celebra entre barbacoas y fuegos artificiales. Ante las evidencias de que cada vez hay más resistencia entre los no vacunados a ponerse el pinchazo, la Casa Blanca intenta recuperar el ritmo de vacunación con campañas publicitarias, financiación a estados y entidades locales y propuestas como la presentada este martes: un acuerdo con Uber y Lyft para que los viajes a centros de vacunación sean gratuitos. Informa Javier Ansorena

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha planteado la posibilidad de que el Covid-19 pueda desaparecer a final del próximo año. "A lo mejor a final del año que viene podemos decir que no haya coronavirus. Estamos en esa situación, probablemente seguirá entre nosotros, pero hay opciones de que no pase así", ha aseverado en un ciclo de conferencias en Ciudad Real.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no ha ratificado la limitación de un máximo de 10 personas juntas en actividades deportivas al aire libre en la región, así como la de un máximo de 50 personas en comitivas fúnebres, pues restringe el derecho fundamental de reunión. Por el contrario, sí da visto bueno a las medidas de protección de trabajadores en centros sociosanitarios por medio de test y a las medidas que inciden en la cuarentena y aislamiento de personas contagiadas por coronavirus.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha ratificado las medidas del Gobierno autonómico para contener la pandemia. En concreto, en las reuniones de carácter informal y no reglado se permitirán agrupaciones de un máximo de seis personas, tanto en espacios públicos como privados, salvo convivientes en cuyo caso no habrá límites. Y también se establece una restricción en los lugares de culto, al fijar un aforo máximo permitido de un 75% y, adicionalmente, en el caso de las ceremonias un máximo de 50 personas en el interior.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha indicado que el próximo curso universitario se prevé presencial en el que sigan vigentes las medidas sanitarias para prevenir contagios, aunque hasta que no llegue el mes de agosto no se adoptarán medidas más concretas.