Coronavirus España hoy: La incidencia acumulada vuelve a subir por encima del riesgo alto: 152 casos

Previo a ese informe, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, señaló que se ha experimentado un descenso de casos a nivel nacional, pero alertó que se trata de una situación "volátil" e instó a la población a no bajar la guardia.

El total de fallecidos se sitúa en 22.268, los mismos que los registrados el jueves: 14.175 en hospital o centro sociosanitario, 4.566 en residencia, 1.183 en domicilio y 2.344 que no son clasificables por falta de información.

La incidencia aumenta a 132 casos por 100.000 habitantes, se dispara a 1.132 entre menores de 17 y 18 años, y Hernani suma 65 nuevos positivos. El País Vasco ha registrado este pasado jueves 406 nuevos casos de Covid-19, 18 más que un día antes, y la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas se ha incrementado al 6,1%, mientras que la incidencia acumulada sube a 132 casos por 100.000 habitantes en 14 días, once puntos más que el miércoles, y alcanza los 1.132 casos entre los menores de 17 a 18 años. Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado jueves se han realizado 6.628 pruebas diagnósticas (3.579 PCR y 3.049 test de antígenos), por debajo de las 7.516 del miércoles, con un resultado de 406 nuevos infectados, frente a los 388 de la jornada anterior. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas se ha incrementado en un punto, del 5,2% al 6,1%.

La Consejería de Salud asturiana ha confirmado la detección de 239 nuevos casos de coronavirus correspondientes a las 24 horas de este jueves, jornada en la que se produjeron 6 ingresos en planta y ninguno en UCI, y se registraron 5 altas hospitalarias. El Sespa realizó el jueves 2.227 pruebas de coronavirus y la tasa de positividad se situó en el 10,91%. Según ha informado el Principado en nota de prensa, este jueves no se produjo ningún fallecimiento. Actualmente, hay 33 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de Covid-19 y otras 11 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. La ocupación total por coronavirus en los hospitales asturianos se sitúa en el 1,33% y, en el caso de las UCI se eleva al 3,69%.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este viernes la coordinación existente entre administraciones en los brotes que se están dando entre los jóvenes, a los que ha apelado llamando a la prudencia. "Estamos en proceso de olvidar la pandemia, que un error no nos fastidie a todos", ha señalado.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, este jueves no se produjo ningún fallecimiento. Actualmente, hay 33 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid y otras 11 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. La ocupación total por covid en los hospitales asturianos se sitúa en el 1,33% y, en el caso de las UCI se eleva al 3,69%.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Área de Salud de El Hierro, informa de que este sábado, las personas residentes en cualquier municipio de la isla mayores de 20 años y que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19 podrán acudir a vacunarse sin cita previa de 09.00 a 13.30 horas en el punto instalado en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes.