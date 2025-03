Coronavirus España directo: Sanidad sube en 9.658 casos la cifra total de contagios y suma 25 fallecidos

19:08 Simón, de nuevo. sobre la apertura de los colegios (ahora a nivel general) "Tenemos que valorar diferentes factores [...] y ser conscientes de la dificultad de establecer líneas rojas. [...] No sería el mismo umbral en una zona rural que en una urbana, no podemos caer en errores de justicia entre una zona y otra. Vamos a intentar abrir y mantener abiertas las escuelas,si hay que cerrar un aula concreta no es lo mismo que cerrar todo el colegio. Si hay transmisión clara dentro del colegio sí que habrá que cerrar. Pero son situaciones en que hay que valorar específicamente, situaciones muy excepcionales que hay que intentar delimitar geográficamente al máximo".

18:56 Simón, sobre la apertura de los colegios en Madrid Incide en que, a pesar de que "en Madrid hay un incremento de la transmisión superior a otras comunidades autónomas, no toda la región se encuentra en la misma situación" y asegura que el gobierno regional está mejorando medidas para controlar la situación. "Entiendo que se estará en disposición de abrir los colegios, en general, aunque algún lugar concreto pueda retrasarlo un poco", concluye al hablar sobre este tema.

18:46 Dato actualizado de la Covid-19 Sanidad sube en 9.658 casos la cifra total de contagios y suma 25 fallecidos.

18:45 Simón, sobre Aragón El epidemiólogo subraya que la región ha sido "valiente y precoz a la hora de tomar las medidas que ha tenido que tomar". No obstante pide no hacer comparaciones con otras comunidades.

18:42 Rueda de prensa de Fernando Simón El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dice que "el número de brotes detectados desde el jueves es de 687 nuevos brotes, con un total de 5.300 casos. Seguimos teniendo los mismos ámbitos prioritarios: los de corte social, las reuniones familiares y de amigos siguen siendo el principal foco de contagios".

18:35 Rueda de prensa de Fernando Simón La edad media de casos diagnosticados se sitúa en torno a los 37 y 38 años, una cifra que baja hasta los 35 en las últimas semanas.

18:34 Rueda de prensa de Fernando Simón El epidemiólogo destaca la labor detección y rastreo que se está realizando y asegura que aunque existe cierta presión en atención primaria no hay saturación, habla por tanto de "una situación relativamente tranquila en los hospitales". Comunica que hay 715 ingresados en la UCI y que "el número de altas e ingresos hospitalarios se va compensando". En cuanto a la tasa de letalidad "sigue siendo muy baja, 0,4 por ciento".

18:29 Rueda de prensa de Fernando Simón El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias informa de un incremento de3.781 positivos diagnosticados en las últimas 24 horas. Cataluña, Madrid, Aragón y País Vasco son las comunidades que más casos han notificado.

17:52 Un juzgado obliga a 50 personas de Bolaños de Calatrava a aislarse en sus domicilios El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real ha dictado un auto con fecha de este jueves por el que se ratifica, para un plazo de 14 días, el aislamiento domiciliario obligatorio para cincuenta personas en el municipio de Bolaños de Calatrava. Un juzgado obliga a 50 personas de Bolaños de Calatrava a aislarse en sus domicilios Un juzgado obliga a 50 personas de Bolaños de Calatrava a aislarse en sus domicilios

17:50 Alemania impondrá una cuarentena a los viajeros de zonas de riesgo hasta que presenten un test negativo Alemania impondrá una cuarentena a los viajeros de zonas de riesgo -entre las que se incluye a España- hasta que presenten un test negativo realizado, como pronto, a los cinco días de su ingreso en el país, acordaron la canciller, Angela Merkel, y los líderes regionales. Dentro de la Unión Europea (UE) están en esa categoría España -con la excepción de las islas Canarias-, y distintas zonas de Bélgica, Bulgaria, Francia, Croacia, y Rumanía. El principado de Andorra quedó incluido ayer en la lista.

17:21 «Sí quiero», la lucha para que no se cancelen las celebraciones de bodas Las bodas deben seguir adelante y sin limitación horaria. Al menos así lo consideran desde la Asociación de Profesionales y Bodas en España (APBE). En los últimos días, algunas de las reglas del juego han cambiado y, si hasta el momento las bodas se celebraban adaptándose a las normas de la nueva normalidad, ahora las comunidades autónomas, excepto Andalucía, limitan las celebraciones hasta la 01:00 am. Desde APBE ruegan encarecidamente que las Comunidades Autónomas eliminen esa norma y «no metan a las bodas en el saco de la hostelería y el ocio nocturno. «Sí quiero», la lucha para que no se cancelen las celebraciones de bodas «Sí quiero», la lucha para que no se cancelen las celebraciones de bodas

17:04 Menos contagios pero más muertes y hospitalizados en la Comunidad de Madrid en las últimas 24 horas Los contagios de coronavirus notificados en las últimas 24 horas en la Comunidad de Madrid han bajado a 817, a los que hay que sumar 2.618 casos que datan de días anteriores y han sido incorporados ahora al recuento, pero los fallecidos han aumentado a quince y los hospitalizados ya suman 1.601 en un día. Desde el inicio de la pandemia se han detectado en la Comunidad de Madrid 118.887 casos confirmados de coronavirus por PCR, según el informe que publica este jueves la Consejería de Sanidad y que recoge los datos del miércoles. Además, han perdido la vida a causa de esta enfermedad 15.214 personas: 9.399 en los hospitales, 4.830 en centros sociosanitarios, 956 en domicilios y 29 en otros lugares.



17:00 Cataluña no descarta recurrir a rastreadores militares "si es necesario" La portavoz del Govern, Meritxell Budó, no descarta que Cataluña recurra a rastreadores militares "si es necesario", aunque precisa que "en estos momentos no es necesario" porque el departamento de Salud de la Generalitat ya dispone de un servicio propio que ha "multiplicado" sus efectivos. En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán de este jueves, la consellera ha afirmado que la pandemia les ha enseñado a no "hablar categóricamente de algo sí o no", por lo que no cierran la puerta a aceptar la oferta del Gobierno, que planteó la cesión de 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas a las autonomías. "Si es necesario, activaremos lo que sea necesario, pero en estos momentos tenemos un servicio propio", ha recalcado Budó, que ha agregado que el Govern quiere conocer la "letra pequeña" de la oferta del Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de hacer una valoración más extensa de la misma.

16:43 La hostelería se desangra con 700.000 personas menos trabajando que hace un año Dentro del sector servicios, la hostelería es una de las ramas más golpeadas por la crisis del Covid-19. Cierre forzoso durante meses en lo peor de la pandemia y reapertura posterior al ralentí. Todo ello ha provocado que a cierre de julio el sector haya perdido 265.072 trabajadores en términos interanuales, lo que equivale al 14,61% del total de la actividad. Así se desprende de un informe elaborado por Comisiones Obreras (CC.OO.). La hostelería se desangra con 700.000 personas menos trabajando que hace un año La hostelería se desangra con 700.000 personas menos trabajando que hace un año

15:18 Rueda de prensa Illa dice que es cada comunidad autónoma la que tiene que decidir las sanciones para los padres que lleven a sus hijos enfermos al cole, aunque asegura que no lo concibe. "Vamos a ver si somos un poco serios, porque si no esto no tiene solución".

15:14 Rueda de prensa Sobre la conciliación, dice la ministra, depende no solo de Sanidad y Educación, sino también de Trabajo.

15:08 Rueda de prensa Si hay brotes en varias aulas, dice el ministro, se tiene que estudiar caso a caso para decidir si se cierra el colegio o no.

15:07 Rueda de prensa "Si aparece un caso positivo en un grupo estable el grupo entero tiene que permanecer en cuarentena. Si ese caso no es en un grupo de convivencia estable solo tienen que proceder a la cuarentena los contratos estrechos", dice Illa.

15:05 Rueda de prensa Las ratios se reducen con la nueva contratación que las comunidades han previsto en sus protocolos, dice Celaá.

15:03 Rueda de prensa Sobre el absentismo, dice Celaá, se ha encargado un informe jurídico que se pondrá a disposición de las comunidades autónomas. Recuerda la ministra que la educación es un derecho fundamental.

15:02 Rueda de prensa Sobre la posibilidad de cerrar colegios, Salvador Illa asegura que el acuerdo es reiniciar la vuelta al cole de forma presencial pero si hay situaciones que lo requieran se buscarán las medidas apropiadas.

15:01 Rueda de prensa La ministra de Educación, Isabel Celaá, explica que la toma de temperatura será tanto en el ámbito del domicilio como en el ámbito escolar.

14:54 Rueda de prensa "Necesitamos dar respuestas coordinadas. Tenemos un reto de país sin precedentes y necesitamos alcanzar un mínimo común de entendimiento que genere confianza y esperanza", dice Darias.

14:53 Rueda de prensa Dice Darias que la próxima conferencia de presidentes tendrá lugar el 4 de septiembre.

14:51 Rueda de prensa Interviene la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

14:49 Rueda de prensa Sobre la vacunación de la gripe, dice Illa, se empezará la campaña un poco antes, durante la primera quincena de octubre.

14:46 Rueda de prensa Illa resalta medidas como la distancia interpersonal de 1,5 metros, aunque puede haber excepciones, el uso de la mascarilla a partir de 6 años de edad, la higiene de manos como mínimo cinco veces al día, la ventilación frecuente y, si es posible, de forma constante y la toma de temperatura antes del inicio de la jornada escolar en la modalidad que escoja cada comunidad

14:45 Rueda de prensa Illa habla de "acuerdo unánime" para que la educación sea presencial. "Vamos a empezar el curso de forma presencial".

14:43 Rueda de prensa Toma la palabra ahora el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Hemos pensado que era bueno hacer una revisión de todos los mecanismos para garantizar un inicio del curso escolar con plenas garantías sanitarias"

14:41 Rueda de prensa Celaá elogia el trabajo de todo el personal que ha trabajado en los centros educativos durante este tiempo.

14:39 Rueda de prensa "Desde hace meses estamos trabajando en el inicio del curso escolar 20-21. Hay mucho trabajo hecho porque nuestro objetivo ha sido el de garantizar el derecho de los menores a la educación en un entorno seguro", dice Celaá

14:36 Educación para la salud El alumnado recibirá educación para la salud, dice Celaá, y se dará importancia a la ventilación y limpieza del centro.

14:36 Uso de mascarilla La ministra reitera que la mascarilla será obligatoria a partir de los seis años de edad.

14:34 29 medidas y 5 recomendaciones Celaá explica que el acuerdo pretende garantizar una vuelta segura a las aulas, con medidas importantes de carácter presencial, priorizando esta al menos hasta 2 de ESO

14:33 Rueda de prensa La ministra de Educación, Isabel Celaá, asegura que en la reunión se ha alcanzado un acuerdo total con las comunidades autónomas.

14:10 Bruselas cierra con AstraZeneca un primer contrato de compra de vacunas Covid La Comisión Europea (CE) cerró este jueves el "primer contrato" de compra de la vacuna contra el coronavirus con la farmacéutica británica AstraZeneca, que le garantizará el acceso a al menos 300 millones de dosis, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El contrato, que abre la puerta a la adquisición de 100 millones de dosis adicionales, se rubrica en nombre de los Estados miembros y distribuiría las dosis de forma proporcional en función de la población de cada país.

13:58 Las Rozas ofrece a los colegios sus parques y centros municipales El Ayuntamiento de Las Rozas ha ofrecido a los centros educativos de la localidad "todos sus recursos municipales" para garantizar que la vuelta al colegio “sea segura frente a la COVID-19”, incluidos espacios al aire libre como parques.

El Consistorio subraya en un comunicado que en la localidad serán casi 22.000 los alumnos que regresen a las clases, ante lo que la administración local ha diseñado sendos programas de cesión de espacios públicos, de limpieza de las aulas e instalaciones, y de dotación de “ayudas especiales” para el refuerzo a la digitalización y reducción de la brecha digital.

13:45 Vitoria estudia permitir la apertura por el día de pubs y locales nocturnos El Ayuntamiento de Vitoria está estudiando "la mejor fórmula jurídica" para permitir que los establecimientos con licencia de tipo III (ocio nocturno) que permanecen cerrados desde que el Gobierno Vasco prohibió su apertura el 19 de agosto puedan abrir sus puertas durante el día para servir pintxos y bebidas. La mesa de coordinación del Plan de Contingencia del Ayuntamiento de Vitoria se ha reunido este jueves para analizar nuevas medidas ante posibles rebrotes de coronavirus y para buscar "un equilibrio con el desarrollo económico y social", especialmente con la hostelería, ha explicado el alcalde, Gorka Urtaran.



13:30 Finlandia mantiene controlada la pandemia y no ve signos de un repunte grave Las autoridades sanitarias de Finlandia informaron este jueves de que el número de nuevos contagios por Covid-19 en el país nórdico se mantiene en niveles relativamente bajos, por lo que en estos momentos no ven signos de que pueda producirse un repunte grave a corto plazo.

Según el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL), la pandemia sigue avanzando lentamente y supera ya los 8.000 casos, pero la cifra de nuevos contagios se ha mantenido estable en las últimas tres semanas en torno a los 160 semanales.

13:17 Madrid cerrará por la noche todos los parques y jardines desde el 1 de septiembre

La ciudad de Madrid cerrará desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana todos los más de 3.000 parques y jardines de toda la capital a partir del 1 de septiembre, una medida para evitar más propagaciones del coronavirus ante los nuevos repuntes en la región.

Así lo ha indicado el alcalde y la vicealcadesa de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís en la rueda de prensa de este mediodía tras la Junta de Gobierno. Almeida ha indicado que para ello se actuará informando también controlando estas zonas verdes no valladas a través de la Policía Municipal.

13:01 Andalucía registra 816 nuevos positivos y 1 fallecido en el último día Andalucía ha registrado en las últimas 24 horas 816 nuevos positivos de coronavirus por prueba PCR -30 menos de los que se contabilizaron ayer, día en el que se dio el mayor número de positivos- y un fallecido, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). En los últimos doce días la comunidad andaluza ha contabilizado nuevas muertes todas las jornadas salvo el pasado jueves, por lo que van 32 fallecidos por coronavirus desde el 16 de agosto, y un total de 1.491 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.



12:52 Pasa a planta el paciente con Covid-19 que más tiempo estuvo en UCI en España El Hospital Gregorio Marañón ha trasladado a planta al paciente con covid-19 que más tiempo ha estado en una UCI en España: Ángel Rodríguez Guzmán, de 70 años, que ha permanecido ingresado 158 días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El paciente fue hospitalizado el 17 de marzo y a los dos días de su llegada tuvo que ser trasladado una de las UCI del Marañón, en aquel momento a la Unidad Coronaria que estaba habilitada como unidad de cuidados intensivos.

12:40 Francia pone 21 de sus 101 departamentos en zona roja por el alza del virus El Gobierno francés declaró este jueves otros 19 de sus 101 departamentos en "zona roja" por una mayor circulación del coronavirus, que se suman a los de París y el de Bouches du Rhône, cuya capital es Marsella, y permiten a las autoridades locales tomar medidas adicionales de restricción. La decisión anunciada por el primer ministro, Jean Castex, autoriza a los prefectos a limitar los desplazamientos de personas y vehículos, prohibir ciertas concentraciones de gente o cerrar de forma provisional restaurantes, museos o mercados, entre otros puntos, cuando se considere necesario.



12:28 La Comunidad Valenciana pedirá 150 rastreadores militares al Gobierno La Generalitat Valenciana pedirá este jueves al Gobierno la colaboración de 150 de los 2.000 rastreadores militares que el Ejecutivo ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para controlar la expansión del coronavirus.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Generalitat, después de que el president, Ximo Puig, haya avanzado esta petición, concretada para el área metropolitana de Valencia, en Telecinco esta mañana, antes de presidir la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para abordar la aplicación de las medidas de control de rebrotes de la COVID-19.

12:19 Robles asegura que Sanidad valorará las peticiones de rastreadores y fijará los necesarios La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha precisado este jueves que quien valorará el número de rastreadores que necesita cada comunidad será el Ministerio de Sanidad, a quien las autonomías deben dirigir sus solicitudes, tras lo cual "inmediatamente" Defensa los pondrá a disposición.

Robles se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas tras la presentación, en su ministerio, del plan de rastreo, después de que la Generalitat Valenciana y la Región de Murcia hayan anunciado que solicitarán al Gobierno la colaboración de 150 y 60 de los 2.000 rastreadores militares que el Ejecutivo ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, respectivamente.

12:15 Identificado medio centenar de jóvenes en León por una fiesta en un bar de Eras de Renueva La Policía Local del Ayuntamiento de León ha identificado a 51 jóvenes, 17 de ellos menores de edad, por incumplimiento de la normativa reguladora de la prevención de los contagios por la COVID-19 en la celebración de una fiesta no autorizada en un bar de la zona de Eras de Renueva.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, alrededor de las 19.30 horas, cuando los jóvenes se encontraban tanto en el interior del establecimiento como en la zona de terraza, sin respetar la distancia de seguridad y sin llevar la mascarilla.

12:02 Oncólogos advierten de que fumar cigarrillos electrónicos puede aumentar el riesgo de Covid-19 Los oncólogos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por 500 especialistas de toda España, han advertido ante la nueva oleada de casos de coronavirus especialmente en personas jóvenes, que fumar cigarros electrónicos podría incrementar el riesgo de transmisión.

Así, un estudio publicado por la revista 'Journal of Adolescent Health' destaca que el diagnóstico de COVID-19 fue cinco veces mayor entre los usuarios de estos dispositivos con edades comprendidas entre los 13 y 24 años. "Estamos alertando desde el inicio de la pandemia de los efectos del binomio COVID-19 y tabaco, tanto a nivel de transmisión como su repercusión sobre la salud pulmonar", destaca el jefe de oncología del Hospital Puerta de Hierro y presidente del GECP, Mariano Provencio.

11:51 La pandemia de coronavirus deja ya más de 24 millones de casos en todo el mundo La pandemia de coronavirus que se originó a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan ha rebasado ya los 24 millones de casos, de los que más de la mitad se han producido en Estados Unidos, Brasil e India, los países más afectados, según el balance ofrecido este jueves por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. En total, 24.181.120 personas han contraído el virus, de las que más de 12,8 millones de encuentran en los tres países más afectados, mientras que la cifra de fallecidos ha superado igualmente los 825.000, con otros 6.000 muertos más que el día anterior.



11:35 El Gobierno confía en que en septiembre Radar COVID esté lista en toda España El Gobierno confía en que a mediados de septiembre la aplicación de rastreo de contagios de coronavirus, Radar COVID, pueda estar en marcha en todo el territorio nacional. Según ha reconocido en una entrevista en Antena 3 la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, esta semana se ha registrado un salto muy importante en las descargas de la aplicación, que ya suman los 2,6 millones.



11:28 Rusia rebasa los 975.000 casos tras sumar 4.700 más el último día Rusia ha rebasado ya los 975.000 casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia tras contabilizar otros 4.700 más en el último día, según ha informado este jueves el centro operativo contra la propagación del virus.

En concreto, en las últimas 24 horas ha habido 4.711 nuevos casos, incluidos 1.114 asintomáticos --el 23,6 por ciento--, lo que sitúa el total de contagios en 975.576 infectados. Los nuevos contagios siguen concentrados mayoritariamente en Moscú y su provincia así como en San Petersburgo, la segunda ciudad del país.

11:13 Corea del Norte sigue sin detectar un solo positivo, según la OMS Corea del Norte sigue sin detectar un solo positivo de Covid-19 tras haber testado a más de 2.700 personas, adelantó hoy la web especializada NK News citando al representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el aislado país. Hasta el pasado 20 de agosto, Corea del Norte había realizado pruebas PCR a 2.767 personas y todas dieron negativo, según aseguró el representante de la OMS en Pionyang, el filipino Edwin Salvador.



11:00 Alemania se mantiene por encima de los 1.500 contagios y se acerca a los 238.000 en total Alemania ha registrado este jueves una tasa diaria de contagios superior de nuevo a los 1.500 casos (1.507) de COVID-19 y se acerca ya a los 238.000 positivos desde el inicio de la pandemia, en pleno debate entre el Gobierno de Angela Merkel y las administraciones regionales para coordinar las medidas de contención del coronavirus. El Instituto Robert Koch (RKI), la agencia responsable del control de enfermedades infecciosas en Alemania, estima que al menos 237.936 personas se han contagiado, de las cuales casi 212.000 han sido dadas de alta. Al menos 9.285 enfermos han perdido la vida, cinco más que el miércoles.

10:45 Sudáfrica rebasa los 615.000 casos de Covid-19, con más de 525.000 pacientes curados Sudáfrica ha superado este jueves los 615.000 casos confirmados de COVID-19 tras sumar casi 2.700 más en el último día, y se mantiene así como el país africano más afectado por la pandemia.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, hasta el momento hay 615.701 positivos confirmados, mientras que son ya 13.502 los fallecidos, tras los 194 nuevos decesos registrados durante el miércoles.

10:32 Comienza la reunión sobre el curso escolar La primera Conferencia Multisectorial que se celebra en España, pues supone la celebración simultánea de una de Educación y otra de Sanidad, ha comenzado pasadas las 10:00 horas con la asistencia de todas las comunidades, una reunión que abordará las garantías para el comienzo del curso.

Fuentes de Educación han confirmado a Efe que en el encuentro están presentes la ministra de Educación, Isabel Celaá; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, así como representantes de todas las comunidades.

10:23 Fallece un usuario de la residencia de Zuia (Álava) que había dado positivo en Covid Un usuario de la residencia Purísima Concepción de Zuia (Álava) de los 25 que han dado positivo por coronavirus en este centro ha fallecido en las últimas horas, según ha confirmado la Diputación alavesa. Se trataba de una persona con patologías previas y un deterioro global severo, ha precisado la entidad foral, que ha añadido que el usuario fue trasladado a urgencias donde falleció.



10:10 Jefa de epidemiología del Vall d'Hebron: "Hay margen antes del confinamiento" La jefa de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ha afirmado que la situación sanitaria está "muy lejos" de la vivida en los meses de marzo y abril y que todavía "hay margen" antes de aplicar medidas más estrictas como el confinamiento total de la población.

"Estamos lejos de la situación de marzo y abril pero tenemos un número de pacientes ingresados alto y tenemos un número de pacientes en la UCI no alto pero que preocupa", ha afirmado este jueves en declaraciones a Catalunya Ràdio.

09:52 Madrid realiza hoy pruebas masivas en Fuenlabrada para detectar asintomáticos La Comunidad de Madrid realizará este miércoles pruebas PCR de forma masiva para detectar nuevos casos de Covid-19 entre personas asintomáticas del municipio de Fuenlabrada.

De este modo, el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso prosigue los cribados mayoritarios a personas de entre 15 y 49 años para detectar contagiados asintomáticos, que representan un peligro mayor para la extensión de la enfermedad porque hacen vida normal al no saber que portan el virus y lo traspasan a sus familiares y amistades más cercanas.

09:40 Colombia suma 10.000 contagios más y registra un total superior a las 18.000 muertes El Ministerio de Salud de Colombia ha confirmado este miércoles 10.142 nuevos positivos de coronavirus y 295 fallecidos, lo que supone un total de 572.270 casos acumulados y 18.184 víctimas mortales.

La mayoría de los casos registrados en las últimas 24 horas han tenido su origen en Bogotá. La capital ha contabilizado 4.176 nuevos positivos, que se engloban en los 199.324 que ya ha sido diagnosticados.

09:26 India suma un récord de más de 75.000 contagios en un día hasta alcanzar los 3,3 millones de casos India ha registrado una cifra récord de más de 75.000 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas, lo que eleva por encima de los 3,3 millones los contagios, al tiempo que los pacientes recuperados superan los 2,5 millones, según ha informado este jueves el Ministerio de Salud.

En total, durante la jornada del miércoles se contabilizaron 75.750 casos, por lo que son ya 3.310.234 las personas contagiadas en el país asiático desde el inicio de la pandemia.

09:12 La Torre de Hércules reabre este jueves tras confirmarse que no hay riesgo de contagio por Covid La Torre de Hércules reabre este jueves tras confirmarse que no hay riesgo de contagio por Covid, según ha informado Turismo de La Coruña tras el cierre del faro en la jornada de este miércoles. En concreto, el trabajador de la empresa auxiliar que dio positivo realizó su último turno de trabajo en la Torre varios días antes al inicio de síntomas, confirmándose que no había estado en contacto con ningún trabajador del faro romano en los días previos.

09:00 Sanidad deja a las comunidades el cierre de colegios en caso de brote ¿Se debe cerrar un colegio cuando aparezca un brote de coronavirus? Algunas comunidades, como Galicia, establecen que bastará con la aparición de tres positivos en diferentes aulas para valorar el cierre del centro. La guía de actuación ante la parición de casos de Covid-19 en centros educativos, que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, prevé también el cierre temporal de colegios aunque no establece un número de casos para ordenarlo. Se considera la clausura del centro en caso de transmisión descontrolada de la infección y con «un número elevado de casos», sin determinar el número. Sanidad deja en manos de las comunidades la decisión, según el documento técnico al que ha tenido acceso ABC. «Serán los servicios de salud pública de las comunidades autónomas quienes realicen una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo», se indica. Léelo aquí.

08:45 Organizaciones educativas piden dejar a un lado "la contienda política" y trabajar por la seguridad en las aulas La vuelta a las aulas en septiembre está generando mucha preocupación entre padres, profesores y organizaciones educativas que en su mayoría apuestan por la educación presencial al tiempo que reconocen que este modelo entraña sus riesgos. Todos están de acuerdo en que en el nuevo curso 2020/2021, tienen que garantizarse las medidas de seguridad para evitar posibles contagios de coronavirus pero también son conscientes de que no existe un entorno seguro 100% y que las medidas se han tomado tarde.



08:28 Castells se reúne mañana con las comunidades para coordinar del inicio de curso universitario La Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria se reunirá mañana viernes con el fin de “asegurar” una “buena coordinación” del inicio del curso en un encuentro que estará presidido por el Ministerio de Universidades y contará con presencia de las comunidades autónomas.

El objetivo es “garantizar” que tanto el personal docente e investigador como el estudiantado y el personal de administración y servicios “disponen de información precisa sobre las medidas sanitarias y educativas que se van a aplicar en el curso 2020-21”.

07:56 Sanidad presenta hoy a las comunidades un nuevo paquete de medidas para coordinar la vuelta al cole El ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentará a las comunidades autónomas un paquete de medidas de salud pública con el objeto de coordinar y homogeneizar la vuelta a las aulas en toda España. En el duodécimo encuentro entre el Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas desde el fin del Estado de Alarma, Illa ha mantenido este miércoles la mano tendida del Gobierno en materia de coordinación, medidas legales, medios materiales y tecnológicos, aseguran desde el Ministerio que dirige.

07:41 Birmania pone bajo cuarentena a un estado en conflicto armado Birmania puso en cuarentena el estado de Arakan (Rakáin, en el oeste), sumido en un conflicto armado desde hace dos años y uno de las más empobrecidos del país, como consecuencia de un rebrote de la Covid-19, después de varios meses en los que el país parecía tener bajo control la pandemia. "En el estado de Rakáin, los casos de Covid-19 están aumentando en un breve espacio de tiempo. Se ha avisado a los habitantes de todos los distritos de que permanezcan en sus hogares para controlar la propagación de la enfermedad", señalaba un comunicado del Ministerio de Sanidad y Deportes.

07:10 Argentina detecta por primera vez más de 10.000 casos de Covid-19 en un día Argentina detectó este miércoles por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19 una cantidad superior a los 10.000 casos en 24 horas, mientras que en el país hubo 276 víctimas mortales durante la jornada, según el informe vespertino de las autoridades sanitarias. Tras los 10.550 nuevos contagios, los positivos totales de coronavirus en Argentina son 370.188, y los fallecimientos han sido 7.839 a causa de la enfermedad.

06:53 Mueren ocho personas más por Covid-19 en Venezuela y la cifra total llega a 351 En las últimas 24 horas, ocho personas más fallecieron por Covid-19 en Venezuela, con lo que la cifra total de muertos se elevó hasta los 351, informó ayer Delcy Rodríguez. Entre los ocho muertos, tres son del estado andino del Táchira (fronterizo con Colombia), dos hombres de 62 y 60 años, así como una mujer de 72, detalló Rodríguez a través de su cuenta de Twitter. También murieron dos varones de 53 y 52 años en Caracas y tres hombres más, uno de 64 años en el estado Miranda, que alberga buena parte del área urbana de la capital venezolana; uno de 60 en el noroccidental Zulia, también fronterizo con Colombia; y el último de ellos, en el céntrico Anzoátegui.

06:02 Perú pasa a ser el país con la mayor mortalidad del mundo por el coronavirus Perú pasó a convertirse desde ayer en el país con la mayor mortalidad del mundo por el Covid-19, después de que Bélgica corrigiera su cifra de fallecidos por el coronavirus y restara 121 decesos a su balance del impacto de la enfermedad. La rectificación de las autoridades belgas hizo que Perú ostente ahora ese récord mundial, una marca que era cuestión de días que alcanzara, pues el brote está lejos de ser controlado y las muertes se suceden por centenares en el sexto país del mundo con más casos confirmados al acumular más de 607.000 contagios. Los 28.000 fallecidos por el virus SARS-CoV-2 que registra Perú se traducen en una mortalidad de 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes, resultado de dividir el número de decesos por su población nacional de 32,6 millones de habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

06:01 China continúa sin registrar casos locales de Covid-19 y suma 8 «importados» La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 8 nuevos casos de Covid-19 detectados el miércoles, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país asiático acumula ya 11 días sin registrar positivos a nivel local. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 19 nuevos casos en este último informe, todos ellos «importados». El total de personas en esas circunstancias bajo observación es de 365, de los cuales 317 proceden del exterior. Los positivos importados se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en la ciudad de Shanghái (este, 2) y en las provincias de Sichuan (centro, 4) y Hebei (norte, 2).

06:00 Corea del Sur reporta más de 400 casos diarios y medita elevar las restricciones Corea del Sur reportó hoy 441 nuevas infecciones de Covid-19 registradas el miércoles, nuevo máximo desde el 7 de marzo que incrementa la presión sobre las autoridades ante la necesidad de incrementar las restricciones de distanciamiento social. De los 441 nuevos casos, 434 son contagios locales, y de ellos 313 se registraron en la región capitalina, formada por las ciudades de Seúl e Incheon y la circundante provincia de Gyeonggi, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas de Corea (KCDC). El país asiático, uno de los que mejor ha controlado la pandemia y que, además, no ha recurrido en ningún momento ni a confinamientos ni cierre de fronteras, ha venido registrando un importante repunte de contagios diarios desde el 14 de agosto, cuando la cifra supero las 100 infecciones diarias por primera vez en cinco meses.

05:59 México alcanza los 573.888 casos y las 62.076 muertes por coronavirus México alcanzó ayer los 573.888 casos confirmados y las 62.076 muertes por Covid-19 al sumar los 5.267 contagios y los 626 fallecimientos reportados esta jornada por la Secretaría de Salud de este país. El último informe supone aumentos del 0,92 % en el número de infecciones y del 1,01 % en las muertes al comparar ambas con los 568.621 casos y 61.450 fallecidos acumulados, de acuerdo al reporte técnico del coronavirus. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, confirmó que en el país hay 396.758 personas que se han recuperado de la enfermedad durante la pandemia, que este viernes cumplirá seis meses de haber llegado a México.

05:58 Estados Unidos cuenta 179.596 muertos por Covid-19 tras sumar otros 1.249 Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 5.817.538 casos confirmados de Covid-19 y la de 179.596 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 43.772 contagios más que el martes y de 1.249 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.921, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.669 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.914, California (12.473), Texas (12.130) y Florida (10.733).

05:57 Brasil supera las 117.000 muertes por Covid-19 al cumplir seis meses de pandemia Brasil reportó 1.085 fallecidos y 47.161 casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el balance total de muertos superó los 117.000 y el de infectados los 3,7 millones, en el día en el que se cumplieron seis meses de pandemia en el país, según informó ayer el Gobierno. Según el último boletín del Ministerio de Salud, el coronavirus ya ha sesgado la vida de 117.665 personas en Brasil, mientras que el número total de contagios se elevó hasta los 3.717.156. Brasil, el segundo país más azotado por la crisis sanitaria en números absolutos, sólo por detrás de Estados, Unidos, continúa así como uno de los epicentros globales de la enfermedad medio año después de reportar el primer caso, el pasado 26 de febrero.

05:43 Francia registra 5.429 contagios en un solo día, una cifra récord desde mayo Las autoridades francesas alertaron ayer de que se han registrado otros 5.429 casos de coronavirus en un solo día, una cifra récord desde el pasado mes de mayo. El Ministerio de Sanidad indicó que se trata de un significativo incremento desde el martes, cuando se sumaron otros 3.304 contagios.Si bien la cifra del miércoles es la más alta desde que se comenzaron a realizar test masivos en el país, el umbral de los 4.000 se ha sobrepasado en varias ocasiones a lo largo de los últimos días.

05:42 Reino Unido constata 1.048 casos nuevos de coronavirus y otros 16 muertos Las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron ayer de que se han sumado otros 1.048 casos de coronavirus y 16 muertos en el último día. Según el último balance, que indica una leve disminución de los contagios diarios respecto al día anterior, ahora son 328.846 los casos confirmados y 41.465 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. En total se han realizado más de 15 millones de test en el país, 190.434 en la última jornada, mientras que los hospitalizados son 782, si bien 68 de ellos se encuentran ingresados en las unidades de cuidados intensivos.