Debate del estado de alarma, en directo: La votación definitiva se retomará a las 18.17 horas

15.16Rechazadas las ocho resoluciones Rechazadas las ocho propuestas de resolución, los diputados tendrán dos horas para ejercer su voto de forma telemática y decidir sobre la prórroga del estado de alarma.

15.08Votaciones a las propuestas de solicitud de prórroga del estado de alarma A continuación, los diputados votan las propuestas de resolución que los grupos han presentado al decreto del estado de alarma. Tras conocerse qué enmindas se aprueban y cuáles no, deberán pasar dos horas para que los diputados decidan su voto definitivo.

15.04Sánchez El presidente del Gobierno se dirige desde su tribuna a todo el hemiciclo para agradecer el tono del debate, salvo excepciones de rigor, y emplaza a todos los partidos que se reúnan la semana que viene.

15.02Lastra La portavoz del Psoe cierra su intervención dirigiéndose a Casado: «Hay un refrán que dice: "Quien tenga la lengua larga, que tenga el lomo duro". Usted lleva 15 días vomitando mentiras y bulos».

14.59Lastra «Creo que Vox es un partido inútil para los españoles en esta pandemia».

14.53Matute «¿Por qué levantar las medidas que se han impuesto si, como usted dice, todavía no se saben los resultados?»

14.48Bal El portavoz de Ciudadanos comienza su turno de réplica sacando a relucir la intervención de Felipe González, pero también aplaudiendo a los militares y fuerzas de seguridad del Estado, «que arriesgan su vida aunque haya comunidades que no quieran que se la salven por llevar un uniforme».

14.46Errejón Errejón asegura que el «escudo social» del Gobierno para la crisis del coronavirus «tiene agujeros» y pide una «renta de cuarentena».

14.39Rufián El portavoz de ERC ofrece un pacto por la vida con dos exigencias: lo público y la república, «las repúblicas».También aprovecha su intervención criticando al Gobierno su frase de que la gente se contagia más en sus casas que en la calle: «Le aconsejamos que hagan una paralización total para que haya actividades el día mañana. No se dejen presionar más por la patronal que por el virus».

14.32Echenique «Sorprende ver a un PP que en la figura de su presidente se hace el ofendido con el Gobierno cuando lleva semanas atacando desde su cuartel de capitán a posteriori...», asegura Echenique. «Creo que están desubicados, que la epidemia les ha pasado políticamente por encima, criticando al Gobierno de no responder correctamente a la epidemia pero siguen anclados al mundo anterior de la pandemia. Y lo que vemos es al PP y a la ultraderecha hacer lo mismo que hacían antes».

14.28Abascal «Ustedes mienten en todo últimamente y se piensan que por repetir una mentira se convierte en verdad. De pueblo sí, pero tontos no, señor Sánchez. ¿Cuántos muertos estiman que no aparecen en las estadísticas?», replica Abascal, muy enfadado y acusando a Sánchez de llevar preparados los reproches al PP y a Vox. «Si nos protegemos, dentro de unos meses va a ser todo chino menos el virus».

14.25Casado «Su intervenció y la de su portavoz serán recordadas como las más ingratas e injustas en una pandemia. Hoy ha demostrado que no merece el apoyo de la oposición. Su mentira, su ignorancia y su incoherencia son un cóctel explosivo para España».

14.18Casado «Usted ha coartado el control parlamentario que le hemos exigido. Ahora nos enteramos por esta Cámara que va a prorrogar el estado de alarma». «Consideramos que su portavoz y usted han querido volar todos los puentes de cooperación. Creo que a Lastra no le ha dado tiempo a insultarnos más. Han dicho incluso que usamos a las víctimas y palabras muy gruesas que le pido que retire. Señor Sánchez, ¿estos son sus Pactos de la Moncloa?».

14.17 Tras la intervención de Sánchez, toman la palabra los representantes de los Grupos Parlamentarios de mayor a menor en un turno de 15 minutos, donde fijarán su postura y presentarán, en su caso, las propuestas para modificar las condiciones del estado de alarma. El Gobierno podrá contestar nuevamente sin límite de tiempo y las réplicas a éste por parte de los Grupos serán en el mismo orden, de mayor a menor, y por 5 minutos, siendo el Ejecutivo el encargado, si así lo desea, de cerrar el debate.

14.11Sánchez El presidente del Gobierno, al portavoz de UPN: «En una cosa estoy de acuerdo con usted: España va a salir adelante. Ojalá sea también con usted arrimando el hombro. Me gustaría que no solamente se quejara: aporte soluciones».

14.06Sánchez «Ya les adelanto que estoy convencido de que, dentro de 15 días, voy a tener que volver para pedir la prórroga del decreto de alarma (...) Si no lo pido, será porque tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero ni decirlo».

14.01Sánchez En su respuesta a Matute, el presidente de Gobierno asegura que «la pandemia no se va a curar solo con el confinamiento».

14.00Precios de material sanitario Sobre la fijación de precios de material sanitario que le piden algunos grupos, Sánchez asegura que se está trabajando en ello, pero recuerda que están importando las mascarillas de fuera de España, por lo que también «importan la inflación y la subida de precios» en el origen.

13.59Sánchez «Algunas afirmaciones de la oposición se basan en palpables falsedades».

13.53Sánchez «No se puede decir que hemos recentralizado competencias. Defendemos el estado autonómico».

13.51Sánchez «Nos hemos basado en la ciencia para las decisiones. ¿Qué es mejor, quedarnos en los hogares hasta mayo?».

13.42Sánchez «Ahora mismo lo que ocurre es que hay un contagio dentro de los hogares. No nos quedemos solo en la hibernación económica, porque así no venceremos al virus».

13.37Sánchez El presidente del Gobierno continúa su turno de réplica respondiendo de forma individual a todo lo que plantearon los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Sobre todo, critica a Casado y Abascal, mientras agradece a Echenique y a Rufián su apoyo, en este último caso con matices. «Hay mucho profeta del pasado. A toro pasado, todos son Manolete».

13.32Sánchez «Abascal, usted ha demostrado en su intervención no saber el significado de la palabra bulo. Frente al odio que propaga, nosotros seguiremos con la esperanza de vencer a la enfermedad».

13.30Sánchez «Necesitamos al Partido Popular en España pero también presionando en Europa».

13.29Sánchez «España tiene el régimen de fallecimientos más estricto de Europa».

13.25Sánchez «No hemos recentralizado nada. Las comunidades han mantenido sus competencias», insiste Sánchez ates de dirigirse a Casado para preguntarle qué «quiere decir que se ha confinado la democracia».

13.16Sánchez «España es uno de los países con mayor número de test realizados, unos 20.000 diarios».

13.14Sánchez «Nunca se requisó material alguno».

13.09Sánchez «España siempre ha actuado en coordinación con la OMS y la Unión Europea».

13.08Sánchez «En estas circunstancias tenemos que tomar decisiones no en horas, en minutos», afirma Sánchez, que asegura que el «Gobierno es autoexigente y humilde».

13.05Sánchez «Con el conocimiento que tenemos hoy haríamos algunas cosas de ayer distintas», reconoce el presidente del Gobierno.

13.03Sánchez «Solo el que no cree en la política renuncia a un acuerdo antes de intentarlo».

13.00Sánchez «¿Es mejor tener una UME o no? ¿Es mejor tener un sistema de salud robusto o débil? ¿Es mejor tener un sistema de educación e investigación robusto o débil?».

12.58Turno de Sánchez Casi cuatro horas después del inicio del debate, toma la palabra Sánchez, sin tiempo límite, para responder a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

12.56Lastra «Critican al Gobierno por tener los mismos problemas que tienen todos los países».

12.54Lastra Lastra pide «política de altura» pero baja al barro para protagonizar la intervención más bronca del pleno de este 9 de abril.

12.52Lastra Después del ataque de la portavoz del PSOE contra Casado, le toca el turno a Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de ser partidista en la información que maneja, así como de «sacar pecho» por las mascarillas que han llegado a Madrid cuando fueron gestionadas por Ximo Puig y no por ella.

12.49Lastra La portavoz del PSOEconvierte su intervención en el pleno que pide la confianza para prorrogar el estado de alarma en una cruzada personal contra Pablo Casado: «Desleal es tratar a las víctimas solo como un recurso para atacar al Gobierno», ha asegurado Adriana Lastra, insistiendo en que, tras la intervención del líder de los populares, este «error le perseguirá de por vida».

12.48Lastra «Lo último que necesitamos es la política baja que utiliza este momento para dividir».

12.46Lastra «Señor Casado, ¿es que su irresponsabilidad al frente de la oposición del Gobierno no tiene límites?».

12.43Lastra «España reaccionó antes que los países de nuestro entorno», dice la portavoz del PSOE, que acusa de indolencia o incompetencia a Casado y Ayuso, «capitanes a posteriori». Enfadada, para su descurso para pedir que no se la interrumpa, meintras insiste que, si bien España llegó tarde», llegó antes que otros.

12.41Lastra (PSOE) «

12.38Adriana Lastra «Todo apunta a que la curva está cediendo, por eso es el momento de persevar, no de dudas y desesperanza».

12.37Guitarte «El día después de garantizar con solvencia el futuro de la sanidad pública».

12.35Tomás Guitarte «Necesitamos unidad y damos nuestro apoyo a la prórroga del estado de alarma», ha informado el portavoz de Teruel Existe.

12.34Votos en contra Fuentes parlamentarias confirman que van a votar en contra de este estado de alarma. También rechazan extender el estado de alarma hasta el 26 de abril los dos diputados de la CUP.

12.32Oblanca «Han hecho de la opacidad la seña de identidad del Gobierno. Han sido incapaces de dotar a la sociedad de los medios necesarios para combatir el virus».

12.31Isidro Martínez Oblanca «Hoy España tiene más casos que China e Irán juntas. Han sido capaces de organizar una logística capaz de hacer frente a la epidemia».

12.29Adanero «La gente está recluida y lo que les da el Gobierno son ruedas de prensa interminables», ha finalizado el diputado de UPN.

12.25Adanero (UPN) «Los mayores de ochenta años no tenían que morirse, no se les ha respetado y pedimos respeto, no esas ruedas de prensa que son estadísticas. Y también pedimos respeto para los parados, no reírse».

12.23Oramas «Señor Sánchez, es usted un mal cocinero porque solo sabe hacer lentejas, o las tomas o las dejas». «Cuente usted con el apoyo resignado de mi voto», ha asegurado la portavoz de Coalición Canaria, que no había intervenido en los dos anteriores plenas.

12.21Oramas «Es el momento de la responsabilidad y sensatez, necesitamos grandes medidas pactadas con sindicatos y empresarios».

12.19Oramas «La oposición ha sido incluso más leal con usted que sus socios del Gobierno, que han hecho una campaña promocional de sus ministerios en plena pandemia».

12.18Ana Oramas «Estoy indignada por los que dicen que 800 o 600 muertos al día es una cifra aceptable».

12.17Vehí «Los Pactos de la Moncloa fueron paz sin justicia ni memoria». «Ojalá a este confinamiento le sigan las huelgas», ha finalizado Vehí, que ha acusado al Gobierno de utilizar una «retórica militar».

12.16Vehí «Obligan a las familias más humildes a endeudarse para pagar el alquiler».

12.15Vehí «Están haciendo una gestión de la crisis digna del peor capitalismo del desastre».

12.12Mireia Vehí Toma la palabra la representante de la CUP, que votará en contra de la prórroga del estado de alarma. «Ahora es el momento de la confrontación política porque nos va la vida, muchas vidas».

12.10Matute «Le pedimos que desmilitarice el estado de alarma y ponga en primera línea a sanitarios, reponedores, cuidadores...».

12.08Matute «En la gestión de la alarma hemos visto que el autogobierno vasco ha sido tutelado».

12.06Matute «Habrá que hablar de la nacionalización de sectores estratégicos sin miedo».

12.04Matute «Solo cuando hayamos frenado la epidemia, podremos reconstruir la economía».

12.02Matute «Ni siquiera en los hospitales tienen todos los equipos de protección necesarios. ¿De qué sirve estar confinados si mucha gente debe ir a trabajar sin la protección necesaria?», se pregunta Matute.

12.00Matute «Nosotros no tenemos como objetivo derrocar al Gobierno sino derrotar al virus».

11.57Óscar Matute Le llega a EH Bildu, que critica que las «medidas no son suficientes porque ponen en riegso de contagio a la población». «¿Cree alguien que se puede continuar el descenso aumentando la movilidad de la gente?».

11.55Esteban «Hay que mantener una cierta actividad. Estamos hablando de puestos de trabajo». «Seguridad, colaboración y no trabas y organización y planificación en todos los ámbitos, sin anuncios previos», ha terminado el portavoz del PNV.

11.54Esteban «Apoyamos su reivindicaciones ante las instancias europeas, pero hay que saber generar confianza, la confianza de que se gestionará bien».

11.48Esteban «No se pueden tomar decisiones no consultadas y sorpresivas de un día para otro».

11.46Esteban «No puede ser una llamada al heroísmo y épica sino a la eficencia».

11.44Esteban «Lo que nos hace falta es más diálogo, conversación y más cruce de información», pide Esteban a un Gobierno que reanudará las sesiones de control la semana próxima.

11.40Aitor Esteban «Hay pocas dudas en cuanto a la necesidad de que el estado de alarma tenga que estar en vigor», ha dicho el portavoz del PNV, que informa de los últimos datos sobre el coronavirus, que experimentan un ligero descenso en la cifra de fallecidos a pesar de superar ya los 15.000.

11.38Bal «¿Para qué los Pactos de la Moncloa? Para no salir de esto con ideología y populismo», ha zanjado Bal, que insiste en no sacar rédito a esta situación.

11.35Bal «Va por el buen camino cuando rectifica, señor Sánchez, le vemos ganas de cambiar».

11.32Bal «Me alegro que después de la insistencia de los periodistas, acepte ahora preguntas sin filtrar, porque los periodistas son ahora más necesarios que nunca», asegura el portavoz de Ciudadanos, que exige al Gobierno que deje de ser «un globo sonda», una de las críticas más repetidas a Sánchez en este pleno. «No se pueden adoptar medidas unilaterales; en la opsoción le vamos a dar ideas positivas».

11.30Bal «No arruinemos este esfuerzo, rentabilicémoslo».

11.25Bal «¿No se puede celebrar telemáticamente este pleno, de verdad? ¿Seguimos en el siglo XXI?». «Aquí estamos en el pleno fantasma, con muy pocos diputados, con la Cámara vacía», ha criticado el portavoz de Ciudadanos, que apoyará la prórroga del estado de alarma porque «el confinamiento es la única vacuna».

11.23Turno para Edmundo Bal Habla el portavoz de Ciudadanos, después de estar en aislamiento con síntomas del coronavirus.

11.22Rego «El Gobierno optó por centralizar y nosotros no tenemos duda de que fue una mala opción», ha asegurado Néstor Rego. El portavoz de BNG ha aprovechado su turno para atacar a Núñez Feijóo, presidente del a Xunta de Galicia, así como de la militarización que, incide, «no es propia de un estado de alarma sino de excepción».

11.20Rego «Esta solución puede provocar un rebrote. Abandonar una medida que está funcionando sin las medidas de seguridad necesarias nos parece una irresponsabilidad y un riesgo».

11.19Néstor Rego Por último lugar, le llega el turno a Néstor Rego, portavoz del BNG. «PAra nosotros la prioridad es salvar vidas, no cuentas de resultados.

11.14Baldoví «Las comunidades no quieren ser meras ejecutoras de órdenes del Gobierno», ha insistido el portavoz de Compromís, que, antes de avanzar que votará a favor de la prórroga para extender el estado de alarma, asegura: «Pedimos que se agilicen los instrumentos de liquidez para las Comunidades Autónomas».

11.13Baldoví «Afortunadamente este país tiene otra clase de opsiciones, leales y positivas».

11.10Joan Baldoví «Vaya oposición de derechas más miserable que tenemos. Zafia, irrresponsable, sucia», ha asegurado el portavoz de Compromís, que critica la intención de los populares al llamar a la participación del mayor número de sus diputados en el Congreso.

11.05Errejón «La sanidad pública necesita financiación y que mantengamos el país parado», ha asegurado, al tiempo que demanda que el confinamiento no se relaje y España no vuelva todavía a la normalidad. «Por eso pedimos que se mantenga la suspensión de todas las actividades económicas que no sean esenciales, pero son necesarias la protección a los que trabajan y las medidas de relajación a quienes las necesita, como los niños». «Tiene que primar la salud del país por encima del interés de algunos en el corto plazo. El Gobierno viene con los deberes sin hacer», ha concluído Errejón, que pide más firmeza en Bruselas para defender las ayudas comunitarias, en los coronabonos.

11.03Turno del Grupo Plural Comienza la intervención Íñigo Errejón, como el resto de políticos, agradeciendo la responsabilidad de los que han respetado el confinamiento.

11.03Rufián «Menos Pactos de la Moncloa y más pactos integrales por la vida», ha finalizado Rufián.

11.02Rufián «Si ahora somos más conscientes de las privaciones de nuestro mundo es porque nuestro mundo ha llegado hasta aquí. Lo que han vivido miles de personas lo está viviendo ahora la rica Europa. No se ha acabado el mundo, se ha acabado el mundo que conocíamos».

10.57Rufián «No habrá Pacto de la Moncloa si no hay en Ajuria Enea o en la Generalitat».

10.55Rufián «Es absurdo verle hablando de Pactos de la Moncloa como única solución». «No habrá pacto que valga en España sin pacto que valga en Europa».

10.52Rufián «Si buscan liquidez vayan al BCE y no a las comunidades. La recentralización nunca es la solución y no es por la nacionalización, sino por eficiencia». «Nosotros no le tenemos manía al Ejército, le tenemos memoria», ha asegurado Rufián. «No nos parece bien que en este país se gasten once mil millones de euros en un Ejército y cuando llegue una pandemia no haya mascarillas para los hospitales».

10.50Rufián «Hay que parar. No tiene ningún sentido que con miles de contagios cada día, millones de niños no puedan salir a jugar cinco minutos a la calle pero la ciudad esté llena de riders llevándole una bandeja de sushi a alguien. O paramos el país o no habrá país y bandera que levantar».

10.48Rufián «Orgullo de ser español, catalán, vasco o gallego no cura el Covid-19», ha dicho Rufián, que asegura que «este Gobierno necesita una oposición dura pero constructiva».

10.46Rufián «Comienzo expresando alivio por que no haya 48 diputados del PP bajo el pretexto de que era inconstitucional no venir. La Constitución como vacuna y la bandera como alimento. Son tremendamente irresponsables».

10.45Llega el turno de Rufián ERC ya ha avanzado que se abstendrán en la votación de la prórroga de este estado de alarma.

10.42Echenique «Ha pasado el tiempo de la política prepotente europea», ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, que votará sí este 9 de abril, al tiempo que insiste en «lo bueno» que sería retomar las actividades no esenciales lo antes posible mientras se mantenga la disminución de los casos.

10.41Echenique «Nuestro país seguirá luchando por los eurobonos».

10.36Echenique El portavoz de Unidas Podemos ha abonado su intervención de críticas a Pablo Casado, incluso asegurando que están «faltando a la Constitución española», además de insistir en la necesidad de «fortalecer la sanidad pública». «Los acuerdos tienen que partir de lo que hemos aprendido de las lecciones de etsa tragedia, frente al discurso neoliberal que hemos escuhado en boca de Casado que parece que se ha quedado en el año 2008, proponiendo las mismas recetas que destruyeron la economía de nuestro país, hay un consenso social que apunta en la dirección contraria».

10.34Echenique «Cuesta mucho distinguir al PP de Vox. Casado, usted se dedica a perseguir a Abascal por la hegemonía de la derecha».

10.33Ataque a Vox Buena parte de la intervención de Echenique ha sido criticar la labor de Vox, a los que compara con las tácticas de Bolsonaro y acusa de utilizar «la mentira y el odio mientras miles de compatriotas están muriendo y otros miles jugándose la vida para protegernos».

10.31Echenique «Este es un país del que sentirse orgulloso. Es el país del 15-M, del sí es sí. PEro no es un país perfecto, ya que tenemos una minoría de líderes políticos que hacen todo lo contrario, miseria política de algunos que intenta aprovecharse, lo hemos podido ver con el líder de la ultraderecha para tumbar al Gobierno de España con una resolución ridícula».

10.29Echenique El portavoz de Unidas Podemos ha destacado la responsabilidad de los sanitarios, de los cajeros de supermercado y agricultores, y de los ciudadanos que acatan el confinamiento.

10.27Turno de Echenique «Vivimos una tragedia que está haciendo mucho daño a nuestro país, trabajadores y economía», ha empezado. «En una situación así, los representantes públicos tenemos una enorme responsabilidad porque no vivimos un momento cualquiera. Todos dentro de cinco o diez años miraremos hacia atrás para evaluar qué hicimos en este difícil tramo. Esa responsabilidad enormes por la que nos juzgaremos y nos juzgará la historia debe ser el centro del debate político y social en tiempos del coronavirus».

10.26Abascal «Con 85.000 milloes de euros se dentendría la angustia de miles de hogares. Miles de millones se han gastado las comunidades en meddias absurdas y, ahora, en la separación de mayores y jóvenes», ha terminado Abascal, que ha pedido de forma reiterada la dimisión de todo el Gobierno: «Paguen sus nóminas y váyanse».

10.25Abascal «Proponemos la cancelación del IVA y la cuota de autónomos».

10.22Abascal «No han sido capaces de proporcionar medios de protección a los españoles», ha asegurado el líder de Vox, insistiendo en que su propuesta contempla la prolongación del confinamiento, la realización de test masivos, entre otras medidas.

10.20Abascal «Es una verdad trágica e incontestable que su Gobierno es el máximo responsable».

10.17Abascal «Muchos españoles han muerto durante las interminables alocuciones de Sánchez en el que nos cuenta cómo se lavan los niños las manos en esos programas a lo "Aló presidente" cuando muchos querríamos "Agur, presidente"».

10.14Abascal «Es un bulo que las víctimas del coronavirus sean 15.000, son muchísimas más, son un bulo las declaraciones de sus ministros y periodistas afines asegurando que el coronavirus era una gripecilla, es un bulo y una mentira gravísima afirmar que no existía riesgo poblacional de contagio. Es un bulo y una mentira colosal asegurando que no debería haber problema en celebrar eventos multitudinarios como hizo Fernando Simón... Tenían la información y se la ocultaron a los españoles», ha arrancado el líder de Vox, al tiempo que ha exigido la detención de Torra por «poner la zancadilla» a los militares.

10.13Santiago Abascal «Quiero transmitir nuestro pésame y solidaridad a las víctimas que no sabemos cuántas son. Saldremos de esto pero ya no hay victoria total posible. Sánchez e Iglesias son ustedes la caricatura de un Gobierno chavista y de la mayor tasas de mortalidad».

10.12Limpieza Momento en el que los servicios de limpieza aprovechan el receso para desinfectar el lugar. Le llega el turno a Santiago Abscal, que ha avanzado que votará no a las medidas de Sánchez.

10.11Casado «No se deben fagocitar éxitos históricos para tapar fracasos», finaliza el líder del PP.

10.09Casado «Nuestro sistema es perfectamente válido para afrontar la crisis si se gestiona bien».

10.07Casado «Hay que dejar de lamentarse y dejar de mandar globos sonda». «Diálogo social, siempre, pero complicidad para tomar medidas ruinosas para los españoles, nunca».

10.02Casado «Difícilmente puede aspirar a reescribir a Transición quien no negocia un decreto». «Mantengo mi mano tendida para negociar este decálogo de medidas para losmás afectados de la crisis. PAra los sanitarios paga extra, para los trabajadores esenciales la condonación del IRPF, para los herederos de fallecidos de coronavirus la exención del impuesto de Sucesión, para las CCAA un refuerzo del fondo sanitario...»

10.00Casado «Le pido que nos diga la verdad, cueste lo que cueste, sobre la necesidad de llevar mascarillas por la calle, sobre el uso de nuestros datos personales con las aplicaciones personales, el destino de nuestros impuestos, sobre el robo d ematerial sanitario, sobre las previsiones reales de déficit y ayudapública. Sobre todo, díganos si es verdad que el número de víctimas puede triplicar el real. La gente está cumpliendo con todo lo que terminen, pero no está cumpliendo usted».

9.59Casado «¿De verdad cree que ha hecho todo bien? ¿No va a pedir perdón a nadie? Justifica todas sus acciones en un comité de expertos del que nada sabemos y que no ha demostrado nada. PEdiremos actas de esas reuniones al terminar la crisis».

9.57Casado El líder del PP ha recordado la reacción del Gobierno de Sánchez a las advertencias de la OMS desde hace tres meses, asegurando que contestaron que España no iba a tener más que algún caso aislado. «Una cosa es intentar frenar la pandemia y otra confinar la democracia».

9.56Casada «Mantenemos nuestro apoyo, porque nuestra guía política es la responsabilidad. Esta restricción de derechos no es limitada».

9.55Casado «Les pido que dejen de hablar de picos y curvas, de despersonalizar a las víctimas. Le vuelvo a pedir, medio mes después, que declare luto nacional, que disponga más material sanitario para los sanitarios y que haga test masivos a aquellos que terminen el confinamiento», ha insitido Casado, recordándole a Sánchez que su gestión ha sido «criticada por todos», pero sin «escraches ni campañas en redes sociales». «Nosotros apoyamos, sin ser siquiera preguntados, las medidas más drásticas de la historia de España

9.52Pablo Casado «Desamparo, desvergüencia, desinformación y desgobierno». «Esto lo dijo usted dictando sentencia sumaria con el primer contagio de Ébola en España, pero las medidas evitaron más contagios y la cura de la enferma», ha recordado Casado. «Pero aún así mantendremos nuestro apoyo, porque nuestra guía política es la responsabilidad». «Así no», ha insistido el líder del PP.

9.50Llega el turno de Pablo Casado El líder del Partido Popular responde a Sánchez: «Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta».

9.49Sánchez «Hoy a esta Cámara solo le pido unidad y lealtad, que es la única forma en la que los políticos podemos responder. ¿Están dispuestos? Yo lo estoy, solo les pido unidad y lealtad», ha finalizado Sánchez su intervención, convocando la semana que viene a todas las fuerzas políticas y presidentes autonómicos y agentes sociales para coordinar la actuación frente al coronavirus.

9.46Reconstrucción de España «Propongo un gran acuerdo para la reconstrucción social y económica de España», ha asegurado Sánchez, respondiendo a las críticas de la oposición y «mostrándose de acuerdo» con sus reservas. «Reitero la propuesta de corazón», ha insistido el presidente, recordando su eslógan de «sacrificio, resistencia y moral de victoria».

9.45Errores «Ningún Gobierno puede presumir de no haber cometido ningún error».

9.45Pedro Sánchez «En un artículo, el Financial Times se extrañaba de que, mientras en todos los países la pandemia ha servido para minimizar las rivalidades políticas, en España está sirviendo para enconar la confrontación política».

9.44Sánchez «Es un falso dilema si se escoge entre economía y salud».

9.43Autoexigencia «El Gobierno español ha trabajado todo el tiempo y lo ha echo de buena fe, con el consejo de todos los experto de nuestro país». «No reclamo reconocimiento sino unidad».

9.42Pedro Sánchez «España es el primer país en tomar medidas, el que más test hace (20.000 al día), el que más lejos ha ido en medidas de confinamiento en occidente y el que facilita más información y notifica todos los positivos, todos los fallecidos notificados, todos los ingresos y las altas. Toda Europa llegó tarde, pero España llegó antes».

9.39Unidad «Solo la resistencia, la disciplina social y la ciencia nos permitirán salir de este trance», ha recordado Sánchez, que ha apelado a la unidad de la Unión Europea en una crisis que no distingue entre norte y sur ni entre izquierdas y derech.

9.31Cohesión «Uno de los grandes desafíos de esta pandemia tiene que ver con Europa. Exijo a la Unión Europea cohesión desde este Gobierno europeísta», ha incidido Sánchez, recordando que «Europa tiene que enfrentarse a la Covid como se espera de ella y movilizando los reucrsos necesarios para hacer efectivo el plan. Ni la austerirdad ni los recortes son el camino, no queremos fragilidad, queremos reconstrucción».

9.29Resoluciones publicadas por el BOE El presidente del Gobierno ha recordado las çordenes publicadas por los distintos ministerios publicadas en el BOE para hacer frente al coronavirus «como el "levantamiento del confinamiento en Igualada y otros municipios, la prohibición de los velatorios y ceremonias fúnebres, la prohibición de vuelos a Italia, la distribución de mascarillas en el sector de transportes, entre otras medidas...»

9.27Medidas «En relación con las medidad de sumistro de energía se podrán beneficiar más de un millón de personas». «Todas estas medidas tienen una prioridad clara, la de reforzar nuestro sisstema pública y los más vulnerables».

9.25Medidas adoptadas «Los trabajadores que entren en un ERTE percibirán prestraciones por desempleo», ha dicho Sánchez. «Mañana aprobaremos una nueva línea de 20.000 millones de euros de créditos ICO».

9.25Pago impuestos «Ha quedado aplazado el pago de impuestos por 30.000 millones de euros para pymes y autónomos».

9.18Discusiones estériles El presidente del Gobierno ha pedido a la Cámara que se dejen de «discusiones estériles» y se centren en lo importante. «La movilización económica ha sido de 200.000 millones de euros y el impacto estimado de las medidas adoptadas ha sido de 128.288 millones de euros, lo que supone la mayor movilización de recursos públicos de nuestra democracia».

9.15Evitar recaída «Esta próxima semana concuirá el permiso retribuible recuperable, que supondrá la reincorporación de todos los trabajadores que se hayan acogido al mismo. Se mantiene la suspensión de todas aquellas actividades que comenzó en e lestado de alarma del 14 de marzo», ha asegurado Sánchez, advirtiendo de la «desinformación» y de que en España se aúne la misma bandera. «Los trabajadores y trabajadoras que se incorporan el próximo lunes deberán adoptar ciertos hábitos de conducta e higiene reforzados para protegerse a sí mismos y a sus colegas de trabajo».

9.14Fase de desescalada «El Gobierno está desarrollando un plan para que esta fase pueda desarrollarse con la máxima eficacia, con un equipo de expertos». Las medidas comprendidas serán primero de higiena y luego sanitarias, de detección de infección.

9.11Consolidar lo conseguido El presidente del Gobierno admite que su prioridad «es no bajar la guardia. Empezamos a ver el final de este camino que nos conducirá a una nueva normalidad y tenemos que hacer ese esfuerzo para salir del túnel. Si el ascenso duro, no será menos duro el descenso que encierra peligros nuevos que habrá que enfrentar. Ni siquiera podemos conocer todavía qué normalidad tendremos, porque habrá medidas económicas y demás circunstancias que tendremos que vivir».

9.08La mayor amenaza pública desde la gripe española Sánchez comparece para pedir una segunda prórroga, una medida imprescindible para combatir el coronavirus. «Lo volvemos a solicitar para proteger la vida y salud de nuestros ciudadanos», ha asegurado Sánchez, diciendo que el estado de alarma «ha funcionado». «Hemos alcanzado el pico de contagio y nos encontramos en descenso. Ahora toca doblegar la curva».

9.07Primera intervención del presidente del Gobierno Del mismo modo que Batet, Sánchez comienza su discurso homenajeando a todos los que luchan contra el coronavirus, recordando a los «curados» del país, «el símbolo de que estamos consiguiendo una victoria» contra el virus. «Las medias drásticas tmadas han servido para salvar muchas vidas», dice Sánchez, asegurando que se han cortado los contagios gracias al confinamiento.

9.05Pedro Sánchez toma la palabra El presidente del Gobierno abre el debate para votar sobre las medidas laborales y ayudas económicas sin límite de tiempo. No va a tener problemas Sánchez para superar esta segunda votación, aunque se espera menos apoyo del que tuvo en la primera.

9.01Empieza el debate Meritxell Batet empieza la sesión recordando las normas de votación, tanto telemática como presencial, así como recordando a las víctimas del coronavirus y agredeciendo su labor a todos los trabajadores y ciudadanos que luchan contra la enfermedad «de un modo muy valioso». Se ha guardado un minuto de silencio.

8.45Se espera poca presencia Sólo 43 diputados, lo que supone el 12,2% de la Cámara, prevén votar este jueves la prórroga del estado de alarma y tres decretos leyes. Y es que, según han informado fuentes parlamentarias, un total de 307 diputados han solicitado ya a la Mesa del Congreso ejercer el voto de forma telemática desde casa.

8.30El Congreso debate el estado de alarma Buenos días. El Congreso de los Diputados debate hoy, Jueves Santo, la ampliación del estado de alarma solicitada por el Gobierno por la crisis del coronavirus y los decretos económicos aprobados por el Ejecutivo tras los últimos consejos de ministros. El presidente Pedro Sánchez comparecerá a las nueve de la mañana ante el hemiciclo y después tomarán la palabra el resto de grupos parlamentarios.