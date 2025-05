Coronavirus España en directo: 177.633 contagiados y 18.579 fallecimientos, 523 más que ayer

4.56

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este miércoles que el país registró 16 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas para sumar un total de 196 personas contagiadas del COVID-19, incluidos cinco fallecidos en semanas previas. El gobernante detalló en cadena nacional que los 16 nuevos casos salieron positivos de aproximadamente 400 pruebas realizadas entre martes y miércoles en Guatemala.

El coronavirus ha cobrado cuatro nuevas víctimas mortales en Honduras, con las que suman 35 las víctimas desde marzo pasado, mientras que los casos positivos aumentaron a 426, informó este miércoles el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en cadena nacional de radio y televisión. El informe oficial señala que tras 44 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología, de las que enfatizó que "no son suficientes" y se necesita "hacer más", en alianza con el sector privado, se comprobó que siete dieron positivos, con los que los contagiados ya suman 426, y los muertos 35.

El Gobierno de México advirtió este miércoles que las empresas con actividades consideradas no esenciales que mantengan operaciones durante la emergencia sanitaria por COVID-19 serán sancionadas, investigadas y clausuradas por poner en riesgo la salud y la vida de la población y sus trabajadores. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el 15 % de compañías de la industria automotriz, de comercio y distribución de productos no esenciales, maderera, textil, construcción y tabacalera, no ha detenido sus actividades.

China registró el miércoles 46 nuevos casos diagnosticados de coronavirus, el mismo número que el día anterior, de los que 34 se detectaron en personas procedentes del exterior del país, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. De esta forma, el país asiático mantiene la reducción iniciada la víspera de los llamados casos "importados", después de que en los tres días anteriores se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabajan en el desarrollo de un biosensor que servirá como prueba de detección rápida, masiva y de bajo costo de la COVID-19, informó este miércoles la institución. En un comunicado, los investigadores señalaron que el proyecto se encuentra en fase de validación ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) de México y en pruebas de distintos tipos de lectores para determinar la carga viral.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció este miércoles en televisión después de 34 días sin manifestarse en público y defendió la estrategia que ha adoptado su Gobierno en relación con la pandemia por el coronavirus y que, según dijo, ha permitido al país contener en nueve casos, con solo un fallecido. Al mandatario, que salió acompañado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se le vio con unas ojeras pronunciadas y unas manos excesivamente blancas, según las imágenes trasmitidas por televisión.

Estados Unidos anunció este miércoles que permitirá que los trabajadores con visados agrícolas que ya se encuentren en el país sean contratados por otros empleadores y que extiendan su estadía más allá de los tres años permitidos, como una medida para proteger la cadena de suministro de alimentos durante la pandemia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y el Departamento de Agricultura (USDA) dieron a conocer cambios temporales en los requisitos para el visado H-2A, bajo el cual se contratan obreros inmigrantes para labores agrícolas, aunque aclararon que esa flexibilización no supone debilitar o eliminar las protecciones para los trabajadores estadounidenses.

Las autoridades sanitarias de México informaron este miércoles de que hay un total de 5.847 contagios con 449 muertes por la COVID-19, un incremento de 448 casos y 43 fallecimientos en las últimas 24 horas. Conforme al informe técnico del Coronavirus presentado este día por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, los nuevos casos representan un 7,6 % de aumento respecto a los 5.399 casos que se registraron el día anterior.

Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) consideraron este miércoles varias propuestas para una política fronteriza común y una política de salud pública aunada como formas de limitar la propagación del nuevo coronavirus. Este fin de semana la Caricom había convocado un teleencuentro para analizar la situación del COVID-19 en el Caribe.

El coronavirus sigue cada día sumando más infectados en América, donde hay ya 725.000 contagiados, en medio de la preocupación por las pocas pruebas que tienen hasta el momento la mayoría de los países y las tensiones políticas en Estados Unidos y Brasil. Según los números que maneja la universidad estadounidense de Johns Hopkins, la cifra de contagiados alcanza este miércoles los 725.753 casos, mientras que las muertes confirmadas, según la Organización Mundial de la Salud, son 27.336.

El Gobierno de Estados Unidos dará a El Salvador 66 millones de dólares para "fortalecer" la capacidad del país centroamericano para "mejorar" la seguridad, ayudar a reintegrar a la población retornada a la vida productiva y proteger a poblaciones vulnerables, informó este miércoles una fuente oficial. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó en un comunicado de que con los fondos, que son parte de la asistencia exterior, se enfocarán en continuar mejorando las condiciones de seguridad en el país y la ejecución de programas que favorezcan los esfuerzos conjuntos entre los dos naciones para reducir la inmigración ilegal".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este miércoles que creará un grupo de análisis a finales de semana para sopesar la posibilidad de "volver al trabajo" a nivel estatal, mientras que los contagios por COVID-19 continúan en aumento en el estado. "Buscaremos consejos e ideas, de los pequeños negocios, restaurantes, compañías turísticas y empresas recreacionales para preguntarles cuál creen que es la mejor opción de cara a solucionar el problema económico", indicó el gobernador en una rueda de prensa.

Los nuevos casos de COVID-19 en Argentina fueron este miércoles 128, por lo que la cifra total de contagios alcanzó los 2.571, mientras que en las últimas 24 horas fallecieron siete personas, lo que elevó el total a 112 decesos desde que la enfermedad llegó al país. Entre los fallecidos había cuatro personas residentes en la ciudad de Buenos Aires, una persona de la provincia de Buenos Aires, otra de Córdoba (centro) y una última de La Rioja (norte).

Panamá superó este miércoles el centenar de muertos por COVID-19, casi 40 días después de confirmar el primer contagio de la enfermedad, que ya llegaron a los 3.751, informaron las autoridades sanitarias. Hay "103 fallecidos notificados" a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad del COVID-19, ocho más que los 95 reportados ayer, informó la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), Lourdes Moreno.

El Gobierno de Guatemala aseguró este miércoles que ve posible un crecimiento de su economía durante 2020 pese a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. El ministro de Economía guatemalteco, Antonio Malouf, detalló en un comunicado de prensa que su cartera analiza programas y planes para que "hacia finales de año" el "país alcance una tasa de crecimiento positivo".

El Bronx, el condado neoyorquino con un 56,4 % de su población hispana y un alto nivel de pobreza, está siendo duramente golpeado por el coronavirus, que ha causado más de 1.500 muertos y 23.000 contagiados de los residentes de este barrio al norte de Manhattan. Aquí hay más muertes que en todo el estado de Connecticut. A la pobreza se suman condiciones de salud como la hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes o asma, entre otras que afectan particularmente a esta comunidad y la afroamericana y les hacen más vulnerables al nuevo coronavirus.

El Ministerio de Salud colombiano informó este miércoles de 126 casos nuevos de COVID-19, con lo que Colombia llegó a 3.105, así como de otros cuatro fallecidos que eleva el total de víctimas mortales a 131. Del total de casos nuevos, 53 están en Bogotá, seguida de los departamentos del Valle del Cauca (19), Bolívar (14), Antioquia (12), Caldas y Norte de Santander (7), Magdalena (4), Risaralda y Cundinamarca (3), Tolima (2), y Nariño y Atlántico (1).

Las autoridades canadienses están intentando contener la propagación de la COVID-19 entre la población más vulnerable del país, cuando el número de muertos causados por la enfermedad en el país se sitúa en 1.000, de los que cerca de la mitad son personas en residencias de ancianos y comunidades de jubilados. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció este miércoles durante su rueda de prensa diaria que la situación en las residencias de ancianos es preocupante, por lo que mañana tratará con los Gobiernos provinciales medidas para contener la epidemia en estas instalaciones.

El número de víctimas por coronavirus en Cataluña desde el comienzo de la pandemia se eleva a 7.097 según un nuevo sistema de recuento adoptado por el Departamento de Salud de la Generalitat, basado en información aportada por las empresas funerarias. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 1.810 han muerto en una residencia de mayores, 62 en un centro sociosanitario y 456 en un domicilio, mientras que los restantes han muerto en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

Rihanna y Jay-Z han creado junto a Jack Dorsey, uno de los confundadores de Twitter, un fondo de ayuda con más de 5,6 millones de euros para paliar los efectos económicos que el coronavirus está causando entre la población más vulnerable y las regiones más afectadas por la pandemia. El dinero donado por el directivo de la red social y las fundaciones de los artistas, Clara Lionel -Rihanna- y Shawn Carter -Jay Z-, se enviará a once organizaciones repartidas en Estados Unidos, Puerto Rico, el Caribe y el África subsahariana, informaron este miércoles en un comunicado conjunto.

El Kremlin aplazará el desfile militar del 9 de mayo en la plaza Roja, que debía conmemorar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, debido al empeoramiento de la situación epidemiológica en el país, según ha informado hoy una fuente cercana al Kremlin. «La decisión de posponer el desfile ya está tomada. Será anunciada en los próximos días, posiblemente, mañana», ha comunicado la fuente a la agencia Interfax. Mientras, otras fuentes citadas por el diario RBK precisan que el propio presidente ruso, Vladímir Putin, podría anunciar la decisión en breve, por ejemplo mañana, jueves, durante la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia.

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha reclamado una ampliación del número de personas que puede asistir a un funeral a más de tres, siempre con un respeto escrupuloso de las medidas de seguridad como la distancia para evitar contagios del coronavirus, como se hace en otras situaciones. Para conseguirlo, se tiene que modificar la orden que establece que la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de tres familiares o allegados.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs) , ha entregado este miércoles en el Hospital Comarcal los primeros mil test rápidos recibidos de los 10.000 comprados por el Gobierno de la Ciudad para detectar covid-19, homologados por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y que identifican anticuerpos IgM e IgG, presentes en la sangre o plasma cuando enfermamos del coronavirus.

La autoridad de transportes metropolitana de Nueva York pagará 500.000 dólares a los familiares de cada empleado fallecido a causa del Covid-19, diez veces más de lo que habitualmente se compensa por la muerte de un trabajador en activo, tras un acuerdo con los principales sindicatos del sector. El sindicato Transport Workers Union Local 100 , que representa a unos 41.000 trabajadores del sistema público de transporte neoyorquino, anunció en un comunicado que la autoridad ha accedido a pagar esa suma a los familiares de "cada miembro fallecido que estuviera en servicio activo desde el 1 de febrero de 2020", algo que reclamaban desde el mes pasado.

El Ministerio de Universidades admite que «ante la crisis sanitaria, y mientras no cambien las medidas aprobadas de confinamiento actualmente aprobadas», es necesario «transformar la evaluación presencial actual en un sistema de evaluación no presencial, fundamentalmente».

El ministerio de la Defensa de Francia ha anunciado, oficialmente, que 668 miembros de los 1.767 de la tribulación del portaviones a propulsión nuclear «Charles de Gaulle» están contagiados con el coronavirus. El pasado día 10, el mismo ministerio comenzó anunciando que 50 miembros de la tripulación estaban infectados. El «Charles de Gaulle» todavía navegaba del Atlántico al puerto de Toulon, atravesando el estrecho de Gibraltar. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

Ecuador se acerca a los 8.000 contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2, la mayoría de ellos concentrados en la provincia costera de Guayas , que registra 185 de los 388 fallecidos por esa enfermedad en el país suramericano, informó este miércoles la ministra de Gobierno, María Paula Romo . En una comparecencia virtual, la ministra apuntó que se suman 582 decesos probables vinculados con la pandemia del COVID-19.

Un hombre de mediana edad diagnosticado de COVID-19 e ingresado en el Hospital Trueta de Girona se escapó de allí para cenar en su casa, según explicó a los Mossos d'Esquadra, que le localizaron y devolvieron a las instalaciones sanitarias. Según fuentes del centro, el paciente llegó a urgencias al mediodía de este martes, se le realizaron todas las pruebas y a última hora de la tarde se cursó su entrada en la planta de medicina interna por coronavirus. En ese momento, el enfermo manifestó al equipo que le atendía que no quería ingresar por que quería evitar el sufrimiento de su familia en Gambia.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), ha defendido la vuelta de la actividad deportiva, pero sin la presencia de los aficionados. El principal experto en enfermedades infecciosas del país y uno de los rostros de la lucha de los Estados Unidos contra el coronavirus está convencido de que este verano habrá deportes profesionales con las condiciones de la ausencia de espectadores y manteniendo a los jugadores en hoteles bajo control médico. "Hay una manera de hacerlo", aseguró.

La OTAN advirtió hoy de que la pandemia de coronavirus puede tener "significativas" repercusiones geopolíticas a largo plazo, con riesgos para la seguridad de los aliados si algunas de sus industrias o infraestructuras críticas pasan a manos extranjeras durante la crisis económica. "Consideramos las implicaciones a largo plazo de esta crisis sanitaria, para nuestras sociedades y el mundo. Los efectos geopolíticos de la pandemia podrían ser significativos", afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg , en una rueda de prensa telemática al término de una videoconferencia de los ministros aliados de Defensa para tratar la respuesta al COVID-19.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al Gobierno "como alcaldesa y como madre de dos niños de 9 y 3 años que hace un mes que no salen" que les permita "salir a dar una vuelta cerca de casa" durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. "No esperéis más: ¡Liberad a nuestros niños!" ha escrito Ada Colau en su perfil de Facebook

Los hechos comenzaron a mediodía, cuando el párroco de San Pedro Regalado pidió ayudar para descargar, organizar y repartir los productos de alimentación, ya que los voluntarios habituales se encuentran confinados por la crisis sanitaria del coronavirus. Hasta el lugar acudieron bomberos del Ayuntamiento de Madrid y voluntarios que descargaron seis toneladas de alimentos de un camión del Banco de Alimentos.

Las autoridades sanitarias de Francia han informado este miércoles de que ya son 17.167 los fallecidos en el país a causa del coronavirus si bien el número de hospitalizados ha disminuido por vez primera desde que comenzó la pandemia. El director general de Sanidad, Jérome Salomon , ha señalado que del total de fallecidos, 10.643 se han producido en hospitales, mientras que otras 6.524 se han registrado en residencias de ancianos.

El G20 ha decidido que la deuda de los países más pobres quedará suspendida durante 12 meses para ayudar a estos países a liberar recursos y favorecer que puedan luchar con mayor fuerza contra el coronavirus. El ministro saudita di Finanzas y presidente por turno del G20, Mohammed al-Jadaan , encargado de anunciar el acuerdo, declaró que “tenemos un compromiso claro, junto con organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y nuestro acuerdo significa que los países pobres no deben preocuparse por sus vencimientos de deuda durante los próximos 12 meses”. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en colaboración con el Grupo Oesía, ha desarrollado un algoritmo para detección temprana de pacientes con posible Covid-19 en el aplicativo de cuidados de enfermería Gacela Care, que se utiliza en las unidades de hospitalización de todos los centros de la red Sacyl.

El Ayuntamiento de Madrid , en colaboración con la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, ha habilitado un hotel para alojar a 120 personas sin hogar y familias que se hayan quedado sin un alojamiento y que presenten síntomas leves de contagio por coronavirus. Este nueva instalación recibirá a sus primeros inquilinos mañana. Según explicó el director de Samur Social, Darío Pérez , hay 14 individuos de la red que han dado positivo y otros 45 que tendrían signos compatibles pero sin todavía confirmación de los resultados de los test.

La Guardia Civil de la Región de Murcia detuvo a una mujer, de 37 años y vecina del municipio Los Nietos de Cartagena, por, presuntamente, hacerse pasar por enfermera y recorrer la localidad de Los Nietos para diagnosticar contagios de coronavirus. Lea la noticia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió su gestión de la pandemia del coronavirus, tras el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar, la contribución de este país al presupuesto del organismo y pidió que no se politice este tema en un momento en que lo más importante es «salvar vidas». Lo cuenta María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal en Ginebra.

"Ningún alumno perderá el curso por el Covid-19", dijo la ministra Isabel Celaá en una rueda de prensa junto al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana y la secretaria general de FP, Clara Sanz López . Lea la noticia completa.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha optado por una decisión salomónica. Frente a los estados federados con más prisa por recuperar la actividad y los expertos del Instituto Roland Koch, que advierten que es pronto para prescindir de las medidas, ha acordado con los presidentes de los Bundesländer un plazo hasta el 3 de mayo en el que se mantendrán en Alemania las restricciones de contacto, movimiento y el cierre de escuelas, con el objetivo de seguir frenando la pandemia del coronavirus. Informa Rosaía Sánchez, corresponsal en Berlín.

El Ejército de Israel reconvirtió 13 hoteles en todo el país en centros para pacientes con coronavirus, dentro del plan de emergencia para evitar el colapso en los hospitales. Después de varias semanas en estos hoteles, los militares revelaron al portal Walla que muchos civiles internados se niegan a hacerse el test final para saber si están curados o no porque no quieren volver a sus casas. El Ejército informó de que aquellos que no respeten las normas y se sometan al examen pertinente deberán pagar una tarifa equivalente al precio diario de la habitación en cada establecimiento. En Israel han muerto 126 personas y el número de infectados es de 12.200, según los últimos datos del ministerio de Salud. Informa Mikel Ayestarán , corresponal de ABC en Jerusalén.

Tiana: "No se trata de un aprobado general. Se trataría de una medida injusta académicamente". Termina la rueda de prensa.

Celaá: "Queremos impulsar las actividades de ocio y tiempo libre para este verano para trabajar con aquellos niños y niñas que más lo necesiten. Se hace todos los años, ayuntamientos, organizaciones, etcétecera, y ahora somos nosotros los que queremos hacerlo"

Celaá, sobre la EVAU: "El 25 de marzo llegamos a un acuerdo con todas las comunidades autónomas de que en la EVAU al alumno solo se le requiera sobre las materias que han sido trabajadas. No es que será más fácil, será más equitativo".

Celaá, sobre un escenario donde no se pudiera hacer la selectividad de forma presencial: "No hemos considerado un plan b para la EVAU, pero si viéramos que no hubiera posibilidades de hacer las pruebas presenciales, arbitrariamos otro procedimiento".

Sobre si alguna comunidad no firma el acuerdo, Celaá dice: "No se trata de suscribir el acuerdo. El acuerdo despliega un gran paraguas para que las comunidades ejerzan sus competencias (...) Es un acuerdo habilitante para que dentro de ese gran paraguas, las comunidades puedan ejercer sus competencias".

Celaá, preguntada por el tiempo que se ha tardado en tomar una decisión: "No hemos tardado en tomar una decisión, decidimos esperar a que culminara la segunda prórroga del estado de alarma"

"En estas circunstancias excepcionales, lo justo es que la promoción sea la norma general. Somos conscientes de que hay alumnos que aún no están conectados".

Celaá: preguntada sobre las clsaes de refuerzo de verano: "Está todavía sin desarrollar el programa de verano, pero no las impartirán las personas que trabajan en el curso escolar... salvo que lo desearan"

Tiana: "La repetición está muy arragaida en España, no tanto en otros países de Europa".

Celaá insiste: "La idea es que la promoción sea la norma general (...) Tenemos que tener en cuenta que el próximo curso tendrá que incluir aquellos contenidos que no hayan sido cursados en este curso".

Sanz: "Hay que confiar en el profesorado, es quien realmente conoce a sus alumnos". Comienza el turno de preguntas.

Sanz: "La permanencia en la FP está limitada a cuatro años, se adopta la medida de ampliarla un año más".

Sanz: "En la modalidad a distancia, de no ser posible, se sustituirá la prueba presencial final por una prueba telemática".

Clara Sanz, Directora General de Formación Profesional: "En el caso de los estudiantes de segundo curso de grado superior, más de 190.000 estudiantes, el compromiso es que estén evaluados en un momento en que ellos puedan presentarse si quisieran a la prueba de la EVAU".

"Nunca les vamos a decir a los docentes cómo tienen que evaluar a sus estudiantes. Sí que queremos que se sientan con menos trabas y eso es lo que hemos querido transmitirles", dice Tiana.

Toma la palabra Alejandor Tiana , secretario de Estado de Educación, habla de la "concordancia" con las comunidades en torno a la propuesta presentada: "Las sugerencias dadas por ellas han servido de base para elaborar esta propuesta".

"Habrá que pensar en el curso que viene y en cómo se podrá reforzar aquellas materias que no han podido ser estudiadas completamente".

"Se adaptará la evaluación, promoción y titulación. El objetivo de que los estudiantes no pierdan su curso es nuestra prioridad (...). La promoción de curso erá la norma general, la repetición es la excepción, ahora con mayor motivo".

"Se adaptará la actividad lectiva a las causas, atendiendo a las personas que no tienen acceso a determinadas herramientas. Hemos sustituido la educación presencial por la distancia".

"Se mantiene la duración del curso escolar, se mantienen los aprendizajes. El curso ni acaba ahora ni se abordará más allá de junio, a excepción de la EVAU. En verano se apoyará con clases de refuerzo, pero no habrá actividad lectiva".

Celaá: "Nuestro sistema educativo se ha adaptado de un día para otro a la pérdida de las relaciones personales entre estudiantes y la convivencia".

Celaá: "El necesario equilibrio entre que el alumnado mantenga sus hábitos de estudio y que los familiares no se sientan desbordados es una tarea de la que somos conscientes".

Comparece la ministra de Educación, Isabel Celaá : "Quiero empezar transmitiendo un mensaje de calma: todos los estudiantes van a poder terminar el curso. La sustitución de la clase presencial por la clase a distancia no debe signifcar la pérdida del curso"..

El complejo turístico que posee Donald Trump en Doral, en el área de Miami, ha despedido de forma temporal a 560 trabajadores debido a la parálisis en el sector durante la crisis del coronavirus. Lea la noticia.

Italia ha superado este miércoles los 165.000 casos confirmados del nuevo coronavirus mientras que la cifra de fallecidos se sitúa ya por encima de los 21.600, según los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.Según ha precisado, en las últimas 24 horas se han registrado otros 1.127 contagios adicionales mientras que otras 578 personas han fallecido, datos ambos en línea con la tendencia de los últimos días. Con ello, el balance es de 165.155 casos y 21.645 fallecidos.

Los españoles se encuentran entre los ciudadanos más dispuestos a compartir sus datos de salud para ayudar a combatir la pandemia por coronavirus, ya que solo un 15 por ciento se niega a compartirlos, según se desprende de la encuesta «Data preferences in times of corona», llevada a cabo por Oliver Wyman en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Australia y Singapur.

Tras el consejo de ministros, presidido por Emmanuel Macron, Édouard Philippe , primer ministro, ha anunciado el alcance económico concreto del plan de ayuda y socorro nacional a las familias más modestas, los funcionarios, el personal médicos.Las familias que reciben el RSA (Renta de solidaridad nacional) y el ASS (Subsidio de solidaridad específica) recibirán nuevas ayudas suplementarias: 150 euros por familia y 100 euros por cada hijo, hasta el mes de septiembre, de entrada. Nos lo cuenta Juan Pedro Quiñonero, corresponsal en París.

Las autoridades de Vietnam han confirmado este miércoles que las medidas de confinamiento impuestas en las principales ciudades para frenar el avance del coronavirus permanecerán vigentes, como mínimo, hasta el próximo 22 de abril. Tanto Hanói como Ho Chi Minh, junto a otras diez provincias y ciudades consideradas de mayor riesgo ante el brote del Covid-19, verán ampliadas las medidas de cuarentena y contención una semana más.

La Ciudad Melilla está habilitando una zona de cuarentena en la plaza de toros para destinar allí a posibles "focos" de contagio de coronavirus que se puedan detectar en el centro de menores de La Purísima, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o los marroquíes bloqueados por el cierre fronterizo. En rueda de prensa, el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand, ha recordado que estos centros sufren en Melilla una aglomeración de personas, de ahí la necesidad de contar con un espacio para poder separar esos "posibles focos".

Un único periodo de confinamiento no bastará para detener al coronavirus. Será necesario implementar varias etapas de distanciamiento social hasta el año 2022 , si se quiere evitar el colapso de los hospitales a la vez que se extiende la inmunidad entre la población. Esta es una de las conclusiones de un estudio que se ha publicado este martes en la revista «Science» y que ha sido elaborado por científicos de la prestigiosa universidad de Harvard (EE.UU.). Lea más detalles.

El Papa ha creado una comisión transversal que implica a los distintos dicasterios y organizaciones pontificias del Vaticano para afrontar las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en todos los niveles. "Hemos creado una unidad de dirección, de coordinación, para organizar las iniciativas que conciernen a la acción de hoy y las que conciernen a la preparación del mañana. El nuestro es un servicio en términos de acción y pensamiento. Necesitamos acciones concretas ahora, y las estamos haciendo", ha explicado.

En medio de las recomendaciones de distanciamiento social aconsejadas por el Ayuntamiento de Moscú para luchar contra la neumonía Covid-19, los pobladores de la ciudad que hoy han sido autorizados a desplazarse en el transporte público mediante códigos QR se han encontrado esta mañana con enormes colas en los accesos al metro debido a los controles policiales. Informa el corresponsal de ABC en Moscú, Rafael M. Mañueco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una actualización de su estrategia frente al nuevo coronavirus en la que recomienda a los países que plantean realizar una desescalada de las medidas impuestas para luchar contra el virus, que entre cada fase haya un periodo de dos semanas para indentificar eficazmente el riesgo de nuevos brotes y responder a los mismos de forma adecuada.

El coronavirus ya ha infectado a más de dos millones de personas en todo el mundo , según los datos oficiales proporcionados por los gobiernos. Estados Unidos encabeza esta lista de postivos con más de 600.000 casos, seguido de España con más de 177.000 e Italia, con 162.488. Lea la noticia con más detalles.

Las autoridades turcas han anunciado este miércoles la incautación de más de 5.500 test falsos para el diagnóstico del nuevo coronavirus durante una operación llevada a cabo en la ciudad de Estambul . La operación, que ha sido llevada a cabo en el distrito de Sisli, se ha saldado con la detención de dos personas sospechosas de vender estos test en una fábrica textil, según ha informado el diario turco 'Daily Sabah'.

La crisis económica del coronavirus provocará un rejonazo en las cuentas públicas difícil de olvidar. El FMI ha tratado de poner números a esta herida y en su último informe con estimaciones presupuestarias augura que la deuda pública española escalará del 99,5% del PIB al 113,4% en 2020 y el 114,6% del PIB en 2021 . Se trataría del mayor pasivo de las administraciones en nuestro país desde hace más de un siglo: desde 1902 cuando se alcanzó el 123,61% no se veía nada igual. Lea la noticia.

El Corte Inglés ha reconvertido sus talleres de costura situados en la madrileña calle de Tomás Bretón en otro capaz de producir mascarillas de protección con todas las garantías de seguridad. Para comprobar la labor de estas instalaciones, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han realizado este miércoles una visita junto a la presidenta de la distribuidora, Marta Álvarez, y del consejero delegado, Víctor del Pozo , así como del presidente de ModaEspaña, Ángel Asensio.

Reino Unido ha sufrido 761 decesos en las últimas 24 horas y roza los 13.000 muertos por coronavirus.

La organización supranacional propone test masivos y seguimiento por teléfono móvil para el desconfinamiento. La Comisión advierte de que no se puede excluir una vuelta a la expansión desbocada de la epidemia si no se toman precauciones acertadas. Informa Enrique Serbeto, corresponsal de ABC en Bruselas.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó este miércoles en un comunicado después de reunirse con ASO (Amaury Sport Organization) que el Tour de Francia se disputará entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre . Este desplazamiento hace girar todo el calendario, incluido el Giro de Italia y La Vuelta a España.

Los Reyes han apoyado este miércoles la iniciativa conjunta del Teatro Real de Madrid y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona de ofrecer contenidos culturales por internet para sobrellevar el confinamiento. En la videoconferencia de hoy han participado el presidente del Patronato de la Fundación del Teatro Real, Gregorio Marañón , y su director general, Ignacio García-Belenguer, además del presidente del Patronato de la Fundación del Gran Teatro del Liceo, Salvador Alemany , y el director general de la institución cultural, Valentí Oviedo.

El gobierno ha abierto la puerta y las direcciones de los colegios van tomando la decisión a su propio ritmo, a medida que están preparados y hay acuerdo entre el equipo directivo, el personal y la asociación de padres. La condición para sumarse a la actividad lectiva es poder garantizar las medidas de seguridad y, aunque en principio ha habido cierta resistencia por parte de algunas familias, que recabaron 18.000 firmas e el documento “Mi hijo no es un conejillo de indias”, finalmente se ha impuesto un amplio consenso a favor de ir recobrando cierta normalidad. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez.

Informa Alba Amorós, corresponsal de ABC en Johannesburgo, que el país africano espera el pico de contagios por coronavirus en septiembre después de las tempranas y drásticas medidas tomadas por su gobierno. Lea la noticia.

El coronavirus ha irrumpido en el barómetro del CIS de abril como la primera preocupación de los españoles, pero casi el 48 por ciento de los españoles tiene «poca o ninguna confianza» en cómo está gestionando el Gobierno la crisis por la expansión de la pandemia. Aquí puede leer completo el barómetro.

Mango confeccionará 13.000 batas de polietileno desechables destinadas a los equipos sanitarios en colaboración con la Fundación Pablo Horstmann , que ha adquirido 30.000 metros de tejido homologado, ha informado este miércoles en un comunicado.

En la reunión de este miércoles de la ministra de Educación, Isabel Celaá, con las comunidades en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación se ha acordado que las aulas abrirán en verano pero solo para los alumnos que necesiten refuerzo. Serán lúdicas y voluntarias, según ha podido saber ABC.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera «inexplicable» que a estas alturas de la pandemia de coronavirus no se generalicen los test a todos los profesionales de la sanidad para prevenir contagios. A través de un comunicado, CSIF se pregunta «por qué motivo el Sistema Nacional de Salud no detecta y clasifica correctamente a los profesionales contagiados en fase activa de la enfermedad, o se detecta su estado inmunitario mediante test rápidos». «Todo ello después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya recomendado test masivos a la población. En España, estas pruebas no se han generalizado ni siquiera entre los profesionales sanitarios», denuncian.

El Gobierno ha fijado los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas reutilizables para niños y adultos, en cuanto a los materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de este producto de protección. La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado este miércoles la «especificación UNE 0065», un documento en cuya elaboración han participado los ministerios de Sanidad; Industria, Comercio y Turismo; Consumo; y Trabajo y Economía Social, así como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), entre otras entidades.

El hospital de Leishenshan, el segundo de los que se construyeron en la ciudad china de Wuhan en diez días entre enero y febrero para reforzar a los sobrepasados servicios médicos locales ante la crisis del coronavirus, cerró hoy sus puertas tras la aparente victoria de la urbe contra el virus. No obstante, Jiao Yahui, funcionaria de la Comisión Nacional de Sanidad, indicó en declaraciones recogidas por la agencia oficial Xinhua que no está previsto el desmantelamiento del complejo por ahora, ante la posibilidad de que deba ser «reactivado en cualquier momento».

Un surfista de Cabo Occidental, Sudáfrica, ha lanzado una petición instando al primer ministro de la provincia, Alan Winde, y al presidente del país, Cyril Ramaphosa, a que les permitan continuar surfeando durante el confinamiento obligatorio nacional. Según ellos, este deporte es una 'actividad esencial'. La petición en change.org, iniciada el 10 de abril por David G. Visagie, ha obtenido hasta el momento poco más de 3.600 firmas y dicen es «un corte y pega» de peticiones anteriores promovidas en Estados Unidos. Visagie dice hablar en nombre de «aquellos surfistas que llaman hogar a las aguas que rodean las costas del Cabo Occidental» y dice que las estrictas restricciones sociales ha afectado a los surfistas «de una manera única». En términos de las regulaciones del «lockdown» sudafricano, además de las playas, también han sido cerrados restaurantes, resorts y hoteles (excepto aquellos ocupados por los para turistas que quedan en el país), shebeens, teatros, cines y centros comerciales. La medida se prolongará al menos hasta el 30 de abril. Informa Alba Amorós.

En la tragedia del coronavirus en Italia, la gestión de las residencias de ancianos refleja un escándalo que ha obligado a intervenir la magistratura. En todo el país hay 4.629 residencias, públicas y privadas, donde viven 300.000 ancianos. Los carabineros han controlado por el momento 601; de ellas, 104 (el 17 %) no cumplían con la normativa, 15 han tenido que ser cerradas y 61 personas han sido denunciadas, además de imponer sanciones a otras 157, según ha informado este miércoles el Comando de los carabineros encargado de la Tutela de la salud. La investigación de los carabineros ha descrito una situación grave: carencias higiénicas, pocas figuras profesionales y a menudo inadecuadas para las necesidades de los pacientes, con exceso de ancianos en las residencias superando el límite previsto, lo que constituye un peligro para la salud. Léelo aquí .

El juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja (Alicante) ha desterrado de la ciudad, por un delito de odio, al vecino de la localidad, detenido por la Guardia Civil, por publicar un video en redes sociales en el que aseguraba que había llegado desde Madrid para contagiar el coronavirus. El juez ha dictado así la prohibición de residir y de acudir a la localidad ante la negativa de la fiscalía de solicitar prisión provisional y pese a que el propio instructor aprecia un riesgo de fuga y la «posibilidad de reiterar la conducta».

La Guardia Civil ha presentado una denuncia contra un centro valenciano de medicina estética que ofertaba en las redes sociales, «en exclusiva» para sus clientes habituales, test de coronavirus sin tener ninguna licencia para ello. La Guardia Civil señala en una nota divulgada este miércoles que pudo detectar la actividad irregular de la clínica porque se anunciaba en las redes sociales. «Una vez detectados estos anuncios por la Guardia Civil, los agentes cruzaron los datos con la Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana. Desde este organismo, se comunicó la inexistencia de los permisos necesarios para realizar los test», informa la nota.

La Asociación Contra el Cáncer (AECC) de Gipuzkoa atenderá también a afectados de Covid-19, a los que, según ha anunciado este miércoles, ofrecerá sus servicios en los «ámbitos» social, jurídico, psicológico y económico. Según informa en una nota, AECC, que cuenta «con amplia experiencia en procesos oncológicos», ha adoptado esta decisión, «tras garantizar plenamente la atención a pacientes con cáncer y sus familias». De esta manera, pondrá a disposición de las personas que estén en aislamiento o «en una situación personal complicada», su equipo de atención psicológica a través de sesiones telefónicas o de videollamada, dirigidas tanto adultos como a menores de familias que estén directamente afectadas por el coronavirus, así como a quienes hayan perdido a un ser querido.

El 87,1 % de los 2.142 usuarios de residencias y viviendas tuteladas que han fallecido en la Comunidad desde la declaración del Estado de Alarma han muerto por COVID19 confirmado o con síntomas compatibles con este virus. Así se desprende de los datos ofrecidos este miércoles por la Junta de Castilla y León en los que se refleja que 2.142 usuarios han fallecido en total, de los cuales 1.866 están relacionados con el coronavirus, en concreto 827 muertos por COVID-19 confirmado y 1.039 fallecidos con síntomas compatibles, según Efe. De esos 827 usuarios fallecidos por COVID19 confirmado, 42 han muerto en las últimas 24 horas, mientras que de los 1.039 con síntomas compatibles, 22 han fallecido también entre ayer y hoy.

Los 21 usuarios de la residencia de Tardelcuende (Soria) han dado positivo en la prueba por coronavirus, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Ricardo Corredor, quien ha comentado que a los empleados no se les ha hecho la prueba pero que ha recibido confirmación de que se les someterá a la misma de manera «inmediata». Léelo aquí.

Finaliza la rueda de prensa del Comité de gestión técnico de la crisis del coronavirus en la que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vaticinado que el número de nuevos contagios de coronavirus va a volver a repuntar debido al aumento de las pruebas diagnósticas, muchas de ellas efectuadas a enfermos asintomáticos.

«Hemos seguido la evolución de la gripe y sí que es verdad que ha habido en el mes de febrero alguna variación no habitual en la curva de evolución de los casos de gripe. No samemos si pudo estar asociada en la sensibilidad de detección de casos o si se pudo producir porque se incluian como gripe posibles casos de coronavirus», según Simón. En cuanto a si la temperatura y la humedad puede afectar al coronavirus, «hasta ahora el calor y la humedad afecta según estudios, pero no son a las condiciones que vivimos actualmente». Se trataría de un calor más pronunciado, según el experto, pero todavía «las informaciones que tenemos no son concluyentes».

Sobre las fases de desescalamiento y si podrán salir los menores a la calle, ha señalado que este tipo de decisiones no competen a su equipo, pero algunas de las propuestas señaladas, estaban ya sobre la mesa. «Son medidas que se tienen que ir valorando. Tenemos que ir viendo cómo evoluciona la epidemia».

Fernando Simón ha detallado que en Esaña se hacen pruebas diagnósticas en varios niveles. En principio se hace, con cierta variabilidad, por encima de las 20.000 muestras diarias en las últimas semanas. «Son muchas muestras y el objetivo es incrementarlas. Al margen de eso se están haciendo pruebas serológicas». En cuanto a las personas que ya han pasado la enfermedad, Simón ha informado de que «estas personas serían inmunes, pero no sabemos cuanto tiempo. Podría ser de unos meses».

En cuanto al repunte de los casos puede deberse a los casos asintomáticos y a la Pascua: «Sabíamos que el incremento del número de pruebas iba a detectar casos leves o asintomáticos». Y otra parte de este incremento se debe a la Semana Santa. «Los días festivos hay un pequeño retraso de notificación» porque hay una redcción de personal, según Simón.

Los casos asintomáticos comunicados por las Comunidades Autónomas no se incluyen en los casos nuevos, tal como ha informado Fernando Simón.

Simón ha señalado que la evolución de la transmisión, es decir, el número de casos secundarios a partir de cada caso, ha disminuido gracias a las medidas de confinaminto, el distanciamiento social y la higiene. «Las medidas implementadas en España tuvieron un impacto importante. Si a eso se añaden medidas asociadas a las escuelas, a los eventos masivos, el impacto fue importane. Estamos modificando nuestro comportaiento y eso es lo que afecta al contagio. Nuestra epidemia continua yendo hacia abajo, pero hasta que no dejemos de tener casos, sigue existeindo algún riesgo», según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Maria José Rallo, ha hecho una mención especial al estudio de análisis e la movilidad de los españoles. En este sentido, los índices de confinamiento de las provincias son muy altos, según el índice de movilidad provinical expterior, la relación entre cada provincia con el resto. Destacan las islas con unos índices de movilidad exterior respecto al mes de febrero del 99% en Canarias, por ejemplo.

La secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha destacado que Eurocontrol, entidad que coordina el tráfico aereo en europa, ha registrado una reduccion de un 88% de media en toda la UE. «El nivel de carga fue un 35% inferior en el periodo equivalente del año pasado, lo que mamrca que el aprovisionamiento se está llevando a cabo en España con normalidad», según Rallo.

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allué, ha señalado que el trabajo de la Policía Nacional no cesa. «Se ha detenido a 12 personas que conformaban una organización de narcotransportistas. En una segunda operación desarrollada en los alrededores del coto de doñana, fueron detenidos dos jóvenes cuando navegaban por el río». Allué también ha adelantado que una unidad de la Policía Nacional de Sevilla participa en un proyecto financiado por Instituto de Salud Carlos III para el diseño de un prototipo que sea capaz de detectar el covid-19 sobre determinadas superficies, es decir, «que permita ver el coronavirus».

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, ha destacado que la Guardia Civil se ha centrado en cuatro ejes fundamentales. Uno de ellos es vigilar el cumplimiento de las medidas. Para ello se han realizado 265.000 controles en espacios públicos y se han formulado 150.000 denuncias y según el general, «el 94% de los ciudadanos estaban en la calle por una causa justificada». Otro de los ejes es garantizar el funcionamiento de los servicios esenciale, al que se suma auxiliar personas vlnerables, un ámbito sobre el que los agentes han realizado casi 74.000 actuaciones.

El jefe del estado mayor de la defensa (Jemad), Miguel Ángel Villarroya, ha detallado que ha habido seis vuelos internacionales para traer material sanitario a España y 14 vuelos nacionales en los que se han transportado más de 90 toneladas.

«Esperemos que pronto el número de curados esperemos que pronto supere al numero de nuevos casos», ha declarado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha señalado que se han incrementado en un 1,6% el número de hospitalizados, por debajo del 2% que veníamos observando. En UCI, también se observa un descenso, ya que la evolución es de un 1,3%. Además, Simón ha detallado que a medida que se realizan las pruebas serológicas en las comunidades, vamos a tener un aumento en los casos confirmados de coronavirus. También achaca el ascenso del número de casos al recuento del fin de semana y los días festivos de Semana Santa.

Bélgica ha registrado 283 nuevas muertes en las ultimas 24 horas y en total contabiliza 4.440 fallecidos por el coronavirus en todo el país, según el último balance del Servicio de Salud Pública. El número de contagios por la pandemia llega hasta los 33.573, con 2.454 nuevos casos.

La diputada nacional y secretaria de Sostenibilidad y Despoblación del PP nacional, Carmen Navarro, ha lamentado el escaso número de test que se ha realizado entre los usuarios de residencias de mayores y ha dicho que «ni siquiera alcanza al 20 por ciento». Navarro ha reclamado al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ponga diligencia en la gestión del COVID-19 en los residentes de estos centros en la región, ya que el virus está «azotando con virulencia» la comunidad autónoma, especialmente a esta población «tan vulnerable», ha señalado el PP de Castilla-La Mancha en un comunicado.

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ha comenzado a esterilizar mascarillas con rayos ultravioleta, un método cuya validez, según explica el centro en un comunicado, está avalado por distintos estudios científicos por su capacidad virucida. Asimismo, cuenta con el respaldo de la FDA (Food and Drug Administration) americana, uno de los máximos organismos en el mundo en la validación de métodos y tratamientos médicos. Las mascarillas, del tipo FFP2, se esterilizan en menos de tres minutos, según ha detallado Vithas. La vida útil de cada mascarilla FFP2 es de ocho horas ininterrumpidas. Tras pasar por la esterilización con radiación UVC, la mascarilla recupera la totalidad de su validez. Cada mascarilla se esteriliza un máximo de cinco veces y hasta la fecha no se ha comunicado ninguna incidencia.

La Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (enfermedades que afectan a 1 de cada 20 chicas) ha asegurado este miércoles que, desde el inicio del confinamiento, se han agravado los casos de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Según ha informado la asociación en un comunicado, el distanciamiento social ha provocado que, en algunos casos, ante la imposibilidad de llevar a cabo terapias presenciales, hayan empeorado los síntomas y que la irritabilidad, la ansiedad y la dificultad para comer sean mayores en estos días de convivencia.

Un hombre ha entrado en prisión después de haber sido denunciado en cuatro ocasiones por parte de la Policía Local de Bormujos (Sevilla) por saltarse el confinamiento e incumplir así el decreto de estado de alarma por el coronavirus. Según los agentes, el individuo paseaba por la localidad sin justificar su presencia y alegando su derecho a hacerlo.

Una treintena de organizaciones de los ámbitos social y sanitario han remitido una carta al Gobierno en la que piden medidas que blinden al sistema de salud y aseguren que la inversión pública en investigación frente a la COVID-19 no dé lugar a tratamientos con precios abusivos y monopolios. En una carta abierta enviada al Gobierno, promovida por la campaña «No es Sano», las entidades reclaman medidas que fortalezcan al sistema público de salud y un aumento del gasto público para poder atender las necesidades de los pacientes y hacer frente a los problemas que han dejado los recortes de los últimos años.

El presidente de Malaui, Peter Mutharika, ha anunciado tres semanas de confinamiento a partir del sábado con el fin de frenar la propagación del coronavirus, que deja ya 16 casos y dos fallecidos en el país africano. En un mensaje televisado a la nación a última hora del martes, el mandatario ha anunciado que el confinamiento entrará en vigor a partir de la medianoche del sábado hasta el 9 de mayo y ha instado a los ciudadanos a «acatar las medidas» ya que son «por el bien del país».

La Fundación Franz Weber ha denunciado un nuevo anuncio en A Coruña para alquilar perros por parte de un hombre «multidenunciado», señala sobre los anteriores casos puestos de manifiesto por esta organización animalista y tras la intervención también a este respecto de la Guardia Civil. En un comunicado, explica que «vuelve a anunciar perros en alquiler a cuatro euros» y que lo hace «para paseos de 30 minutos por la ciudad».

La Comunidad de Madrid cuenta ya con 49.526 afectados y 6.724 muertos, seguida de Cataluña con 36.505 personas infectadas por el coronavirus y 3.756 fallecidas por esta causa. Castilla-La Mancha tiene 14.680 pacientes y 1.755 fallecidos, y Castilla y León 13.697 infectados y 1.337 muertos. Asimismo, Andalucía tiene 10.595 afectados, aunque ha notificado un total de 169 positivos asintomáticos incluidos en el total de confirmados, y 865 muertos.

Las personas curadas ascienden ya a 70.853.

España registra 177.633 contagiados y 18.579 fallecimientos, 523 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

El Gobierno de Finlandia ha anunciado este miércoles que pone fin al aislamiento de la región de Uusimaa, en la que se encuentra Helsinki, una medida adoptada hace tres semanas para limitar la difusión de la pandemia de coronavirus por el resto del país. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, explicó en rueda de prensa que ya no se dan las circunstancias legales que permiten al Ejecutivo restringir el movimiento de personas, en virtud del estado de emergencia decretado hace ahora un mes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una actualización de su Estrategia frente al nuevo coronavirus en la que recomienda a los países que plantean realizar una desescalada de las medidas impuestas para luchar contra el virus, que entre cada fase haya un periodo de dos semanas para indentificar eficazmente el riesgo de nuevos brotes y responder a los mismos de forma adecuada. En este sentido, el organismo de Naciones Unidas ha recordado que las decisiones sobre cuándo y cómo empezar a tomar iniciativas para volver a la vida normal deben estar basadas en la evidencia y, además, deben sustentarse en datos en tiempo real sobre las pruebas de detección de casos sospechosos de Covid-19, el aislamiento eficaz de los confirmados, el seguimiento de los contactos que hayan tenido y la capacidad de los sistemas sanitarios para atender a los pacientes.

El Instituto Catalán de Oncología (ICO) ha puesto en marcha tres ensayos clínicos para combatir el Covid-19 tanto en pacientes hemato-oncológicos, que están incluidos dentro de los grupos de riesgo, como en los profesionales que los atienden. En un comunicado, el centro ha explicado este miércoles que entre los grupos de mayor riesgo, tanto de la infección como de las complicaciones más importantes, están los pacientes con inmunosupresión por enfermedades hemato-oncológicas.

El Ejército está desinfectando en estos momentos la prisión de Basauri, en Vizcaya. A petición de este centro penitenciario, alrededor de 30 efectivos del Regimiento de Garellano 45 trabajan en la limpieza de las instalaciones, tal y como confirman fuentes de esta unidad. También está previsto la actuación sobre la antigua cárcel de Nanclares de Oca. Hasta la fecha, el Ejército solo se había desplazado hasta la Comunidad Autónoma vasca para desinfectar el Aeropuerto de Bilbao y las estaciones de tren de las capitales, todas ellas de titularidad estatal. Informa Adrián Mateos.

Francia pagará una prima extraordinaria de hasta 1.000 euros a los funcionarios que estén implicados en labores de servicio público durante la crisis de la COVID-19, lo que costará unos 300 millones de euros a las arcas del Estado, indicó este miércoles el ministro de Hacienda, Gérarld Darmanin. En declaraciones a la radio «Europe 1», Darmanin aseguró que se tratará de una prima desfiscalizada, mientras que su departamento precisó que afectará a uno de cada cuatro agentes públicos.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan roza ya los dos millones de casos y deja más de 126.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins, que realiza un seguimiento a nivel global con datos de las autoridades sanitarias de cada país y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el balance actualizado a las 9.00 horas de este miércoles, la pandemia 1.982.552 personas contagiadas, 126.753 víctimas mortales y 3,1 millones de personas recuperadas, con Estados Unidos como el país más afectado, con un total de 609.422 positivos y 26.056 fallecidos.

Puede seguirla en directo en este enlace .

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Alemania a más de 127.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 3.200, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. En las últimas 24 horas, Alemania ha sumado 2.486 casos nuevos de coronavirus y 285 fallecidos, lo que eleva el balance a 127.584 personas contagiadas y 3.254 víctimas mortales por la pandemia.

Un vecino de Sarria de 80 años de edad fue detenido ayer por la mañana por agentes de la Guardia Civil tras incumplir de forma reiterada el confinamiento decretado con motivo del estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus, dado que el octogenario tenía hasta una docena de denuncias previas. Según ha informado la propia Benemérita, a pesar del confinamiento, este hombre salía a pasear de forma habitual por esta localidad lucense, de modo que fue denunciado seis veces por agentes de la Guardia Civil y otras tantas por efectivos de la Policía Local, quienes vigilan que la gente cumpla las restricciones incluidas en el estado de alarma.

La Guardia Civil ha identificado y propuesto para sanción a cinco personas por no respetar las restricciones del estado de alarma, ya que fueron sorprendidas en el interior de un bar de Cañaveral (Cáceres) mientras bebían y fumaban marihuana. Según ha informado este miércoles la Guardia Civil en una nota, agentes del puesto de Torrejoncillo tuvieron conocimiento el pasado sábado, 11 de abril, de que un bar situado en Cañaveral se encontraba con la música puesta y con gente en su interior.

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha denunciado que algunas residencias de mayores han ofrecido contratos de trabajo a estudiantes de sexto curso que incluyen tareas directamente relacionadas con el cuidado del paciente, sin seguro de responsabilidad y sin supervisión ni protección adecuada. Ello «constituye un riesgo tanto para el paciente como para el estudiante y su entorno», señala en un comunicado el CEEM, que advierte que ha decidido «trazar las líneas rojas que va a defender ante los gobiernos e instituciones» con motivo de la crisis del coronavirus.

La Comisión Europea ofrecerá este miércoles a los estados miembro una serie de «criterios» para pedirles que coordinen la salida de las medidas de confinamiento que impusieron para frenar el coronavirus, con el objetivo de evitar que la descoordinación entre países vecinos lleve a un repunte de la pandemia, precisamente cuando países como Austria o Dinamarca retoman la vuelta progresiva a la normalidad. Bruselas evitará dar plazos o calendarios precisos para volver a la normalidad, pero pedirá a las capitales que la salida sea «gradual» y que se base en «criterios epidemiológicos» claros que muestren que la propagación del Covid-19 ha caído de manera significativa durante un cierto periodo de tiempo, según el borrador de la propuesta a la que ha tenido acceso Europa Press.

Nueve regiones de China, incluida la más afectada por la crisis del coronavirus, Hubei, participan en un nuevo estudio epidemiológico con el que se pretende averiguar la escala de los contagios asintomáticos y los niveles de inmunidad en la población del país. Según informa hoy el diario oficial China Daily, se están tomando muestras tanto de exudado faríngeo para pruebas de ácido nucleico como de sangre para hallar anticuerpos en un proceso que lleva unos quince minutos.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el resto de su gabinete donarán el 20 por ciento de su salario en los próximos seis meses para contribuir a la lucha contra la COVID-19. «Es la decisión correcta (...), es un reconocimiento de que cada persona y organización tiene su rol en la lucha común contra la COVID-19 para salvar vidas», indicó este miércoles en un comunicado Ardern, que ha sido elogiada por su gestión ante la pandemia. La jefa del Ejecutivo indicó que la donación total, que se estima que ascenderá a unos 1,6 millones de dólares neozelandeses (972.000 dólares estadounidenses u 884.000 euros), forma parte del esfuerzo para combatir el nuevo coronavirus.

Los datos oficiales de Irán sobre el coronavirus causan sorpresa y provocan desconfianza entre los expertos. Las autoridades sanitarias del país informaron de que, por primera vez en semanas, la cifra de fallecidos fue inferior a 100 en las últimas 24 horas. El anuncio se produjo coincidiendo con la vuelta de los iraníes a la actividad económica después de semanas de confinamiento. El portavoz de Salud, Kianoosh Jahanpoor, reveló que fueron 98 los muertos y situó la cifra de infectados en 74.877. La cifra total de fallecidos en Irán es de 4.683 y se mantiene como el principal foco del virus en Oriente Medio. En el seno de la cúpula del régimen hay un pulso abierto entre los sectores ultraconservadores, que insisten en que son capaces de hacer frente al virus, y los moderados, con el presidente Hasán Rohani a la cabeza, que piden el final de las sanciones de Estados Unidos para vencer esta emergencia sanitaria. Informa Mikel Ayestaran desde Jerusalén .

Estados Unidos ha alcanzado este martes su cifra récord de muertes por el coronavirus en un día, al menos 2.375, por lo que el balance total de fallecidos en el país norteamericano ha sobrepasado los 26.000. Según la última actualización de los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, contabiliza 26.003 víctimas mortales a causa del Covid-19, mientras que el número de contagiados es ya de 609.240.

El presidente Donald Trump dijo esta noche que está reuniendo asesores de casi todos los sectores del comercio estadounidense, el campo médico, político, social y el mundo deportivo para crear un plan que ayude a reabrir la economía afectada por la pandemia del coronavirus. El mandatario destacó que el panel de asesores, a quienes consultará por teléfono, o en grupos, otros individualmente, operará de manera separada del grupo de trabajo de la Casa Blanca que lidera la estrategia de salud pública de la administración para contener la pandemia.

El electorado de Corea del Sur ha comenzado a acudir este miércoles a las urnas para votar en las elecciones parlamentarias del país, unos comicios que tienen la pandemia del Covid-19 como telón de fondo. Corea del Sur decidió seguir adelante con las elecciones en su fecha prevista debido a que las medidas de contención adoptadas por el Gobierno surcoreano han surtido efecto para frenar la propagación del coronavirus. En concreto, los datos ofrecidos por las autoridades del país revelan unas 30 infecciones por Covid-19 diarias en los últimos días, mientras que el balance de afectados total en la nación asiática se sitúa en 10.564 positivos.

El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, ha denunciado este martes que entre el 50 y el 75 por ciento de los ciudadanos deportados por Estados Unidos han dado positivo por Covid-19 a su llegada al país latinoamericano, al tiempo que ha insistido en que, si no fuera por las deportaciones, Guatemala contabilizaría menos casos. Monroy, que ha valorado que Estados Unidos se ha convertido en «el Wuhan de América», ha pedido que el país norteamericano certifique que cada persona que deporta está en buen estado de salud, una petición que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, ya trasladó dentro de las conversaciones con Washington para continuar con la recepción de migrantes en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Las autoridades sanitarias mexicanas señalaron este martes que no serán incinerados los cuerpos de las personas fallecidos por la Covid-19 ya que «resulta improcedente» aunque sea recomendable en términos sanitarios. «Se va a eliminar la idea del criterio de cremación, atendiendo a las disposiciones de la Ley General de víctimas», declaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante la conferencia de prensa del informe técnico de todos los días de la pandemia en México.

Las autoridades de Singapur impondrán desde este miércoles multas de 300 dólares singapurenses (212 dólares estadounidenses o 193 euros) a las personas que no lleven mascarillas en la calle durante el periodo de emergencia por la pandemia de la Covid-19. La ciudad-Estado, que impuso desde el día 8 el cierre de negocios no esenciales, sufre un repunte de casos detectados del nuevo coronavirus, con hasta la fecha 3.252 infectados, incluidos 10 decesos.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que detectó durante este martes 46 nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 (por los 89 diagnosticados en la víspera), de los que 36 infectados fueron viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos «importados». Esto supone un importante descenso, tras tres días de repunte provocado, según las autoridades sanitarias, por ciudadanos chinos procedentes de Rusia: el pasado día 11 se diagnosticaron 97 «importados» de los 99 totales; el 12, 98 de 108; y el 13, 86 de los 89 totales.

Argentina superó este martes el centenar de muertos por coronavirus, al llegar a los 105, en situación de cuarentena obligatoria y mientras el país se prepara para un eventual empeoramiento futuro de la pandemia de COVID-19 con centros de aislamiento como el dispuesto al norte de Buenos Aires, en Tigre. En ese lugar, según pudo constatar Efe, hay preparadas 500 camas para hipotéticos pacientes leves que los hospitales no puedan acoger pero que serían un riesgo para la población si volvieran a sus casas.

Los casos del coronavirus SARS-CoV-2 siguen creciendo en Florida y alcanzaron esta noche los 21.628, mientras el estado contabilizó 571 muertes por la enfermedad al sumar 72 en las últimas 24 horas, lo que ha puesto en alerta máxima a las autoridades y mostrado por primera vez en Miami la imagen de morgues móviles. Al igual que sucedió en Nueva York tras el aumento súbito de fallecimientos, este martes aparecieron dos morgues refrigeradas en la Oficina del Forense del condado Miami-Dade, el epicentro de la enfermedad, con 7.712 casos y 143 muertes por la pandemia.

Donald Trump ha confeccionado una lista amplia de cabezas de turco en el impacto de la epidemia de coronavirus en EE.UU., el país más afectado con más de 600.000 contagios y casi 26.000 muertos. El presidente de EE.UU., al que se le acusa de una reacción tardía frente a la expansión de la epidemia, ha responsabilizado a China, al Gobierno de Barack Obama o a los gobernadores de los estados del país. En los últimos días, ha centrado las culpas en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este martes, anunció que EE.UU. suspende la financiación a la organización internacional por su gestión de la pandemia. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York. [Lee aquí la noticia completa]

Un total de 2.820 ancianos con síntomas de Covid-19 han fallecido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, según ha informado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mientras que 616 personas sospechosas de haber contraído el virus han muerto en domicilios y 4 en la vía pública. De esta forma, la Comunidad de Madrid acumula al menos 10.017 muertos que dieron positivo por coronavirus o eran sospechosos de tenerlo, puesto que a los 6.568 que refleja la estadística oficial del Ministerio de Sanidad se sumarían 2.820 muertos con síntomas en residencias, 616 en domicilios, 4 en la calle y 9 del Instituto de Medicina Legal.

Mientras Wuhan y las grandes ciudades de China siguen abriéndose lentamente tras controlar la epidemia del coronavirus, otras partes del país se cierran ante la amenaza de una segunda oleada. Eso es lo que está ocurriendo en su frontera con Rusia, una de las más largas del mundo con 4.300 kilómetros y multitud de carreteras y puestos de aduanas repartidos a lo largo de tres provincias: Heilongjiang, Mongolia Interior y Jilin. Informa Pablo M. Díez, enviado especial a Wuhan. [Lee aquí la noticia completa]