Experto de la OMS: «España no tiene la tasa más elevada de mortalidad por casualidad» La organización advierte de que habrá una «nueva realidad» al menos hasta que haya vacuna, en unos 18 meses

María Teresa Benítez de Lugo SEGUIR Ginebra Actualizado: 14/04/2020 23:02h

Las cifras de víctimas por coronavirus en España son inquietantes y, según expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), «no son fruto de la casualidad». Afirman que habría que analizar con detalle la capacidad del sistema sanitario español para enfrentarse con una situación de urgencia sanitaria como la provocada por el Covid-19.

De acuerdo con declaraciones hechas por el doctor español Pedro Alonso, director del Programa Mundial de la Malaria en la OMS, a la cadena SER, la pandemia de Covid-19 tiene la particularidad de «potencialmente definir nuestro futuro, cosa que no ocurre en el caso de otras enfermedades como la malaria».

En España las consecuencias de la pandemia son dramáticas y las cifras de víctimas no hacen sino aumentar, con más de 18.000 fallecidos y 172.000 casos de infección por Covid-19. Aunque es pronto para hacer un balance sobre esta pandemia habrá un antes y un después.

De acuerdo con Alonso, no hay que designar culpables sino hacer «evaluaciones independientes de lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido con el objetivo de que no vuelva a pasar». El epidemiólogo afirmó que aunque era «evidente» que el virus se había propagado en China con rapidez las autoridades occidentales no valoraron el peligro de expansión mundial.

Durante la entrevista, Alonso comentó que en el caso preciso de Europa «se pensó que cada uno podía salvarse por su cuenta», sin tener en cuenta el principio de «solidaridad» tan repetido por la agencia sanitaria de la ONU y más concretamente por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Todos tenemos un papel que jugar en esta pandemia y sólo la venceremos juntos», repite el dirigente de la OMS cada vez que comparece ante la prensa. En los últimos días, Tedros ha eliminado de su discurso los mensajes de esperanza, al principio hablaba de que «podíamos cambiar la trayectoria de la pandemia».

Ahora la OMS habla de la mortalidad de un virus, que mata diez veces más que el de la pandemia de gripe A, H1N1, en 2009. Un virus cuyo comportamiento los científicos comienzan a conocer y para el que no existe tratamiento ni vacuna. Por ahora, las medidas más eficaces son el rastreo de contactos y las pruebas de diagnóstico.

Los expertos de la OMS aseguran también que la población tiene que acostumbrarse a una « nueva realidad », al menos hasta que la vacuna este lista dentro de unos dieciocho meses, porque este virus no va a desaparecer y hasta que no haya más de la mitad de la población mundial inmunizada contra él seguirá circulando con rapidez.

La agencia sanitaria de la ONU advierte que, ante la ausencia de una vacuna, tenemos que estar preparados para defender a los más vulnerables y aprender cómo interrumpir la transmisión. Además, tendremos que intentar encontrar respuesta a cuestiones sobre el virus, como la de la inmunidad de los infectados, para las que no tenemos respuesta.

Por el momento, las mascarillas son una opción pero no significan que con ellas se puede hacer lo que se quiera. De acuerdo con la OMS, sólo las pruebas de diagnóstico a gran escala permitirían controlar la epidemia ya que al detectar los casos de infectados se podrían aislar e interrumpir la cadena de transmisión de este coronavirus.