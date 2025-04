Coronavirus España directo: Sanidad notifica 7.118 contagios y 80 muertos en las últimas 24 horas

Los fallecidos reales durante la pandemia en España se acercan ya a los 60.000, según la última actualización del exceso de mortalidad que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la información remitida por los registros civiles de toda España. En concreto, desde el inicio de la pandemia ha habido 58.850 muertes por encima de los estimado, una cifra que sigue sin reconocer el Gobierno. La cifra oficial se queda en 32.929 fallecimientos, ya que solo se contabilizan los decesos producidos después de dar positivo en la prueba de coronavirus.

18:40 Finaliza la Rueda de prensa de Illa y Simón Illa ha finalizado la rueda de prensa señalando que "hay que actuar con prontitud y esto va a ser lo que nos va a acompañar los próximos meses. Si hacemos esto todos juntos, doblegamos la curva otra vez".

18:38 Rueda de prensa de Illa y Simón Sobre si van a pedir una prórroga del estado de alarma en Madrid, Illa ha insistido en que "nos planteamos el estado de alarma por un periodo de 15 días, vamos a ver qué medidas tienen en práctica para llegar a los 100 casos por cada 100.000 habitantes".

18:36 Rueda de prensa de Illa y Simón "Hay que llegar a incidencias acumuladas bajas, lo dicen todos los organismos internacionales y para llegar ahí hay medidas que dependen de las comunidades autónomas para poderlo conseguir".

18:34 Rueda de prensa de Illa y Simón Illa ha reiterado que el estado de alarma se adoptó para dar respaldo jurídico a las medidas. El transporte público sin hacinamiento, reforzar la atención primaria está fijado ya y depende de cada comunidad autónoma.

18:29 Rueda de prensa de Illa y Simón Illa ha señalado que "el estado de alarma se adoptó por un periodo de 14 días. No se trata de bajar de 500 casos, sino entre 100 y 200 para tener un margen de reacción".

18:26 Rueda de prensa de Illa y Simón Simón ha indicado que "es posible que estemos ya llegando a este pico de la segunda ola".

18:25 Rueda de prensa de Illa y Simón Simón ha señalado que "en España todavía estamos en la segunda ola. En la tercera desde luego no estamos. Si estamos en una situación de endemia con brotes, es difícil de saber. Si va a durar dos años tampoco lo podemos saber".

18:22 Rueda de prensa de Illa y Simón Illa ha indicado que le preocupa el descenso de PCR en la Comunidad de Madrid y el retraso en la notificación de los casos. "Nos vienen semanas complicadas en España y en Europa. Todo el mundo toma acciones contundentes y esto es lo que tenemos que hacer en Madrid".

18:19 Rueda de prensa de Illa y Simón Simón: "Los criterios que se plantearon en la orden del Ministerio no eran para establecer umbrales, eran para establecer unas actuaciones en una situación excepcional. Los indicadores tienen que estar muy por debajo de estos valores. Asturias plantea un endurecimiento de medidas con una incidencia que no supera los 200 casos por 100.000".

18:17 Rueda de prensa de Illa y Simón Frente a la acusación del Gobierno de la Comunidad de Madrid a Illa sobre el cambio de criterio, el ministro ha asegurado que "no hay cambio de reglas, siguen siendo las mismas".

18:16 Rueda de prensa de Illa y Simón Illa: "El estado de alarma fue acordado en el consejo de Ministros y todos los españoles saben que hay que dar un tiempo para que tengan efecto".

18:14 Rueda de prensa de Illa y Simón Simon: "En principio cuando se hizo la solicitud de transparencia, se me notificó que al no ser alto cargo no era necesario facilitar esa información. Pero no tengo inconveniente en facilitar mi agenda".

18:13 Rueda de prensa de Illa y Simón Illa: "Hay que actuar a partir de los 60 casos y tomar medidas drásticas a partir de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada hay que bajarla por debajo de los 200 casos. El objetivo no es bajar de 500, es bajar a datos de entorno a 100".

18:09 Rueda de prensa de Illa y Simón Simón: "Los retrasos en la notificación tampoco son homogéneos. Hay algunas que tienen hasta 7 u 8 día de retraso, por lo que se pueden incluso duplicar la incidencia inicial del día".

18:08 Rueda de prensa de Illa y Simón Según el director del CCAES, "hay una gran variabilidad y tenemos que entender que las medida tienen que estar adaptadas a la situación de cada una".

18:07 Rueda de prensa de Illa y Simón Simón: "El impacto del sistema sanitario asistencial, tenemos una ocupación cercana al 10% por casos de coronavirus. La comunidad con más ocupación es Madrid y la que menos, la Comunidad Valenciana".

18:06 Rueda de prensa de Illa y Simón Fernando Simón, director del Centro de Coordinación del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha señalado que la incidencia media nacional es de 263 casos por cada 100.000 habitantes.

18:04 Rueda de prensa de Illa y Simón Illa: "Lo más importante es cumplir la estrategia que nos marcamos hace 6 días y que se trata de ejecutar aquello que programamos para conseguir doblegar el virus. Hay que ser muy prudente y actuar siempre con criterios sanitarios. Por nuestra parte no vamos a entrar en politizaciones y en polémicas estériles. Solo vamos a hablar de sanidad".

18:03 Rueda de prensa de Illa y Simón Illa: "Podemos cruzarnos de brazos o ganarle al virus". Ha explicado que en Madrid la movilidad en comparación con el punte del Pilar del año pasado este puente ha sido de un 46% menos en cuanto a desplazamientos de vehículos.

18:00 Rueda de prensa de Illa y Simón El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado en una rueda de prensa que "a lo largo de todo este mes de octubre no tenemos que bajar la guardia. Están subiendo los casos en Europa. Todo el esfuerzo que estamos haciendo hay que mantenerlo, el virus sigue ahí. Lo único que nos importa es la salud pública".

17:57 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Escudero: "Lo que necesita el ministro es reconocer que las medidas hay que tomarlas de manera homogénea y que pasemos cada día de un criterio de incidencia acumulada según se levante el ministro. El criterio de 200 no se nos ha propuesto en ninguna reunión".

17:55 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Almeida: "La arbitrariedad es lo que desconcierta a los madrileños. No digo que los 200 me parezcan bien. Ahora, si me dice el ministro Illa que son 500, lo que no puede ser es que luego diga 200 y no lo explique".

17:53 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Almeida: "Estoy en fijar un umbral que sea igual para todos y que no se someta a cambios arbitrario".

17:49 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Ayuso afirma que la comunidad no sabe en qué se basan los indicadores y criterios tomados por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

17:48 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Almeida: "No es justo secuestrar a los madrileños en este sentido. mantengamos a los ciudadanos al margen. Nadie niega que los números de Madrid hay que bajarlos, lo que tenemos que discutir es la forma de hacerlo".

17:45 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Sobre lo anunciado este martes por Illa en cuanto a la incidencia acumulada necesaria para salir del estado de alarma, Almeida sostiene que "si eso lo dijera para todas las comunidades autónomas tiene pase. Debería decir por qué ha pasado de 500 a 200".

17:43 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Ayuso: "Quisiera que se levantara una medida muy perjudicial para la imagen de Madrid y con unas medidas económica que se suman a la desastrosa situación en la que está España".

17:42 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Escudero: "La tendencia de todos los datos que hemos recogido continúa siendo descendente en los municipios de la comunidad".

17:40 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, señala sobre la diferencia de cifras entre la comunidad y el Ministerio de Sanidad "que los datos de incidencia acumulada son elaborados y contrastados por los técnicos de salud pública y el servicio madrileño de salud. Quien vuelca los datos es la comunidad, los datos son los que reflejan la realidad de la comunidad".

17:36 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Almeida: "Si el criterio son 200, la media en España es de 259. ¿Al ministro le suscita alguna preocupación que el conjunto de España tenga una media por encima del umbral sinónimo fijado? Hay que se coherente".

17:35 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero Almeida: "Los madrileños no merecemos ser rehenes de batallas políticas, no merecemos ser rehenes de un gobierno que cambia de criterio de forma arbitraria. Eran 500, esta mañana el ministro ha dicho 200 o incluso 100. Merecemos que no se cambie el criterio y que se explique el por qué de dichos criterios".

17:33 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "no se dan los requisitos anunciados por el Gobierno. mañana el dato será de 400 personas por cada 100.00 habitantes". Afirma que es un dato "preocupante" pero que "no justifica el estado de alarma".

17:30 Ayuso: "Madrid solo es Madrid si es libre" Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero

17:30 Dato actualizado del coronavirus Sanidad notifica 7.118 contagios y 80 muertos en las últimas 24 horas.

17:29 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero "Cada día volveremos a solicitar al Gobierno que anule el estado de alarma. Los médicos nos dicen que estamos ganando la batalla al virus y que son nuestras acciones y no las del Gobierno, las que están dando resultados positivos", afirma Ayuso.

17:27 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero "La Comunidad de Madrid es ese proyecto que algunos buscan destruir. La libertad es el bien más preciado que tiene el hombre", ha indicado.

17:26 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero "Dialogo es aceptar los fallos de los tribunales. Este es un gobierno dialogante, en los últimos 4 veces nos hemos reunido con el jefe de la oposición", ha señalado la presidenta. Sobre las reuiones del Grupo Covid, Ayuso ha afirmado que "lamentablemente el ejecutivo ha utilizado la reunión para crear un caos normativo donde antes no lo había".

17:24 Rueda de prensa de Ayuso, Almeida y Escudero La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a solicitar al Gobierno que levante el estado de alarma sobre Madrid. "Pensamos que la intervención atropellada es la peor decisión que puede tomar el Gobierno".

17:18 Solo el confinamiento en Madrid frena la recuperación del turismo en Benidorm, según las impresiones de los hoteleros y los representantes de los restaurantes de este destino alicantino, que en el puente festivo del pasado fin de semana ha mejorado los datos del mes de agosto -un registro atípico, debido al coronavirus- con el matiz de que solo estaban disponibles una tercera parte de las plazas. Solo el confinamiento en Madrid frena la recuperación del turismo de Benidorm Solo el confinamiento en Madrid frena la recuperación del turismo de Benidorm

17:09 Castilla-La Mancha decreta medidas especiales de nivel 1 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por un plazo de 14 días La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, ha decretado medidas especiales nivel 1 en Alcázar de San Juan. Entre las semanas epidemiológicas 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020) y 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020) se han declarado en el municipio de Alcázar de San Juan un total de 64 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 209,31 casos/100.000 habitantes. Así, se procede al cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local. Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

17:06 Melilla, con 626 casos activos y la mayor tasa de positividad por Covid Melilla, que registra la mayor tasa de positividad por coronavirus de España, ha informado este martes del cuarto fallecido en una semana, el noveno desde el inicio de la pandemia, según los datos oficiales de las últimas 24 horas, en las que la ciudad autónoma ha elevado a 626 los casos activos tras sumar otros 48 nuevos casos positivos, informa Efe.

17:01 El Covid-19 causa lesiones neurológicas en uno de cada siete infectados, según un estudio Sin invadir directamente el cerebro o los nervios, el virus responsable del Covid-19 causa lesiones neurológicas potencialmente dañinas en aproximadamente uno de cada siete infectados, según un nuevo estudio. Estas lesiones van desde la confusión temporal debido a los bajos niveles de oxígeno en el cuerpo, hasta el accidente cerebrovascular y las convulsiones en los casos más graves. Dirigido por investigadores de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), el estudio no mostró ningún caso de inflamación cerebral o nerviosa (meningitis o encefalitis), lo que indica que no hay una invasión inmediata de estos órganos por el virus SARS-CoV-2

16:51 Ayuso y Almeida comparecen esta tarde La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comparecerán a partir de las 17:00 horas desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para realizar una declaracion sobre la situación actual y la evolución epidemiológica del Covid-19. Posteriormente, Díaz Ayuso mantendrá a las 18:30 horas una reunión con el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, así como los portavoces adjuntos del grupo socialista, Pilar Sánchez Acera y José Cepeda, para tratar la situación del Covid-19 en la región.

16:40 Andalucía suma 68 hospitalizados en 24 horas hasta los 1.152, récord en la segunda ola de la pandemia Los hospitales andaluces han aumentado este martes 13 de octubre su presión asistencial con 1.152 pacientes ingresados por coronavirus Covid-19, récord en la segunda ola de pandemia y lo que supone 68 más en 24 horas y 77 más que hace una semana. Además, 160 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), dos menos que este lunes y once más que hace siete días. Por provincias, Sevilla es la que más personas tiene hospitalizadas con un total de 331, de las que 42 están en UCI, seguida de Granada con 184 ingresados, 24 en UCI y Málaga con 158, 23 en UCI. Córdoba contabiliza 132 hospitalizaciones, 19 en UCI, mientras que Cádiz presenta 128 ingresados, 20 en UCI; Jáen 120, 13 en UCI; Almería, 54 hospitalizaciones, 13 en UCI; y Huelva 45, seis en UCI.



16:32 Portugal registra su peor dato de fallecidos por coronavirus desde el 20 de mayo El Ministerio de Salud portugués ha notificado este martes 16 fallecidos por coronavirus en un único día, un dato que no se registraba desde el 20 de mayo y que se enmarca dentro del repunte de contagios de estas últimas semanas, ya con Portugal consolidándose por encima del millar de casos diarios. En concreto, Portugal ha registrado hasta la fecha 2.110 víctimas mortales y 89.121 casos de COVID-19, 1.208 más que el lunes. El sábado, el Gobierno informó de 1.646 contagios adicionales en 24 horas, una cifra sin precedentes desde el inicio de la pandemia.

16:20 Cs rechaza levantar el estado de alarma y pide rehacer la orden ministerial El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha rechazado este martes el levantamiento del estado de alarma decretado en la Comunidad de Madrid, ya que si decayera la medida no habría ninguna restricción en la región, lo que sería una "irresponsabilidad". "Si el estado de alarma se levanta ahora no tendríamos ninguna medida de restricción en la Comunidad de Madrid", ha dicho Zafar en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, donde ha reclamado que se rehaga la orden del Ministerio de Sanidad que imponía las restricciones a diez municipios de la región.



14:58 La Policía Municipal de Madrid ya puede acceder a los datos de Salud Pública para controlar las cuarentenas La Policía Municipal de Madrid puede acceder desde este fin de semana a los datos de Salud Pública para controlar si las personas que para o identifique está infectado de coronavirus y/o debería estar en aislamiento domiciliario.

En una nota interna emitida ayer lunes por la Comisaría Principal de Secretaría General del Cuerpo Local, a la que ha tenido acceso Europa Press, confirman que se ha dotado de acceso para esta base de datos. Y clarifican que en el caso de que un agente que se encuentre en una intervención necesite comprobar esta situación, podrán consultarlo tanto por DNI o NIE como por domicilio del interesado, o a través de la empresa directora, ya que únicamente se tiene acceso a esta base de datos por parte de la Unidad de Comunicaciones y Videovigilancia.

14:51 Melilla registra cuatro fallecidos en una semana y eleva los casos activos a 626 Melilla ha registrado hoy el cuarto fallecido con coronavirus activo en una semana, el noveno desde el inicio de la pandemia, según los datos oficiales de las últimas 24 horas, en las que la ciudad autónoma ha elevado a 626 los casos activos tras sumar otros 48 nuevos casos positivos. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Consejería de Economía y Políticas Sociales, de la que depende el área de Salud Pública, han informado de que, de esos 626 casos activos, 26 se encuentran hospitalizados, uno más que en la jornada del domingo.



14:40 La Junta confina Écija (Sevilla) La Junta de Andalucía ha decidido hoy confinar el municipio sevillano de Écija (unos 39.000 habitantes) y en Granada ha impuesto restricciones de horarios en los colegios mayores y ha suspendido las clases presenciales en la Universidad a partir de este jueves. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha informado de que se han detectado más de 150 contagios por coronavirus en siete residencias de estudiantes de Granada y, por ello, los colegios mayores cerrarán a las diez de la noche y se realizarán cribados en los que haya un caso positivo de covid-19.



14:30 Murcia suma 5 fallecidos y los nuevos casos bajan a 300 en las últimas 24 horas La Región de Murcia ha sumado cinco nuevos fallecimientos por Covid- en las últimas 24 horas, dos mujeres, ambas de 64 años, de los municipios de Alhama y Murcia y tres varones de 87, 40 y 76 años de Murcia, Jumilla y Totana, con lo que la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 242. El número total de afectados en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis del Covid-19 se sitúa en 25.834 casos, de los que 24.128 han sido acreditados mediante PCR (300 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este lunes a las 23.59 horas.



14:18 Asturias contabiliza 41 aulas y 877 estudiantes aislados en los últimos siete días por positivos Asturias suma desde el pasado martes, 6 de octubre, hasta ayer, lunes 12 de octubre, 41 aulas, 31 docentes y 877 estudiantes aislados como consecuencia de la aparición de casos positivos de covid-19 vinculados a centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de 0 a 3 años.

Esto supone que se ha confinado el 0,51% de las 7.887 clases que en estos momentos funcionan en la comunidad y al 0,72% del alumnado matriculado desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial, según ha informado el Gobierno asturiano.

14:05 País Vasco suma 2.060 positivos desde el viernes, 529 en las últimas horas País Vasco ha notificado este martes 2.060 nuevos positivos por coronavirus detectados mediante prueba PCR desde el viernes, 529 de los cuales corresponden a las últimas 24 horas. De estos últimos, 255 se han registrado en Vizcaya, 224, en Guipúzcoa y 44 en Álava, mientras que seis corresponden a personas no residentes en la región, según el último informe del Gobierno vasco.



13:53 La Junta baraja suprimir la presencialidad en la Universidad de Salamanca por el aumento de casos La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha reconocido este martes que el Ejecutivo autonómico valorará en las próximas horas la posibilidad de suprimir las clases presenciales en la Universidad de Salamanca (USAL) ante el aumento "preocupante" de los casos covid.

En rueda de prensa sobre el balance semanal de la Comunidad, la titular de Sanidad ha explicado que será esta tarde cuando el Ejecutivo autonómico valore esta posibilidad, ya que han detectado un aumento "muy alto" de casos positivos entre las edades de 15 y 25 años en Salamanca.

13:45 Castilla-La Mancha notifica 34 muertes por Covid-19 durante el puente del Pilar El Gobierno de Castilla-La Mancha ha notificado 34 muertes por Covid-19 en la región desde el pasado viernes, día 9 de octubre, hasta este lunes, 12 de octubre, según ha informado este martes el director general de Salud Pública, Juan Camacho. Ha sido a preguntas de los medios durante la rueda de prensa para presentar la campaña de vacunación de la gripe en Castilla-La Mancha, junto a la directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Begoña Fernández, donde Camacho ha explicado que la tendencia en la región está yendo hacia "una nueva leve mejoría afortunadamente".



13:32 Ceuta llena las 7 camas de UCI disponibles y tiene que utilizar la ampliación La negativa evolución de la pandemia en Ceuta ha motivado que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de la ciudad -único que existe en la autonomía- haya alcanzado las siete camas disponibles, por lo que ha tenido que recurrir a su ampliación.

Según ha informado en un comunicado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), en la mañana de hoy se han registrado otros diecisiete nuevos positivos de covid-19, lo que eleva a 251 el número de casos activos.

13:23 Ruanda reduce las horas del toque de queda nocturno ante el descenso de casos de coronavirus El Gobierno de Ruanda ha anunciado una reducción de las horas del toque de queda nocturno decretado a causa de la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha dado autorización a que aumente el número de pasajeros que pueden usar el transporte público, a raíz de un descenso en el número de contagios en el país africano. El Ejecutivo ha señalado que el toque de queda estará en vigor entre las 22.00 y las 4.00 horas (hora local) --dos horas menos que hasta ahora--, mientras que los transportes públicos podrán ocupar la totalidad de asientos y el 50 por ciento de su capacidad para aquellos que viajen de pie.

13:15 Sanidad adquiere partidas de dos fármacos de la reserva estratégica del Covid El Ministerio de Sanidad ha adquirido partidas de dos fármacos (midazolam y dexmedetomidina) que forman parte de los cuatro principios activos que deben contar con una reserva estratégica frente al coronavirus, con el objetivo de estar preparados ante la evolución de la pandemia. Los dos medicamentos se destinan al tratamiento de pacientes críticos con covid ingresados en las UCI y las adquisiciones suponen un importe total de 905.640 euros.



13:03 Diagnostican 4 nuevos contagios por coronavirus en Menorca Menorca ha sumado 4 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, según ha anunciado este martes el Ib-Salud.

En estos momentos los casos activos en la isla se elevan a 52. De estos, 46 están en seguimiento por las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC), 4 personas se encuentran ingresadas en planta del hospital Mateu Orfila de Mahón, y otras dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

12:52 Los bares y restaurantes de Cataluña tendrán restricciones a partir del viernes Restringir los aforos, las precauciones y los horarios de bares y restaurantes es una de las medidas que aplicará el gobierno catalán a estos establecimientos en toda Cataluña a partir del próximo viernes para intentar contener el avance de la epidemia. En una entrevista en la emisora RAC-1, el secretario general del Departamento de Salud, Marc Ramentol, ha anunciado que el objetivo es que estas nuevas restricciones, que no ha concretado, estén en vigor ya el próximo viernes, una vez las hayan comunicado al sector, al que ha evitado culpar del repunte de contagios durante los últimos días.



12:41 Médicos de primaria en huelga protestan ante la sede de Salud de Barcelona Un grupo de médicos de la Atención Primaria pública ha protestado este martes con pitos y carteles ante la sede del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en Barcelona en el primer día de huelga de los cuatro convocados esta semana por el sindicato Metges de Catalunya.

Vestidos con sus batas blancas, los médicos en huelga han exhibido carteles en los que se podía leer "¡Basta!", "Equiparación salarial europea" y "Huelga en la atención primaria. Por una atención digna, nosotras decimos basta. Y vosotras?".

12:30 Los médicos de familia exigen la anulación del real decreto sobre contratación de médicos sin especialidad El Foro de Médicos de Atención Primaria han rechaza en su totalidad el contenido del Real Decreto 29/2020 sobre "teletrabajo, homologación de títulos extracomunitarios y contratación de médicos sin especialidad para la realización de tareas propias de médicos especialistas en Atención Primaria", por lo que han exigido su anulación.

El Foro de Médicos de Atención Primaria afirmó este martes que comparte la preocupación del Foro de la Profesión Médica que ha llevado a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a convocar una huelga de estos profesionales tras la publicación del Real Decreto 29/2020.

12:23 El CSIC se suma a un consorcio internacional para desentrañar la estructura más interna del virus del Covid-19 Un equipo de Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se ha unido al consorcio internacional COVID19-NMR para desentrañar la estructura más profunda del coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

Miembros del grupo de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) del Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR-CSIC) se han sumado a este proyecto internacional que busca caracterizar todo el material genético (ARN) y las proteínas del SARS-CoV-2 mediante espectroscopía de RMN, y analizarlos para evaluar si son susceptibles a fármacos basados en moléculas pequeñas que pudieran desarrollarse.

12:12 Castilla y León confina otro pueblo: San Pedro de Latarce, en Valladolid La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha confinado perimetralmente desde este martes y durante 14 días al pequeño municipio vallisoletano de San Pedro de Latarce, de menos de 500 vecinos, ante el aumento de los casos covid, con 47 positivos, y la situación de transmisión comunitaria en la que se encuentra.

Una orden de la Consejería articula este confinamiento perimetral, similar al que ya tienen otros nueve municipios de la Comunidad con unos 300.000 vecinos afectados en total.

12:00 Cataluña registra 1.280 casos y 14 fallecidos más en las últimas 24 horas Cataluña ha registrado hasta este martes 187.574 casos confirmados acumulados de coronavirus --161.150 con una prueba PCR--, 1.280 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.513, 14 más que los registrados el lunes: 8.222 en hospital o centro sociosanitario, 4.193 en residencia, 846 en domicilio y 252 que no son clasificables por falta de información.

11:52 El alcalde de Totana (Murcia) ve muy complicado volver a la normalidad El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, ha manifestado este martes que ve "muy complicado" que el municipio salga de la fase 1 flexibilizada, si bien ha indicado que espera "un gesto de reconocimiento" por parte de la Comunidad en respuesta al "sacrificio" de los ciudadanos estas últimas semanas.

En declaraciones a Europa Press, Cánovas ha apuntado que los datos sobre la incidencia del coronavirus en Totana se encuentran en los niveles previos a la declaración de la última fase 1, a mediados de septiembre--, lo que ha considerado una "muy buena noticia".

11:42 Denuncian a una profesora de instituto de San Sebastián por saltarse la cuarentena Una profesora del instituto Antigua-Luberri de San Sebastián ha sido denunciada por quebrantamiento de medidas cautelares después de que acudiera a trabajar cuando debía permanecer aislada en su casa por ser contacto estrecho de otro docente que había dado positivo en una PCR por covid-19, han informado fuentes del Departamento de Educación. La profesora formaba parte del grupo de docentes que debían permanecer diez días en aislamiento en sus domicilios al ser considerados contacto estrecho de uno de ellos que se había sido contagiado con el SARS-cov-2.

11:30 Quince Erasmus españoles en un brote en la Universidad lusa de Aveiro Portugal ha superado de forma consecutiva durante los últimos cinco días el millar de contagiados diarios y uno de los focos se encuentra en la Universidad lusa de Aveiro (norte), con 72 positivos, de los que quince son alumnos Erasmus españoles, que podrían ser el origen del brote.

Según la propia universidad, el brote fue detectado en la quincena de alumnos españoles durante los últimos días, y los jóvenes se habrían contagiado en algún evento ajeno a la institución académica.

11:15 Madrid pedirá el levantamiento del estado de alarma tras haber reducido la incidencia acumulada a 446 casos La Comunidad de Madrid pedirá al Ministerio de Sanidad este martes el levantamiento del estado de alarma tras haber reducido la incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días a 446,5, según el informe de la situación epidemiológica correspondiente a la semana finalizada el domingo.

Así lo han avanzado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 del Gobierno regional, Antonio Zapatero, en sendas entrevistas en 'Tele 5' y 'Onda Madrid' recogidas por Europa Press, antes de la reunión del Grupo Covid 19.

11:02 Los estudiantes del colegio mayor confinado en Barcelona empiezan hoy a hacerse las PCR Los 200 estudiantes que se encuentran confinados desde el pasado día 10 en el colegio mayor Penyafort-Montserrat de Barcelona tras detectarse 50 casos positivos de COVID-19 empezarán hoy martes a hacerse las pruebas PCR en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Les Corts, próximo a la residencia.

Según ha informado el centro, los estudiantes, a los que se ha tomado la temperatura cada día, siguen siendo asintomáticos y no tienen fiebre, mientras que el personal de la residencia se encuentra bien de salud.

10:16 Detectado un brote de Covid con siete miembros de una familia infectados en Friol (Lugo) El alcalde de Friol, José Ángel Santos, ha destacado este martes que impera la "normalidad" en el municipio pese a un brote de Covid-19 que afecta a siete miembros de una misma familia y por el que la Xunta ha decretado alerta amarilla.

Santos ha asegurado que en el municipio hacen "vida normal, sin ningún tipo de restricciones". "Más allá de las que veníamos tomando ya con anterioridad", ha abundado.

09:55 Italia prohíbe fiestas privadas y restringe horarios de bares para frenar la segunda ola de coronavirus El primer ministro de Italia, Guiseppe Conte, ha aprobado un decreto por el que el Gobierno prohíbe las fiestas privadas, limita la asistencia a bodas, bautizos y otras ceremonias, restringe el horario de los bares y recomienda el uso de mascarilla incluso dentro de la propia vivienda cuando se esté con personas que no vivan en ese inmueble, todo ello en el marco de los esfuerzos para frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Según informa la agencia de noticias italiana Adnkronos, el decreto del 'premier' itlaiano establece que los bares y restaurantes deberán cerrar sus puertas a medianoche y se prohíbe que sirvan comidas y bebidas en terrazas a partir de las 21.00 horas y también el consumo en el exterior desde esa hora.



09:40 Castilla-La Mancha establece medidas especiales en Buenache y las prorroga en Manzanares El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este martes una resolución de la Delegación provincial de Sanidad de Cuenca por la que se adoptan medidas especiales para la contención de la pandemia de coronavirus en Buenache de Alarcón, así como otra resolución, en este caso de la Delegación de Ciudad Real, por la que se prorrogan las medidas por los brotes en Manzanares.

En el caso de Buenache de Alarcón, Sanidad explica que se encuentra en situación de transmisión comunitaria del virus, ya que pasó de dos casos de covid-19 en la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), que supone una tasa de incidencia semanal de 435,7 casos por 100.000 habitantes, a tener la semana siguiente otros 25 casos, esto es, una tasa de incidencia semanal de 5.446,2 casos por 100.000 habitantes.

09:26 Illa asegura que no se dan las condiciones para levantar el estado de alarma en Madrid El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este martes que, de momento, no se dan las condiciones necesarias para levantar el estado de alarma en Madrid, por lo que el responsable de Sanidad no tiene intención de suprimir estas medidas hoy, tal como le pedirán las autoridades madrileñas. «Retiraremos el estado de alarma en cuanto podamos, pero hay que ver cómo evoluciona la pandemia, hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada por debajo de 200, no de 500», ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser. Léelo aquí.



09:14 Sanofi confía en que su vacuna se pueda aplicar a mediados del año próximo El grupo farmacéutico francés Sanofi trabaja en un proyecto de vacuna contra el coronavirus para el que ha programado una puesta en producción acelerada con el fin de que esté disponible a mediados del año próximo. "Nuestro objetivo es llegar a tener una vacuna para mediados del año próximo", subrayó este martes el presidente de Sanofi en Francia, Olivier Bogillot, en una entrevista a la emisora "France Info".



09:02 Los contagios en Alemania rebasan de nuevo los 4.000 casos diarios La cifra de nuevos contagios diarios rebasó este martes los 4.000 casos en Alemania, en medio de un fuerte debate por la prohibición de algunos poderes regionales a los viajeros de zonas de riesgo del país de pernoctar en su territorio.

El Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en Alemania, notificó este martes 4.122 nuevos casos de Sars-CoV-2. Se observó un claro repunte respecto a los 2.467 del lunes, aunque esta evolución se considera normal, dado que en fin de semana se ralentiza la compilación de datos en algunas regiones.

08:39 Los fallecidos en la pandemia superan ya los 58.800 en España Los fallecidos reales durante la pandemia en España se acercan ya a los 60.000, según la última actualización del exceso de mortalidad que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la información remitida por los registros civiles de toda España. En concreto, desde el inicio de la pandemia ha habido 58.850 muertes por encima de los estimado, una cifra que sigue sin reconocer el Gobierno. La cifra oficial se queda en 32.929 fallecimientos, ya que solo se contabilizan los decesos producidos después de dar positivo en la prueba de coronavirus.

La diferencia entre el dato oficial y el «real», basado este en el exceso de mortalidad durante el periodo, alcanza ya las 25.921 víctimas mortales, que no están siendo reconocidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En ningún momento se ha hecho referencia al dato total desde La Moncloa. Léelo aquí.

08:12 India informa de que el promedio de sus casos diarios desciende por quinta semana consecutiva

El Ministerio de Salud de India ha señalado este martes que el promedio de sus casos diarios de coronavirus han ido descendiendo durante las últimas cinco semanas, después de que el país registrara cifras de récord, rozando durante días el millón de positivos cada 24 horas.

En su último parte diarios, las autoridades han confirmado 55.342 nuevos contagios, lo que supone un descenso de más de 10.000 con respecto al día anterior, aunque el total de casos acumulados es de 7.175.880, cada vez más cerca de los 7,8 millones que ha contabilizado Estados Unidos.

08:05 El Gobierno y la Comunidad de Madrid se reunirán hoy en el Grupo Covid-19 El Gobierno y la Comunidad se reunirán de nuevo hoy en el denominado Grupo Covid-19 para hacer un seguimiento y coordinación de las últimas medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus. Así lo anunció ayer en Twitter el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que espera que "la imagen de la semana pasada no debería volver a repetirse". "Tenemos un enemigo común que es el virus y no hay otra opción que trabajar juntos para derrotarlo", afirmó. La última reunión de este grupo de colaboración, creado tras la visita del Gobierno central, Pedro Sánchez, a la Real Casa de Correos, fue el pasado martes, cuando acordaron establecer un mecanismo técnico diario de análisis de la situación epidemiológica en la región con el objetivo de hacer un seguimiento continuo de la evolución de la pandemia.

07:45 Colombia registra más de 150 fallecidos y se aproxima a los 920.000 contagios por coronavirus Las autoridades sanitarias colombianas han registrado 7.767 nuevos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas, sumando 919.083 casos desde el inicio de la pandemia, y 151 fallecidos a causa de la enfermedad. Con estas nuevas muertes, Colombia suma 27.985 fallecidos por la Covid-19, según ha informado el Ministerio de Salud en su informe diario, mientras que 8.609 personas han conseguido recuperarse del virus en la última jornada, siendo un total de 798.396 personas que han superado la enfermedad.

07:17 Consumo regulará los requisitos que debe cumplir una mascarilla higiénica El Ministerio de Consumo dictará una orden con los requisitos que debe cumplir una mascarilla higiénica, de la que existen una gran variedad en el mercado, para reforzar los elementos del etiquetado de estos productos e incidir en la veracidad de su protección frente a la Covid-19. Se prohibirá la utilización de inscripciones, signos, anagramas, dibujos o indicaciones que puedan dar lugar a engaño sobre el tipo de mascarilla que el consumidor está adquiriendo. También se regulará el uso e información del comercio de los filtros que son utilizados "a modo de consumibles y que son intercambiables", porque suelen comercializarse de forma separada de las mascarillas higiénicas y que en estos momentos tampoco están regulados de forma específica.

06:53 China diagnostica 13 nuevos contagios de coronavirus, 6 de ellos, locales La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 13 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este lunes, 6 de ellos, por contagio local, lo que zanja la racha de 57 días consecutivos carente de estos. Los 6 nuevos contagios locales se detectaron en la provincia oriental de Shandong, y en particular en la ciudad portuaria de Qingdao, donde este lunes emergieron noticias de un rebrote en un hospital dedicado al tratamiento de viajeros procedentes del extranjero afectados por la COVID-19. Los 7 casos restantes, todos ellos "importados", se localizaron en Shanghái (este, 3), Cantón (sureste, 2), Mongolia Interior (norte, 1) y Sichuán (centro, 1).



06:46 Estados Unidos rebasa los 7,8 millones de contagiados por Covid-19 Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 7.802.281 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 214.045 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes) es de 41.688 contagios más que el domingo. La cifra de fallecidos, sin embargo, es menor a la registrada por la universidad, que ascendía a 214.765 a las 20.00 horas del domingo, sin que dicho centro explique el motivo. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.301, más que en Perú, España o Francia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.890 personas.



06:38 Picos, rebrotes, muertes en América y ahora preocupan secuelas de la Covid-19 Picos, rebrotes, infecciones o muertes son términos a los que el mundo parece haberse acostumbrado en torno a la COVID-19; América (18.031.681 contagios) y Europa (7 millones de infecciones) luchan por contener el virus que ya suma 37,6 millones de afectados a nivel mundial, pero ahora el foco de atención está en las secuelas del virus en los recuperados. En un momento en el que los casos por coronavirus siguen multiplicándose a velocidades distintas en varios países, los muertos a nivel mundial se elevan a 1.078.699, de los cuales América ya suma 590.000, tras una jornada en la que se informó de 5.500 nuevas muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ese enorme y catastrófico total, Latinoamérica registra más de 10 millones de casos y 368.000 muertos en una región que al cumplir siete meses de pandemia trata de evitar nuevos confinamientos, como ocurre en algunos países de Europa.

06:31 Confirman el primer caso de reinfección por COVID-19 en Estados Unidos Un estudio difundido este lunes por The Lancet confirma el primer caso de reinfección por COVID-19 detectado en un paciente de Estados Unidos, lo que sugiere que la exposición al virus no se traduce necesariamente en la inmunidad total.

A nivel mundial se trata del quinto episodio confirmado de reinfección, de acuerdo con esa publicación. Verificado mediante una secuencia genética, un paciente de Nevada dio positivo por dos infecciones de SARS-CoV-2 en un plazo de 48 días, lo que confirmó, según subraya el citado estudio, que una segunda infección puede ocurrir en un breve marco temporal y que puede ser más grave que la primera.

06:24 Johnson and Johnson detiene ensayos de vacuna por enfermedad de participante La multinacional Johnson & Johnson anunció este lunes que ha detenido los ensayos de una vacuna en investigación contra la COVID-19 debido a una "enfermedad inexplicable" en un participante. "Hemos detenido temporalmente la administración de nuevas dosis en todos nuestros ensayos clínicos de la vacuna candidata COVID-19, incluido el ensayo de fase 3 ENSEMBLE, debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio", indicó la firma en un comunicado. La compañía estadounidense confirmó que "la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por la Junta de Vigilancia de Seguridad de Datos (DSMB) independiente de ENSEMBLE", así como por sus médicos.