Illa asegura que no se dan las condiciones para levantar el estado de alarma en Madrid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este martes que, de momento, no se dan las condiciones necesarias para levantar el estado de alarma en Madrid, por lo que el responsable de Sanidad no tiene intención de suprimir estas medidas hoy, tal como le pedirán las autoridades madrileñas. «Retiraremos el estado de alarma en cuanto podamos, pero hay que ver cómo evoluciona la pandemia, hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada por debajo de 200, no de 500», ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser.

Esta tarde, Gobierno y Comunidad de Madrid se reunirán de nuevo en el denominado Grupo Covid-19 para hacer un seguimiento y coordinación de las últimas medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus. El ministro ha abogado por seguir los datos de las ciudades confinadas durante los próximos días y levantar alguno de los confinamientos perimetrales si los datos así lo avalan. «Todos queremos más tiempo, pero hay que actuar», ha sentenciado, al mismo tiempon que ha asegurado que desde Sanidad se va a «poner todo el esfuerzo en tener un espacio de cooperación».

El ministro ha reiterado que la situación en Madrid «no es fácil». «Podemos ganar y tumbar la curva, pero hay que tomárselo en serio», ha continuado, para después advertir de que la capital atraviesa un momento de «estabilidad muy frágil».

Sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar las medidas que el Gobierno impuso a Madrid a través de una orden ministerial, el ministro de Sanidad ha asegurado que el Ejecutivo va a recurrir ese rechazo.

Respecto a Navarra, que tiene una tasa de incidencia acumulada alta y ha puesto en marcha nuevas restricciones a partir de este martes, ha dicho que hay que ver cómo evolucionan los datos y si funcionan las medidas adoptadas «y si no iremos un paso más allá».

En el ámbito universitario, ha defendido la importancia de la educación presencial pero ha pedido a los jóvenes que tengan una actitud más contenida y ha señalado que habrá que hacer una especial acción comunicativa y si no funciona «habrá que adoptar medidas de otro tipo».

Por otro lado, Illa se ha referido también a la Navidad y ha asegurado que, si los datos de Covid-19 en España así lo requieren, se podrían tomar medidas duras, aunque ha pedido esperar y ver la evolución de la transmisión del virus en los meses que quedan antes de anunciar cualquier tipo de medida. Aun así, el ministro ha asegurado que su apuesta es la de grupos reducidos y con convivientes estables.