Coronavirus España directo: 35 muertes en los últimos 7 días, pero aumento de 283 fallecidos desde ayer

Actualizar

0.41Entra en vigor el luto nacional durante diez días, el más largo en democracia España se encuentra desde esta medianoche en luto oficial al entrar en vigor el real decreto por el que el Gobierno establece diez jornadas en memoria de las 27.117 personas fallecidas durante la pandemia, el período de duelo más largo que ha habido en democracia. La bandera nacional pasa a ondear ininterrumpidamente a media asta en el exterior todos los edificios públicos, buques de la Armada y representaciones y misiones en el extranjero, y en el interior va a lucir un crespón negro.

0.03El repunte de casos en varios estados de EE.UU. genera dudas sobre reapertura Al menos diez estados de EE.UU. han registrado un repunte significativo en su número de casos u hospitalizaciones por COVID-19 en la última semana, un fenómeno que intensificó este martes las dudas sobre el ritmo de reapertura en el país, mientras el número de muertes roza las 100.000. Los avisos de varios medios estadounidenses sobre la tendencia al alza de los contagios en algunos estados llegaron nada más terminar un fin de semana largo en EE.UU. por el festivo Memorial Day, en el que se repitieron las fotos de multitudes en las playas, muelles y piscinas de buena parte del país.

23.59Un nuevo vuelo de repatriación de españoles parte desde Santo Domingo Un nuevo vuelo fletado por Air Europa para la repatriación de españoles partió este martes desde Santo Domingo con destino a Madrid con 332 pasajeros a bordo, informó a Efe una fuente de la compañía. El vuelo de repatriación partió a las 15.20 hora local (19.20 GMT) del Aeropuerto Internacional de Las Américas y estaba destinado a turistas, viajeros españoles varados en República Dominicana y a residentes en España que se encontraban en el país caribeño. El pasado sábado otro vuelo similar de la misma compañía transportó a otras 318 personas desde la capital dominicana con destino a Madrid.

23.46Contagiados con coronavirus dos ministros chilenos El ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet, se convirtió en el segundo alto cargo del Gobierno de Sebastián Piñera con coronavirus tras el positivo del titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Además, el subsecretario de Redes Asistencias, Arturo Zúñiga, que mantiene reuniones diarias con el presidente, entró este martes en cuarentena preventiva. "Inicio aislamiento preventivo por contacto estrecho con persona confirmada con covid-19. Estaré en teletrabajo", indicó Zúñiga en su cuenta de Twitter.

23.31Argentina encara nueva etapa de dispar cuarentena con foco en barrios pobres Con una marcha atrás en la apertura de diversos comercios y el cierre de varias estaciones de tren en Buenos Aires por el aumento de casos de coronavirus, Argentina se adentra en una nueva extensión de su cuarentena, que durará hasta el 7 de junio y que centra la mirada en el crecimiento de contagios en los barrios más pobres de la ciudad y su populoso cinturón urbano. Al terminar esta etapa, que será mucho menos rígida en las provincias que ya no registran contagios, el país habrá cumplido 80 días de aislamiento social, decretado el 20 de marzo.

22.55Ucrania reanudará su liga el 30 de mayo La Premier League ucraniana, máxima categoría del fútbol en el país, se reanudará el sábado 30 de mayo tras el parón por la pandemia, ha confirmado la organización de la competición después de que el Ministerio de Salud confirmase oficialmente la posibilidad de reanudar los partidos este fin de semana. «Después de un descanso de más de dos meses, la Liga regresa. El Ministerio de Salud de Ucrania ha dado permiso para celebrar partidos de la Liga y la Copa de Ucrania a partir del 30 de mayo sin espectadores», señala el comunicado sobre la reanudación de la 24ª jornada. La Asociación de Fútbol de Ucrania apoyó la decisión de reanudar ambos campeonatos. La última jornada se disputará el 19 de julio y los partidos de los 'playoff' para acceder a la Europa League se celebrarán el 25 y el 29 de julio.

22.45Canarias cierra este martes sin fallecidos por Covid-19 Canarias ha cerrado este martes, 26 de mayo, sin fallecidos por coronavirus, por lo que hasta el momento hay que lamentar 158 muertes por Covid-19 en el archipiélago desde que se estableció la crisis sanitaria. Además según los datos de la Consejería canaria de Sanidad en las últimas 24 horas se han contabilizado cinco positivos más en el conjunto de las islas, alcanzando así el total de 2.329 casos, aunque esta cifra difiere de la que ha aportado esta tarde el Ministerio de Sanidad que rebaja el número de positivos en el archipiélago a 2.323.

22.38 Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, teme que el impacto del Covid-19 derive en una crisis de deuda soberana. Lea aquí la noticia completa.

22.20Egipto registra un máximo diario de casos El Gobierno de Egipto ha confirmado este martes un nuevo máximo diario de nuevos casos de coronavirus y ha superado el umbral de 18.000 contagios, en el marco de una tendencia al alza en el país africano durante las últimas semanas que ha llevado a las autoridades a sopesar un confinamiento. El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas se han detectado 789 casos de coronavirus, lo que sitúa el total en 18.756, así como catorce fallecidos, lo que cifra el balance de decesos en 797, según ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'.

22.05Chad aprueba otra prórroga de dos semanas del toque de queda impuesto por el coronavirus El presidente de Chad, Idriss Déby, ha aprobado este martes un nuevo decreto para prorrogar durante otras dos semanas el toque de queda impuesto en varias zonas del país, incluida la capital, Yamena, a causa de la pandemia de coronavirus. Las autoridades chadianas han confirmado hasta el momento 687 casos de coronavirus, con 61 fallecidos y 244 recuperados, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

21.50La ayuda europea estará vinculada a reformas concretas La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará este miércoles su propuesta de presupuesto comunitario para los próximos siete años al que, a causa de la crisis provocada por la pandemia, se añadirá por primera vez en la historia de la UE un fondo extraordinario de recuperación que podría alcanzar los 500.000 millones de euros y que habrá de recaudarse con emisiones de deuda que asumirá la propia Comisión Europea, una parte del cual se distribuirá en forma de subvenciones a los países más perjudicados. Informa Enrique Serbeto, corresponsa del ABC en Bruselas.

21.35Nicaragua eleva a 35 los muertos, aunque podrían ser mucho más El número de muertos por Covid-19 se elevó este martes en Nicaragua a 35 y el de contagiados a 759 en una semana en la que también ocurrieron "otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento" y murieron por otras causas, según las autoridades. Sin embargo, el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 contabiliza hasta ahora al menos 2.323 casos de contagio de la enfermedad y 465 muertes por neumonía y sospechosas de coronavirus.

21.18Nueva York promocionará el uso de mascarillas El estado de Nueva York comenzará la emisión de dos nuevos anuncios para promocionar el uso de mascarillas, después de que ambos quedaran primero y segundo en un concurso organizado por Mariah Kennedy-Cuomo, una de las hijas del gobernador Andrew Cuomo. «We love New York» (Amamos Nueva York) y «You can still smile» (Todavía puedes sonreír) fueron proyectados este martes durante la rueda de prensa diaria del gobernador, en la que estuvo presente su hija, quien se encargó de hacer el anuncio de los ganadores.

21.11Sanidad recuerda que los geles hidroalcohólicos son inflamables La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) recordó este martes que los geles y soluciones hidroalcohólicos, por tener un alto porcentaje de etanol, son inflamables y por ello aconsejó que se evite fumar inmediatamente después de usarlos así como hacerlo en lugares donde estén almacenados. Con el fin de ayudar al usuario a manipularlos correctamente y a tomar las «precauciones adecuadas» para su conservación, recordó la importancia de mantener los geles y soluciones hidroalcohólicas siempre alejados de focos de calor como pueden ser superficies calientes, la exposición solar directa, llamas abiertas, chispas o cualquier fuente de ignición.

21.04Ecuador reporta ya 3.221 fallecidos Ecuador reportó este martes 3.221 fallecidos oficiales, 2.055 probables y 37.656 positivos por el Covid-19, informó el Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento se han tomado 106.991 muestras entre PCR y pruebas rápidas, gracias a las cuales 47.693 casos han sido descartados. De los positivos, 28.700 se confirmaron por PCR y 8.956 por pruebas rápidas. De acuerdo al reporte oficial, 15.630 contagiados están estables en aislamiento domiciliario y 441 están hospitalizados en condiciones estables, en tanto otros 217 tienen pronóstico reservado. Un total de 3.560 pacientes se han recuperado, 3.981 han recibido el alta hospitalaria y 10.606 el alta epidemiológica.

20.57España sigue saliendo a sus balcones Los aplausos colectivos de los ciudadanos para homenajear la labor de los sanitarios y profesionales de servicios básicos se han vuelto a repetir este martes en distintas ciudades y pueblos del país, cuando se cumplen 74 días desde que se iniciaran tras el confinamiento por el coronavirus. Tras más de dos meses ininterrumpidos de agradecimientos desde los balcones y las ventanas de casa, surgieron iniciativas en redes sociales para acabarlos con un «aplauso final». Pese a que el ruido es menor por el levantamiento de las restricciones, muchos ciudadanos han continuado con su cita diaria para apoyar a los que siguen combatiendo la pandemia.

20.50Singapur supera los 32.000 casos de coronavirus Las autoridades de Singapur han informado este martes de que se han registrado otros 383 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de infectados asciende a 32.343 en el país, que sigue manteniendo en 23 el número de muertos por el virus. La mayoría de los nuevos contagiados siguen siendo trabajadores extranjeros que se encuentran en el país de forma temporal viviendo en residencias, tal y como ha indicado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

20.43América, nuevo epidentro de la pandemia En América se han confirmado ya más de 2,45 millones de casos de Covid-19, con más de 143.700 muertes, en su mayoría en Estados Unidos, lo que convierte a este continente, con diferencia, en el más afectado por la pandemia en todo el mundo. Frente a los casi 2,5 millones de casos confirmados en América, el segundo continente en cuanto incidencia es Europa, con menos de 2 millones, mientras que en Asia, donde surgió el virus que causa la enfermedad, los contagios rondan el millón.

20.35Rusia reconoce la muerte de 101 sanitarios El Ministerio de Sanidad de Rusia reconoció hoy por primera vez el fallecimiento de 101 sanitarios desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, aunque otras fuentes cifran el saldo mortal entre el personal médico en más de 300. «Solicitamos a las regiones que nos confirmaran los sanitarios muertos. El pasado viernes en esa lista había 101 personas confirmadas», dijo Ludmila Letnikova, directora del departamento de Salud Pública, Comunicaciones y Experiencia Médica de Sanidad, a la prensa local.

20.28Chile roza los 78.000 casos y los fallecidos por Covid-19 superan los 800 El Ministerio de Salud de Chile informó este martes de que de que en las últimas 24 horas se contabilizaron 3.964 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 en el país y 45 nuevos decesos por esta problemática, lo que eleva el número total de contagios a 77.961 y el de decesos a 806. Dentro de los contagiados, 1.202 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos; de ellos, 1.029 están conectados a ventilación mecánica, con 229 de ellos en estado crítico.

20.20Madrid pondrá franjas para los niños Los niños -y sus padres- podrán pasear y jugar en la calle desde el jueves en horarios más cómodos, dada la climatología de Madrid. Así lo ha anunciado con un tuit la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La franja horaria «infantil» será de 10 de la mañana a 13 horas, y de 17 a 21 por las tardes. «Mientras tanto, seguiremos pidiendo al Gobierno central la eliminación total de estas restricciones horarias».

20.13Simón defiende el nuevo modelo de informe El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido la modificación del informe con el que el Ministerio de Sanidad informa sobre la evolución de la pandemia pese a los desajustes que se perciben a lo largo de las últimas jornadas. Según el balance ofrecido esta tarde hay 283 fallecidos más que ayer, pero únicamente 35 de ellos son contabilizados como registrados en los últimos siete días. Es decir, hay 248 muertos cuya fecha de deceso o no está clara todavía o se ha especificado con posterioridad al fallecimiento tras la revisión de los datos por parte de las comunidades autónomas. Lea la noticia.

20.05Francia registra 28.530 muertos por coronavirusFrancia registró este jueves 28.530 muertos por coronavirus desde el inicio de la epidemia pero mantuvo a la baja el número de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI). Del total de víctimas, 18.195 se produjeron en hospitales, lo que supuso un aumento de 83 en el último día. Las otras 10.335 tuvieron lugar en residencias de ancianos y centros de dependencia, una cifra revisada a la baja por un ajuste estadístico en el recuento. En cuanto al número de casos, ya se han notificado 145.555, 276 más que ayer.

19.56La Generalitat pide formalmente el pase de la Comunidad Valenciana a la fase 2 La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado que ayer lunes pidió formalmente el pase del conjunto de la Comunidad Valenciana a la fase 2 de la desescalada del confinamiento por coronavirus. Una solicitud que ya avanzó que trasladaría esta semana tras descartarlo la pasada debido al aumento del índice de reproducción básica (el número de nuevos casos por contagiado) en el territorio. Actualmente se sitúa en el 0,84, por lo que ha bajado y ya no roza el 1 como días atrás. Aun así, puede variar en cualquier momento. Lea la noticia.

19.48Cuba suma 16 nuevos casos y ninguan muerteCuba registró un ligero repunte en los contagios diarios de Covid-19 este martes con 16 nuevos casos del virus, en otra jornada sin muertes en la que la isla acumula ya 1.963 positivos, según el parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Este martes se cumplen 48 horas consecutivas sin nuevos fallecidos, por lo que el número de decesos por Covid-19 permanece en 82, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisada diaria.

19.41El Gobierno sopesa pedir otra prórroga El Gobierno de coalición pedirá una sexta y última prórroga del estado de alarma para poder cubrir todo el proceso de desescalada en aquellas regiones o áreas sanitarias que se queden rezagadas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante su comparecencia de esta tarde en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, la primera que se produce en este órgano parlamentario.

19.34Florida supera los 52.000 casosFlorida alcanzó este martes 52.255 casos confirmados de Covid-19 desde el pasado 1 de marzo y 2.259 fallecimientos, a la par que abrieron las playas de Broward, uno de los condados más afectados por la pandemia. El estado sumó este martes 509 casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 7 muertes más. Se trata de un número menor de un promedio de unos 780 diarios durante la última semana. En todo Estados Unidos se registran hasta el momento 1.667.154 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 con 98.371 fallecimientos.

19.27Las playas, por horarios y sectores de poblaciónTurismo de la Comunidad Valenciana ha remitido a los ayuntamientos una guía de playas seguras con recomendaciones ante el coronavirus en la que propone fórmulas para controlar el aforo y garantizar el distanciamiento social, como fragmentar por sectores de población o por horarios a través de la reserva previa de espacio, el análisis de flujo de población en tiempo real, el uso de drones, los tornos inteligentes o las pantallas de información 24 horas. Más detalles.

19.20Nueva York notifica un descenso de la cifra de fallecidos diario por Covid-19 El estado de Nueva York empieza a convencerse de que ha superado los peores días de la pandemia por Covid-19 después de convertirse en el epicentro mundial del nuevo coronavirus. Así pues, según ha anunciado este martes su gobernador, Andrew Cuomo, en las últimas horas solo se han registrado 73 fallecidos, muy lejos de los peores datos de hace apenas unas semanas.

19.13La Familia Real se sumará al minuto de silencio Sus Majestades los Reyes, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, guardarán este miércoles un minuto de silencio, de acuerdo con el Real Decreto de luto nacional que entrará en vigor mañana, según ha informado la Casa del Rey. El minuto de silencio, en recuerdo de las cerca de 30.000 personas que han perdido la vida en España por el Covid, según cifras oficiales, tendrá lugar a las doce del mediodía y será retransmitido en directo por TVE.

19.05Brasil llegaría a los 125.000 muertos en agosto Según un estudio de la Universidad de Washington, la cifra de fallecidos por Covid-19 en Brasil podría a superar 125.000 muertos en el mes de agosto. El país sudamericano es uno de los que peor evolución está teniendo de la pandemia en las últimas semanas, superando incluso a Estados Unidos en la última cifra de decesos diarios (807).

18.57Canadá roza los 86.000 casos de Covid-19 Las autoridades canadienses han dado a conocer este martes las cifras de la evolución de la epidemia por Covid-19 en el país, donde hasta el momento el virus ha golpeado con menos severidad que en su vecino Estados Unidos. Así pues, los casos positivos en Canadá son ya 85.998, 895 más que ayer. En cuanto al número de fallecidos por el nuevo coronavirus, se ha notificado un aumento de 113, siendo el total de 6.566.

18.50Las cifras de detenciones y sanciones Las fuerzas de seguridad han detenido a 8.547 personas y han presentado 1.044.717 propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma desde el inicio de la cuarentena hasta que todos los territorios españoles han llegado a la fase 1. Desde el inicio del estado de alarma, el Ministerio del Interior ha ido publicando día a día, primero a través de su cuenta de Twitter y luego en su web, la evolución y el numero de detenidos que realizaban todos los cuerpos de seguridad, así como los datos de las propuestas de multas registradas.

18.43Los contagios y fallecimientos por Covid-19 en sanitarios serán accidente laboral El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes que los contagios y fallecimientos por Covid-19 en los profesionales sanitarios de centros sanitarios o sociosanitarios serán considerados como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante el ejercicio de su profesión, independientemente de la fase de la pandemia en la que se haya contraído la enfermedad. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha apuntado que esta medida en materia laboral y de Seguridad Social tiene como objetivo ampliar la cobertura al personal sanitario.

18.37Italia registra 78 nuevos fallecidosItalia mantiene la tendencia a la baja en el número de fallecidos y en el de pacientes con Covid-19, tras registrar en las últimas 24 horas tan solo 78 víctimas mortales, según ha informado este martes Protección Civil. Hasta la fecha se han registrado un total de 230.555 casos, tras confirmarse en el último día 397 contagios más, mientras que los fallecidos son ya 32.955 con los últimos decesos. En lo que se refiere a los pacientes curados, en el último día se han sumado otros 2.677, lo que sitúa el total en 144.658.

18.30Tailandia amplía el estado de emergencia El Gobierno de Tailandia ha ampliado este martes el estado de emergencia a causa del coronavirus hasta el próximo 30 de junio a pesar de las críticas de la oposición, que ha pedido retirar las estrictas medidas de restricción ante el descenso de los infectados. Desde que se impuso el estado de emergencia y un toque de queda nocturno, Tailandia ha registrado un continuo descenso del número de casos de coronavirus. En total se han registrado 3.045 infectados y 57 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

18.23Italia aísla a una variante del coronavirus mucho más débil, lo que suscita esperanza En Italia se ha aislado una variante del coronavirus que es «extremadamente menos potente». Finalmente, el virus se está convirtiendo menos agresivo y el verano podría ir mejor. Lo revela el presidente de los virólogos italianos. «Para lanzar un mensaje de esperanza», el profesor Arnaldo Caruso, presidente de la Sociedad italiana de virología (SIV), ha querido anticipar, desde su laboratorio de microbiología de un hospital de Brescia, una noticia que será publicada en una revista científica: «Se ha aislado una variante del virus Sars-CoV-2, muchísimo menos potente. El verano podría ir mejor», afirma el profesor Carusso. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

18.15Rueda de prensa «Hay cierta inquietud porque hemos pasado de fase y eso puede incrementar el riesgo de nuevos contagios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas que vamos tomando», dice Simón. Termina la rueda de prensa.

18.11Rueda de prensa Simón, sobre los parámetros que permitirían el ingreso o no de personas del extranjero: «No es fácil, estamos valorando la documentación de la que disponemos. Ninguna de las medidas tomadas es la medida más segura; el riesgo de importación hay que valorarlo de forma relativa a nuestra forma de transmisión: si esta es alta, nos importa poco que llegue algún caso; si no, sí nos preocupa que llegue alguno. Los criterios que estamos utilizando y que se plasmarán, con todos sus defectos, tendrán que ver con la incidencia de la enfermedad en los últimos 7 días en lo países de origen. Y un segundo indicador sería la tendencia observada en las últimas semanas o días en estos países. También valoraremos la capacidad de detección de cada país. Por ejemplo, hasta ahora nosotros teníamos detectados el 10% de los casos, pero con el nuevo modelo detectamos muchos más. No sabemos cómo lo estarán haciendo otros países y quizá sus valores no serían fáciles de estimar, ya que no dependen de sí mismos y sí de otros parámetros».

18.08Rueda de prensa «Hay que tener cuidado a la hora de valorar la información. La transmisión de las enfermedades es la que es. (...). Todo lo que se pudo observar el día 9 no fueron infecciones de ese fin de semana: ni por el partido de fútbol celebrado ni por otro tipo de evento», dice Simón.

18.05Rueda de prensa Simón: «Sabemos que en Madrid se notificó un fuerte incremento de casos el día 9, que se refería al día 8. Esos casos estaban notificados el día 9, pero se referían a mucho antes. El periodo de incubación es de 7-14 días. En aquel momento se tardaba en ir al médico 6-7 días y el diagnóstico tardaba en hacerse 2-3 días. Los casos del día 9 se tuvieron que infectar a finales de febrero, el 20-25 de febrero. Ni mucho antes ni mucho después».

17.58Rueda de prensa Simón, sobre las manifestaciones celebradas en marzo y los criterios utilizados para autorizar o desautorizar según qué eventos y marchas: «Antes del 6 de marzo, creo que el 3 de marzo, el ministro de Sanidad firmó uan serie de recomendaciones: actuaciones en centros sociosanitarios; la celebración a puerta cerrada de algunos eventos; y no realizar, por un lado, eventos de masas con participación de personas procedentes de países de riesgo y, por otro lado, la no celebración de congresos médicos para evitar que este personal estuviera disponible llegado el momento. Posteriormente, a lo largo de esos días se tuvo consciencia de algunos eventos en zonas de Madrid y del norte de España. Esto nos llevó a entrar en contacto con los organizadores de algunos eventos -el congreso de evangélicos-, y nos explicaron que eran eventos con la participación de 120 países, algunos de ellos de riesgo. Ese evento de masas encajaba con lo firmado antes por el ministro de Sanidad y por eso recomendamos que no se celebrase».

17.55Rueda de prensa Simón, sobre la hidroxicloroquina: «Ha habido mucha gente tomando este medicamento y esto puede revelar efectos secundarios que desconocíamos hasta ahora. La hidroxicloroquina tenía unos efectos secundarios que ya conocíamos, pero ahora se ha estado usando con dosis muy altas y durante más tiempo en personas a las que se les quería prevenir la infección. El hecho de que se hayan revelado algunos efectos puede justificar que se quite el medicamento para según qué casos».

17.52Rueda de prensa «No sé dónde pueden estar el error de los datos de Cataluña. Sus datos han estado llegando bien desde el comienzo, pero es verdad que desde que se produjo el cambio de criterio, Cataluña fue la última que se incorporó a este proceso y lo ha hecho, en general, bien. Aunque falta que incoporen los datos de algunos lugares concretos», dice Simón.

17.49Rueda de prensa Simón, sobre el repunte en Lérida: «Está posiblemente asociado a un matadero. La Generalitat está haciendo sus investigaciones y en breve tendremos más detalles. En cuanto a los mataderos en sí, es cierto que ha habido al menos tres brotes en mataderos. No obstante, no creo que los mataderos sean un foco, sino que son grupos de personas que pueden convivir fuera del trabajo. Un trabajo al aire libre y al sol tiene menos riesgo que personas que trabajan en un sitio cerrado. Desconozco los detalles de cómo son los mataderos, pero ya sea en los momentos de descanso o al salir del trabajo, incluso durante la propia jornada, puede haber contagio. Pero no creo que sea algo asociado a los mataderos como tal. Ha habido brotes en otros entornos laborales».

17.46Rueda de prensa Simón: «Se han notificado 35 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. En la cifra total hay 283 más que ayer, que incluyen esos 35 de fecha de ayer y casos antiguos a los que había que adjudicarles una fecha de defunción. Es un proceso que va a seguir unos días, ya que hay algunos cientos de fallecidos a los que hay que ubicar. Algunos se retirarán de las cifras oficiales y otros se sumarán. Este dato no modifica lo que nos interesa, que es la evolución próxima de la epidemia. Hay 10 CCAA que no han notificado ningún fallecido en los últimos 7 días. Otras 5 CCAA han notificado solo uno o dos en los últimos siete días».

17.43Rueda de prensa «Los datos de los sanitarios contagiados y su evolución se darán una vez a la semana y los daremos a conocer el miércoles o el jueves. Son datos que tenemos que analizar», explica Simón.

17.40Rueda de prensa Comparece en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Los datos nos permiten valorar de una manera más actual y real cómo está la epidemia y nos permite reaccionar más rápidamente. Se trata de detectar de forma precoz y actuar de manera rápida. Los nuevos casos diagnosticados ayer son de 194. En cuanto al número de fallecidos, son 35 en los últimos 7 días».

17.37Los datos, por Comunidades autónomas Este martes, de las 35 personas fallecidas en los últimos siete días, dos corresponden a Castilla-La Mancha, cuatro a Castilla y León, nueve a Cataluña, dos a la Comunidad Valenciana, dos a Extremadura, una a Galicia, seis a Madrid, una a Murcia y 8 a La Rioja. De los 194 casos diagnosticados en las últimas 24 horas, 1 pertenece a Andalucía (12.612 en total), dos a Castilla-La Mancha (16.992), seis a Canarias (2.323), cuatro a Castilla y León (18.591), 115 a Cataluña (57.569), ocho a la Comunidad Valenciana (11.089), dos a Extremadura (2.955), tres a Galicia (9.108), 43 a Madrid (68.066), cinco a Navarra (5.199), dos al País Vasco (13.486) y tres a La Rioja (4.044).

17.30194 nuevos casos, 859 más que ayer Desde el comienzo de la epidemia por Covid-19, España ha registrado 236.259 casos del nuevo coronavirus. Esta cifra supone un aumento de 859 respecto a la de ayer, aunque el Ministerio de Sanidad notifica solo 194 casos detectados en las últimas 24 horas. En breve está previsto que comparezca Fernando Simón y aclare el baile de cifras.

17.17Las cifras siguen bailando: 35 muertos en las últimas 24 horas, 283 más que ayer Tal y como anunció ayer en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, las cifras siguen ajustándose de acuerdo al último criterio establecido por el Ministerio de Sanidad. Así pues, si ayer se notificaba un descenso de 1.918 muertos en la cifra total de decesos, hoy, aunque solo se notifican 35 víctimas mortales, la cifra total aumenta en 283.

17.05España registra 35 muertos y 194 nuevos casos El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 194 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva la cifra total a 236.259 positivos desde el comienzo de la epidemia. Por otro lado, se han registrado 35 fallecidos en las últimas 24 horas, 27.117 en total.

16.55Asi reabrirán las playas de Cullera La entrada en la fase 2 de la desescalada de la Comunidad Valenciana -previsiblemente el próximo 1 de junio, a la espera de que el Ministerio de Sanidad lo confirme- permitirá la reapertura de las playas al baño. Los arenales ya se han utilizado en muchas localidades valencianas para los paseos y la practica deportiva, pero con el avance en el desconfinamiento las restricciones se van relajando. Lea la noticia.

16.48Aumento de fallecidos y contagios en Madrid La cifra de fallecidos por el coronavirus en la Comunidad de Madrid se ha incrementado en 21 frente a los 17 de la jornada anterior, y las personas infectadas en las últimas 24 también ha subido, pasando de las diez de ayer lunes a un total de 48. De acuerdo con el informe de situación que publica a diario la Comunidad de Madrid, las personas que han fallecido en un hospital desde el comienzo de la enfermedad se sitúa en estos momentos en 9.015, mientras que los contagios acumulan en este periodo 68.284 casos.

16.40«Si persiste esta tendencia, en 4 semanas máximo habrá casos puntuales»Benito Almirante, jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, ha aseverado en una entrevista en TVE que si el escenario actual no cambia, el coronavirus podría «quedar reducido a cifras muy pequeñas» en las próximas semanas. «Desaparecer probablemente no es el término más adecuado, pero sí quedar reducido a cifras muy pequeñas», ha apuntado. Lea la noticia.

16.33La extrema izquierda alemana acelera el salto a la normalidad totalAlemania mantiene ya solamente unas cuantas restricciones, relacionadas con las fronteras, del cierre de teatros, cines y gimnasios, además de la limitación de aforos en los establecimientos, la distancia social de metro y medio y el uso obligatorio de mascarilla en interiores. Pero en el este del país hay estados federados impacientes y cuyos gobiernos no consideran necesario prolongar más las medidas. Uno de ellos, el presidente de Turingia, Bodo Ramelow, del partido de extrema izquierda Die Linke, ha anunciado que a partir del 6 de junio quedarán levantadas todas las restricciones, que serán sustituidas por recomendaciones y recordatorios. Con 2.882 casos, apenas 118 nuevos en la última semana, y un total de 154 muertes, Ramelow justifica que «hemos demostrado el éxito de nuestra estrategia contra el virus y ahora el éxito radica en tomar medidas realistas y actuar cuanto antes». Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

16.24836 sanitarios reforzarán la Atención Primaria De los 10.100 sanitarios contratados durante la pandemia del coronavirus, 836 permitirán reforzar la Atención Primaria, han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad. La Comunidad de Madrid acordó el 13 de mayo con cuatro de los cinco principales sindicatos de la sanidad pública la renovación hasta diciembre de 10.100 sanitarios contratados durante la crisis sanitaria del Covid-19. En cumplimiento del anuncio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, estos profesionales de distintas categorías, sanitarias y no sanitarias, se mantendrán hasta el 31 de diciembre como refuerzo para la actividad asistencial de los centros.

16.17Reino Unido notifica 134 muertos Las autoridades británicas han anunciado este martes un incremento de 134 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de muertos por Covid-19 en el país a 37.048 víctimas mortales. Por otro lado, Reino Unido detectó 2.004 nuevos casos de coronavirus, según informó el Ministerio de Salud británico. El Gobierno del primer ministro,m Boris Johnson, mantiene el plan de reabrir escuelas y mercados al aire libre en Inglaterra a partir del próximo lunes, y permitir la apertura del resto de comercios no esenciales a partir del 15 de junio.

16.10La desescalada aumenta el tráfico en las carretras El tráfico en las principales carreteras españolas ha registrado un nuevo aumento ayer lunes respecto a la semana pasada debido al cambio de fases de la desescalada en diversas regiones, aunque los desplazamientos siguen siendo inferiores a los registrados antes del estado de alarma. Según el balance que ofrece este martes la Dirección General de Tráfico (DGT), el lunes los movimientos de largo recorrido cayeron un 36,46 por ciento respecto a un día tipo del año pasado. Esta cifra es mayor que la de hace siete días (41,58 por ciento), aunque es menor a la registrada el sábado 15 de marzo (44,76 por ciento), cuando se decretó el estado de alarma.

16.03Haití supera los 1.000 casos de coronavirus El Ministerio de Salud de Haití informó este martes de 105 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que los infectados suman 1.063, mientras que los fallecidos totalizan 31, tras 4 nuevas defunciones. En el empobrecido país caribeño hay, además, 3.328 casos sospechosos de la enfermedad, incluidos 1.006 transmitidos localmente, de acuerdo con la información. En tanto, 22 personas se han curado tras infectarse del patógeno. De los 1.063 casos confirmados, el 39,7% son mujeres y el 60,3% hombres.

15.55El Gobierno levanta la prohibición para cambiar de compañía telefónica El Gobierno ha acordado este martes reactivar las portabilidades en el sector de las telecomunicaciones, que habían quedado suspendidas el pasado marzo con motivo del estado de alarma por el coronavirus a fin de «restringir los movimientos de las personas». Lea la noticia.

15.48La secuela en pacientes con Covid-19 más grave que les impide tragar bien Entre las secuelas que se están viendo en los pacientes de Covid-19 más graves y que más tiempo han pasado hospitalizados, la disfagia es una de las más frecuentes. «Más de la mitad de las personas con Covid-19 que han requerido intubaciones prolongadas para ventilación mecánica están presentando disfagia orofaríngea», explica la logopeda del Hospital 12 de Octubre de Madrid y vocal del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid (CPLCM), Marga Durán. Más detalles.

15.40El Gobierno reclama ahora corredores turísticos La ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, ha anunciado este martes que España pedirá a Bruselas la apertura de corredores sanitarios dentro del Viejo Continente. Maroto ha explicado que «es preferible» que las zonas que se encuentran en la misma situación epidemiológica en Europa sean las que cuenten con mayor flujos turísticos. Lea la noticia.

15.33Dimite el número dos de la Guardia Civil El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha presentado este martes su dimisión irrevocable ante el Ministerio del Interior al «estar en desacuerdo» con la «injusta» destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, según han informado a ABC fuentes del entorno del número dos de la Benemérita. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fulminó ayer a Pérez de los Cobos por no informarle sobre la investigación, hecha a petición judicial, de las manifestaciones celebradas durante la expansión de la pandemia del coronavirus, entre ellas la del 8-M. En la Guardia Civil han recibido con mucho malestar esta destitución, y prueba de ello es la dimisión de Ceña. Marlaska ha nombrado al general Salas nuevo DAO.

15.25Madrid quiere volver a las aulas El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, pide al Gobierno central que autorice la vuelta a clase de los alumnos de 2º de Bachillerato - los que se enfrentan este año a la EBAU- el 1 de junio. Esta medida se haría extensiva también a aquellos que tienen dificultades con los estudios a distancia, bien por falta de medios tecnológicos, bien por tener necesidades especiales de aprendizaje.

15.17El Covid-19 eleva la demanda de las autocaravanas El miedo al Covid-19 y la incertidumbre sobre las condiciones que rodearán el próximo verano y los desplazamientos vacacionales han disparado la demanda de alquiler de autocaravanas. «El teléfono no para de sonar», ha explicado a Efe Enrique Rita, el gerente de AC-LLAR, una empresa valenciana de alquiler de autocaravanas, quien ha añadido que este año «hemos detectado un aumento de peticiones muy grande».

15.10Localizada la causa del rebrote de Lérida El aumento de casos de coronavirus que ha llevado a la Generalitat a pedir que la región sanitaria de Lérida no pase a fase 2 el próximo lunes se focalizó en residencias, en algunos puntos de industria agroalimentaria, en personal sanitario y en una fiesta de aniversario celebrada en esta capital y a la que acudieron 20 personas, algunas de las cuales infectadas, según han precisado fuentes de la consejería de Salud a ABC. Las mismas fuentes revelan que en solo dos semanas, del 7 al 21 de mayo, se registraron en esta región sanitaria un total de 187 casos (45 del 7 al 13) y (142 del 14 al 21).

14.45La capacidad para hacer PCR, clave para que Sanidad permita avanzar de fase Disponer de «suficiente» capacidad de hacer pruebas PCR a la población ante un aumento de la incidencia de coronavirus ha sido uno de los principales criterios que Sanidad ha tenido en cuenta para permitir avanzar a los territorios en la desescalada, una de las razones por las que Madrid ha pasado a la fase 1. El Ministerio de Sanidad publicó, a última hora de ayer, los informes sobre el cambio de fase de las comunidades autónomas, que como ya había adelantado su titular, Salvador Illa, se conocerían cuando todos los territorios estuvieran en la fase 1 de la desescalada, lo que ocurrió este lunes.

14.32Baleares pide pasar a la fase 3 el lunes El Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, ha solicitado este martes al Ministerio de Sanidad que todo el Archipiélago pueda pasar a la fase 3 de la desescalada a partir del próximo lunes, 1 de junio, «dada la buena evolución de los datos epidemiológicos y asistenciales». Asimismo, el Govern ha pedido que se facilite la movilidad entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, informa Josep María Aguiló.

14.24La Moncloa reabre sus puertas a los periodistas con limitaciones de seguridad El Palacio de la Moncloa ha recuperado este martes las ruedas de prensa del Consejo de Ministros con la presencia de periodistas, pero limitada a un máximo de ocho y con medidas de distanciamiento preventivas como una sola persona por fila de butacas. Sobre cada línea de asientos se ha colocado una cinta roja y blanca a modo de precinto, excepto los destinados a los periodistas, que están marcados con una pegatina en el respaldo y son los situados en los extremos de forma intercalada.

14.17Notificadas 29 nuevas muertes en Cataluña, que elevan a 11.877 los fallecidos La notificación de 29 nuevos fallecidos por la COVID-19 en las últimas 24 horas eleva a 11.877 las víctimas mortales por esta enfermedad en Cataluña desde el inicio de la epidemia, siguiendo una tendencia a la baja que se mantiene desde hace varias semanas. Según los datos que ha difundido este lunes el Departamento de Salud de la Generalitat, del total de fallecidos, 6.633 personas han muerto en un centro hospitalario o sociosanitario, 3.928 en una residencia y 774 en su domicilio mientras que los casos restantes no están clasificados por falta de información.

14.06Las olas de calor serán más peligrosas este verano por medidas anti-COVID Las olas de calor que ya se pronostican para el verano que está por comenzar en el hemisferio norte serán más difíciles para los grupos vulnerables debido a las restricciones impuestas en todos los países para frenar la epidemia del coronavirus SARS-Cov-2, advirtieron expertos del clima. «El COVID-19 amplifica el riesgo de las olas de calor para muchas personas y complica su manejo», dijo hoy una portavoz de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que ha salido a respaldar una alerta lanzada por una red global de expertos en el clima y en la salud.

14.00Concierto virtual para crear conciencia sobre la pandemia en el Día de África Más de 100 artistas y celebridades de África y fuera de ella unieron anoche sus voces para conmemorar el Día de África y concienciar sobre la pandemia de coronavirus que ha dejado ya más de 344.000 muertes en todo el mundo. En este concierto virtual participaron la estrella senegalesa Youssou N'Dour, la ganadora del Grammy Angelique Kidjo, Maliense Salif Keita, Fally Ipupa, Wizkid de Nigeria, Femi Kuti, el rapero senegalés Awadi, Magic System de Costa de Marfil y la cantante beninesa Zeyna. El evento, que transmitido por 200 canales a lo largo y ancho de todo el continente, se inspiró en el concierto «OneWorld: Together At Home» celebrado en el mes de abril que reunió, de manera virtual, a artistas de la talla de los Rolling Stones, Lady Gaga y Taylor Swift, entre otros muchos. Especialmente emotivo fue el dueto remoto entre N'Dour y Chris Martin de Coldplay cantando «A Sky Full of Stars». «Juntos como uno» fue el lema de la noche, una petición que también lanzó en un mensaje grabado supermodelo británica Naomi Campbell. Por su parte, la leyenda del reggae y ska jamaicano Jimmy Cliff pidió a los africanos que demuestren al mundo quienes son: «Aquellos en el continente y en la diáspora, es hora de estar juntos como uno». Informa Alba Amorós, corresponsal de ABC en Johannesburgo.

13.53Ucrania suma 339 nuevos casos de COVID-19 en un día en medio de desescalada Ucrania ha registrado 339 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, de ellos 71 sanitarios, en medio de la segunda fase de la desescalada que vive el país, según informaron hoy fuentes oficiales. «En la última jornada hemos registrado 339 nuevos casos de coronavirus, entre ellos 35 niños y 71 sanitarios», dijo este martes el ministro de Sanidad, Maxim Stepánov, cuyas palabras recoge Interfax-Ucrania.

13.46CSIF considera «un error» reabrir las oficinas de la Agencia Tributaria sin haber realizado test a los trabajadores La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) criticó este martes que la Agencia Tributaria abra desde hoy sus oficinas en los territorios que se encuentran en la fase 2 de la desescalada porque les parece «un error» hacerlo sin haber realizado antes test a los trabajadores. Así lo señaló en un comunicado en el que subraya que «solo se han practicado test al personal de vigilancia aduanera en buques de operaciones especiales», por lo que, ante la reanudación de la atención presencial, «seguiremos reclamando» los test, con el objetivo de «evitar contagios entre compañeros y ciudadanos».

13.40Sanidad denegó el pase de toda Valencia por el bajo índice de pruebas PCR y el control de movilidad El Ministerio de Sanidad justificó su decisión de no autorizar el pase de toda la Comunitat Valenciana a la Fase 1 el pasado 11 de mayo en el bajo índice pruebas PCR realizadas a los casos sospechosos -se habían realizado un 20,7% cuando pedía un mínimo de un 80%- y del control de los contactos, así como por problemas de control de la movilidad, informa EP. Así, figura en el informe del Ministerio fechado el 8 de mayo de la propuesta remitida por la conselleria, y que se hizo público a las 22.00 horas de ayer, en el que se autorizó el pase a la Fase 1 solo a los departamentos de Vinaroz en Castellón, Requena, Játiva-Ontinyent, Gandia en la provincia de Valencia; y seis en la Alicante: Alcoy, Dénia, Marina Baja, Elda, Orihuela y Torrevieja.

13.32Abren la mitad de las piscinas que gestionan administradores de fincas de Santa Cruz de Tenerife, en fase 2 El Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que se han abierto la mitad de las piscinas de las comunidades que gestionan y en el primer día de apertura en la fase 2 ha habido baja afluencia y no se ha presentado ningún problema. Algunas piscinas recreativas de la provincia han reabierto tras adoptar determinadas medidas de delimitación de espacios, control de aforo, desinfección y turnos, según ha informado el CAF en un comunicado este martes.

13.25El CGCOM pone en marcha el Observatorio de médicos afectados por la COVID-19 El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha puesto en marcha el Observatorio de médicos afectados por la COVID-19 con el objetivo de valorar el impacto que la pandemia del coronavirus ha tenido en los profesionales, las condiciones en las que la han afrontado y sus consecuencias en el ámbito profesional y personal. A través de un cuestionario totalmente anonimizado, disponible en las diferentes webs de los colegios de médicos y de la propia corporación, los colegiados proporcionarán información específica y de utilidad que sirva para poner en marcha acciones profesionales/laborales, jurídicas y de protección social para el profesional o su familia, estas últimas, a través de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial.

13.18Caen un 61 % las sanciones por estado de alarma en Madrid al cambiar a fase 1 El primer día en fase 1 de la desescalada se ha saldado en la Comunidad de Madrid con un descenso del 61,75 por ciento de las sanciones por saltarse el estado de alarma respecto al día anterior, según los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid. Este lunes, primer día en el que la región estuvo en fase 1 del proceso de desescalada por la pandemia del coronavirus, fueron identificadas 13.841 personas con 921 propuestas de sanción, se practicaron 10 detenciones y fueron interceptados 85 vehículos.

13.10Exteriores realiza gestiones para que los padres de adopción internacional puedan viajar El Ministerio de Asuntos Exteriores está realizando gestiones con los distintos países para que las familias españolas que se encontraban en un proceso de adopción internacional cuando comenzó la pandemia del coronavirus Covid-19 puedan viajar a los países de origen de sus hijos adoptivos para recogerles, si están en la última fase del procedimiento, o para continuar con los trámites de la adopción. En concreto, unas 30 familias españolas en proceso de adopción internacional tuvieron que cancelar sus vuelos como consecuencia de la pandemia, según han confirmado a EP fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID). En todo caso, las mismas fuentes precisan que esto no quiere decir que todas tuvieran el expediente a punto de terminar.

12.57Madrid pedirá avanzar a la fase 2 si los madrileños son prudentes La Comunidad de Madrid solicitará el paso a la fase 2 de la desescalada si se cumplen dos condiciones «importantes», la prudencia de los madrileños en la adopción de medidas de prevención para evitar los contagios de coronavirus y el descenso de los indicadores de salud. «Si vemos que el principio de prudencia y responsabilidad de los madrileños a la hora de establecer esas medidas individuales de uso de mascarilla, distanciamiento social y medidas higiénicas va por buen camino (...) y si también vemos que esos indicadores de salud continúan en esa línea descendente que llevan ya desde hace casi siete semanas, nosotros nos plantearemos ir acelerando el paso a las siguientes fases», ha subrayado Ruiz Escudero en declaraciones a Telecinco.

12.43Médicos valencianos presentan una querella criminal contra la consejera de Sanidad El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV ha interpuesto este martes una querella criminal contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y otros cinco altos cargos por «haber incumplido su obligación de dotar de material sanitario adecuado a los médicos y sanitarios durante la gestión de la pandemia provocada por la Covid-19». La querella se ha interpuesto por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores e infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y se ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano, según anuncia el sindicato.

12.35Renfe seguirá ofreciendo viajes gratuitos a sanitarios en el estado de alarma Renfe seguirá ofreciendo billetes gratuitos a los profesionales sanitarios (médicos, personal de enfermería y de laboratorio) mientras se mantenga vigente el estado de alarma por la pandemia del Covid-19, ha informado este martes la operadora ferroviaria en un comunicado. Estos profesionales tendrán plaza asignada en el tren en sus desplazamientos por motivos laborales a partir del próximo 1 de junio, por lo que deberán obtener previamente su billete, sin coste alguno, en las taquillas de las estaciones o a través de la venta telefónica.

12.25Polémica en Irlanda por fotos del primer ministro tomando el sol en un parque Unas fotos del primer ministro en funciones de Irlanda, Leo Varadkar, tomando el sol con su marido y dos personas más en un parque de Dublín están generando polémica, pues se cuestiona si el político democristiano ha incumplido las medidas de confinamiento impuestas por el coronavirus. Varios medios ha publicado en las últimas horas unas imágenes aparecidas primero en redes sociales, en las que se ve a Varadkar sin camiseta, charlando y bebiendo con su esposo, Matthew Barrett, y dos amigos en el Phoenix Park el pasado domingo.

12.15Investigan a un empresario de cosmética por vender productos contra el Covid-19 La Guardia Civil ha abierto una investigación por supuesto delito relativo al mercado y a los consumidores contra un dermatólogo y empresario español del ámbito de la cosmética afincado en Valencia, de 80 años, por vender en internet productos que según él curaban el Covid-19. Tras ser descubierta la actividad de esta persona, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios le apercibió formalmente y solicitó la retirada inmediata de unos vídeos promocionales, mientras que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido de que dichos productos son únicamente complementos alimenticios, informa la Guardia Civil.

12.05Eslovenia elimina la cuarentena obligatoria para los turistas con reservas El Gobierno de Eslovenia permitirá desde hoy a los turistas que cuenten con una reserva no someterse a una cuarentena de dos semanas, que deberán pasar, con algunas excepciones, el resto de ciudadanos de la Unión Europea (UE) que entren en la pequeña república centroeuropea. Aunque el Gobierno esloveno anunció el pasado día 15 una apertura sin limitaciones de sus fronteras para ciudadanos de la UE al asegurar que tenía bajo control la pandemia, con el paso de los días ha ido matizando su posición al mantener la cuarentena, salvo excepciones.

11.53El Gobierno defiende que siempre ha cumplido las recomendaciones de la OMS ante las críticas por el 8-M El Gobierno asegura que en la lucha contra la pandemia del Covid-19 siempre ha actuado siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en coordinación con las comunidades autónomas, algo que afecta también a las manifestaciones del pasado 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en ocho respuestas parlamentarias que ha enviado al Congreso, donde PP y Vox pidieron conocer por qué no se prohibieron las marchas del 8-M pese a que la OMS recomendó no celebrar actos multitudinarios. En esta línea, la formación popular también preguntó por la forma en que Televisión Española (TVE) informó sobre este asunto concreto.

11.30Mozambique registra su primera muerte por Covid-19 El ministerio de Salud ha confirmado la primera muerte en el país del sur de África: un niño de 13 años con una condición médica preexistente. Mozambique suma 209 casos confirmados. El país africano más golpeado por el nuevo coronavirus sigue siendo Sudáfrica con 23.615 casos confirmados (12 de los cuales se han recuperado) y 481 muertes; es también la nación que más test ha realizado:cerca de 600.000 y ha examinado (tomado la temperatura y hacerles un breve cuestionario) a más de 9 millones de ciudadanos. El resto de sus vecinos cuentan con menos de 300 casos y pocas muertes. Malaui tiene 101 casos diagnosticados y cuatro muertes, Zimbabue, 56 y cuatro personas han fallecido por la Covid-19 y Eswatini ha registrado 256 positivos y dos muertes. Lesoto es el país con menos casos confirmados, con tan solo dos. África tiene 115.892 casos confirmados, 46.553 personas se han curado y 3.479 han fallecido por el virus SARS-CoV-2. Informa Alba Amorós.

11.20El 30% de los adolescentes come más fruta y verdura durante el confinamiento Un 30 por ciento de los adolescentes ha consumido mayor cantidad de frutas, verduras y legumbres durante el periodo de confinamiento obligatorio para frenar el coronavirus. Este es uno de los resultados del VII Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilos de Vida de las Familias, que en esta edición anual aborda «La alimentación de las familias durante el confinamiento», con el foco puesto en hogares con hijos adolescentes entre 15 y 18 años.

11.02Rusia suma 8.915 casos y eleva el balance del coronavirus a más de 362.000 positivos y 3.807 muertos La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia en las últimas 24 horas 8.915 casos y 174 fallecidos, lo que eleva el balance a más de 362.000 positivos y más de 3.800 fallecidos, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En Rusia se han confirmado 8.915 nuevos casos de infección por coronavirus en 83 regiones, incluidos 3.668 casos asintomáticos», ha indicado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik. En las últimas 24 horas han muerto 174 personas por COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus, lo que eleva el total a 3.807 víctimas mortales.

10.50Sanidad recomienda continuar con la administración de vacunas prioritarias durante la desescalada El Ministerio de Sanidad ha publicado una infografía dirigida a la población general en la que recomienda que durante las fases de desescalada hacia la 'nueva normalidad' se sigan administrando las vacunas que se consideran prioritarias. Y es que, tal y como avisa en el trabajo, durante los meses de marzo y abril se ha producido un descenso en el número de dosis administradas de estas vacunas, lo que puede ocasionar un «aumento» de personas susceptibles a las enfermedades inmunoprevenibles, así como de la probabilidad de brotes epidémicos.

10.40Cerca del 40% de los médicos estuvo en contacto con pacientes de Covid-19 sin el equipo de protección individual necesario Cerca del 40% de los médicos estuvo en contacto con pacientes de Covid-19 sin el equipo de protección individual necesario, según una encuesta realizada por Medscape, plataforma de información en salud, que se realizó a finales de abril entre medio millar de profesionales médicos. La encuesta también revela que el 68% de los médicos considera que no todos los involucrados en el cuidado de pacientes con Covid-19 fueron supervisados y capacitados adecuadamente. Además, el 54% de los profesionales médicos encuestados se muestran satisfechos trabajando con pacientes Covid-19, siendo únicamente un 6% los que se consideran muy insatisfechos. Por último, el 52% de los facultativos asegura que la aprobación de las vacunas y medicamentos debe acelerarse.

10.35Llega el decimoctavo avión con material sanitario a Madrid La Comunidad de Madrid ha recibido esta madrugada su decimoctavo avión, el sexto en cuatro días, con casi 350.000 trajes de protección para sanitarios para afrontar la evolución del coronavirus en los hospitales de la región. El aparato, un Boeing Jumbo 747 de carga, ha transportado 95 toneladas en sus bodegas, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. El vuelo ha aterrizado sobre las 03.30 horas de la pasada madrugada en las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y con un flete compuesto por 275.000 trajes de protección EPI y 72.000 batas médicas.

10.20Brasil mantiene el uso de la hidroxicloroquina pese a las suspicacias de la OMS El Gobierno de Brasil mantendrá su actual autorización para el uso de la hidroxicloroquina en casos leves de COVID-19, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha suspendido los ensayos clínicos por un informe que alerta de los efectos adversos de este fármaco. Según el estudio, publicado por la revista científica 'The Lancet' y elaborado tras analizar a unas 96.000 personas, este tratamiento utilizado hasta ahora contra la malaria está relacionado con un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardiacas, lo que desaconsejaría su uso.

10.09La pandemia de coronavirus supera las 346.000 víctimas mortales con más de 5,49 millones de casos La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 346.000 víctimas mortales y más de 5,49 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos creciendo por debajo de los 20.000 casos en las últimas 24 horas, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este martes, el balance global del coronavirus asciende a 5,49 millones de casos y 346.306 víctimas mortales en 188 países y territorios.

9.40La Comunidad Valenciana cumple los requisitos para avanzar en la desescalada el 1 de junio La Comunidad Valenciana cumple los criterios para pasar en su conjunto a la fase 2 de la desescalada del confinamiento a partir del lunes 1 de junio. El plazo para presentar oficialmente la solicitud de la Generalitat ante el Ministerio de Sanidad vence este miércoles y el jueves representantes de ambas Administraciones ultimarán los detalles para que se pueda concretar el avance en la desescalada, conforme anticipó el presidente valenciano, Ximo Puig. Al margen del incremento de las pruebas PCR para confirmar casos sopechosos de Covid-19, la presión asistencial se ha reducido de forma notable en la última semana y a día de hoy apenas quedan 33 enfermos ingresados en la UCI en toda la región. Léelo aquí.

9.20Alemania registra 432 casos y 45 muertos y eleva el balance de coronavirus a más de 179.000 contagiados Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 432 contagios y 45 víctimas mortales por coronavirus, frente a los 289 positivos y los diez muertos del día anterior, lo que eleva a más de 179.000 personas contagiadas y más de 8.300 víctimas mortales el balance por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según los datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el cómputo se eleva a 179.002 casos y 8.302 víctimas mortales. Por estados, Baviera, con 46.456 contagiados y 2.401 fallecidos, sigue siendo el más afectado, seguido de Renania del Norte-Westfalia (37.395 positivos y 1.571 muertos) y Baden-Wurtemberg (34.466 contagios y 1.707 fallecidos). Berlín, la capital, registra 6.652 casos y 191 fallecidos.

8.51España comienza diez días de luto oficial por las víctimas del coronavirus El Gobierno tiene previsto declarar hoy en el Consejo de Ministros diez días de luto oficial por las víctimas del coronavirus, el periodo de duelo más prolongado de la reciente etapa democrática de España, según anunció el pasado sábado el presidente, Pedro Sánchez. El luto comenzará el mismo martes cuando ya todo el territorio español se encuentra al menos en la fase 1 de desescalada del confinamiento puesto en marcha en todo el país por el estado de alarma decretado el 14 de marzo que pretendía frenar de cuajo la expansión del Covid-19 cuando se habían registrado ya 120 fallecidos y más de 4.200 contagios.

8.35Uruguay suspende el inicio de las clases y ordena controles fronterizos en una ciudad limítrofe con Brasil El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha anunciado este lunes la suspensión del reinicio de las clases presenciales y el establecimiento de más controles fronterizos y controles a comercios como medida para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad de Rivera, capital del departamento homónimo, limítrofe con Brasil, el país más afectado por la pandemia en América Latina. «El Gobierno nacional está en el norte de Uruguay porque la situación que se planteó amerita una presencia y una acción desde el punto de vista de la frontera», ha indicado Lacalle Pou, concretando que el objetivo de las nuevas medidas es que no se produzcan contagios en Uruguay desde Rivera.

8.21Un brote de Covid-19 en una familia de cinco miembros en Archena Salud ha detectado un nuevo brote de coronavirus en una familia de cinco miembros de Archena, que han dado positivo en las pruebas PCR y que ha obligado a realizar este test a otras seis personas de su entorno más cercano, que han dado negativo, según informaron fuentes municipales. El Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública está desarrollando tareas de localización de todos los contactos de los nuevos contagiados, cuyo pronóstico es leve, al tiempo que se han puesto en aislamiento a otras nueve personas que habían estado en contacto con esta familia archenera.

8.13Sanidad publica los informes técnicos de todas las CCAA para cambiar de fase El Ministerio de Sanidad publicó los informes de las comunidades autónomas, tal y como anunció que haría cuando toda España estuviera ya en la fase 1 de la desescalada. Entre ellos, se señala que la Comunidad de Madrid pudo finalmente avanzar en el proceso tras registrar una menor presión hospitalaria y después de que se reforzarán su Atención Primaria y su estrategia de detección y seguimiento de los casos de coronavirus. Los informes se publicaron en la web del Ministerio ayer lunes pasadas las 22.00 horas. Son documentos con aspectos técnicos que fijan si se puede o no progresar en la desescalada decretada por el Gobierno para salir de la pandemia del Covid-19.

7.50Sin clases en Filipinas El presidente Rodrigo Duterte se ha mostrado contrario a retomar las clases presenciales en los colegios hasta que no haya una vacuna contra el Covid-19 disponible. En un discurso televisado recogido por el diario «Philstar», Duterte, que ha insistido en que quiere que la vuelta sea «realmente segura», ha destacado que el distanciamiento físico es difícil de implementar en los colegios, lo que puede aumentar la probabilidad de expansión del coronavirus.

7.00Irlanda no confirma ninguna nueva muerte a causa del coronavirus por primera vez desde marzo El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, confirmó ayer que no se ha registrado ninguna nueva muerte a causa del coronavirus en Irlanda en las últimas 24 horas, algo que no ocurría desde el pasado 21 de marzo. «Un hito importante hoy. El primer día sin muertes por el Covid-19 desde el 21 de marzo. Este es un día de esperanza. Prevaleceremos», ha indicado Varadkar a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, el Departamento de Salud de Irlanada ha confirmado 59 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el balance total a 24.698 contagios en el país. Las muertes, por su parte, se mantienen en 1.606.

6.45El jefe médico chino pide relajar las medidas contra el virus en Hong Kong El jefe del equipo médico de expertos designado por China para combatir el coronavirus, Zhong Nanshan, alabó las medidas de prevención contra la epidemia adoptadas en Hong Kong e instó a las autoridades a que relajen las restricciones en la frontera con China continental, informó hoy un medio local. En una entrevista con el periódico South China Morning Post, el experto elogió los esfuerzos de la ciudad financiera para contener el Covid-19 y pidió más cooperación entre las autoridades de Hong Kong y de China continental para permitir viajes entre ambos lados sin necesidad de realizar una cuarentena obligatoria.

6.30Estados Unidos se acerca a las 100.000 muertes por coronavirus Estados Unidos ha llegado a 1.662.375 casos confirmados de Covid-19 y a 98.184 fallecidos a causa de la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes), es de 21.403 contagios más que el domingo y de 505 nuevas muertes. Los datos de hoy reflejan por segundo día consecutivo una baja en las estadísticas de muertes, así como un leve descenso en el número de nuevas personas contagiadas.

6.30China continúa con su goteo de casos importados por coronavirus China registró siete nuevos contagios por coronavirus, todos ellos «importados» del exterior, tras contabilizar once el domingo y tres el sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. De estos siete casos, cinco se registraron en la provincia septentrional de Mongolia Interior -la víspera se informó de diez en esa región autónoma china-, otro en la ciudad de Shanghái y el restante en la provincia de Fujian (sureste). No se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas ni se contabilizaron nuevos casos sospechosos, según la comisión.

6.30Colombia cumple dos meses en cuarentena con 21.981 contagiados y 750 muertos Colombia ha cumplido dos meses en cuarentena por el coronavirus, jornada en la que sumó 806 nuevos casos de la patología, para un total de 21.981, mientras que 23 fallecimientos aumentaron a 750 las víctimas mortales. Según el Ministerio de Salud, de los nuevos casos 175 están en Bogotá, seguida por el departamento de Antioquia, con 141, justo el día en que Medellín, su capital, comenzó una prueba piloto para la reapertura de centros comerciales tras 60 días cerrados.

6.30Ciudades brasileñas ensayan la reapertura y las iglesias reabrirán en Río de Janeiro El alcalde de Río de Janeiro, el pastor evangélico Marcelo Crivella, decidió mantener las medidas de aislamiento social en la ciudad, aunque garantizó que volverán a funcionar las iglesias, mientras que diversas regiones de Brasil han iniciado una reapertura gradual de sus actividades. Eso ocurre cuando la pandemia de Covid-19 aún no ha llegado a su pico en el territorio brasileño y Brasil es, junto con Estados Unidos, uno de los dos países más afectados del mundo, con casi 375.000 casos y más de 23.000 muertos.

6.30Primer caso de Covid-19 en el Gobierno de Chile tras el contagio de un ministro El ministro de Obras Públicas de Chile, Alfredo Moreno, ha anunciado que dio positivo por Covid-19 y que entrará en cuarentena, con lo que se convierte en el primer miembro del Gobierno del presidente Sebastián Piñera que confirma haberse contagiado del nuevo coronavirus. «He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen», escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

6.30México supera los 71.000 contagios y suma 7.633 muertes por coronavirus México llegó a 71.105 casos confirmados y a los 7.633 decesos por coronavirus con la notificación en esta jornada de 2.485 nuevos contagios y de 239 fallecimientos, informaron este lunes las autoridades sanitarias del país. De esta forma, este lunes se superaron los 71.000 contagios de Covid-19 y, además, México está muy cerca de llegar a la cifra de los 8.000 muertos que las autoridades pronosticaron que se alcanzarían durante esta pandemia.

6.30América recuerda a sus caídos por Covid-19 mientras acelera la reapertura Las víctimas de las guerras en las que ha participado EE.UU. fueron homenajeadas durante el Día de los Caídos, que este lunes se vivió también con el recuerdo de todos los muertos que ha dejado el Covid-19 y la preocupación de los efectos de la paulatina reapertura en toda América. El proceso de reapertura se ha ido consolidando pese a que el continente es considerado ya el foco mundial de la pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta 5,3 millones de casos confirmados y 342.029 muertos en todo el mundo, con un fuerte incremento en América, con alrededor de 2,4 millones de contagiados.

6.30Argentina reduce los contagios, pero aumenta muertes Argentina registró 552 nuevos casos de Covid-19, 171 menos que el domingo, lo que totaliza 12.628, aunque aumentaron a 467 los muertos, 15 más, mientras las autoridades cerraron de forma estricta durante 15 días una villa miseria situada en el Área Metropolitana de Buenos Aires por el aumento de contagios. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y el amplio cordón urbano que la rodea y que pertenece a la provincia de Buenos Aires, continúa como foco principal de la pandemia en el país austral y copó un día más los nuevos contagios.

6.30Brasil roza los 375.000 casos de coronavirus y los muertos llegan a 23.473 Brasil ha confirmado 807 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llega a 23.473, mientras que los casos ascienden ahora a 374.898. Según el Ministerio de Salud brasileño, el gigante sudamericano sumó en el mismo período 11.687 nuevas infecciones, por lo que se mantuvo como el segundo país del mundo con más casos, por detrás solamente de Estados Unidos, que tiene unos 1,6 millones de casos confirmados de Covid-19.

6.30Costa Rica empieza a aplicar un tratamiento con plasma a pacientes de Covid-19 Las autoridades de salud de Costa Rica informaron ayer de que comenzaron la aplicación de un tratamiento a base de plasma de personas recuperadas de Covid-19 a pacientes positivos que se encuentran hospitalizados. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, afirmó en conferencia de prensa virtual que esta terapia fue aplicada a una mujer de 37 años internada el pasado jueves.