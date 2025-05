Coronavirus España directo: Sanidad notifica 52.188 contagios y 279 fallecidos desde el viernes

Estados Unidos alcanzó este domingo la cifra de 8.633.174 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 225.215 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 22.00 hora local (02.00 GMT del lunes) es de 64.549 contagios más que el sábado y de 464 muertes más. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con 33.422. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.963 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (17.955), California (17.356), Florida (16.429) y Nueva Jersey (16.285).

Este local funcionaba como un bar especial pero no tenía licencia para ello y los agentes se personaron en el establecimiento en torno a las dos de la madrugada del viernes.

La Policía Municipal desalojó en la madrugada del viernes pasado un pub del distrito de Villaverde que no tenía licencia y en el que había 75 personas consumiendo alcohol y fumando sin mascarilla, han informado a Efe fuentes policiales.

La vacuna contra la covid que desarrolla la Universidad de Oxford, en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, genera una fuerte respuesta inmune entre los ancianos, el grupo más vulnerable, revela este lunes el "Financial Times". Los ensayos clínicos de esa vacuna están en la fase 3, la última antes de conocer con exactitud si es segura y si permite proteger a la población de la enfermedad, tras lo cual necesitará el visto bueno de los reguladores antes de procederse a una vacunación masiva.

La Comunidad de Madrid decidirá si cierra sus fronteras ante el puente del día de Todos los Santos "con base en criterios sanitarios" y después de que los expertos en salud pública y de la Consejería de Sanidad le propongan a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las medidas a adoptar. Así lo ha expresado este lunes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, quien ha subrayado, no obstante, que las medidas que vigentes en la región “encajan perfectamente” en el nuevo estado de alarma, porque conjugan la restricción de la movilidad nocturna y el mantenimiento de la actividad económica.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anunciado este lunes su negativa a ratificar el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que fijó el toque de queda desde el sábado pasado, aunque la aprobación del estado de alarma por parte del Gobierno central mitiga los efectos prácticos a esta resolución. De hecho, el propio tribunal apunta a la norma por la que se declaró ayer el estado de alarma en toda España como marco jurídico oportuno para adoptar esta limitación a la movilidad, por lo que la aprobada por la Junta de Castilla y León el pasado viernes no tenía sustento suficiente, pero ahora el toque de queda está amparado por el Real Decreto del Gobierno central.

Extremadura no se plantea por el momento su cierre perimetral, a pesar de que la comunidad autónoma ha superado este fin de semana la media del país con respecto a la incidencia acumulada de contagios por Covid-19 y la situación es "preocupante". El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha comparecido este lunes en rueda de prensa, para informar de la situación de la Comunidad Autónoma tras la declaración del Estado de Alarma, y ha hecho un llamamiento a la población para que "la movilidad se intente, en la medida de lo posible, limitar al mínimo imprescindible".

Bélgica registró una media de 12.491 nuevos casos de coronavirus diarios en la semana entre el 16 y el 22 de octubre, un 44 % más que la semana precedente, una tendencia que, de no revertirse, podría conllevar que las unidades de cuidados intensivos del país lleguen a su capacidad máxima en quince días. El portavoz del comité interfederal belga sobre el coronavirus Yves Van Laethem advirtió este lunes de que los ingresos en las ucis belgas han aumentado un 12 % en la última semana y se sitúan ya en 757 camas ocupadas.

Según ha informado el Departamento de Salud, durante la reunión, que no había sido publicitada antes, Vergés e Illa han analizado la curva ascendente de los últimos días y los datos negativos del incremento sin control de la epidemia.

La consellera de Salud, Alba Vergés, se ha reunido esta mañana con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la sede del Departamento de Salud en Barcelona para analizar la situación de la pandemia en Cataluña y le ha pedido, entre otras cosas, que "apoye y no entorpezca" las decisiones que toma la Generalitat.

La Policía Local de Cuenca ha tenido que desalojar este fin de semana a trece personas que estaban celebrando una fiesta en una nave de Cuenca. Así lo ha informado este lunes el Consistorio conquense, que ha explicado que los hechos ocurrieron en nave particular, en una zona no precisada, y todos sus participantes fueron identificados y propuestos para sanción. Además, durante la jornada de ayer, domingo, horas después de la declaración del estado de alarma en toda España, el conductor de un turismo fue denunciado por incumplir la hora de circulación permitida, superar el nivel de alcohol y verde involucrado en un accidente de circulación.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este lunes que su Gobierno mantendrá en los próximos días un "estrecho control" de la evolución de la pandemia de la covid-19 y que será el miércoles, con los datos de la semana, cuando se tomen decisiones sobre si hay ajustes en el estado de alarma. Moreno, que ha avanzado esta posición durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras participar en la Conferencia de Presidentes, ha añadido que su Ejecutivo será "ágil, pero no impulsivo" a la hora de tomar estas decisiones, que tienen que ser "certeras y serenas", y ha asegurado que no se descarta nada en función de la evolución de la pandemia en las próximas 48 horas.

Las autoridades de Praga, la capital de República Checa, han suspendido este lunes los mercadillos navideños debido a la pandemia de coronavirus. Según un comunicado de la empresa organizadora de estos mercados, Taiko, en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga únicamente "habrá un árbol de Navidad" de 19 metros de altura, si bien se utilizará "decoración modesta". "Los mercadillos navideños más grandes de República Checa no tendrán lugar este año. Los representantes de la ciudad de Praga y la organización han coincidido en tomar esta decisión debido a la actual pandemia", recoge el texto.

El virólogo y director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Luis Enjuanes, ha dicho que no se puede descartar un confinamiento domiciliario si los datos de contagios no mejoran en España, aunque se ha mostrado partidario de reabrir bares y restaurantes. En una entrevista en RAC-1, Enjuanes ha calificado de "extraordinariamente fuerte" la medida adoptada por Cataluña hace diez días de cerrar bares y restaurantes, aunque ha dicho que está convencido de que habrá que alargar las medidas restrictivas más de un mes.

"En España después de una estabilización llevamos semanas en las que hay un incremento de la transmisión. La evolución está siendo rápida, ascendente muy clara. Si no se implementan las medidas, la incidencia seguirá incrementándose en las próximas semanas". Desde el viernes se han notificado una media de 17.000 contagios diarios, un total de 52.000 desde el viernes . Con fecha 5200 casos ayer y estos casos van a subir en estos últimos días debido a los retrasos. La incidencia acumulada es de 410 casos por cada 100.000 habitantes.

Simón ha recordado que "el grupo de los jóvenes de entre 15 y 29 años están teniendo un incremento en los contagios. Esto obviamente ha llevado a la restricción de la movilidad nocturna. En algunas ciudades se han tenido que clausurar fiestas clandestinas que no favorecen en nada al control de la transmisión".

"Estamos identificando un numero importante de pacientes que requieren ingreso en UCI. El plazo de seis meses es un plazo para un virus que solo podemos controlar con vacuna, o tratamiento eficaz y cuya evolución es peor en invierno", por lo que el experto estima que "no vamos a poder controlar" hasta al menos seis meses.

"Viene un puente. Creo que debemos de ser muy sensatos todos. Las tradiciones son importantes, pero difícilmente podemos tener tradiciones sociales si no tenemos una sociedad con la que vivir. Tenemos que ser conscientes de los riesgos. Es mejor quedarse en casa".

"España ahora mismo está yendo hacia arriba. No sabemos cuántas semanas va a durar esa progresión. Hay más medidas que se pueden implementar como el confinamiento domiciliario. No se propone su aplicación".

Simón ha detallado que "los hospitalizados han incrementado la edad media, pero es inferior a la media de marzo y abril El impacto es menor porque la letalidad es muy baja, por debajo del 1%. Haya o no una mayor carga vira, la gravedad no está siendo tan alta".