Coronavirus España directo: Illa anuncia el primer ensayo clínica de la vacuna contra el virus en España

12.45 Detienen a un negacionista del Covid por incitar odio y difundir falsedadesLa Policía Nacional ha detenido en Cuarte de Huelva (Zaragoza) a un negacionista de la Covid por incitar al odio y violencia contra los políticos y sanitarios en redes sociales y difundir datos falsos de la situación de la pandemia haciéndose pasar por un cargo público.

"A los que estén pensando en suicidarse... cargaos a un político antes" es una de las frases que publicaba en sus perfiles incitando al odio y a la violencia contra políticos y diferentes colectivos profesionales, como profesionales sanitarios o periodistas a los consideraba responsables de "la farsa del Covid".12.33 Asturias retrasa el inicio del curso, semipresencial a partir de 3º de la ESOLa realización de pruebas PCR a todos los profesores llevará a Asturias a retrasar unos días las fechas previstas para el inicio del curso escolar, que tendrá carácter semipresencial entre tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

De esta forma, el curso se iniciará el día 22 para Infantil y Primaria en lugar del día 10, como estaba previsto, mientras que en Secundaria y Bachillerato será entre los días 28 y 29 -inicialmente el 14- y en Formación Profesional arrancará el día 30, en lugar del 18.12.22 Rueda de prensaDice Illa que todas las comunidades han acordado como acción coordinada el uso de mascarilla a partir de los 6 años para la vuelta al cole. "Todas las comunidades entendieron que esto era lo correcto", dice el ministro.12.18 Rueda de prensa"Se debe iniciar la actividad educativa de forma presencial y hay garantías para hacerlo con seguridad después del acuerdo de ayer", insiste Illa.

12.16 Rueda de prensa"Hay un entorno seguro. Se dan las condiciones", dice el ministro sobre la vuelta al cole.12.13 Rueda de prensaSobre la vuelta al cole, recuerda Illa que se considerará brote cuando haya más de tres casos y la forma de actuar será distinta si los casos de producen en los llamados grupos burbuja o en el resto.12.11 Rueda de prensaRobles insiste en que las fuerzas armadas están para las situaciones "de graves riesgos".12.07 Rueda de prensaQue España participe en los ensayos, dice Illa, no da ventajas a nivel de reparto. "Hemos firmado la estrategia europea de vacunas. No tenemos vías bilaterales de negociación. Hemos acordado que va a haber un reparto equitativo. Es lo más sensato".12.00 Rueda de prensaDice Illa que no puede anticipar fechas "pero hablamos de algunos meses, o al menos un mes".

11.59 Rueda de prensaEl ensayo clínico, dice, durará meses. Irá seguido de la fase 3, la última antes de tener una autorización del producto. "Vamos a ir viendo las próximas semanas y meses cómo esto evoluciona", dice el ministro. 11.57 Rueda de prensaSerán personas sanas hasta 55 años y también personas sanas de más de 65 años, dice Illa. El reclutamiento, dice, empezará "de forma inmediata". Los ensayos clínicos se llevarán a cabo en los Hospitales La Paz y La Princesa de Madrid y en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander.11.56 Rueda de prensa"Se trata de una autorización para hacer un ensayo clínico de fase 2", asegura el ministro, es decir, en humanos. "El ensayo de esta vacuna en fase 1 se ha realizado en Estados Unidos y en Bélgica". En España participarán 190 voluntarios sanos, en Alemania y en Bélgica. En total participarán 590 personas sanas.11.54 Rueda de prensaEsta mañana se ha autorizado el primer ensayo clínico en España para una vacuna contra el Covid-19, anuncia Illa.11.53 Rueda de prensa"Estamos participando activamente en la Alianza Europea para la vacuna", recuerda el ministro de Sanidad. Las primeras dosis de la vacuna que desarrolla OXford, dice, se esperan para diciembre.

11.52 Rueda de prensaIlla se refiere ahora a las vacunas: "Hay un esfuerzo ingente en toda la comunidad científica e industria para hallar un tratamiento eficaz contra el Covid-19".11.51 Rueda de prensa"Desde el 20 de agosto hay varias comunidades que ya la están usando en periodo de pruebas" dice.11.50 Rueda de prensaInterviene ahora el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que asegura que la aplicación Radar Covid ya cuenta con 2,7 millones de descargas. "Se remitió a las comunidades la documentación necesaria para que pudieran ponerla en marcha en sus territorios", asegura.11.48 Rueda de prensaHasta el momento, Castilla y León, Valencia, Murcia, Cantabria y Melilla han pedido ya la colaboración de estos miliares, asegura la ministra. Madrid y Galicia también han manifestado su interes, dice.11.46 Rueda de prensa"Podemos ir a todas las comunidades autónomas que nos lo soliciten y lo podemos hacer inmediatamente porque ya están preparados para ello", asegura Robles.

11.44 Rueda de prensa"En la lucha contra la pandemia no hay colores políticos. Las fuerzas armadas se han caracterizado siempre por su neutralidad política", asegura la ministra, que pone de relieve que los rastreados son "personas absolutamente preparadas en la técnica del rastreo", que lo harán "de una manera respetuosa con los derechos de los ciudadanos", "que esto no tiene ninguna connotación política" y "se hace desde la profesionalidad y neutralidad".11.43 Rueda de prensa"Las fuerzas armadas tienen preparación para ello", dice la ministra de Defensa.11.42 Rueda de prensaRobles asegura que los 2.000 rastreadores han pasado por un proceso de formación. "Durante una semana han realizado cinco módulos de trabajo que les ha permitido tener un conocimiento importante", dice.11.41 Rueda de prensaLa ministra de Defensa, Margarita Robles, explica la labor de los militares en las tareas de rastreo. La acompaña el ministro de Sanidad, Salvador Illa.11.30 El ministro de Salud brasileño asegura que hay que vivir con el virus El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, ha manifestado este jueves la necesidad de transmitir a la población que el nuevo coronavirus "no tiene fin" y que habrá que convivir con él, como ya se hace con otros virus, pese a la aparición de una próxima vacuna.

"No hay fin para el coronavirus. El coronavirus permanecerá con nosotros, pero como otros virus con los que convivimos", ha dicho Pazuello, quien es el tercer ministro de Salud del presidente Jair Bolsonaro, en apenas seis meses.

11.19 El virus sigue escalando en Cataluña, con 1.350 nuevos positivos y 9 muertosEl riesgo de rebrote de covid en Cataluña (EPG) sigue creciendo y hoy es de 194,6, cinco puntos más que ayer, mientras que han diagnosticado 1.350 nuevos positivos y reportado otros 9 fallecidos, mientras ha vuelto a crecer el número de pacientes hospitalizados a 665 (siete más que ayer), de los que 126 están en la UCI (tres menos).Según los datos actualizados este viernes por el departamento de Salud, en las últimas 24 horas se han notificado otros nueve nuevos fallecidos, lo que deja en 12.994 el número de muertos desde el inicio de la pandemia, a finales de febrero, tanto confirmados con pruebas PCR como los sospechosos de covid.

11.14 India encadena su segundo récord diario de contagios y supera ya los 3,3 millones de casosIndia ha encadenado este viernes su segundo récord consecutivo de contagios diarios de Covid-19 tras sumar más de 77.000, lo que sitúa el balance de casos en más de 3,38 millones, según los últimos datos del Ministerio de Salud indio.En total, desde el inicio de la pandemia de coronavirus se han contabilizado 3.387.500 casos en todo el país, mientras que son ya 2,58 los millones de pacientes que han conseguido superar la enfermedad, lo que sitúa la tasa de recuperación en el 76,28 por ciento.

11.00 Países Bajos pone fin a la cría de visones tras sucesión de brotes de Covid-19El Gobierno holandés decidió este viernes poner fin a la práctica de la cría de visones para la industria peletera, después de que se registraran múltiples brotes de coronavirus en diferentes granjas en Países Bajos que obligaron a sacrificar a decenas de miles de estos mustélidos.

Todas las granjas, incluidas aquellas en las que aún no se han dado casos de coronavirus, deben cerrar el negocio en marzo del próximo año como fecha límite, una vez el "periodo de pelaje", que comienza en noviembre, haya terminado y los animales hayan sido despojados del mismo, según confirman fuentes del Ejecutivo a la televisión holandesa NOS.10.50 Madrid pide un plan común ante las familias que no lleven a sus hijos al colegio La Comunidad de Madrid pide que las comunidades autónomas tracen una estrategia común sobre cómo actuar ante las familias que decidan no llevar a sus hijos al colegio debido a la pandemia porque, aunque la enseñanza es obligatoria y existe normativa contra el absentismo escolar, la ley no está pensada para el contexto actual.

El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha reclamado este viernes un plan común de las autonomías, por ejemplo para decidir si se acude a la Fiscalía para perseguir estas conductas que pueden tener incluso “consecuencias penales”, según ha señalado el responsable regional en una entrevista con Onda Madrid. 10.42 Corea del Sur amplia una semana más las restricciones tras un repunte de 4.300 casos en dos semanasEl primer ministro de Corea del Sur, Chung Sye Kyun, ha informado este viernes de que se prorrogarán una semana más las medidas de distanciamiento social obligatorio, después de que el país haya registrado 4.300 casos en los últimos catorce días, llegando a superar los 400 positivos por primera vez desde el 7 de marzo.

Chung ha explicado también que el Gobierno no descarta endurecer todavía más las medidas la próxima semana debido a los "crecientes llamamientos" de pasar al nivel 3 del distanciamiento social, ahora en el 2, tras el último anuncio de las autoridades.

10.30 La evolución de la pandemia frena de nuevo el optimismo de los consumidores alemanesLa evolución de la pandemia del coronavirus ha frenado de nuevo el optimismo de los consumidores alemanes tras tres meses consecutivos al alza impulsado por la esperanza de una pronta recuperación.

Mientras las expectativas económicas y la disposición a realizar compras han mejorado, aunque ya sólo mínimamente, las perspectivas de ingresos han retrocedido notablemente, según refleja en su estudio de agosto el indicador mensual elaborado por la Sociedad para la Investigación del Consumo (GfK) y publicado hoy por esta consultora.10.15 Celaá delega las ayudas a la conciliación por casos de Covid en Trabajo, Inclusión y los interlocutores socialesLa ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aseguró este viernes que aunque la escuela “realiza habitualmente” una labor de conciliación, ese trabajo “no le es propio”, y delegó en los ministerios de Trabajo e Inclusión el debate de las posibles ayudas para padres de escolares que tengan que dejar de trabajar por casos cercanos de Covid-19.

Así lo aseguró en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, en la que matizó el anuncio que hizo el miércoles de que el Gobierno estudiaba asegurar algún tipo de ayuda para esas familias, que podría pasar por un permiso retribuido como el que “ya se utilizó al principio de la pandemia” y que otro “puede ser una baja por tener que cuidar a un niño cuarentenado”.10.02 Birmania cierra todas las escuelas ante un rebrote de Covid-19 Birmania ha decidido cerrar todos los institutos del país como consecuencia de un rebrote de la Covid-19 en los últimos días, después de haber pospuesto indefinidamente la apertura del curso para los colegios de primaria."Puesto que algunos estudiantes de secundaria dieron positivo en las pruebas (de la COVID-19), el comité nacional ( de educación) decidió no proceder como se había planeado", señaló este viernes a Efe Ko Lay Win, director general del Departamento de Educación, que añadió que todas las decisiones se han tomado siguiendo las recomendaciones del Comité Central creado para hacer frente a la pandemia.

09.50 Casi todas las escuelas británicas están preparadas para el inicio de clasesCasi todas las escuelas británicas están ya preparadas para recibir a los alumnos este septiembre, después de semanas de incertidumbre sobre las medidas para reducir el riesgo de la COVID-19, según un sondeo publicado este viernes.Los colegios reabrieron este mes en Escocia, pero a partir de la próxima semana lo harán los del resto del país, lo que supondrá el regreso de todos los escolares a las aulas después de cinco meses de ausencia presencial para contener la propagación del coronavirus.

09.36 UGT asegura que la escuela pública necesita 70.000 nuevos profesoresEl secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calcula que se requieren alrededor de 70.000 nuevos profesores para afrontar la vuelta a las aulas y ha criticado que en la conferencia sectorial de Educación no se pusiera cifra a las necesidades de contratación para abrir los colegios con seguridad.

En declaraciones a la Cadena Ser, Álvarez ha dicho que el acuerdo alcanzado este jueves por el Gobierno y las comunidades autónomas es impreciso y ha echado en falta que las condiciones de la reapertura de las escuelas no se hayan hablado ni con los sindicatos ni con las asociaciones de familias.

09.23 Robles e Illa comparecen en La Moncloa a las 11.30 horasLa ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ofrecerán este viernes una rueda de prensa conjunta en el Palacio de la Moncloa a partir de las 11.30 horas.

Según informa el Gobierno, Robles expondrá la situación relacionada con los rastreadores militares de las Fuerzas Armadas que el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para realizar el seguimiento de los brotes de Covid-19 que se han disparado este mes de agosto.

Por su parte, el ministro de Sanidad dará a conocer "importantes novedades" sobre los ensayos clínicos que se están haciendo para el hallazgo de una vacuna contra el coronavirus.09.12 Japón quitará restricciones de entrada a residentes extranjeros en septiembreJapón levantará las restricciones de entrada al país que afectaban a sus residentes extranjeros a partir del 1 de septiembre, anunció este viernes el primer ministro, Shinzo Abe, en la reunión diaria sobre la gestión de la pandemia de Covid-19. Los residentes extranjeros, que actualmente no pueden abandonar el país temporalmente con garantías de regresar sin la autorización de las autoridades y con un motivo excepcional (como el fallecimiento de un familiar), necesitarán una prueba PCR negativa antes de viajar a Japón y presentar la documentación pertinente a su llegada.08.48 Sánchez preside la Comisión de Seguimiento del Covid-19El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra este viernes una nueva reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus para analizar la evolución de la pandemia por Covid-19 en España. Sánchez encabezará de forma presencial este encuentro a partir de las 9.30 horas, en el que también partipará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto al resto de técnicos responsables de su departamento.08.22 Cataluña prorroga las medidas restrictivas en Lérida y otros seis municipiosEl Govern catalán ha prorrogado las medidas restrictivas para los próximos 15 días en Lérida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre (Lérida) ante la situación epidemiológica derivada de la pandemia de coronavirus. Así se desprende de la resolución de la Conselleria de Salud de la Generalitat que ha publicado este viernes el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y que ha consultado Europa Press. En concreto, se mantiene la prohibición de las reuniones de más de 10 personas en el ámbito público y privado y la limitación del aforo de actos religiosos al 33%, así como en bares y restaurantes, que es del 50% tanto en el interior como en las terrazas.07.51 EE.UU. compra 150 millones de tests rápidos de Covid-19 en medio de una polémicaEl Gobierno de EE.UU., el país más afectado por la pandemia de coronavirus, ha comprado 150 millones de tests rápidos de Covid-19 a la farmacéutica Abbott, después de la polémica generada esta semana por el cambio de recomendaciones de las autoridades para hacerse las pruebas. "En marzo el presidente Donald Trump instó al desarrollo de un test de bajo coste y de confianza en el punto de atención. Para cumplir esta promesa, la Administración se ha asociado con los laboratorios Abbott para producir las pruebas Abbott BinaxNow, de bajo coste y fáciles de usar", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. El país hizo este anuncio coincidiendo con la controversia desencadenada esta semana, después de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) modificaran sus recomendaciones y sugirieran que la gente que haya podido verse expuesta al coronavirus no tiene por qué necesitar el test si no presentan síntomas.

07.38 Colombia llega a 582.022 casos con contagios a la baja por cuarto día seguidoColombia llegó a 582.022 casos de la Covid-19 al confirmar 9.752 positivos este jueves, por cuarto día consecutivo a la baja en los contagios mientras el país se prepara para levantar el próximo 1 de septiembre una cuarentena de más de cinco meses. Después del récord de 13.056 casos del 19 de agosto, Colombia parece estar empezando a reducir las infecciones diarias y tras los 10.549 positivos del lunes, el martes fueron 10.432 y el miércoles llegó a 10.142.06.17 Honduras suma 1.020 casos nuevos de Covid-19 y 56 fallecidos en últimas horasHonduras registró ayer 1.020 casos positivos de Covid-19 y acumuló 56 defunciones más a causa de la pandemia, según las cifras divulgadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager). Los contagios de coronavirus en Honduras totalizaron 57.669 y las muertes sumaron 1.803 desde que el pasado 11 de marzo el Gobierno informó los primeros tres casos positivos de la enfermedad, indicó el organismo hondureño en cadena de radio y televisión. Las autoridades sanitarias reportaron la realización de 1.746 pruebas PCR, no todas de un mismo día, de ellas 1.020 dieron positivo y 726 negativo. 05.27 Venezuela se acerca a los 43.000 casos de Covid-19 y llega a 358 muertos

Venezuela detectó en las últimas 24 horas 933 nuevos casos de Covid-19 y otros 7 fallecidos, números que dejan al país sudamericano cerca de los 43.000 contagios totales con 358 muertos, informó ayer Delcy Rodríguez. «La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Covid-19 informa al país que en las últimas 24 horas se detectaron 898 casos de transmisión comunitaria y 35 importados, para sumar un total de 933 nuevos contagios el día de hoy», apuntó Rodríguez en Twitter. En la misma plataforma, la funcionaria dijo que Caracas, actual epicentro de la pandemia Venezuela, fue la región que más nuevos casos reportó, con 233.05.25 EE.UU. supera los 180.500 muertos y 5,86 millones de casos de CovidEstados Unidos alcanzó ayer la cifra de 5.860.397 casos confirmados de Covid-19 y la de 180.527 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El último balance es de 42.859 contagios más que el miércoles y de 931 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.926, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.674 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.921, California (12.626), Texas (12.156) y Florida (10.868).

05.24 China detecta 9 positivos «importados» y acumula 12 días sin casos localesLa Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 9 nuevos casos de Covid-19 detectados el jueves, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país asiático acumula ya 12 días sin registrar positivos a nivel local. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 16 nuevos casos en este último informe, todos ellos «importados». El total de personas en esas circunstancias bajo observación es de 358, de los cuales 313 proceden del exterior. Los positivos importados se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en la ciudad de Shanghái (este, 3) y en las provincias de Sichuan (centro, 4), Fujian (sureste, 1) y Cantón (sur, 1).

05.23 La Habana decreta toque de queda y endurece medidas ante rebrotes de Covid-19Un toque de queda nocturno quedará vigente en La Habana durante los primeros quince días de septiembre, en los que la ciudad endurecerá aún más las medidas restrictivas vigentes para tratar de controlar los rebrotes de Covid-19 que ya provocaron la cancelación de la reapertura en la capital.En la urbe habanera, donde ya se han suspendido el transporte público y la gran mayoría de los servicios, se prohibirá a partir del 1 de septiembre la movilidad de personas y coches entre las 19:00 y las 05:00 hora local, anunció este jueves el gobernador de La Habana, Reinaldo García, en una comparecencia televisiva. Las autoridades también restringirán al máximo la entrada y salida a la ciudad, que quedará incomunicada con el resto del país en un esfuerzo por cortar la trasmisión de la enfermedad hacia otras regiones.05.22 México suma 579.914 contagios y 62.594 muertes por coronavirusLos contagios acumulados de Covid-19 en México llegaron ayer a 579.914 y los decesos a 62.594 al acumularse 6.026 infecciones y 518 muertes en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias del país. En el reporte diario del nuevo coronavirus, se confirmó que los casos acumulados aumentaron el 1,05 % y las muertes crecieron un 0,83 % en comparación con las 573.888 infecciones y las 62.076 muertes del día anterior. El director de Epidemiología, José Luis Alomía, confirmó un millón 304.776 pruebas de detección del virus acumuladas desde la declaración de la pandemia, 13.693 más en las últimas 24 horas. Los casos sospechosos suman 81.597 y se refieren a los pacientes que se hicieron pruebas de detección pero que todavía no reciben su resultado del laboratorio.05.21 Argentina suma 10.104 casos nuevos de Covid-19 y 211 muertes diariasArgentina registró ayer 10.104 casos de Covid-19, una cantidad cercana al récord que se produjo en la jornada anterior, mientras que en el país hubo 211 víctimas mortales en las últimas 24 horas, informaron fuentes oficiales. Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud, los contagios de coronavirus en Argentina totalizan 380.292 y las muertes rebasaron hoy las 8.000, al haberse producido ya 8.050 decesos a causa de la enfermedad. Hasta la fecha, el total de altas es de 274.458 personas que han superado el virus, lo que supone el 72,1 % del total de quienes han enfermado.05.20 Brasil suma 984 muertes por Covid-19 y se acerca a las 119.000 en totalBrasil registró 984 muertes asociadas al Covid-19 en las últimas 24 horas y suma en total 118.649 fallecidos por la enfermedad, mientras que el número de contagiados camina hacia los 3,8 millones, informó el Gobierno. De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Salud, se han notificado 44.235 casos positivos en el último día, con lo que el balance total de infectados llega hasta los 3.761.391 en el país. Brasil, el segundo país más azotado por la pandemia en números absolutos, por detrás de Estados, Unidos, continúa como uno de los epicentros globales de la enfermedad y uno de los principales focos en Latinoamérica seis meses después de confirmar su primer caso.05.18 Pogba da positivo por coronavirus y se cae de la convocatoria de FranciaEl centrocampista francés Paul Pogba ha dado positivo por coronavirus, después del último test por el que pasó un día antes, y que confirmó ayer tanto su club, el Manchester United, como el seleccionador francés Didier Deschamps, que en un principio le tenía en su convocatoria. El galo se perderá los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia (5 de septiembre) y Croacia (8 de septiembre) en los primeros dos partidos del Grupo C. «Todos en el club le deseamos una rápida y sana recuperación a Pogba, que ha contraído Covid-19», dijo el United en sus redes sociales.