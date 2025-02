Coronavirus España directo: Reino Unido supera a Italia en cifras de fallecidos

5.55

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha asegurado este martes que algunas partes del estado podrán reabrir a mediados de mayo, en el contexto de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. «Tenemos aproximadamente otra semana antes de que podamos abrir algunas regiones del estado», ha dicho Cuomo durante una entrevista en la cadena de televisión CNN.

5.20

El denominado Observatorio Ciudadano Covid-19 de Nicaragua elevó este martes a 632 los casos sospechosos de dicha enfermedad en el país centroamericano, cuyo Gobierno reconoce únicamente 16, desde que la pandemia ingresó oficialmente en su territorio a mediados de marzo pasado. Según el Observatorio Ciudadano, que localiza de forma independiente casos de Covid-19 no reconocidos por las autoridades, la cantidad de personas contagiadas con el coronavirus SARS-coV-2 aumentó de 431 a 632 desde el viernes pasado, es decir en 201 casos durante los últimos cinco días.

4.35

Honduras alcanzó este martes la cifra de 1.270 casos confirmados de Covid-19 y la de 93 fallecidos, según el último recuento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El país centroamericano registró hoy 92 contagios más que hace 24 horas y diez nuevas muertes, de ellas nueve en el departamento de Cortés, en el norte hondureño, y una en Comayagua (centro), indicó el portavoz de Sinager, Francis Contreras, en cadena de radio y televisión.

4.27

Panamá empezará a flexibilizar esta semana las restricciones impuestas para mitigar la propagación del Covid-19, que ha causado 210 muertes y 7.523 contagios en el país, y comenzará por permitir a partir de mañana miércoles la venta de artículos de ferretería a domicilio, dijeron este martes las autoridades. La ministra panamaña de Salud, Rosario Turner, anunció en rueda de prensa a que partir de mañana se permitirá a los negocios de ferretería la venta de productos con entrega a domicilio a los clientes.

3.53

Guatemala contabilizó este martes 33 casos nuevos de coronavirus y llegó a un total de 763 contagios, incluidos 19 fallecidos desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, actualizó el número de casos en una cadena nacional en la que advirtió que en las últimas 24 horas no se registraron decesos pero tampoco personas recuperadas. Monroy explicó que hay cuatro pacientes en cuidados intensivos y que entre la noche del lunes y este martes se realizaron 451 pruebas para detectar los 33 nuevos casos.

3.45

México llegó este martes a 26.025 casos confirmados con 2.507 muertos por Covid-19 a pocos días de que se alcance en el país el clímax de la pandemia para luego iniciar su descenso, según los pronósticos de las autoridades sanitarias. El Subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el pico de contagios se alcanzará este 8 de mayo, dos días después de la fecha que las autoridades había pronosticado hace una semana. «La predicción es ligeramente menor a lo que habíamos tenido», declaró López-Gatell y agregó que todavía faltaba «más de la mitad del ciclo epidémico» y la población debía mantenerse en casa.

3.36

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha registrado dos nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, lo que supone que el país asiático continúa con el número de nuevos casos en un solo dígito durante el mes de mayo. Los dos nuevos infectados, procedentes del extranjero y diagnosticados en la provincia central de Shaanxi, mantienen en mínimos históricos la estadística de nuevos contagios, que conoció su punto más alto el pasado día 3 (3 casos) y que en total suma 9 en los primeros cinco días del mes.

2.24

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este martes la extensión del aislamiento preventivo 15 días más, hasta el 25 de mayo, con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus en el país latinoamericano, pero con una vuelta gradual a ciertas actividades. «Desde el 11 hasta el 25 de mayo vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva», ha afirmado Duque en un discurso televisado en el que ha hecho hincapié en la "responsabilidad" de proteger la salud.

2.23

El Gobierno de Ecuador anunció hoy que extenderá por sesenta días más el estado de excepción que decretó el pasado 16 de marzo, para encarar la expansión de la pandemia del Covid-19 en su país. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, destacó también la predisposición del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para analizar medidas que permitan efectuar una "reingeniería" de los presupuestos del Estado y acometer las acciones contra la pandemia del coronavirus.

2.20

Argentina informó este martes de 4 nuevas muertes y 134 positivos de Covid-19 confirmados en las últimas 24 horas, por lo que los decesos suman 264 y los contagios han sido 5.020 desde que la pandemia llegó al país. Según el informe diario del Ministerio de Salud, los cuatro fallecimientos son dos personas de la provincia de Córdoba (centro), otra persona de la ciudad de Buenos Aires y una última de la provincia homónima.

2.12

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 1.203.502 casos confirmados de Covid-19 y la de 71.022 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local es de 24.596 contagios más que hace 24 horas y de 2.333 nuevas muertes. Del total de casos confirmados se han recuperado 189.791, por lo que siguen activos 942.690.

1.55

El Gobierno de Uruguay anunció este martes que pondrá en marcha un protocolo sanitario y reforzará los controles en sus fronteras con Brasil para evitar contagios en localidades libres de Covid-19 ante un aumento de casos del lado brasileño. Según informó el secretario de la Presidencia uruguaya, Álvaro Delgado, en conferencia de prensa tras una reunión entre el presidente, Luis Lacalle Pou, y autoridades de las carteras de Salud Pública, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, las nuevas medidas buscan dar más garantías principalmente en torno a ciudades consideradas «binacionales».

1.45

Colombia confirmó este martes 640 casos nuevos de Covid-19, un récord diario, y llegó a un total de 8.613 contagios, al tiempo que registró 20 fallecidos más, con lo cual la cifra de víctimas mortales ascendió a 378, según el Ministerio de Salud. En la jornada, en la que fueron procesadas 4.076 pruebas, hubo 194 contagiados en Bogotá, seguida de los departamentos del Meta (152), Atlántico (111), Nariño (46), Valle del Cauca (38), Bolívar (32), Magdalena (14) y Caldas (12).

1.08

La ciudadanía que más preocupada está por el coronavirus es la del Reino Unido, por encima de la de Italia o España, mientras que la de Corea de Sur es la que menos inquieta se muestra ante la pandemia. Así lo refleja un estudio sobre actitudes públicas desarrollado por expertos de la Universidad de Cambridge a partir de muestras de población de países europeos, americanos y asiáticos, que publica hoy el Journal of Risk Research.

0.43

Brasil reportó este martes 600 muertes por coronavirus en el último día, con lo que el total de fallecidos se elevó en el país hasta los 7.921, según informó el Gobierno. Esta es la primera vez que el número diario de fallecidos por Covid-19 se sitúa en la barrera de los 600, lo que refleja un agravamiento de la crisis sanitaria. El Ministerio de Salud registró 6.935 nuevos casos de coronavirus con respecto al lunes, con lo que la cifra total de contagios se situó en los 114.715, de acuerdo con el último boletín divulgado por la cartera.

0.35

Los casos de Covid-19 se elevaron un 5,7 % en El Salvador para totalizar 555, de los que la mayoría se mantienen sin síntomas, de acuerdo con datos oficiales consultados este martes. El país realizó el lunes 1.643 pruebas del coronavirus SARS-CoV-2, con las que se detectaron 32 nuevos casos, mientras que la cifra de personas fallecidas se mantuvo en 13.

0.30

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este martes que planea desmantelar su equipo de respuesta al Covid-19, lo que dejará al Gobierno sin su sala de crisis cuando los expertos advierten que el número de muertes por coronavirus en el país podría duplicarse hasta agosto. Se espera que el equipo de respuesta, que incluye a respetados expertos en salud como los doctores Anthony Fauci y Deborah Birx, reduzca gradualmente sus operaciones en el próximo mes y finalmente las distribuya entre distintas agencias del Gobierno, explicó el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.

0.00

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia de coronavirus, ha superado este martes los 70.000 fallecidos con casi 2 millones de casos tras sumar otras 1.600 muertes registradas en centros de día y que se encontraban sin contabilizar en el estado de Nueva York, el más golpeado del país. Según los nuevos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, hasta el 3 de mayo habrían muerto en total 4.813 personas en centros de días, una cifra que no incluye a aquellos residentes cuya muerte fue pronunciada en hospitales.

23.58

Cataluña ha alcanzado la cifra de 10.785 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, al haber sumado 103 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados este martes por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.155 han muerto en una residencia de mayores, 140 en un centro sociosanitario y 593 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

23.30

Canarias puede haber completado este martes su primer día sin contagios de coronavirus desde el 9 de marzo, si a lo largo de esta noche se consolidan los datos de las 20.00 horas que la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma ha publicado en la página web sobre la pandemia. La Gomera, El Hierro y La Graciosa estrenaron este lunes en España la fase 1 de desconfinamiento, en reconocimiento a la favorable evolución de la pandemia en su territorio: las dos primeras llevan semanas sin registrar positivos y La Graciosa todavía no ha vivido un solo contagio entre sus cerca de 740 vecinos.

23.27

El director de Emergencias del Servicio Vasco de Salud, Jon Sánchez, ha dimitido este martes tras ser denunciado por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma por el coronavirus, según ha informado el Gobierno Vasco. Sánchez fue denunciado el pasado 21 de abril por la Policía Local de Castro Urdiales por romper el confinamiento al trasladarse a su segunda residencia en esa población cántabra, alegando que solo estaría un par de días y que se había desplazado allí porque estaba a la espera de someterse al test del Covid-19, ya que en su trabajo se habían producido varios contagios.

22.25

La mayoría de comunidades autónomas solicitarán al Ministerio de Sanidad que sus territorios pasen a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, aunque son varias las que solicitarán que se opte por la zona básica de salud y no por la provincia para permitir los avances. El paso a la fase 1 de la desescalada implicará que los ciudadanos se puedan reunir con sus seres queridos (reuniones de hasta diez personas en casa o en la calla), la apertura de terrazas con un aforo del 50 % y la actividad de los comercios sin necesidad de cita previa con una capacidad máxima del 30 %.

21.53

El Hospital Niño Jesús iniciará un ensayo clínico con el que evaluará la seguridad y eficacia del tratamiento con células mesenquimales procedentes de tejido de cordón umbilical en pacientes adultos por coronavirus. La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) ha aprobado que este hospital madrileños realice este estudio en el que participan 106 pacientes, han señalado en un comunicado. Este estudio evaluará si este medicamento basado en células mesenquimales podría reducir la mortalidad en este tipo de pacientes y su fundamento teórico se basa en que las células madre mesenquimales podrían, además de ayudar al sistema inmune por su efecto inmunomodulador, disminuir la inflamación que provoca el virus.

21.40

El Gobierno de Jordania ha afirmado este martes que mantendrá el toque de queda nocturno impuesto en el país a pesar del "éxito" de las medidas contra el coronavirus en el país, que no ha registrado contagios locales por sexto día consecutivo. El portavoz del Ejecutivo, Amjad Adailé, ha indicado que el riesgo "claramente aún existe y es real" y ha alertado de que una segunda oleada de casos sería "grave", mientras que las autoridades han iniciado una reapertura de algunos sectores económicos.

21.25

La cuarta prórroga del estado de alarma ha estado en el aire hasta última hora de la tarde. El rechazo del líder del PP, Pablo Casado, a apoyar el mantenimiento de un instrumento tan excepcional ocho semanas después de su aprobación y en plena fase desescalada, no hizo reflexionar ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que volvió a optar por esta figura jurídica tan extrema durante la reunión del Consejo de Ministros. Lea la noticia.

21.20

El Gregorio Marañón ha desmantelado este martes el hospital de campaña instalado en el exterior del centro médico, el más grande de Madrid, levantado ante el incremento de pacientes con coronavirus y como recurso asistencial si había un repunte. Con capacidad para 65 camas, la gran carpa fue montada el 30 de marzo por el Ejército de Tierra y ha sido gestionada por la gerencia del hospital junto con Médicos del Mundo.

21.13

Las perspectivas negativas del sector turístico en Benidorm van mucho más lejos de 2020 o incluso 2021, algunos empresarios del ramo ya piensan en una crisis de cinco años por las deudas que están acumulando al esfumarse los ingresos de la Semana Santa y que se van a agravar sin la temporada alta del verano. «El Gobierno no tiene nada planificado, son políticos y no empresarios, y no tienen ni idea del daño que están haciendo la hostelería», resume Javier del Castillo , presidente de la asociación ABRECA de restaurantes. Lea la noticia.

21.00

Los aplausos colectivos desde los balcones y ventanas se han vuelto a repetir este martes para agradecer la labor de los sanitarios y los profesionales que garantizan los servicios básicos en la crisis del coronavirus. De esta manera, se cumplen 53 días desde que comenzara la iniciativa en redes sociales. El homenaje se inició el 14 de marzo con la entrada en vigor del estado de alarma para frenar la pandemia.

20.48

Las autoridades de Bulgaria anunciaron este martes el levantamiento de algunas restricciones de movimiento impuestas para frenar la pandemia del coronavirus, mientras que los colegios seguirán cerrados hasta septiembre. A partir de la medianoche de hoy se retirarán los puntos de control en las carreteras de salida y acceso a las principales ciudades del país balcánico, informó el ministerio de Sanidad. El país balcánico ha registrado hasta ahora unos 1.700 casos confirmados de coronavirus, con 80 fallecidos.

20.40

El plan para la reapertura de la hostelería tras el confinamiento en la capital sigue en marcha. La nueva propuesta que estudia el Ayuntamiento de Madrid es que los bares y restaurantes puedan sacar las barras a la calle, como ya ocurre en eventos de interés público como las fiestas populares o el Orgullo. La medida, no obstante, ha encendido a los vecinos de las principales zonas de restauración de la ciudad, preocupados porque prevén un descontrol de la actividad, en algunos casos incluso al borde de la legalidad. Lea la noticia.

20.32

Los hoteleros, los millares de empleados del sector turístico y las agencias de viaje en toda Grecia han respirado con cierto alivio tras escuchar la frase del primer ministro Kiriakos Mitsotakis en una entrevista este lunes: «Las actividades turísticas comenzarán el 1 de Julio». Lo comentó hablando de las medidas para el desconfinamiento programadas por el comité científico que asesora al Gobierno. Pero añadió que «será un verano muy diferente. Esperamos haber dejado atrás lo peor». Informa Begoña Castiella, corresponsal de ABC en Atenas.

20.22

Las autoridades de Indonesia han informado de que ya son más de 12.000 los casos confirmados de coronavirus y 872 los fallecidos en el país , según informaciones de la cadena de televisión CNA. El Ministerio de Sanidad ha indicado que en la última jornada se han constatado otras ocho muertes, mientras que el número total de infectados es de 12.071 tras constatar otros 484 desde el día anterior.

20.10

El número de fallecidos por coronavirus en Francia se ha incrementado en las últimas 24 horas en 330 , siendo la cifra total de víctimas mortales de 25.531 , lo que supone el mayor aumento de fallecidos diarios en el país desde el pasado 29 de abril. De acuerdo con los datos facilitados por el ministerio de Sanidad, disminuyen las pacientes en la UCI (3.430) y los internados en los hospitales del país (25,548).

20.01

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , ha anunciado que la Comunidad de Madrid renovará finalmente hasta diciembre a los 10.000 contratados en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para hacer frente a la crisis sanitaria por el Covid-19 en la región. Los cinco sindicatos que forman parte de la Mesa sectorial de Sanidad en la Comunidad de Madrid (Satse, CC. OO., Amyts, CSIT-UP y UGT) habían reclamado de forma unánime la prórroga de las contrataciones, de las que casi 8.000 son de personal sanitario.

19.53

Chile ha registrado 1.373 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, lo que supone otro récord diario que sitúa el total por encima de los 22.000, si bien el Gobierno ha atribuido este repunte en el número de contagios a su estrategia de "ir a buscar" a los pacientes de Covid-19 con test. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ha detallado en la comparecencia de este martes que hasta las 21.00 (hora local) del lunes se habían registrado otros 1.373 casos, frente a los 980 de la jornada anterior. Con ello, ya son 22.016 en total. El número de víctimas mortales en el país es de 275.

19.45

El Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado este martes que el país ha superado el umbral de los 30.000 casos de coronavirus , con cerca de 1.600 durante el último día, al tiempo que ha alcanzado la cifra de 200 fallecidos a causa de la pandemia . El portavoz del Ministerio de Sanidad, Muhamad al Abdelali , ha detallado que la cifra total de contagios asciende a 30.251 tras los 1.595 casos registrados durante el último día, en el que además han fallecido nueve personas, según ha informado la agencia estatal saudí de noticias, SPA.

19.38

"Tengo al sensación de que los mínimos en actividad y en empleo se han producido a finales de abril. En los primeros días de mayo ser han creado 85.000 empleos y los ERTE han dejado de cubrir a 30.000 personas. Por otro lado, el sector de la construcción, de más de 100.000 empleos, se irá recuperando poco a poco. Ocurre lo mismo con el sector de la hostelería, donde hya hemos visto un pequeño repunte de acuerdo a que se ha reactivado la actividad a domicilio, por ejemplo", dice Escrivá. Termina la rueda de prensa.

19.34

Escrivá, sobre el Ingreso Vital Mínimo: "Sobre la discusión del ingreso vital mínimo de si debe ser estructural o temporal, recuerdo las abrumadoras recomendaciones que nos hacen, en donde nos dicen que España es uno de los países con mayores problemas de probreza severa y con una peor distribución de la renta, sobre todas de las más bajas. Y nos llevan tiempo insistiendo en la necesidad de establecer una red para paliar ese problema. El Consejo Europeo ha aconsejado en varias ocasiones diseñar esa red de seguridad. España tiene una de las políticas públicas redistributivas más bajas y eso hay que coregirlo".

19.30

Escrivá: "El déficit de la seguridad social dependerá de las modalidades internas de financiación social". (...)

19.25

"Hay un salto en la deuda pública muy concentrado en el tiempo como consecuencia del Covid, pero no existe el riesgo de poca solvencia. No hay ningún problema de sostenibilidad de deuda: España se financia a menos del 1% a diez años y con un interés negativo a corto plazo. La confianza de los inversores en nuestro país sigue intacta".

19.20

Escrivá: "Estamos frente a una crisis muy intensa. Llevaré al Consejo de Ministros una norma para el ingreso mínimo nacional y en lo que entre en vigor se podrá realizar la solicitud".

19.15

"Unos de los más afectados son los jóvenes, sí, pero no creo que esta situación se pueda asemejar a la crisis anterior, que duró 5 años y en la que los jóvenes se fueron yendo de España a medida que vieron que la situación no mejoraba. Creo que esta crisis es más fuerte pero se tardará menos en salir y se producirá antes la reactivación del mercado de trabajo".

19.10

Escrivá: "Ya se han recuperado 40.000 empleos en la construcción destruídos desde marzo". Comienza el turno de preguntas.

19.06

"Hay sectores que han caído hasta un 80 % de su actividad. Los más afectados son la parte de restauración de comidas y bebidas y la confección de prendas de vestir", explica Escrivá. "El impacto del Covid-19 está siendo muy heterogéneo en los distintos sectores".

19.04

Escrivá: "La buena noticia es que personas que están en el ERTE se están incorporando a sus puestos de trabajo. Sigue siendo un número alto, pues aún hay más de 3.000.000 registradas. Pero se observa un cambio de tendencia en mayo".

19.02

Escrivá: "Casi una 30% de la población activa ocupada está siendo protegida por estas medidas adoptadas por las administraciones, en este caso por el Gobierno central. Las medidas suponen una transferencia de rentas cerca de 6.500 millones hasta mayo y una inyección de liquidez de 750 millones".

19.00

Escrivá: "En este mes de mayo 12 sectores económicos pueden tener una moratoria de 6 meses en el pago de las cotizaciones a la seguridad social".

18.58

"El 40% de los autónomos se están viendo beneficiados por la prestación, 1.200.000 autónomos". Escrivá enseña una diapositiva en la que se ve que esta medida ayuda en España a un número de autónomos superior a otras medidas similares de otros países de la UE. Los ERTE, por su parte, han afectado a "3.100.000 trabajadores protegidos por fuerza mayor y 300.000 trabajadores que no son de fuerza mayor". "Son más de 500.000 empresas", dice Escrivá.

18.56

"La red social aprobada por este Gobierno tiene cuatro vertientes: los ERTE, la prestación a los autónomos, el aplazamiento y la moratoria para aquellas empresas que no se acogen a ERTE pero que nos pidieron flexibilidad y las prestaciones por incapacidad temporal para los trabajadores que han sufrido la enfermedad", explica Escrivá.

18.55

"En muchas provincias se está creando algo de empleo y en casi ninguna Comunidad hay grandes caídas".

18.53

Escrivá: "Los autónomos no son parte del sector más golpeado gracias a la ayuda que el Gobierno les ha facilitado"

18.51

"Prácticamente el 50 % de la destrucción de empleo se ha concentrado en personas menores de 35 años. Es algo que nos tiene que hacer reflexionar y es una realidad, que la temporalidad y los sectores más jovenes son debilidades en nuestro mercado de trabajo".

18.49

"Como es habitual en nuestro mercado de trabajo, el ajuste de empleo se produjo en los contratos temporales, que refleja una de las debilidades estructurales de nuestro mercado de trabajo".

18.46

"A partir de finales de marzo y de abril se ha producido una estabilización de la afiliación a la Seguridad Social", dice Escrivá.

18.44

"Cuando comparecí en el mes de marzo estábamamos en una situación muy aguda. Un mes después, estamos en una situación mejor epidemiológicamente hablando, sin lanzar las campanas al vuelo, y la evolución del empleo se ha estabilizado".

18.42

Comparece en rueda de prensa José Luis Escrivá , ministro ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

18.35

Israel sigue dando pasos hacia la normalidad y tras la apertura de comercios y colegios, decidió aumentar a 300 el número de fieles que podrán rezar en el Muro de los Lamentos de Jerusalén , lugar más sagrado para el judaísmo. Mientras que el Santo Sepulcro y la mezquita de Al Aqsa mantienen las puertas cerradas, el caso del Kotel es diferente por tratarse de una plaza al aire libre. Pese al aumento a 300 personas, cada una de ellas será sometida a control de temperatura antes de entrar, se exige el uso de mascarilla y se dividirá a los fieles en grupos de 19 personas. Hasta el momento en Israel han muerto 237 personas y hay más de 16.000 infectadas, mientras que a un lado del muro la desescalada está en marcha, al otro lado, en los territorios palestinos, el presidente Mahmoud Abbas decidió alargar un mes el estado de emergencia. En Cisjordania han muerto dos personas y hay 500 infectadas, según los datos oficiales. Informa Mikel Ayestarán , corresponsal de ABC en Jerusalén.

18.27

El Gobierno británico informó hoy de que el número de personas que han muerto en hospitales, residencias y domicilios del Reino Unido tras haber dado positivo por Covid-19 se ha elevado a 29.427, tras un incremento diario de 693 fallecidos. Esa cifra supera a la última que ha ofrecido Italia (29.315), por lo que el Reino Unido se sitúa como el país más castigado de Europa por la pandemia. El número total de fallecidos en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte es superior a los 32.000.

18.20

El decimonoveno avión procedente de China fletado por la Generalitat Valenciana para traer material sanitario ha llegado a las 16.00 horas al aeropuerto de Castellón. En este caso, el avión transporta una carga compartida entre distintas instituciones y empresas cerámicas valencianas. El pedido de la Generalitat es de 200.000 mascarillas, informa Presidencia. Hasta el momento, el gobierno autonómico ha adquirido a China unas 608 toneladas de material sanitario para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

18.12

Italia registra 29.315 fallecimientos con coronavirus , con 236 las últimas 24 horas, una cifra que vuelve a superar los 200 después de dos jornadas por debajo de esa franja. La curva de contagios sigue descendiendo y desde ayer lunes se han registrado 1.075 nuevos casos hasta un total de 213.013 desde que se detectó el virus el 21 de febrero en Italia, según los datos ofrecidos por Protección Civil.

18.05

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a los países miembros que investiguen los casos de neumonías sospechosas ocurridas a finales del año pasado, incluso anteriores al brote infeccioso declarado en China , para determinar si estos pacientes estaban ya contagiados por el nuevo coronavirus Covid-19. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

17.57

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 11.669 los profesionales sanitarios contagiados por el coronavirus en la región, según datos aportados a Efe por la Consejería de Sanidad. Actualmente, están de baja 4.893 miembros del personal sanitario por el Covid-19. Hasta el 30 de abril se han registrado trece fallecidos entre los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por la pandemia del coronavirus. En España, la cifra de sanitarios positivos a día de hoy es de 43.956.

17.50

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha lanzado un aviso este martes con la dura negociación previa a la votación de la prórroga del estado de alarma, más en el aire que nunca. En este sentido, ha apuntado que «muchas» de las medidas económicas aprobadas por decretos leyes decaerían de forma «automática» si no se prorroga el estado de alarma, al estar gran parte de ellas vinculadas a esa situación.

17.41

El estado de Nueva York publicó este lunes por la noche una lista actualizada que incluye a fallecidos en geriátricos y centros de cuidados para adultos que se asume o se ha confirmado que padecieron Covid-19, con lo que suma más de 1.700 personas que no habían sido contabilizadas previamente, hasta superar las 4.800 víctimas mortales en centros para la tercera edad. El estado de Nueva York es el gran epicentro de la pandemia en EE.UU. , con 319.000 de los 1,1 millones de casos positivos en el país, y 25.000 de las casi 69.000 muertes a nivel nacional.

17.34

Las autoridades de Pakistán han confirmado este martes que el país suma ya 514 fallecidos y 22.049 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, en un momento en el que el Gobierno sopesa planes de reapertura gradual debido al impacto económico del virus.

17.25

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello , pidió este martes a los partidos políticos superar "la dialéctica de la confrontación" para alcanzar "una verdadera reconstrucción democrática" tras la pandemia de Covid-19. Lea la noticia.

17.16

Las autoridades canadienses han anunciado un incremento de 149 nuevos fallecidos por coronavirus, lo que eleva el total de víctimas mortales a 3.915 . Por otro lado, el número de casos positivos en el país asciende a 61.159 , un aumento de 1.315 en las últimas 24 horas.

17.05

Los partidos de la oposición han pedido este martes explicaciones y un control más exhaustivo de los contratos realizados por el Gobierno valenciano con motivo de la crisis del coronavirus. Tanto PP como Ciudadanos han reaccionado de esta manera después de que ABC publicara que la Generalitat, presidida por Ximo Puig , contratara mediante el procedimiento de emergencia el suministro de 375.000 mascarillas y 10.000 litros de gel higienizante para sanitarios y otros efectivos que combaten la pandemia. Lea la noticia.

16.54

El Gobierno ha acordado retomar la licitación de obra pública tras levantar la suspensión a este tipo de procedimientos que se adoptó en el Decreto del pasado 14 de marzo por el que se estableció el estado de alarma en el país. De esta forma, el Ejecutivo vuelve a promover obras públicas casi dos meses después de paralizar los trabajos que no estuvieran justificados.

16.45

Un alto cargo del principal hospital público de Bosnia , un ministro y un experto que asesora al Gobierno en la lucha contra el Covid-19 han sido destituidos tras saberse que violaron las restricciones de movimiento y reunión por la pandemia al celebrar una fiesta a la que acudieron también artistas famosos. El doctor Jusuf Sabanovic , director del departamento de Cirugía Abdominal del Centro Clínico de Sarajevo, ha sido despedido hoy tras reunir anoche a una veintena de personas en un restaurante para celebrar su cumpleaños. La fiesta fue interrumpida por la Policía , que ha informado de que tanto los asistentes a la fiesta como el propietario del restaurante han sido multados.

16.35

Andalucía está realizando una media de 3.700 test de PCR para diagnosticar el coronavirus diariamente, y va a acometer una "segunda vuelta" de test rápidos a profesionales sanitarios una vez que complete la primera que se está llevando a cabo sobre el colectivo en estos días. Así lo ha indicado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno andaluz, donde ha detallado que, hasta la fecha, en Andalucía se han realizado un total de 127.695 test de PCR.

16.20

Alemania ha vuelto a mantener el balance diario de la pandemia de coronavirus por debajo de los 700 casos aunque ha registrado un aumento de víctimas mortales, al sumar 139 fallecidos en las últimas 24 horas, según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Según los datos oficiales, son 163.860 personas contagiadas y un total de 6.831 víctimas mortales.

16.13

La disposición elimina el sistema de horquillas, «que ha impactado de forma significativa sobre la estructura de precios, incrementando los mismos en términos generales y aumentando la disparidad en dichos precios en función de la Comunidad Autónoma donde se presta dicho servicio». Asegura el Ministerio de Universidades que el objetivo «es la reducción este primer año de las tasas de primera matrícula de Grado, para poder reducir progresivamente el resto de las tasas de grado y tasas de las enseñanzas de Máster. Atendiendo a dicho objetivo, se deroga el marco regulatorio previo que lo impedía, para poder trabajar con todas las CCAA una bajada progresiva de las tasas a niveles previos a 2011 que beneficie al estudiantado y su acceso a la universidad»

16.06

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, que ultima una querella ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad por la gestión de la crisis del Covid-19 , ha informado a través de un comunicado de que incorporará a la querella el «alarmante incremento» de contagios entre el personal de la sanidad, así como la distribución de mascarillas no homologadas. Lea la noticia.

16.00

El anuncio llega tras la polémica por el tónico basado en artemisa comercializado en Madagascar y promovido por su presidente, Andry Rajoelina. El mandatario malgache anunció en abril la distribución de un "remedio terapéutico" conocido como 'Covid-Organics' y el lunes desveló que la semana que viene arrancarán ensayos clínicos con una vacuna contra el coronavirus basada en la artemisa . Su eficacia ha sido puesta en duda desde organizaciones médicas. Por otra parte, la oficina de la OMS en África ha destacado que "aplaude las innovaciones en todo el mundo, incluida la reconversión de medicamentos y medicinas tradicionales y el desarrollo de nuevas terapias en la búsqueda de potenciales tratamientos frente a la Covid-19".

15.52

Portugal avanza hacia la contención de la pandemia de coronavirus tras registrar en las últimas 24 horas once fallecidos y 178 positivos, según un nuevo balance que ve la luz ya con el país inmerso en la fase inicial de reanudación de actividades, que entró en vigor el lunes. El Ministerio de Salud luso tiene registrados 25.702 casos , entre ellos 1.074 víctimas mortales .

15.46

El Gobierno ha destinado 76,4 millones de euros a través de un Real Decreto, "medido, pensado, justo y que llega en el momento oportuno", que recoge un paquete de medidas para "defender" y reforzar el sector cultural en la crisis sanitaria. Así lo acaba de anunciar el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Más detalles de la comparecencia de los ministros.

15.39

Según varios científicos, altos responsables en el sistema hospitalario nacional, los primeros casos de difusión del coronavirus Covid-19 en Francia comenzaron a detectarse a finales del mes de diciembre pasado, en dos hospitales muy «multiculturales» de la periferia parisina, mucho antes de los primeros casos reconocidos oficialmente el 24 de enero pasado. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

15.33

La nueva aplicación de rastreo de contactos para detectar contagios de coronavirus ha sido puesta en marcha hoy por el Gobierno británico en la isla de Wight , en el Canal de la Mancha, cuyos residentes serán los «conejillos de indias» de este avance tecnológico que, según las previsiones del Ejecutivo, será decisivo para poder luchar contra el virus y empezar la desescalada del confinamiento. No obstante, ya se han producido las primeras reacciones negativas a la prueba piloto. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

15.26

El Rey se ha reunido este martes, por videoconferencia, con el Cercle d'Economia , asociación cívica fundada en Barcelona en 1958 con el objetivo de contribuir a modernizar la vida económica, social y política española. En la misma han participado Javier Faus, presidente del Cercle d'Economia y fundador de Meridia Capital SGEIC; Jordi Gual, vicepresidente del Cercle d'Economia y presidente de CaixaBank, y Marc Puig , vicepresidente del Cercle d'Economia y presidente ejecutivo de Puig. Los Reyes tambiñen han trasladado hoy su apoyo y reconocimiento a toda la plantilla de la EMT de Madrid por su labor fundamental.

15.20

La plantilla y el cuerpo técnico del Eibar ha compartido este martes un comunicado en el que muestra su postura ante el inminente regreso a los entrenamientos individuales, así como el hecho de retomar la competición en breve tal y como está establecido. Los jugadores, en el texto, expresan sus temores y piden responsabilidad a las autoridades, aunque admiten también que son unos privilegiados si se les compara con los trabajadores que han tenido que retomar la actividad.

15.13

A 24 horas del debate en el Congreso para convalidar la cuarta prórroga del estado de alarma , el Gobierno está negociando con Ciudadanos y con el PNV para tratar de no depender de los votos del Partido Popular, que ayer descartó el apoyo si el Gobierno no incorporaba alguna de sus reclamaciones. Fuentes de Ciudadanos confirmaron a ABC que le negociación está abierta. Según pudo saber este periódico, en el PNV hay «optimismo moderado» sobre el devenir de estas conversaciones. Lea la noticia.

15.05

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, acaba de comenzar su intervención tras la reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa. Comparece con ella el ministro de Sanidad, Salvador Illa .y el ministor de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Puede seguir la rueda de prensa aquí.

14.52

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se puso este martes en contacto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para intensificar la presión hacia el PP que ya ha adelantado que no volverá a votar a favor de la prolongación de esta situación excepcional. A la espera de que el PP confirme si se decanta por el ‘no’ o por la abstención en la votación de mañana en el Congreso de los Diputados, Feijóo confirmó por las redes sociales haber recibido una llamada de Calvo, para “informarle”. El presidente gallego le agradeció este contacto “pese a ser con hechos consumados”. Informa Servimedia.

14.45

La Policía Local de Málaga ha denunciado a una peluquería por incumplir las medidas preventivas decretadas en el estado de alarma por atender sin cita previa y con varios clientes esperando a cortarse el pelo en la puerta sin cumplir las medidas de seguridad establecidas. Los agentes observaron a varios clientes esperando en la puerta de una peluquería ubicada en el Paseo de Los Tilos de la capital malagueña, por lo que accedieron al interior del establecimiento, donde había otros cuatro clientes que ocupaban todos los sillones, según ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado.

14.30

Preparativos en marcha, aunque el verano se presente de lo más atípico. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha empezado, como cada año, los trabajos de acondicionamiento de las playas de la zona, aunque mucho más tarde de lo previsto por el estado de alarma por el coronavirus y porque el litoral catalán todavía arrastra secuelas del temporal Gloria de finales de enero, cuyas reparaciones también se vieron interrumpidas por la pandemia mundial. En concreto, los operarios han arrancado hoy los trabajos con el labrado de la playas de Castelldefels (Barcelona). Estas tareas estaban fijadas para el 16 de marzo, pero se aplazaron hasta que ahora ahora, con la relajación de las medidas de control del virus, se han podido reanudar para que las playas estén listas cuando la situación actual permita disfrutarlas. Léelo aquí .

14.10

La Comisión de Terrazas de la ciudad de Madrid se reunirá este jueves para acordar las medidas a adoptar en bares y restaurantes con el objetivo de evitar pérdidas en el sector de la hostelería, ha avanzado este martes la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Dicho encuentro llega después de diversas propuestas tanto por parte de hosteleros como del Gobierno municipal. La última aportación del ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida ha sido la posibilidad de ampliar las terrazas hasta las bandas de aparcamiento así como poder sacar las barras a la calle como en las fiestas populares.

14.01

La Consejería de Educación de la Generalitat quiere iniciar la preinscripción escolar la semana que viene por vía telemática, siendo los primeros en hacerlo los de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO y cuyo calendario se fijará una vez se levante la suspensión de los trámites administrativos por parte del Gobierno central. «Se considera que aplazar el inicio del procedimiento de inscripción más allá del 13 de mayo pone en grave riesgo la plena efectividad del derecho a la educación de todo el alumnado», según el Plan parcial de desconfinamiento y apertura de los centros educativos para realizar los procedimientos de preinscripción y matrícula escolar tramitado a los centros y consultado por Europa Press.

13.41

El Ministerio de Defensa realiza 100 pruebas PCR diarias desde el pasado día 27 de abril a todo el personal militar y civil que presta sus servicios en el Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’ de Madrid y en el Hospital General de la Defensa en Zaragoza. Fuentes de Defensa destacaron que en el ámbito de la asistencia hospitalaria gestionada por la sanidad militar la pandemia del coronavirus ha evidenciado que es «esencial» mantener la capacidad de respuesta de los hospitales militares y asegurar la continuidad de su actividad asistencial.

13.30

Aquellos países que tengan muestras de pacientes con neumonías sospechosas de finales de 2019 deberían analizarlas para identificar posibles casos de COVID-19 anteriores incluso a que China informara de esa nueva enfermedad, recomendó este martes un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Sería de gran importancia que todos los países con casos sin especificar de neumonía en diciembre, o incluso en noviembre, realicen test, y algunos ya lo están haciendo», destacó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

13.15

Las autoridades iraníes han confirmado casi 100.000 casos de coronavirus en el país, el más afectado en Oriente Próximo por la pandemia, en un nuevo balance de víctimas que eleva a más de 6.300 la cifra provisional de personas fallecidas por la enfermedad Covid-19. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianush Jahanpur, ha informado este martes de 63 fallecidos y 1.323 infectados más, lo que implica elevar a 6.340 muertos y 99.970 positivos el recuento de la pandemia. Más de 80.000 personas se han recuperado en Irán, según la agencia IRNA.

13.00

Un total de 97 personas han fallecido en las últimas 24 horas en Bélgica a causa del coronavirus y 242 nuevos pacientes han dado positivo en las pruebas de contagio, según los últimos datos oficiales que elevan el balance total de la pandemia a 8.016 muertes y 50.509 contagios vinculados al virus en el país. Además un total de 3.082 enfermos por la Covid-19 se encuentran hospitalizados, de los que 646 permanecen en cuidados intensivos por la gravedad de su situación.

12.42

Las malas condiciones de muchas prisiones en el continente americano, ya antes afectadas por problemas como la falta de higiene o el hacinamiento, han contribuido a la rápida expansión de la COVID-19 en muchas cárceles en esa región, alertó hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. «Miles de prisioneros y funcionarios de prisiones se han infectado en América del Norte y del Sur», destacó en rueda de prensa el portavoz de la oficina, Rupert Colville, quien también alertó sobre la violencia que en algunas instalaciones han desatado el miedo al contagio o las medidas de prevención.

12.36

Con motivo del Día de la Higiene de las Manos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una campaña para destacar la importancia que tiene el lavado de manos para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluido el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. En este sentido, el organismo de Naciones Unidas ha recordado que los trabajadores de la salud y los miembros de la comunidad por igual pueden desempeñar un papel en la prevención de infecciones mediante el lavado de manos regular y frecuente.

12.26

McDonald’s creará un nuevo puesto de trabajo en sus restaurantes, el de responsable de Seguridad e Higiene, que se encargará de verificar y garantizar que durante toda la operativa en el establecimiento se siguen las normas establecidas por las autoridades sanitarias y por la propia compañía. Esta nueva figura laboral forma parte del protocolo reforzado de seguridad e higiene que la compañía ya está implementando en todos sus restaurantes de España, de cara a una próxima reapertura.

12.09

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que las peatonalizaciones que estudia el Ayuntamiento de cara al fin de semana para evitar aglomeraciones en las calles llegarán a la «mayor parte» de los distritos, y que vías como el paseo del Prado o Arturo Soria volverán a tener uso peatonal. En una entrevista en Cope esta mañana recogida por EFe, el alcalde ha reiterado la decisión de la corporación municipal de no abrir los parques antes del día 9 y ha pedido a los ciudadanos un «ejercicio de responsabilidad» para evitar aglomeraciones.

11.50

Al menos seis personas murieron este lunes al estrellarse en Somalia un avión que transportaba material para combatir la pandemia del Covid-19, informaron hoy las autoridades somalís. El aparato, un Embraer 120 de la aerolínea keniana African Express, se precipitó al suelo cerca del aeropuerto de la ciudad meridional de Bardale, en el estado Suroeste.

11.45

Finaliza la comparecencia de Fernando Simón.

11.44

Simón habla de la propuesta de Educación de 15 niños por clase y asegura que tiene sentido si se hace en aulas que están pensadas para 30-40 niños.

11.39

Reitera Simón que el objetivo es detectar los casos de forma precoz para aislarlos del resto de la población.

11.36

«Creo que se conseguirá una vacuna en algún momento. No me atrevería a decir si va a ser en dos meses, en seis, o en un año, pero no podemos centrar la estrategia de control de la enfermedad en la esperanza de una vacuna», afirma Simón.

11.33

«Eliminar los contactos de riesgo no es hacerse un test», dice Simón, que repite la necesidad de mantener la distancia y la higiene personal.

11.29

Simón asegura que los servicios de atención primaria tendrán que reforzarse para conseguir que los indicadores sean viables. Los objetivos, afirma, son la detección precoz y dar respuesta a la transmisión.

11.26

Cataluña, dice, se encuentra en una situación en la que estaba Madrid hace unos días, es decir, que se reciben casos tardíos o casos que llevan días en su domicilio con síntomas pero hasta que no ha bajado la presión en hospitales no se les ha podido hacer prueba de diagnóstico.

11.23

Simón explica que el hecho de que ayer solo hubiera un contagio en Madrid se debe al retraso del fin de semana.

11.21

El número de mujeres infectadas en personal sanitario es mucho mayor al de la población en general, dice.

11.19

Sobre sanitarios infectados, Simón explica que en un hospital de Madrid y otro en Cataluña se han encontrado incidencias en alrededor del 11% del personal sanitario.

11.18

Simón habla de 123.000 personas que han superado la infección. «Las cifras son favorables. Nos indican que estamos en buena posición para el proceso que vamos a vivir en los próximos días», dice, aunque una vez más pide ser cuidadosos.

11.17

Fernando Simón analiza los datos facilitados por Sanidad.

11.15

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que acuerde con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas un reforzamiento de las plantillas de profesionales sanitarios de Atención Primaria, especialmente de enfermeros, para evitar dar «pasos atrás» en el proceso previsto de desescalada hacia la 'nueva normalidad'. En una carta dirigida al titular de Sanidad, el presidente de Satse, Manuel Cascos, le traslada que la organización sindical coincide con el Gobierno en que los profesionales sanitarios de Atención Primaria deben tener un papel protagonista en la desescalada, para que se haga una correcta detección de nuevos casos, así como un adecuado seguimiento y localización de los casos leves y los contactos sospechosos de haberse infectado con el coronavirus.

11.07

Los casos nuevos respecto a ayer confirmados por PCR son 867.

11.03

España registra 219.329 casos y 25.613 fallecimientos, 185 más que ayer.

10.57

Los dermatólogos de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) han recomendado a la población que, con motivo del comienzo de la desescalada y del permiso de salir a la calle a pasear o hacer deporte en determinadas horas del día, se expongan con precaución al sol y de forma progresiva. Precisamente por ello, la organización ha lanzado el lema 'Ahora que sales a la calle, protege tu piel y evita la quemadura. Benefíciate del sol', con el que recuerdan que tanto la radiación ultravioleta UVB como la UVA inducen daño en la piel, dando lugar a un proceso fisiopatológico que juega un papel importante en el desarrollo de cáncer de piel y en el envejecimiento prematuro.

10.47

El presidente de Madagascar, Andry Rajoeilina, ha anunciado que la semana que viene se iniciarán ensayos clínicos con una vacuna contra el coronavirus basada en la artemisia y otras hierbas autóctonas. El líder malgacho ha defendido un «remedio tradicional terapéutico» compuesto por plantas medicinales con propiedades «curativas y preventivas» contra el coronavirus conocido como «Covid-Organics», cuya eficacia no está demostrada.

10.31

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en Rusia en las últimas 24 horas más de 10.000 casos, lo que eleva el balance a más de 155.000 personas contagiadas y 1.451 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas se confirmaron 10.102 casos de COVID-19 en 83 regiones del país», ha asegurado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. Tras los nuevos casos, el balance asciende a 155.370 personas contagiadas en todo el territorio de Rusia.

10.15

Las cifras oficiales del Instituto Robert Koch (IRK) anotan a fecha de hoy 163.860 casos confirmados de contagio y 139 fallecimientos más en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 6.831. Un estudio realizado en la localidad alemana de Gangelt, uno de los primeros focos de contagio intensivo, apunta sin embargo a que en realidad la cifra de contagios puede ser mucho mayor, incluso multiplicarse por diez, debido a que buena parte de los contagiados ni siquiera han sufrido síntomas tan reseñables como para acudir al médico. Léelo aquí .

9.40

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha superado ampliamente los 3,5 millones de casos y ha dejado más de 250.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de este martes, el balance global del coronavirus asciende a 3.584.322 casos y 251.580 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,16 millones de personas, con Estados Unidos liderando esta tabla, con 187.180 personas curadas, seguido por Alemania, con 135.100 pacientes salvados, y España, con 121.343.

9.03

Los mandatarios de Australia y Nueva Zelanda dialogaron este martes sobre la posibilidad de reanudar los viajes entre ambos países tras los avances en la lucha contra el Covid-19, aunque aún no tienen una fecha prevista a corto plazo. «Todavía falta un tiempo. Es importante señalarlo porque es parte del camino de retorno. En algún momento tanto Australia como Nueva Zelanda se conectarán con el resto del mundo nuevamente. El lugar más obvio para que eso comience es entre los dos países», dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison.

8.53

Alemania ha vuelto a conseguir reducir el balance diario de la pandemia de coronavirus hasta dejarlo en las últimas 24 horas en 679 casos y 43 víctimas mortales, mejorando así las cifras de la jornada anterior, según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Según los últimos datos, la pandemia del coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado a 163.175 personas contagiadas y un total de 6.692 víctimas mortales en Alemania. El aumento de casos diarios asciende a 679 positivos, por debajo de los 793 registrados el día anterior.

8.38

El Ministerio de Sanidad ha revisado al alza el precio de venta al publico de los geles y soluciones hidroalcohólicas, que a partir de este miércoles costarán un máximo de 0,025 euros por mililitro, y ha fijado el importe de los antisépticos de piel sana en 0,032 euros por mililitro. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes los nuevos importes máximos de venta al público acordados por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tanto de los geles desinfectantes como de los antisépticos para garantizar el acceso a los productos recomendados como medidas higiénicas para prevenir contagios por el Covid-19.

8.28

El Consejo de Ministros aprobará este martes el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros, según anunció este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este tercer tramo de la línea ICO estará destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para las empresas.

8.12

El Ayuntamiento de Alicante abre este martes «todos» los parques y jardines de la ciudad para ampliar los espacios para el paseo y la práctica de deportes, dentro de los límites horarios establecidos por el gobierno en su decreto de estado de alarma. No obstante, sigue prohibido el uso de los bancos así como los juegos o elementos instalados. Sin embargo, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, las playas del término municipal se mantendrán cerradas al público.

7.25

El Ministerio de Salud de China ha anunciado que no se han confirmado casos de Covid-19 a nivel local, pero sí un contagio importado, registrado en Shanghái. Las autoridades han informado de que no se ha producido ninguna muerte a causa de la Covid-19, por lo que el número de fallecidos por la pandemia se mantiene un día más en 4.633, mientras que los contagios se han situado en 82.881.

6.48

El presidente de Indonesia, Jokowi Widodo, ha pedido que la vacuna contra la COVID-19 sea accesible a un precio asequible y al mismo tiempo a todos los países, incluidas las naciones en desarrollo. "Tenemos que luchar por un acceso temprano y equitativo a las medicinas y vacunas de la COVID-19 a un precio razonable", indicó el presidente indonesio en un comunicado sobre su intervención el lunes en la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

6.43

Un singapurense ha sido rescatado en Fiyi después de permanecer dos meses solo en alta mar en su catamarán al serle rechazado el atraque por varios países del Pacífico Sur por las medidas contra la COVID-19. El rescate realizado por las Marina de Fiyi se produjo el pasado 30 de abril y el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishna, agradeció en las redes sociales a las autoridades de la nación del Pacífico Sur su apoyo y dijo que "es especialmente alentador durante estos tiempos difíciles".

6.35

Las autoridades sanitarias chinas informaron hoy de que quedan en el país asiático 395 positivos confirmados por el coronavirus SARS-CoV-2 «activos», de los que 29 son pacientes que se encuentran en estado grave, en lo que constituyen las cifras más bajas desde el pasado mes de enero. La estadística se redujo de manera pronunciada en las últimas 24 horas porque, según la Comisión Nacional de Sanidad, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), se dio de alta a 87 pacientes y se logró sacar del estado de gravedad a 4 más.

6.32

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 1.178.906 casos confirmados de Covid-19 y la de 68.689 fallecidos, según al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Estos datos -a las 20.00 hora local- señalan a Estados Unidos como el país más golpeado del planeta con diferencia por la pandemia originada en Wuhan (China), por delante de España, Italia y Reino Unido. Del total de casos confirmados se han recuperado unos 185.000, por lo que siguen activos más de 925.000.

6.31

Las funerarias han registrado hasta este lunes 10.682 muertes en Cataluña con coronavirus (174 más que el día anterior): 3.131 en residencia, 137 en centros sociosanitarios, 590 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

6.30

Las playas fueron este lunes el gran escenario de la reapertura de Florida después de más de un mes de confinamiento por el Covid-19, pero la estampa de normalidad de miles de personas en la arena y el mar se vio ensombrecida por las cifras de nuevos casos y muertes divulgadas por las autoridades. Según el Departamento de Salud de Florida, en las últimas 24 horas los casos confirmados del nuevo coronavirus se incrementaron en 819 hasta llegar a 36.897 y las muertes en 20 para sumar 1.399 desde que el 1 de marzo se supo del primer caso en el estado.