Coronavirus España directo: EE.UU. acumula ya 247.116 fallecidos por el coronavirus

07.12 Canadá bate récord de casos diariosCanadá rebasa el umbral de los 300.00 contagios de coronavirus en medio de un crecimiento de los positivos en el país, después de que los últimos días varias provincias hayan batido récord de casos diarios y fallecimientos. La cifra es especialmente preocupante en el país porque, como señala la prensa canadiense, el salto de los 100.000 a los 200.000 casos se demoró cuatro meses, mientras que desde los 200.000 a los 300.000 solo ha pasado un mes, lo que demuestra que la rapidez de los contagios es cada vez más alta.06.49 China detecta 15 casos importados, quinto día seguido sin contagios localesLa Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 15 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 a viajeros procedentes del extranjero este lunes, en lo que supone el quinto día consecutivo sin contagios locales. No obstante, los 15 anunciados hoy son un incremento respecto a los 8 de la víspera.

Estos 15 casos "importados" se detectaron en Sichuán (centro, 6), Shanghái (este, 4), Cantón (sureste, 3), Tianjin (noreste, 1), Shandong (este, 1). Además, con la suma de los 12 asintomáticos anunciados hoy (todos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 512, de los que 406 son importados. A menos que manifiesten síntomas, China no cuenta en sus estadísticas como caso confirmado este tipo de infecciones.06.41 EE.UU. acumula ya 247.116 fallecidos por el coronavirusEstados Unidos alcanzó este lunes los 11.190.611 casos confirmados de covid-19 y los 247.116 fallecidos por la pandemia, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. A las 20.00 hora local (01.00 GMT del martes), Estados Unidos, que es el país el más afectado por la enfermedad en el mundo, registraba 165.565 contagios más que el domingo y 1.008 nuevas muertes.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí que sigue como el más golpeado en cuanto a número de muertos en Estados Unidos, con 34.054 fallecidos. Le siguen en número de decesos Texas (con 20.039), California (18.280), Florida (17.559) y Nueva Jersey (16.580). Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (11.204), Massachusetts (10.340), Pensilvania (9.310), Georgia (8.967) y Michigan (8.431).

06.34 Más esperanza de vacunas en una América donde la covid-19 no deja de crecerEl continente americano amaneció este lunes con una nueva esperanza sobre una pronta vacuna contra el coronavirus, mientras que la curva de casos y muertes sigue pronunciándose en medio de un dilema salud-economía que también involucra a la política. América, que ya cuenta 23.190.772 casos y 679.201 fallecimientos por la covid-19, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), recibió con optimismo el anuncio del laboratorio estadounidense Moderna de que la vacuna que está desarrollando tiene una efectividad del 94,5 % y cumple los criterios de eficacia exigidos para su comercialización. El estudio hecho por Moderna reclutó a más de 30.000 participantes en EE.UU y se ha realizado, según un comunicado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y los institutos de salud de Estados Unidos, parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el Instituto Biomédico.06.22 Brasil supera 166.000 muertes por coronavirus y ronda 5,9 millones de casosBrasil sumó este lunes 216 muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos superó los 166.014, mientras que los contagios superaron los 5,87 millones de casos confirmados, informó el Gobierno. De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Salud, entre el domingo y el lunes fueron registradas 13.371 nuevas infecciones, con lo que el número de contagiados en el gigante suramericano subió hasta los 5.876.464. La cartera de salud también informó de que el número de recuperados y dados de alta sobrepasa los 5,32 millones de pacientes y que otros 390.000 casos están bajo acompañamiento médico.

06.16 Argentina tiene 1,3 millones de casos de covid-19 y 35.727 muertesArgentina informó este lunes de 7.893 casos nuevos del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que los contagios ascendieron a 1.318.384, al tiempo que la covid-19 ha dejado ya 35.727 fallecidos, después de que se hayan comunicado 292 muertes en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud argentino informó de que la provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (591.444, de los cuales 2.190 fueron notificados este lunes), seguida por la capital del país, con 154.168 positivos confirmados, 383 de ellos reportados hoy. Por detrás de ellas se sitúa la provincia central de Santa Fe, que este lunes sumó 1.319 casos y acumula 129.452 de ellos desde el inicio de la pandemia. La provincia de Córdoba (centro), con 103.163 casos contabilizados, fue el tercer distrito que más contagios añadió, con 701 en la última jornada.