Coronavirus España directo: 232.555 casos y 27.888 fallecidos, 95 más que ayer

18.37«Este es el camino para la independencia» El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha agradecido este miércoles que JxCat, ERC y la CUP voten en el Congreso en contra de la prórroga del estado de alarma por la crisis del coronavirus, y cree que esta unión es «el camino» que deben seguir los partidos independentistas para lograr la independencia de Cataluña. «Pedí el no a la prórroga del estado de alarma, y por ello agradezco a todos los partidos independentistas su voto hoy en el Congreso, en defensa de nuestros derechos y libertades. Este es el camino: trabajar juntos para culminar la independencia de Cataluña», ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

18.3035.704 muertos en Reino Unido por Covid-19 Las autoridades británicas han anunciado un incremento diario de 363 fallecidos por Covid-19, lo que eleva la cifra total de decesos en el país a 35.704. En las 24 horas hasta las 8.00 GMT de hoy, en el conjunto del país se han llevado a cabo 177.216 test, la cifra diaria de pruebas diagnósticas más elevada desde que comenzó la pandemia, y se han detectado 2.472 nuevos contagios.

18.23La OMS confirma la cifra más alta de casos diarios La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles 106.000 nuevos casos de Covid-19 reportados en las últimas horas, el número más alto desde el inicio del brote, por lo que consideró que aún “seguimos teniendo mucho que hacer y mucho camino por delante". Así lo precisó este miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en la que añadió que dos tercios de estos nuevos casos pertenecen a solo cuatro países.

18.17Italia registra 161 fallecidos por coronavirusItalia ha notificado 161 fallecidos más por Covid-19, lo que eleva la cifra total de víctimas mortales en el país a 32.330. En cuanto al número de nuevos casos, son 665 positivos en las últimas 24 horas, habiéndose notificado 227.364 desde el principio de la epidemia. Las cifras de este miércoles suponen un descenso con respecto a las del martes, cuando se anunciaron 162 muertes y 813 nuevos casos, según datos de Protección Civil.

18.10La Guardia Civil ordena rastrear datos sobre las caceroladas en redes sociales y otras fuentesInterior quiere anticiparse a los movimientos callejeros que se están produciendo cada día y que van a más para establecer controles. La Guardia Civil envió el lunes una orden a todos los puestos de Madrid, firmada por el coronel de operaciones, en la que se ordena rastrear información «a través de las redes sociales o de otras fuentes» para contar con información previa. Esa información debe remitirse según el documento diariamente a la Jefatura antes de las cuatro de la tarde y debe incluir las previsiones de aglomeraciones hasta las cinco de la tarde del día siguiente. Lea la noticia.

18.02Nueva York registra 112 fallecidos El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha notificado un incremento de 112 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que supone un leve aumento con respecto al día anterior (105). En cuando al número de nuevas hospitalizaciones, se ha registrado un descenso, con 295 personas hospitalizadas a causa del Covid-19.

17.56Grecia se abrirá al turismo extranjero en julio Grecia empezará a recibir turistas extranjeros a partir del 1 de julio, cuando comenzarán de forma gradual los vuelos directos a destinos turísticos griegos. El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, hizo este anuncio durante un discurso en el que presentó el plan de su Ejecutivo para relanzar la temporada turística, base de la economía griega. Los hoteles de temporada podrán abrir ya a partir del 15 de junio para recibir a los primeros veraneantes nacionales y los turistas extranjeros que lleguen a Grecia lo harán sin guardar cuarentena, pero sí podrán ser sometidos a pruebas aleatorias de coronavirus a su llegada y tendrán que seguir un protocolo estricto de medidas higiénicas durante su viaje.

17.50Italia reabrirá sus aeropuertos el 3 de junio Italia procederá a reabrir todos sus aeropuertos desde el próximo 3 de junio, día de la apertura de sus fronteras, tras el cierre a causa de la pandemia de coronavirus, anunció hoy la ministra de Transportes, Paola De Micheli. "Será posible emprender la reapertura de todos los aeropuertos a partir del próximo 3 de junio, cuando se permitirán de nuevo los viajes entre regiones y los internacionales y se acabará toda limitación al transporte público", dijo ante la Cámara de los Diputados.

Tabla con la cifra de fallecidos diarios por Covid-19 en España - MdS

17.44Rueda de prensa Simón: "El contagio entre animales es algo particular. Resulta interesante identificar qué animales pueden ejercer de reservorio del virus cuando salió del China. El anterior coronavirus, el del Sars-Cov-1, provenía de las civetas, lo que nos dice que podrían ser animales parecidos en coronavirus. Basándonos en la información que viene de Holanda, puede ser una hipótesis de estudio. No obstante, hay que valorar la información con cuidado". Termina la rueda de prensa.

17.42Rueda de prensa Simón: "Lo más importante es llevar una mascrilla en el bolsillo, por si estamos en una zona donde no se puede mantener la distancia o vamos a pararnos con un grupo de personas, ponérsela llegado el caso. En cuanto a correr, bicicleta, etc., hay que ser coherente, y quizá habría que ponérsela en aquellos momentos en los que uno ve que es necesario".

17.40Rueda de prensa Simón: "El plazo de las Comunidades para presentar su petición para pasar de fase se terminaba ayer, pero somos flexibles. Esperemos que hoy nos llegue toda la información, pero necesitamos tiempo para estudiar cada propuesta. Cuanto más tarde nos llega, más nos cuesta tomar una decisión".

17.38Rueda de prensa Simón: "Hemos tratado de ser realistas a la hora de proponer medidas de control. Durante un periodo, durante el ascenso de la epidemia, había un problema en el mundo a la hora de acceder a determinado material como mascarillas, por lo que debíamos ser prudentes a la hora de recomendar o no uso. La medida más interesante, en cualquier caso, es la distancia social y la higiene de manos. El uso de las mascarillas nos ayuda mucho, pero no es el factor clave. Es cierto que en una situación de escassez de mascarillas, éramos muy prudentes en hacer recomendaciones que no se podían aplicar".

17.35Rueda de prensa Simón: "Llaman la atención los 112 casos de Madrid, pero se debe entre otras cosas a que estamos tratando de homogeneizar los datos cada Comunidad. Los 416 contagios de hoy; ahora mismo no podemos valorarlos de una manera muy particular. En los últimos 7 días 172 casos han iniciado síntomas, que entre siete días es lo mismo que observamos días anteriores. Vamos a esperar qué pasa en los siguientes días".

17.32Rueda de prensa Simón: "El ritmo de descenso de la epidemia en España es más rápido que en otras naciones como Italia, que empezó la epidemia al menos una semana antes. La evolución en los últimos dias no ha seguido un ritmo tan rápido, pero ahora estamos tratando de encontrar cualquier caso, independientemente de su sintomatología, lo que nos permite ser mas exhaustivo. Pese a ello, mantenemos un ritmo de descenso, lo que quiere decir que la transmisión sea menor incluso de lo que pensamos. Puede ser una explicación y hay que tener prudencia a la hora de valorar estos datos".

17.28Rueda de prensa Simón: "Solo faltan tres comunidades por establecer los mecanismos adecuados para establecer la transmisión diaria de los datos".

17.25Rueda de prensa Comienza la rueda de prensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad: "La cifra de nuevos de hoy contagios, 416, es superior a la de días anteriores, pero está en la misma línea de lo que venimos diciendo. El número de fallecidos es de 95, también en esa línea, por debajo de 100 por cuarto día consecutivo. Siendo un dato duro, la evolución es mejor de lo observado en semanas anteriores".

17.23Cuba completa una semana sin muertesCuba completó este miércoles una semana sin muertes por coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número de fallecidos se mantiene en 79, en una jornada en la que se detectaron 13 nuevos casos para acumular un total de 1.900. La cifra de hoy supone un ligero ascenso respecto a los dos días anteriores (9 positivos el lunes y 6 el martes) pero en todo caso mantiene la tendencia al bajo número de infecciones tras haber pasado el pico en abril, según las autoridades sanitarias cubanas.

17.15Detectados dos casos de coronavirus en el principal campo de refugiados de Kenia Las organizaciones humanitarias que trabajan en el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, han intensificado su labor de contención frente a la pandemia de coronavirus tras la detección de los dos primeros casos, que amenazan con provocar un brote mayor en un enclave donde residen 217.000 refugiados y 320.000 miembros de comunidades locales. El Gobierno de Kenia impuso a finales de abril el confinamiento de los campos de Dadaab y de Kakuma como medida de prevención, habida cuenta de la gran concentración de población y de la vulnerabilidad de los que se encuentran en estas áreas, situadas en distintos puntos del país africano pero con características similares.

17.09193 hospitalizaciones y 31 en las UCI Según los datos oficiales distribuidos por el Ministerio de Sanidad, ayer tuvieron que ser ingresados 193 pacientes con coronavirus en los hospitales españoles, en su mayoría en Madrid (72), Castilla-La Mancha (40) y Cataluña (38). Asimismo, 31 personas infectadas han tenido que ser derivadas a unidades de cuidados intensivos (UCI) por su gravedad, en su mayor parte en las regiones ya mencionadas. En las últimas dos semanas, España registra una tasa de contagios de 17,49 infecciones por cien mil habitantes. Los territorios donde hay mayor transmisión del virus y que, por tanto, están por encima de esta tasa son Castilla y León (44,43), Navarra (33,17), Madrid (31,2) y Cataluña (30,76).

Tabla de nuevos casos de Covid-19 en España - MdS

17.02España registra un repunte de nuevos casos y fallecidos diarios, que siguen estando por debajo de 100 El Ministerio de Sanidad ha notificado 416 nuevos casos y 95 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que supone un repunte de nuevos positivos y decesos en relación a la cifra del martes. Ayer, según las cifras oficiales, hubo 295 nuevos casos y 83 muertes. España acumula ya 232.555 casos desde el comienzo de la epidemia, habiendo tenido que lamentar 27.888 fallecidos.

16.55El tráfico cae un 40% respecto a un martes normal El tráfico registró este martes, 19 de mayo, reducciones del 40%, según el informe diario de la Dirección General de Tráfico (DGT), que incluye datos del Gobierno vasco, pero no de la Generalitat de Catalunya. En total, durante este martes se detectaron en España 659.260 movimientos de largo recorrido por carretera, un 41,39% menos que en un martes típico, en el que se producirían 1.124.805 de viajes.

16.49Israel levanta más restricciones El ambiente estival llega con toda su fuerza en Israel: el país sigue levantando las restricciones por el coronavirus y sus ciudadanos -en plena ola de calor- pueden volver a bañarse a partir de hoy en las aguas de su litoral mediterráneo. En Tel Aviv, muchas personas aprovecharon para darse el primer chapuzón del año después de que el Gobierno anunciara ayer el fin del veto para ello. Hasta el momento, Israel registra 279 fallecidos y más de 16.650 infectados, aunque 13.480 de estos ya se han recuperado.

16.42Compromís vota no a la prórroga del estado de alarma El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha acusado este miércoles al Gobierno de haber faltado el respeto a los valencianos por negarles un fondo de financiación y, sin embargo, haber pactado con quienes le niegan "el pan y la sal" y "blanquean a la ultraderecha". Baldoví ha expresado su "decepción" con el Gobierno durante el debate en el Congreso sobre la quinta prórroga del estado de alarma en la que, a diferencia de las cuatro anteriores, esta vez Compromís vota que no.

16.34La pandemia amenaza con provocar un retroceso del desarrollo humano por primera vez en 30 años El nivel de desarrollo humano, que mide de forma combinada la educación, la salud y las condiciones de vida en el mundo, podría experimentar un retroceso por primera vez en tres décadas debido a las consecuencias de la pandemia de Covid-19, según ha alertado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El impacto se está dejando notar ya en países ricos y pobres de todas las regiones y las previsiones son que la pandemia termine provocando una caída del 4% de la renta per cápita mundial, según la agencia de la ONU. El cierre de escuelas ha tenido como resultado que el 60% de los niños en edad escolar no estén recibiendo educación, un dato nunca visto desde la década de los años 1980. Según resalta el PNUD, el impacto conjunto de estos choques podría dar lugar a un retroceso inédito en los niveles de desarrollo humano, sin tener en cuenta otras consecuencias importantes, como en el avance hacia la igualdad de género, dado el particular impacto que la pandemia tiene en mujeres y niñas.

16.20Madrid recibe 4 toneladas de material sanitario Madrid va a recibir esta semana cuatro toneladas de material sanitario enviadas desde China, para que la capital de España afronte “con seguridad” la “vuelta a la normalidad” y la posible entrada en la fase 1, sobre la que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, asegura hoy que la capital "está preparada desde hace casi dos semanas". Esta mañana han llegado dos toneladas enviadas por el Gobierno de Pekín, con un cargamento en el que destaca un respirador, un equipo para toma de temperatura a distancia, 100 termómetros ultravioleta, más de 11.000 mascarillas y otras 17.000 piezas de protección individual, como trajes o calzas. Ayer llegó otro envío con una tonelada de productos y está previsto que llege otra tonelada más en unos días.

16.13Récord de fallecidos en RusiaRusia, el segundo país con más contagios de Covid-19, registra por primera vez más curados que nuevos contagiados y comienza una desescalada gradual no exenta de problemas en varias regiones del país. De acuerdo con los últimos datos, en las últimas 24 horas se recuperaron 9.262 pacientes, mientras que el número de los nuevos contagios se ubicó en 8.764. En total, en Rusia hay 308.705 casos confirmados. Este miércoles se registró también la cifra récord de 135 fallecidos, que elevó el número de los decesos por el coronavirus a 2.972.

16.06Mozambique registra el primer muerto con Covid-19 en la región del norte golpeada por la insurgenciaMozambique ha registrado su primera víctima mortal relacionada con la pandemia de Covid-19, según han informado las autoridades, que han precisado que la muerte ha tenido lugar en la región de Cabo Delgado, situada en el norte y actualmente afectada por una creciente insurgencia islamista. En total, Mozambique ha registrado 146 casos confirmados mientras que 48 pacientes han superado ya la enfermedad. De acuerdo con el director nacional de Observación de la Salud, Sérgio Chicumbe, por ahora no hay casos de transmisión comunitaria, informa Radio Mozambique.

15.59Bolsonaro recomienda la hidroxicloroquina El Ministerio de Salud de Brasil ha establecido un nuevo protocolo para el tratamiento de la enfermedad Covid-19 que recomienda el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco utilizado hasta ahora para combatir la malaria, para atender los casos leves derivados de la actual pandemia. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, gana así el pulso a los detractores dentro de su propio Gobierno para utilizar un medicamento cuya eficacia aún no ha sido demostrada. Dos ministros de Sanidad han dimitido en menos de un mes por sus discrepancias con el mandatario en relación a la gestión sanitaria frente a la pandemia.

15.53Portugal estabiliza sus contagios Las autoridades de salud de Portugal indicaron hoy que permanecen estables las cifras de nuevos contagios diarios, que este miércoles ascienden a 228, en tanto que se marcan como objetivo aumentar en hasta 400 el número de camas disponibles en cuidados intensivos. Según el último balance de la Dirección General de Salud (DGS), este miércoles se registraban en Portugal 16 nuevos fallecimientos y 228 contagiados más por coronavirus. En total, la pandemia deja por el momento 1.263 muertos y 29.660 infectados, mientras la tasa de crecimiento de los contagios se mantiene en el 0,8%, el mismo dato que el día anterior.

15.45Alemania blinda sus vacunas para evitar posibles compras hostiles y extranjeras El gabinete de ministros de Merkel se ha otorgado este miércoles nuevos poderes para vetar posibles ofertas públicas de adquisición hostiles y extranjeras para compañías relacionadas con la atención médica, una medida diseñada para garantizar el suministro continuo de productos esenciales durante la crisis del coronavirus y los medicamentos o vacunas, una vez los laboratorios alemanes los tengan listos. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC de Berlín.

15.39Las playas de Valencia se llenan de bañistas Centenares de personas han vuelto a acudir este miércoles a las playas de la ciudad de Valencia a tomar el sol y darse un baño pese a estar prohibido por la pandemia del Covid-19. De hecho, la provincia se encuentra en la fase 1 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus y el plan del Gobierno no contempla el acceso a las playas hasta la tercera (prevista en el mejor de los casos para el 8 de junio). Más detalles.

15.32Igea cuestiona los datos que ofrece Madrid El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), ha asegurado este miércoles que los datos comunicados por la Comunidad de Madrid con relación al coronavirus «son diferentes a los demás y parece que haya una incidencia más baja». «Se publican los datos tres días después y aparecen cosas que no son buenas», ha asegurado el dirigente castellanoleonés sobre las cifras de la pandemia que comunica el gobierno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso.

15.25Cataluña abrirá las escuelas en junio para niños a partir de un año El actual curso escolar acabará mayoritariamente de forma telemática y el próximo "será excepcional porque estaremos en fase de emergencia educativa", según ha avanzando el consejero de Educación, Josep Bargalló, durante la presentación del plan de desconfinamiento educativo de la Generalitat. Según el citado plan, las escuelas de primera etapa de educación infantil (0 a 3 años) que se encuentren en la fase 2 de desescalada se abrirán en Cataluña para acoger a niños a partir de un año desde el 1 de junio y la ratio en esta etapa será de 5 niños por espacio.

15.18Los Reyes se reúnen con varios músicos Sus Majestades los Reyes han mantenido este miércoles una videoconferencia con destacados representantes de la música de España: David Bisbal, José Mercé y Miguel Poveda, con los que han hablado sobre el impacto de la pandemia y las perspectivas de futuro, según ha informado el Palacio de La Zarzuela.

Encuentro virtual de los Reyes con Bisbal, Mercé y Poveda - Casa del Rey

15.10China busca el respaldo diplomático de África El papel de China en la crisis de la pandemia le ha valido cierto rechazo por parte de algunas democracias occidentales, de ahí que el país asiático esté «refugiándose» en África. A principios de la semana, el líder chino, Xi Jinping, puso el acento en preservar los lazos diplomáticos en el continente africano durante su discurso de apertura en la Asamblea Mundial de la Salud. China, que tiene el brote bajo control, quiere emerger como el líder mundial en salud, y por eso no ha dudado en realizar generosas donaciones –y África ha sido de los más beneficiados- para tratar de contener la propagación del coronavirus. Informa Alba Amorós, corresponsal de ABC en Johannesburgo.

15.00Gran afluencia, y muchas dudas sobre si se puede tomar el sol, en la reapertura de las playas de Barcelona Centenares de ciudadanos han acudido este miércoles a primera hora del día a las diez playas de Barcelona, que han tenido los accesos cerrados durante más de dos meses por prevención y para frenar el contagio del coronavirus. La mayor afluencia se ha producido, sin duda, entre las 6 y las 10 horas, mientras que más adelante la presencia de vecinos (ancianos hasta las 12 horas y familias a partir de entonces) ha sido más moderada. El Ayuntamiento de Barcelona, que ha reforzado la presencia policial para evitar imágenes de masificación como las de los últimos días, ha destacado que la afluencia general ha sido «moderada con algunos puntos donde se ha concentrado más gente». Con todo, durante el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha comentado durante la comisión de este miércoles que con el buen tiempo de estos días «es difícil poner puertas al campo». Léelo aquí.

14.55Las personas mayores reclaman estar en la Comisión de la Reconstrucción: «Nos tienen absolutamente olvidados» La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reclamado al Congreso de los Diputados que incluya al colectivo de personas mayores entre los comparecientes ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras la pandemia del COVID-19. Así lo ha exigido el presidente de CEOMA, Juan Manuel Martínez, en declaraciones a Europa Press, tras darse a conocer este miércoles un primer listado de comparecientes donde se prevé la participación de otras entidades sociales y ONG de distintos ámbitos, pero no la de mayores.

14.48Bruselas destina 50 millones a ayuda humanitaria frente a la crisis sanitaria La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles la asignación de 50 millones de euros de ayuda humanitaria para «dar respuesta al drástico aumento de las necesidades humanitarias causado por la pandemia del coronavirus en todo el mundo», según informó en un comunicado. La partida llegará a poblaciones «vulnerables que se enfrentan a crisis humanitarias graves» como Venezuela, la República Centroafricana, Siria, Yemen, Palestina o el Sahel.

14.40El uso de mascarilla no es obligatorio para ir en bici y correr Las personas que salen a hacer ejercicio en bici y aquellas que corren están exentas del uso de mascarilla, que será obligatorio desde este jueves en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros para los mayores de 6 años. Estas personas no deberán usar la mascarilla si no quieren, han señalado a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad, que insisten en la importancia de guardar las medidas de distanciamiento social.

14.27Johnson promete 25.000 rastreadores de contagios en Reino Unido el 1 de junio El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió este miércoles que para el 1 de junio habrá en el Reino Unido 25.000 personas dedicadas a detectar y trazar cadenas de contagio del Covid-19, como parte del plan del Gobierno contra la pandemia. En su comparecencia semanal ante la Cámara de los Comunes, seguida por la mayoría de los diputados de forma telemática, Johnson afirmó que estos empleados rastrearán «los contactos de 10.000 casos nuevos al día», entre críticas de la oposición laborista de que el Ejecutivo ha fallado en el seguimiento y la contención del virus.

14.20Suben los contagios en Madrid y caen las muertes El número de fallecidos en hospitales con coronavirus en la Comunidad de Madrid se ha reducido en las últimas 24 horas al sumar 18, frente a los 31 comunicados ayer martes, aunque los contagios siguen aumentando ligeramente, con 112 nuevos PCR positivos frente a los 92 notificados ayer. Según los datos ofrecidos en la web de la Comunidad de Madrid, y comunicados posteriormente por el Ministerio de Sanidad, la región acumula 66.860 positivos por PCR desde que comenzó la pandemia y 8.912 fallecidos en los hospitales.

14.18Bruselas señala la «vulnerabilidad» del sistema de salud español y recomienda fortalecerlo La Comisión Europea destacó este miércoles que la pandemia del Covid-19 «ha ejercido una presión sin precedentes» sobre el sistema de salud de España y «ha revelado su vulnerabilidad a las crisis», por lo que recomienda fortalecerlo. Así se refleja en las recomendaciones que la Comisión Europea ha realizado hoy para cada uno de los países miembros y que, en el caso de España, incide en que hasta ahora «el sistema de salud español ha estado ofreciendo buenos resultados de salud a pesar del nivel relativamente bajo de inversiones».

14.12Inditex, Mercadona y Seat, las empresas con más compromiso y responsabilidad social durante la pandemia Ante la situación de emergencia sanitaria, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) ha elaborado un informe inédito en el que un total de 2.017 ciudadanos y 257 expertos han evaluado la actuación que están llevando a cabo las grandes empresas que operan en España con el objetivo de reconocer esas actuaciones y establecer un ranking de excelencia social en torno al compromiso y responsabilidad durante la pandemia. En la lista, presentada este miércoles, Inditex (grupo compuesto por marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti...) se ha posicionado en primer lugar con la máxima puntuación, 10.000. Le sigue muy de cerca Mercadona con 9.574 puntos. En tercer lugar se encuentra Seat, pero bastante más alejada de los primeros puestos con 6.924 puntos. Quirónsalud aparece en el puesto 19 y es la única del sector salud entre las 20 mejor situadas. Léelo aquí.

14.00Desde el lunes habrá control de aforo en el metro de Madrid El Metro de Madrid tendrá desde el próximo lunes control de aforo. Lo ha anunciado esta mañana el vicepresidente regional, Ignacio Aguado. El control se realizará en las estaciones más concurridas de la red, de forma manual en un principio pero más adelante será mediante una aplicación informática que bloqueará los tornos. La idea es evitar aglomeraciones de usuarios en el interior de los andenes o los trenes, ha explicado el portavoz regional. Se va a destinar un peaje con 49 vigilantes en las estaciones más concurridas de la red, entre las que se encuentran Atocha, Avenida de América, Sol o Nuevos Ministerios, entre otras muchas. Léelo aquí.

13.50Veinte usuarios de residencias madrileñas han muerto por Covid-19 en los últimos 4 días y suman ya 5.929 Un total de 20 personas han fallecido en residencias de la Comunidad de Madrid por coronavirus entre el viernes y ayer martes, lo que eleva la cifra de fallecidos a 5.929 personas desde el inicio de la pandemia, atendiendo a los datos facilitados anoche por la Consejería de Políticas Sociales al Gobierno de España. En total, por todas las causas han fallecido en la región desde el 8 de marzo hasta la fecha un total de 7.741 residentes, 51 más que hace cuatro días. Con el registro actualizado, 1.217 decesos fueron confirmados por pruebas de coronavirus y 4.712 con síntomas de esta enfermedad. En resto de las muertes fueron por otras orígenes.

13.42Csif denuncia a la Generalitat por la gestión del Covid-19 en las prisiones El sindicato Csif ha denunciado a la Generalitat ante la Fiscalía Superior de Catalunya por la gestión de la pandemia de coronavirus en las prisiones catalanas, ha informado este miércoles. La denuncia, presentada el martes, señala que durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo, y también el lunes 16, se hicieron «con total normalidad» las visitas de familiares a los presos, cuando ya se había declarado el estado de alarma y el Ministerio del Interior había ordenado suspender las comunicaciones en las cárceles.

13.29Consumo atiende 340 reclamaciones por crisis sanitaria, la mayoría por vuelos La Dirección General de Consumo ha atendido 340 reclamaciones relacionadas con la crisis sanitaria en los dos últimos meses, el 53,3% de todas las recibidas en ese tiempo, sobre todo por cancelaciones de vuelos y paquetes turísticos, que suman 246 quejas, el 72,3% del total. Los asuntos de las reclamaciones de los consumidores han sido, principalmente, las cancelaciones de vuelos, con 172 quejas, la mitad de todas las presentadas (50,5%); de viajes combinados con 74 reclamaciones, el 21,7%; de servicios de alojamientos turísticos y restauración, con 26 y un 7,6%, y la anulación de espectáculos y otras actividades de recreo y ocio, con 20 denuncias, el 5,8%.

13.20El coronavirus podría dejar a otros 10 millones de niños más a un paso de morir de hambre Otros 10 millones de niños más en todo el mundo podrían enfrentarse este año a desnutrición aguda como resultado de la pandemia de Covid-19, lo que les dejaría a un paso de morir de hambre, según las últimas estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA). La agencia de la ONU sostiene que la forma más grave de desnutrición entre los niños podría aumentar en un 20 por ciento como resultado del coronavirus, debido entre otras cosas al impacto que este está teniendo en las familias más vulnerables, que dependen de trabajos diarios o de las remesas para subsistir.

13.12La Rioja pide pasar a la Fase 2 en un informe con el que considera avalada su «capacidad» El Gobierno de La Rioja ha pedido al central pasar a la Fase dos en un informe, enviado al Ministerio de Sanidad, en el que considera avalada su «capacidad» para continuar en la desescalada hacia la nueva normalidad. El portavoz del Ejecutivo, Chus del Río, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno, ha informado de que el pasado lunes, por la tarde, el Gobierno riojano envió a Sanidad el documento solicitando el acceso a la fase dos.

13.01Las enfermedades cardiacas y respiratorias inciden en el Covid-19, según un estudio Una investigación de la Fundació Institut Universitari per a larecerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) en el área de Tarragona ha constatado que sufrir una enfermedad cardiaca o respiratoria crónica se asocia a una mayor incidencia del Covid-19 en adultos. Así lo han asegurado el Institut Català de la Salut (ICS) y IDIAPJGol este miércoles en un comunicado, que han llevado a cabo un estudio en colaboración con el Hospital Joan XXIII de Tarragona durante los dos primeros meses de la pandemia, con una base poblacional de 79.071 adultos.

12.54Sanidad pide administrar heparina a embarazadas con Covid-19 para evitar trombos El Ministerio de Sanidad aconseja administrar heparina de bajo peso molecular (HBPM) en las embarazadas que han dado positivo en Covid-19, con el objetivo de evitar posibles riesgos de eventos trombóticos, según establecen en un documento publicado en su página web. Sanidad explica que las embarazadas presentan un mayor riesgo trombótico que la población general y, por tanto, se deben actualizar siempre los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica en la anamnesis.

12.40Los trabajadores de Servicio Madrileño de Salud contagiados de Covid crecen hasta los 11.548 Un total de 11.548 trabajadores de Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se ha contagiado de Covid-19 tras confirmarse la presencia del virus en pruebas PCR, lo que supone el 14,27 por ciento de los casi 81.000 efectivos disponibles y una subida del 7 por ciento respecto al último parte de afectados por la enfermedad. Según datos de la Consejería de Sanidad desde el inicio de la pandemia hasta el pasado 17 de mayo, de esta cifra global el 84 por ciento de los infectados son personal sanitario (9.710) con médicos y enfermeros como los colectivos profesionales más contagiados.

12.20Bruselas pide a España medidas contra el paro e inversiones ante la pandemia La Comisión Europea (CE) recomendó este miércoles a España que tome «todas las medidas necesarias» para apoyar la economía y la recuperación posterior a la pandemia en 2020 y 2021, incluidas acciones para proteger el empleo, garantizar liquidez a pymes y autónomos y movilizar inversión pública y privada. Así se recoge en las recomendaciones de política económica emitidas por el Ejecutivo comunitario, que este año se centran en dar orientaciones sobre cómo actuar para paliar el impacto sin precedentes de la pandemia y no en sancionar el incumplimiento de los objetivos fiscales, como es habitual.

11.53Corea del Sur reanuda las clases pendiente aún del rebrote de casos de Covid-19 detectado en Seúl Corea del Sur ha dado este martes un paso más en el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus con la reanudación de las clases para los alumnos de más edad de los institutos, si bien el país asiático sigue sin dar por contenido el foco de contagios surgido de una zona de bares y discotecas de Seúl. La reanudación de las clases, casi 80 días después de la fecha prevista de inicio del semestre, ha comenzado por los cursos superiores y con la reapertura total de los centros educativos con menos de 60 alumnos, a la espera de que el 8 de junio vuelvan también otros estudiantes de menor edad.

11.45Un 44% de infectados leves de COVID-19 no quedan inmunizados, según estudio Un 44% de las personas que han sufrido la infección de Covid-19 de manera leve o asintomática tienen un nivel de anticuerpos muy bajo y con poca capacidad neutralizante, con lo que no quedan inmunizadas contra el coronavirus, según los primeros análisis de investigadores del IrsiCaixa y el IRTA-CReSA. El estudio llevado a cabo por el IrsiCaixa, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC), con el apoyo de la farmacéutica Grifols, ha analizado 111 muestras de plasma de personas que han generado anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y que experimentaron diferentes niveles de gravedad de la enfermedad.

11.31El 40% de los fumadores ha aumentado su consumo de tabaco por el Covid-19, según una encuesta Hasta un 40 por ciento de los fumadores asegura haber fumado más desde que empezó la crisis del COVID-19, según una encuesta 'on line' realizada por Top Doctors publicada con motivo del Día Mundial del Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo. Aquellos que se consideran fumadores habituales o sociales afirman estar fumando el doble, y hasta el 20 por ciento de los casos asegura 'no saber calcular la cantidad de cigarros adicionales'. «Los fumadores con un carácter más lábil, más ansioso, la repercusión del confinamiento en relación con el consumo del tabaco será más alta de lo habitual. El confinamiento nos ha llevado a situaciones casi límites, y esto puede haber favorecido en algún caso a la vuelta al tabaco. Aunque para poder hacer balances y conocer más datos exactos habrá que esperar unos meses más» asegura el jefe del servicio de Neumología del Instituto Universitario USP Dexeus, Coll Klein.

11.20La OMS recuerda que las mascarillas FFP2 se deben reservar a los sanitarios que atienden a pacientes La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado que las mascarillas del tipo N95, FFP2 o equivalentes se deben reservar a los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Precisamente, desde este jueves en España va a ser obligatorio el uso de cualquier tipo de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Esto se suma a la obligatoriedad de llevarlas en los transportes públicos.

11.07Médicos de Atención Primaria esperan un rebrote de fracturas por la fragilidad tras el confinamiento Expertos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) han subrayado que se espera un rebrote de fracturas por fragilidad tras el confinamiento por el COVID-19. Aunque el hecho de tener osteoporosis no aumenta el riesgo de tener coronavirus, su presencia contribuye a incrementar las comorbilidades en personas con COVID-19 y les confiere una mayor susceptibilidad a sufrir una fractura por fragilidad. «Este hecho, junto a la evidencia de que más del 80 por ciento de las personas que han documentado la presencia de COVID-19 en España son mayores de 70 años y presenten generalmente comorbilidades, hacen aún más necesario en estos momentos una evaluación y seguimiento especialmente exhaustivo en Atención Primaria de las personas que tienen una osteoporosis diagnosticada», han señalado en un 'webinar' los doctores Rafael Micó, secretario general de SEMERGEN; Carlos Gómez Alonso, médico de la Unidad del Metabolismo Óseo del Hospital Universitario Central de Asturias; y Cristina Carbonell, médico de Familia y miembro del Grupo de Trabajo de Aparato Locomotor de SEMERGEN.

10.50CCOO convoca un paro de 24 horas para los docentes que teletrabajan Comisiones Obreras ha convocado para este jueves, día 21, un paro de 24 horas en el que invita a participar a todos los docentes que están teletrabajando desde el pasado 14 de marzo y a dedicar su jornada laboral a preparar la vuelta presencial a los centros que «les impone la Consejería para el próximo lunes 25». En este sentido, la Federación de Enseñanza de CCOO ha remitido una propuesta de negociación para el regreso a los centros educativos extremeños a partir de la fase dos de desescalada que quiere sea debatida en una Mesa Sectorial de Educación, cuya convocatoria ha solicitado con carácter urgente.

10.04Alemania sí muestra a su comité de expertos El gobierno alemán no ha formado ningún grupo técnico ad hoc para la crisis sanitaria, sino que ha confiado de los expertos que llevaban ya décadas en sus puestos científicos o académicos. Léelo aquí.

9.34La pandemia del nuevo coronavirus supera los 323.000 muertos y los 4,9 millones de casos La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 323.000 víctimas mortales y más de 4,9 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos contabilizando en las últimas 24 horas más de 20.000 positivos, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 4,9 millones de casos y 323.341 víctimas mortales en 188 países y territorios.

9.25La Universidad de Cambridge no tendrá clases presenciales en 2020-21 La Universidad inglesa de Cambridge no tendrá clases presenciales, sino virtuales, en el próximo año académico 2020-21, como medida de precaución por el Covid-19. Cambridge, con un tradicional sistema de tutorías, ha decidido que las clases se impartirán a través de la red, aunque es posible que se formen algunos grupos muy reducidos de alumnos «en persona», siempre que se cumplan las medidas de distanciamiento físico.

9.15México bate récord de nuevos casos de coronavirus en un día y sobrepasa los 54.000 El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, José Luis Alomía, ha informado este martes de que se han confirmado un total de 2.713 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el país, la cifra más alta desde que comenzó la crisis sanitaria, por lo que el balance total se ha elevado hasta los 54.346 positivos. Asimismo, Alomía ha especificado que se han registrado 334 nuevas muertes por coronavirus en México este martes, así que el balance de víctimas mortales ha ascendido hasta las 5.666 en el país norteamericano.

8.52Alemania registra 797 casos y 83 muertos y eleva el balance de coronavirus a más de 176.000 contagiados Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 797 contagios y 83 muertos por coronavirus, un aumento del cómputo diario de la pandemia que sitúa el total en más de 176.000 contagiados y más 8.000 víctimas mortales, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Estas nuevas cifran superan claramente los 72 fallecidos y los 513 contagios contabilizados en Alemania en el balance del martes. En total, la pandemia deja en el país 176.007 personas contagiadas y 8.090 víctimas mortales.

8.33Obligación de usar mascarilla Las mascarillas serán obligatorias desde mañana para las personas mayores de 6 años. Lee aquí el resto de medidas sobre su uso que marca la orden publicada en el BOE.

8.25África supera los 90.000 casos de coronavirus El continente africano ha confirmado 90.667 casos positivos y suma ya 2.893 fallecidos por de Covid-19. La buena noticia es que 35.313 pacientes se han curado desde que se registró el primer caso de coronavirus en el continente a finales de febrero. Sudáfrica sigue siendo el país con más contagios, un total de 17.200 y 312 muertes, seguido por Egipto, con 13.484 casos confirmados y 659 fallecidos, siendo la nación africana con más muertes hasta el momento. Todos los países de África han registrado ya algún caso del nuevo coronavirus, el último que lo hizo fue Lesoto el pasado 13 de mayo. Sin embargo, según datos oficiales no hay casos activos ni en Seychelles, Mauricio ni Eritrea. Informa Alba Amorós.

7.40México bate récord de nuevos casos de coronavirus en un día y sobrepasa los 54.000 El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, José Luis Alomía, ha informado de que se han confirmado un total de 2.713 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el país, la cifra más alta desde que comenzó la crisis sanitaria, por lo que el balance total se ha elevado hasta los 54.346 positivos. Asimismo, Alomía ha especificado que se han registrado 334 nuevas muertes por coronavirus en México este martes, de modo que el balance provisional de víctimas mortales ha ascendido hasta las 5.666. Informa Europa Press.

7.20Chipre asegura que la isla está lista para abrir la puerta al turismo a partir del 15 de junio El Gobierno de Chipre ha asegurado que la isla está preparada para recibir turistas a partir del próximo 15 de junio, con el fin de alcanzar al menos el 30 por ciento de los objetivos marcados en 2019 para este sector antes de que estallase la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19. Entre las nuevas medidas que ha revelado el portavoz del Gobierno, Kyriacos Koushos, los ciudadanos podrán asistir a los cultos religiosos y a la playa a partir del 23 de mayo. Hasta el momento, Chipre ha registrado poco más de 900 casos de coronavirus, así como menos de una veintena de fallecidos. Informa EFE.

7.00La OPS cifra en 20.000 los casos de coronavirus entre los indígenas del Amazonas La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha cifrado este en 20.000 los casos de coronavirus en las poblaciones indígenas de la cuenca del Amazonas, al tiempo que ha mostrado la «importancia» de proteger a estas personas. «Estos grupos viven tanto en aldeas aisladas con acceso mínimo a servicios sanitarios como en ciudades densamente pobladas como Manaos (Brasil), Iquitos (Perú) o Leticia (Colombia)», ha detallado la directora general de la OPS, Carissa Etienne. A su juicio, no actuar «de inmediato» en estas comunidades ocasionará que sufran «un impacto desproporcionado» y ha remarcado que la repercusión de la Covid-19 en los indígenas «tiende a ser el doble de alta, en comparación con otros estados en los mismos países». Informa Europa Press.

6.34Continúa a la baja la cifra de nuevos casos de coronavirus en China La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que su país registró 5 nuevos contagios por coronavirus SARS-CoV-2 este martes, por los 6 de la víspera, y prolonga así una racha de 9 días consecutivos por debajo de la decena de nuevos casos. De los 5 casos, 4 fueron por contagio local y se diagnosticaron en la provincia nororiental de Jilin, un nuevo foco que en los últimos días ha dejado más de una treintena de contagiados. El otro caso fue de un viajero procedente del extranjero -uno de los llamados casos «importados»- y se detectó en la provincia septentrional de Mongolia Interior.

6.33EE.UU. supera los 91.800 fallecidos y 1,52 millones de contagios por Covid-19 Estados Unidos alcanzó este martes las cifras de 1.527.355 casos confirmados de Covid-19 y de 91.845 fallecidos con esta enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance supone 20.515 contagios más que el lunes y 1.536 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 352.845 casos confirmados y 28.558 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

6.32Brasil supera por primera vez los 1.000 muertos por Covid-19 en un solo día Brasil registró este martes por primera vez durante la pandemia del coronavirus más de 1.000 muertos en un solo día, con lo que el número de óbitos causados por el Covid-19 avanzó casi hasta los 18.000, según informó el Ministerio de Salud. Brasil, epicentro del nuevo coronavirus en América Latina, contabilizó en las últimas 24 horas 1.179 muertes, para un total de 17.971 óbitos, y 17.408 nuevos casos confirmados, con lo que los contagios subieron hasta los 271.628.

6.31Los Óscar barajan posponer su gala de 2021 por el coronavirus, según Variety La Academia de Hollywood está barajando la posibilidad de posponer la gala de los Óscar de 2021 debido a la pandemia del coronavirus, aseguró este martes Variety. Varias fuentes, que hablaron bajo anonimato, dijeron a esa revista que la Academia está considerando que se posponga la 93 edición de los Óscar, que está prevista para el 28 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y cuya retransmisión correrá a cargo de la cadena televisiva «ABC».

6.30Trump se plantea vetar la entrada a EE.UU. de viajeros desde Brasil El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que se plantea vetar la entrada a su país de los extranjeros procedentes de Brasil, la nación latinoamericana con más casos de Covid-19, y que le gustaría eliminar la prohibición a los viajes desde Europa «lo más pronto posible». «Lo estamos considerando, aunque esperamos que no tengamos un problema», afirmó Trump en respuesta a una pregunta sobre si se plantea imponer un veto a los viajeros que llegan desde Brasil, durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

6.29El hospital de Villalba llegó al 150% de su capacidad en la crisis sanitaria El Hospital Universitario General de Villalba ya está preparado para la desescalada y reanuda progresivamente su actividad, después de haber llegado casi a un 150% de su capacidad en los momentos más complicados de la crisis sanitaria por el coronavirus. El subdirector médico de hospital, el doctor Javier Arcos, considera que es turno ahora para la «necesaria desescalada, ya que no debe demorarse más la atención a todos los pacientes no covid que la necesiten». El hospital, integrado en la red sanitaria pública madrileña, lleva varias semanas preparando nuevas medidas, protocolos y procedimientos para un proceso de retorno que plantea un nuevo reto: la obligada convivencia en el sistema sanitario de pacientes con y sin coronavirus, y la situación de alerta permanente ante un posible nuevo brote.