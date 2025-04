Coronavirus España directo: Sanidad notifica 41.576 contagios y 464 muertos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles, con datos procedentes de las comunidades autónomas, 41.576 nuevos casos de coronavirus , lo que supone un nuevo récord de contagios desde el comienzo de la pandemia. De hecho, el récord se alcanzó el pasado 15 de enero, cuando se comunicaron 40.197 nuevas infecciones.

De todos ellos, 18.500 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 15.578 registrados el martes. La cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia se sitúa en las 2.412.318.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue incrementándose, situándose en los 736,23 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 714,21 notificado el martes por el departamento que dirige Salvador Illa.

El Gobierno de Alemania ha acordado con los ejecutivos de los estados federados la extensión del confinamiento impuesto por la pandemia de la COVID-19 hasta el 14 de febrero, en una jornada en la que las autoridades sanitarias germanas han confirmado cerca de mil muertos por coronavirus. El confinamiento, inicialmente previsto para finales de enero, implica el cierre de restaurantes, instalaciones de ocio y tiendas de productos no esenciales. De forma paralela, las autoridades alemanas han decidido este martes hacer obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público y fomentar el teletrabajo. Según ha informado el diario alemán 'Die Welt', el Ministerio de Trabajo de Alemania emitirá un decreto a este respecto próximamente.

El Gobierno y las comunidades autónomas van a analizar este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "todas las herramientas" disponibles para frenar la transmisión del coronavirus. Se espera que, además de analizar la situación epidemiológica en España y la evolución de la vacunación contra el Covid-19, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad analicen en el CISNS, que según han informado a Europa Press se va a celebrar de manera telemática desde Sevilla, la posibilidad de ampliar, o no, el toque de queda o, incluso, de aprobar un confinamiento domiciliario.

El Gobierno de Alemania acordó el martes con los líderes de los estados federados la extensión del confinamiento impuesto por la pandemia hasta el 14 de febrero. La medida, inicialmente prevista para finales de enero, implica el cierre de restaurantes, instalaciones de ocio y tiendas de productos no esenciales.

Manuel Villegas, el consejero de Salud de la Región de Murcia ha señalado esta mañana que no dimitirá a pesar de que partidos de la oposición y de su propio Gobierno han pedido que deje el cargo por vacunarse antes de lo que debería. "No ha habido voluntad de ocultar nada. No ha habido distinción entre los profesionales, sin tratos de favor ni privilegios, desde el convencimiento de que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Quiero pedir disculpas ante las personas que se han sentido ofendidas. Estos diez meses nuestra gestión ha sido totalmente transparente para que la sociedad estuviera informada. Lamento que lo sucedido pueda ensombrecer nuestro trabajo y labor", ha afirmado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha evitado polemizar al respecto de los episodios conocidos en distintos puntos del país donde dirigentes políticos de varios partidos han sido vacunados contra el coronavirus pese a no encontrarse dentro de los primeros estamentos del protocolo, asegurando primero que "no es un drama" y entendiendo que en todos los casos que se van conociendo, incluidos los últimos en la Región de Murcia, afectan a personas que "están en contacto con la cadena de contagio y de control".

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 466.565 casos confirmados acumulados de coronavirus -431.203 con una prueba PCR o test de antígenos-, 3.992 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 18.284, que son 69 más que los registrados el martes: 11.353 en hospital o centro sociosanitario, 4.433 en residencia, 1.038 en domicilio y 1.460 que no son clasificables por falta de información.

El ministro de Exteriores de Zimbabue, Sibusiso Moyo, una de las figuras clave del golpe de Estado incruento de 2017 contra el entonces presidente, Robert Mugabe, ha fallecido a causa del coronavirus, según ha confirmado este miércoles el actual mandatario, Emmerson Mnangagwa. "Anuncio con gran pesar que el ministro de Exteriores ha muerto", ha dicho Mnangagwa a través de su cuenta en la red social Twitter. "Zimbabue ha perdido un dedicado servidor público y un verdadero héroe, y yo he perdido un amigo", ha dicho.

Cantabria ha registrado 204 nuevos casos de coronavirus este martes, 86 más que el lunes, si bien no hay que lamentar ningún fallecido por esta causa y la ocupación hospitalaria y en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) continúa reduciéndose levemente con respecto al día anterior. Así, según los datos remitidos por la Consejería de Sanidad a cierre del martes, a lo largo de la jornada se registraron 204 nuevos casos aunque los ingresados en hospitales bajaron de 188 a 184, lo que sitúa la ocupación hospitalaria en el 12,6%, tres décimas menos que el lunes.

El Procicat ha aprobado prorrogar dos semanas más las restricciones vigentes en Cataluña para frenar la incidencia del coronavirus, entre las que figuran el confinamiento municipal y la limitación al comercio, han informado este miércoles a Europa Press fuentes conocedoras. Las medidas, que estarán vigentes con la nueva prórroga hasta el 7 de febrero, también incluyen la limitación horaria de la hostelería y el cierre durante el fin de semana de aquellos comercios no esenciales, según ha informado Catalunya Ràdio.

La Generalitat prohibirá las reuniones de amigos y familiares no convivientes

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este miércoles al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que cese a su consejero de Salud, Manuel Villegas, por "saltarse la cola" para ponerse la vacuna del coronavirus, ya que este comportamiento es "indignante", a su juicio, y debe tener consecuencias. "Es absolutamente intolerable e indignante que haya políticos que se hayan saltado la cola y que se hayan puesto los primeros para vacunarse. Esto no lo entiende absolutamente nadie y es un insulto a todas las personas mayores, a los enfermos crónicos y a los sanitarios que están pacientemente esperando que les llegue la vacuna", ha declarado en rueda de prensa en Sevilla tras una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

India ha comenzado a suministrar desde este miércoles de forma gratuita vacunas contra el coronavirus a seis países vecinos, los cuales son Bután, Maldivas, Bangladesh, Nepal, Birmania y Seychelles, según ha informado el Ministerio de Exteriores de India. En el último mes, India ha otorgado la licencia a las vacunas de emergencia fabricadas por Bharat Biotech International y el Serum Institute of India, al tiempo que ha adquirido 11 millones de la vacuna de AstraZeneca.

La presidenta de la Comisión Europea, Urusla von der Leyen, ha defendido este miércoles ante el pleno del Parlamento europeo que un "cierre generalizado" de las fronteras dentro de la Unión Europea para tratar de contener el coronavirus "no tiene sentido", en un momento en que varios Estados miembros empiezan a barajar de nuevo esta opción para frenar el fuerte repunte de contagios. "El mensaje es claro: Un cierre generalizado de las fronteras en esta situación no tiene sentido. Daña el funcionamiento del Mercado Único y no es tan efectivo como otras medidas específicas", ha expresado durante un debate con eurodiputados y el primer ministro portugués, Antonio Costa, sobre las prioridades comunes para este semestre, periodo durante el que Portugal ocupará la presidencia de turno del Consejo de la UE.

El director gerente del hospital de Basurto, Eduardo Maiz, y el responsable del hospital de Santa Marina en Bilbao, han dimitido tras saberse que se han vacunado contra el coronavirus a pesar de no pertenecer a ningún grupo de riesgo, que tienen preferencia en la inoculación. Los directores han presentado su dimisión a la consejera de Salud, según informa El Correo .

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 1.884 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido once personas por Covid-19. Se trata de seis mujeres y cuatro varones con edades de 78, 88, 94, 90, 77, 103, 83, 76, 86 y 76 años, cuatro de Murcia, dos de Archena y el resto de Abanilla, Fortuna, Molina de Segura y Alcantarilla. Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 855, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes este martes a las 23.59 horas.

Entre un 10 y un 12 por ciento de personal de las residencias de Castilla y León ha rechazado vacunarse por motivos personales o de salud frente al coronavirus frente a un 3 por ciento de los usuarios de las mismas, que lo han hecho por no ser recomendable debido a sus patologías. Así lo ha asegurado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, quien ha recordado que la vacunación es "voluntaria" y la decisión de no ponérsela es de las propias personas, aunque la Junta y otras administraciones han hecho un llamamiento para poner el mayor número de dosis posibles.

Por tanto, y según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión, oficialmente no está previsto que se analicen los próximos grupos que van a ser vacunados frente al coronavirus, como así anunció que sería el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del CISNS celebrada el pasado miércoles.

Cataluña ha empezado a vacunar esta semana «de forma progresiva» las residencias con casos de coronavirus --en situación 'naranja' o 'roja'--, ya que hasta ahora solo lo hacía en aquellas que no tenían brotes.

El balance facilitado por las autoridades sanitarias reporta un incremento de 136 en el total de casos activos respecto a este martes. No obstante, la cifra de contagios sería todavía mayor si se tienen en cuenta las altas y bajas, es decir, los nuevos positivos detectados y los que superan la enfermad y negativizan.

En una comparecencia ante la Diputación Permanente en el Parlament para informar sobre las últimas medidas adoptadas para contener el brote pandémico del Covid-19, Sàmper ha indicado que el desalojo de la rave tardó 36 horas porque se tenía que hacer de día a causa de las condiciones "deplorables" del suelo de la nave, por falta de efectivos de los Mossos y porque no sabían si los participantes de la rave tendrían síntomas de Covid-19.

Cantabria no endurecerá, de momento, las restricciones por la pandemia del coronavirus, aunque el Gobierno regional ha preparado un paquete de medidas por si la situación empeora.

También se ha acordado el cierre perimetral de todos los municipios y prohíbe reuniones de personas no convivientes con una serie de excepciones relacionadas con el ámbito laboral o escolar, entre otras.

La Rioja cerrará la hostelería y el comercio 'no esencial' hasta el 23 de febrero, según ha anunciado la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu. Estas medidas entrarán en vigor, a las 00,00 horas, de este viernes, 22 de enero.

El ministro de Sanidad ha indicado que España es el séptimo país del mundo en cuanto a personas vacunadas y ha asegurado que «somos afortunados aunque no recibimos todas las dosis que nos gustarían». Además, ha dicho que el próximo grupo en vacunarse serán los mayores de ochenta años. Illa ha reconocido que «no sobran dosis, faltan dosis».