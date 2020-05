Coronavirus España directo: 446 nuevos casos y 56 fallecidos más que ayer

Actualizar

20.13La OMS alerta sobre las campañas de vacunación El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que la pandemia de Covid-19 "amenaza con socavar los servicios de inmunización que salvan vidas en todo el mundo". "Esto amenaza con poner a decenas de millones de niños en países ricos y pobres en riesgo de enfermedades mortales como la difteria, el sarampión y la neumonía", ha alertado este viernes en rueda de prensa. De hecho, ha concretado que los análisis iniciales indican que la prestación de servicios de inmunización sistemática se ve "considerablemente obstaculizada" en al menos 68 países, y que "es probable" que afecte a unos 80 millones de niños menores de 1 año que viven en esos países.

20.00Canadá supera los 81.000 casos Las autoridades canadienses han anunciado este viernes un incremento de 1.623 casos de Covid-19 en el país, lo que eleva la cifra total a 81.765. En cuanto al número de fallecidos, son 118 decesos en las últimas 24 horas. En total son 6.180.

19.44Sin datos de fallecidos en Francia hasta el lunes La Dirección General de Sanidad de Francia indicó este viernes que no publicará datos de mortalidad ligados al Covid-19 hasta el próximo lunes, al tiempo que señaló que se redujeron los pacientes tratados en cuidados intensivos. En el último recuento, publicado este jueves, Francia había registrado 28.215 fallecidos, 17.870 en los hospitales y 10.345 en residencias de la tercera edad.

19.35Madrid abrirá sus parque el lunes El Ayuntamiento de Madrid abrirá el próximo lunes, 25 de mayo, los 19 grandes parques de la ciudad que permanecían cerrados ante el cambio de fase 1 en la desescalada que se habían mantenido clausurados para evitar aglomeraciones. En un comunicado, el Consistorio ha insistido en la necesidad de salvaguardar la distancia entre personas frente a posibles contagios del Covid-19.

19.26Chile, otro día con récord de nuevos casosChile ha superado este viernes el umbral de los 60.000 casos de Covid-19 tras sumar en las últimas 24 horas un nuevo récord de casi 4.300 contagios, mientras que la cifra de fallecidos se sitúa ya por encima de los 600 y el servicio de salud está llegando a sus límites. Según ha informado la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se contabilizaron 4.276 casos nuevos (61.857 en total) y 41 fallecidos (630 en total).

19.18Reino Unido impondrá cuarentena a los viajeros El Gobierno británico anunció hoy que impondrá una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al país a partir del 8 de junio para tratar de evitar nuevos brotes de coronavirus procedentes del extranjero. La ministra del Interior, Priti Patel, indicó en una rueda de prensa que saltarse la cuarentena estará castigado con 1.000 libras en Inglaterra (1.120 euros), mientras Escocia, Gales e Irlanda del Norte -el resto del Reino Unido- establecerán sus propias sanciones y la policía hará controles domiciliarios aleatorios para comprobar que se cumpla.

19.10Los riesgos de la hidroxicloroquina Una investigación ha evidenciado que el tratamiento con estos medicamentos entre los pacientes con Covid-19, ya sea solo o en combinación con antibióticos macrólidos, está relacionado con un mayor riesgo de complicaciones graves del ritmo cardíaco en estos pacientes. Los investigadores sugieren que estos regímenes de tratamiento no deben utilizarse para tratar a Covid-19 fuera de los ensayos clínicos hasta que los resultados de los ensayos clínicos aleatorios estén disponibles para confirmar la seguridad y eficacia de estos medicamentos. Lea la noticia.

19.03África supera los 100.000 contagios África ha rebasado este viernes el umbral de los 100.000 contagios por coronavirus según el último balance actualizado de los Centros de Control de Enfermedades de África (Africa CDC), que han confirmado ya 100.666 casos y 3.105 fallecidos por la enfermedad entre los 54 estados miembros de la Unión Africana. El norte de África sigue siendo la región más afectada, al acumular unos 31.100 casos y unos 1.500 fallecidos. Egipto, con 15.003 afectados y 696 fallecidos, es el país más afectado por número de contagios, seguido de Argelia (7.728 contagios, 575 muertos) y Marruecos (7.300 casos, 197 muertos). No obstante, es Sudáfrica, en el sur, quien más casos tiene, con 19.137 y 369 fallecidos.

18.55La vacuna China avanza en la fase 2 Los primeros datos sobre la vacuna covid-19 vectorizada Ad5, a 28 días, son prometedores, aunque los resultados finales se evaluarán en seis meses. Lea la noticia.

18.47Italia registra 130 muertos por Covid-19Italia ha registrado 130 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el número total es ya de 32.616, además de 652 nuevos casos de contagio, según los últimos datos oficiales de Protección Civil. El número de casos totales de contagio desde que se inició la emergencia en el país el 21 de febrero es de 228.658. En las últimas horas se han curado 2.160 personas, lo que eleva la cifra de sanados totales en el país a 136.720.

18.40La Generalitat quiere que la Comunidad Valenciana pase a la fase 2 el 1 de junio1 de junio. La Generalitat ha puesto fecha al próximo avance en la desescalada del confinamiento. Ese día, de acuerdo con el plan del Gobierno que preside Ximo Puig, las tres provincias de la Comunidad Valenciana pasarán a la fase 2. El acuerdo tácito alcanzado con el Ministerio de Sanidad pasaba porque la Generalitat no solicitara esta semana el cambio de fase (conforme ha sucedido) y esperara a la siguiente, ya con la seguridad de poder recibir el visto bueno por parte del Gobierno.

18.33Una boda, epicentro del Covid-19 en Jordania Una boda celebrada el pasado 13 de marzo en el norte de Jordania se ha convertido en el epicentro de un brote de 85 contagios y un fallecimiento en el país árabe, según un estudio de los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos a través de informes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jordania. A la fiesta, ocurrida en la localidad de Irbid, acudieron 360 personas cuando el país solo había registrado hasta el momento un caso por coronavirus. Los investigadores creen que el primer caso documentado fue el padre de la novia, llegado desde España. Desde el inicio de la epidemia en el país se han registrado 684 contagios y nueve fallecidos, según el balance oficial de las autoridades.

18.25Rusia suma 8.894 casos, 326.448 en totalRusia ha registrado en las últimas 24 horas 8.894 casos y 150 víctimas mortales, lo que eleva el balance a más de 326.000 personas contagiadas y más de 3.200 fallecidos, según ha informado el centro ruso responsable de lucha contra el virus. Con los nuevos datos, el balance se eleva a 326.448 personas contagiadas, lo que supone un incremento del 2,8 por ciento en relación con la jornada anterior. La cifra de fallecidos asciende a 3.249, tras los 150 decesos de las últimas 24 horas. En cuanto a las personas que se han curado, la cifra se eleva a 99.825 tras el alta médica que han recibido 7.144 pacientes en las últimas 24 horas.

18.17Simón alerta sobre los datos de Cataluña El número de fallecidos asciende en España a 56 en las últimas 24 horas. Ayer el dato era ligeramente más bajo, de 48, pero no se contaba con los fallecidos de Cataluña. Hoy sí se han facilitado y el número de fallecidos de esta comunidad asciende a tres. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya había asegurado ayer que aún con los datos de esta comunidad se llegaba a la media centena de muertos en total. La buena noticia es que las cifras siguen por debajo de la centena por sexto día consecutivo. «Mantenemos una cifra favorable equivalente a los días previos y siempre por debajo de cien, es una cifra que evoluciona muy correctamente a la par que la epidemia con este ritmo muy descendente en el que nos aproximamos a una fase final que permite el cambio de escenarios», apuntó Simón. Lea la noticia.

18.10Los cifra de fallecidos aumenta en 684 Pese a que la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas es de 56 personas, el montante total facilitado por el Ministerio de Sanidad refleja un aumento de 684 decesos respecto al jueves. Esto se debe, según ha explicado Fernando Simón, a que las CCAA están depurando datos: "El total de pacientes en hospitalizados, en UCI y fallecidos puede variar respecto a días previos debido a que algunas Comunidades Autónomas están depurando sus datos".

18.00Rueda de prensa Simón: "No sé si el virus sobrevive en agua salada. Una vez se disemina en el mar el riesgo de contagio puede ser menor. Diría que el riesgo de que el virus se detecte en el mar es mínimo". Termina la rueda de prensa.

17.56Rueda de prensa Simón: "La hidroxicloroquina se ha utilizado contra la malaria en África, generando en algunos sitios resistencia. Como ya sabíamos, hay un riesgo de efectos secundarios leves en un 7% en pacientes y es dosis-dependiente. Para un porcentaje aún menor puede ocasiones problemas de arritmias porque el tratamiento con hidroxicloroquina suele durar periodos pequeños, no tan largos como se está tomando ahora. El problema principal es el tiempo de consumo. La hidroxicloroquina esté demostrando un control de la infección, por lo que no podemos decir que no se utilie, pero hay que tener cuidado y vigilar a quién se le da".

17.52Rueda de prensa Simón: "En las primeras fases es cuando estamos reduciendo los riesgos al máximo, más que en la fase 2. Por eso somos más estrictos en la fase 1". Sobre la posibilidad de que Madrid pase a la fase 2 en una semana: "El criterio es básico es estar 15 días en cada fase. Pero es cierto que ese criterio no está grabado a fuego y puede flexibilizarse, aunque creemos que es mejor flexibilizar en fases más posteriores". Sobre la posibilidad de volver atrás: "Se valorará la evolución de la epidemia y cada criterio que se estudia para cada pase de fase, adquiriendo algunos de ellos más peso según pasan las semanas. Ahora tiene peso la capacidad de detección precoz, de reacción rápida y de rastreo. El objetivo es que ninguna Comunidad tenga que dar un paso atrás".

17.50Rueda de prensa Simón: "Málaga y Granada llevan una semana en fase 1. Es cierto que el criterio se puede flexibilizar, pero lo preferimos hacer en fases menos precoces. Salvo ese criterio, que es uno de los que prevaleció, Málaga y Granada tienen una capacidad de detección, de Atención Primaria, de gestión de casos y una evolución epoidemiológica muy buena. Pero al tratar de mantener un criterio homogéneo, de estar al menos 15 días en cada fase, hems tomado esa decisión".

17.47Rueda de prensa Simón, sobre el cambio de los datos respecto al día anterior: "Eran fallecidos antiguos que no habían sido ubicados en el día que les correspondía".

17.44Rueda de prensa Simón, sobre Cataluña: "Nos han sorprendidos los datos de ayer tarde y de esta mañana de Cataluña. Los datos para pasar de fase fueron presentados el lunes, por eso se ha aprobado el cambio de fase. La valoración se hizo en base a lo que entregó el lunes y las dudas, con algún esfuerzo, fueron resueltas. Lo de ayer pensamos que era puntual, pero hoy nos ha preocupado. No es tema baladí el no saber los datos de Cataluña"

17.41Rueda de prensa Simón: "La incidencia del 10 al 23 de abril por cada 100.000 habitantes era de 102 casos. En el siguiente periodo de 14 días fue de una incidencia de 40. Y en los últimos 14 días la indcidencia es de 15 casos por 100.000 habitantes. Es una evolución que si mantenemos, con medidas de control y preacución, implicaría que podríamos estar muy cerca de tener el virus en niveles prácticamente indetectables que nos permitirían tener una normalidad, siempre con medidas de control, muy cera de la anterior a la pandemia".

17.39Rueda de prensa Simón: "Los números de casos en general van muy bien en España, con esta acción más detallada en cuanto a vigilancia se nos permite dectectar los casos antes y reaccionar más rápido".

17.37Rueda de prensa Simón: "En cuanto al número de fallecidos, hemos contado 56 nuevos decesos, incluyendo a Cataluña. Es una cifra muy favorable y que evoluciona bien junto a la epidemia, que tiene un ritmo descendete".

17.33Rueda de prensa Simón: "Hemos tenido 446 nuevos casos, la tasa de incidencia el del 15,5%. Este dato está en la misma línea de los últimos días, quizá un poco más elevados. Cataluña, estos dos últimos días, está teniendo que validar la información, que llega con cifras que requieren alguna matización porque tienen alguna incongruencia. Está teniendo problemas con la validación de estos datos. Cataluña nos ha notificado un tercio de los casos en toda España".

17.30Rueda de prensa Comparece en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Todo va hacia delante, no hay pasos atrás. Se han detectado, no obstante, pequeños brotes reducidos, con un número muy pequeño de casos, que han hecho que se hayan tenido que tomar medidas quirúrjicas al respecto".

17.23Fallecidos por Comunidades Asturias, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla y Murcia no han notificado ningún fallecido en las últimas 24 horas. No obstante, en Andalucía ya han fallecido 1.377 personas (2 en las últimas 24 horas); en Aragón 858 (10 en un día); en Asturias 307; en Baleares 222 (1 más); en Canarias 155; en Cantabria 209; en Castilla-La Mancha 2.929 (10 en las últimas 24 horas); y en Castilla y León 1.961 (1 más). Además, tres personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus en las últimas 24 horas (6.656 en total); en Ceuta se han contabilizado 4 fallecidos desde el comienzo de la pandemia; en la Comunidad Valenciana 1.389 (6 más en un día); en Extremadura 506 (una persona en el último día); en Galicia 609 (una más); en Madrid 8.944 (13 en las últimas 24 horas); en Melilla 2; en Murcia 149; en Navarra 508 (2 más); en el País Vasco 1.487 (4 en un día); y en La Rioja 356 (2 más).

17.22Positivos por Comunidades De los 446 positivos registrados este viernes, 29 pertenecen a Andalucía (12.576 en total); 30 a Aragón (5.618); 2 Asturias (2.376); 13 a Baleares (2.037); 5 Canarias (2.312); 5 a Cantabria (2.284 en total); 41 a Castilla-La Mancha (16.830); y 47 a Castilla y León (18.674). Asimismo, en Cataluña se han registrado 150 casos más (57.036); en Ceuta 5 (124); en la Comunidad Valenciana 34 (11.021); en Extremadura 2 (3.044); en Galicia 7 (9.084); en Madrid 53 (67.425); en Melilla es la única región que no se ha registrado ninguno, si bien en total ha tenido 121 casos; en Murcia dos (1.572); en Navarra 5 (5.200); en el País Vasco 13 (13.454); y en La Rioja 3 (4.036).

Tabla de la evolución de casos diarios de Covid-19 en España - MdS

17.15España registra 446 casos y 56 fallecidos El Ministerio de Sanidad ha notificado este viernes un incremento de 446 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total de positivos desde el comienzo de la pandemia a 234.824. En cuanto al número de fallecidos, son 56 más que ayer, habiendo habido que lamentar ya 28.628 decesos.

17.00Desarrollan un test diagnóstico más preciso El Hospital Clínico San Carlos y la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un sistema de diagnóstico que permitirá la detección de múltiples marcadores de la Covid-19 en un solo “biokit”, “mucho más completo y de mayor calidad" que los sistemas conocidos hasta la fecha. Según el investigador del grupo de Óptica de la Politécnica y del grupo de Órganos y Tejidos en Chips y Detección In-Vitro del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, Miguel Holgado Bolaños, la tecnología podrá detectar "múltiples biomarcadores presentes en una muestra biológica, habitualmente suero del paciente aunque también se harán pruebas en saliva o lágrima, lo que le confiere una gran versatilidad que podría ayudar al personal sanitario a establecer un diagnóstico de alta calidad y eficiencia en un tiempo muy reducido, ya que tras el tiempo de incubación que habitualmente es inferior a 2 horas, el sistema es capaz de leer el resultado de 16 determinaciones en 5 minutos".

16.53Cuba registra 8 casos y 1 fallecidoCuba reportó este viernes otros ocho casos de coronavirus, que mantienen la tendencia al bajo número de infecciones diarias y suman un total de 1.916 desde que comenzó la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Por segunda jornada consecutiva se anunció una muerte por el virus, en este caso de un hombre de 56 años que falleció en la víspera y que ya padecía otras patologías graves. El número total de decesos asciende a 81.

16.45Detectan Covid-19 en leche materna Virólogos alemanes de la Universidad de Ulm (sur del país) detectaron por primera vez la presencia del nuevo coronavirus en la leche de una mujer infectada de Covid-19, aunque no ha quedado demostrado que el patógeno se pueda transmitir a través de la lactancia. Según un comunicado publicado por la universidad, los científicos analizaron la leche de dos mujeres que desarrollaron síntomas tras compartir una habitación de hospital después de dar a luz; tanto ellas como sus recién nacidos dieron positivo en el test de Covid-19. El análisis, cuyos resultados fueron publicados en la revista británica "The Lancet", reveló que, mientras que en la muestra de la madre que enfermó primero no había trazas de RNA viral, la leche de la segunda -que notó los síntomas una vez recibida el alta- dio positivo cuatro veces seguidas.

16.38Madrid contará con el 90% de sus autobuses La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) recuperará el lunes, coincidiendo con el paso a la fase 1 de la desescalada, el 90 % de su oferta habitual de autobuses, para asegurar la distancia social ante el aumento de los viajeros. El delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha visitado este viernes las instalaciones de la empresa en Sanchinarro, donde ha argumentado que esta semana se ha producido un "importante" aumento de viajeros en la red de la EMT, llegándose a registrar un incremento del 15,9 % respecto a la semana anterior. El plan para las siguientes semanas afecta a todos los servicios, autobús, Bicimad, Teleférico, servicio de grúa y aparcamientos y regula el conjunto de las áreas operativas de la empresa municipal.

16.30Doce vuelos repatriarán españoles y residentes desde Iberoamérica antes de junio El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación prevé la llegada de una docena de aviones desde diferentes países de Iberoamérica que facilitarán el retorno de un nutrido grupo de españoles que ahora, según el Departamento, han mostrado su interés en retornar a España. Así, hasta el 31 de mayo aterrizarán en España seis vuelos procedentes de Argentina, dos desde Colombia (al que podría sumarse un tercero con fecha por determinar), dos desde República Dominicana, uno desde Venezuela y otro desde Uruguay (fletado por Exteriores). A estos vuelos se podría sumar uno desde Bolivia fletado por una agencia de viajes y, por tanto, en condiciones comerciales, previsto para el 31 de mayo y otro desde Perú operado por KLM para el 25 de mayo. Desde Lima llegaron este jueves 24 españoles en un vuelo de Air France.

16.26Alemania registra 27 muertos y 460 casosAlemania ha registrado en las últimas 24 horas 460 contagios y 27 muertos por coronavirus, rebajando así las cifras del día anterior y elevando el total a más de 177.000 positivos y más de 8.100 víctimas mortales por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Estas nuevas cifran son claramente inferiores a los 745 casos nuevos y los 57 fallecidos registrados en el balance del jueves. En total, la pandemia deja en el país 177.212 personas contagiadas y 8.174 víctimas mortales.

16.20Hay aún 35.000 casos activos en Madrid que pueden seguir propagando el virus En España hay unos 124.300 casos activos de coronavirus (35.000 en la Comunidad de Madrid) que podrían continuar propagando el Covid-19, según los modelos matemáticos computacionales que manejan los investigadores de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP). Las Comunidades más afectadas más afectadas serían Madrid y Cataluña, que acumularían el 28 % y el 27 %, respectivamente, del total de casos activos, aunque han puntualizado que son el número de personas potencialmente contagiosas, lo cual no quiere decir que todas lo sean.

16.13Nuevo repunte de contagios en Portugal Las autoridades de Salud de Portugal informaron hoy que en las últimas 24 horas se registraron en el país 288 nuevos contagios, número superior al de este jueves y que antecede a una ola de calor que este fin de semana añade atractivo a las playas, a las que se puede acudir guardando la distancia. Según el último boletín de la Dirección General de Salud (DGS), en las últimas veinticuatro horas se han registrado 12 muertes por coronavirus, hasta sumar un total de 1.289 decesos, y 288 nuevos contagios que en total ya superan los 30.000.

16.08Impacto del Covid-19 en Fuerzas Armadas Un total de 9.600 militares o trabajadores del Ministerio de Defensa han estado en cuarentena o aislados por Covid-19; mientras que los positivos detectados han sido 882, de los que 150 han requerido hospitalización. Así lo ha expuesto la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia en el Senado, donde ha detallado la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus, que se ha articulado mediante la Operación Balmis puesta en marcha el 15 de marzo.

16.00Reino Unido registra 351 nuevas muerte El Reino Unido comunicó hoy 351 nuevas muertes por Covid-19, hasta un total de 36.393 fallecidos desde que comenzó la pandemia, y detectó 3.287 contagios, un repunte frente a los 2.615 casos de ayer. El Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, mantiene su hoja de ruta para comenzar a reabrir escuelas en Inglaterra a partir del 1 de junio, pese a que algunos científicos y decenas de municipios ingleses ven prematura la medida

15.53La vuelta de la La LigaLa Liga se encuentra a la espera de saber si puede comenzar el campeonato el 12 de junio. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha manifestado que aún no hay tomada una decisión respecto a si el lunes los futbolistas podrán entrenar más de diez jugadores juntos, o no. Si pudieran, el fútbol podría regresar el día 12. Si no hay ese permiso, el campeonato debería atrasarse hasta el 15 de junio como mínimo, porque el protocolo dicta que debe haber dos semanas de entrenamientos conjuntos antes de disputarse la competición. En esta hipótesis, las sesiones conjuntas se iniciarían el 1 de junio y hasta el 15 no podría haber fútbol. La Liga puede volver entre el 15 y el 28 de junio.

15.45«La movilidad entre provincias no está permitida» «El camino de la prudencia ha funcionado. Nos hemos guiado por la máxima de un paso, paso seguro. Y seguiremos aplicando en el proceso de desescalada. El mensaje por encima de todo es para todas las Comunidades Autónomas que han estado realizando estas semanas. Estamos saliendo, y más fuertes. Estos pasos seguros se han seguido para evaluar los procesos de pase. Estas peticiones se analizan por el Centro de Alertas y Emergencias y se han celebrado 19 reuniones bilaterales con las Comunidades», indicó para empezar Illa antes de anunciar que Castilla y León en su totalidad, toda la Comunidad de Madrid. Lea la noticia.

15.36¿Qué se puede hacer en la fase 2? El Ministerio de Sanidad ha dibujado el nuevo mapa de España con las provincias y regiones que han cambiado de fase de desescalada. Esto supone que cada vez son más los territorios que, en Fase 2, tienen más libertad de movimientos para desplazarse el coche. Concretamente, Extremadura entra completa en fase 2, también Galicia, la Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta y Melilla. Más detalles.

15.27Palma prevé abrir al baño las cinco playas del término municipal el próximo lunes El alcalde de Palma, el socialista José Hila, ha anunciado este viernes algunas de las principales medidas que adoptará el consistorio de la capital balear cuando pase a la fase dos de la desescalada, a partir del próximo lunes. Por lo que respecta a las playas, la previsión es permitir el baño a cualquier hora del día en los cinco arenales de la ciudad, Cala Major, Can Pere Antoni, Ciudad Jardín, Cala Estancia y Playa de Palma. En esos enclaves se deberán garantizar en todo momento los dos metros de distancia entre los diferentes grupos, que, como máximo, deberán ser de hasta 15 personas.

15.20Metro tomará la temperatura a sus empleadosMetro de Madrid ha instalado una cámara térmica en su puesto de mando de la estación de Alto del Arenal para controlar la temperatura de sus trabajadores, con el fin de garantizar su protección y poder detectar posibles casos de coronavirus. Según ha explicado este viernes el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, este sistema «permite la medición de hasta treinta personas», separadas por una distancia de entre tres y cinco metros, con un margen de error de tres décimas de grado.

15.13Francia pone fecha a sus elecciones municipalesÉdouard Philippe, jefe de gobierno de Emmanuel Macron, y Christophe Castaner, ministro del Interior, han confirmado este viernes que la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia se celebrará el próximo 28 de junio, si la crisis sanitaria nacional no se ha degradado. Los comicios fueron aplazados por la pandemia después de una polémica primera vuelta el pasado 15 de marzo, que desató un terremoto político. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

15.05Así avanza España en la desescaladaConsulte aquí cuáles son las provincias que avanzan de fase el próximo lunes.

14.21El protocolo de playas pide definir aforos y controlar las concentraciones El borrador del protocolo de playas recomienda a las autoridades (ayuntamientos, costas, comunidades autónomas) que determinen el aforo de bañistas y las actividades que podrán realizar, y deja en manos de estos gestores fijar el número máximo de personas que podrán acudir en grupo a las instalaciones. Según explica este viernes el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), el escrito insta a las administraciones competentes a que vigilen la capacidad de carga de las playas e implementen controles de accesos, organicen las entradas y salidas para evitar cuellos de botella o aglomeraciones, y determinen cómo se va a informar al usuario de que se ha alcanzado la capacidad máxima.

14.15Rueda de prensa Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Síguela aquí.

14.10Tailandia ampliará el estado de emergencia por coronavirus hasta finales de junio El Gobierno de Tailandia extenderá el próximo martes el estado de emergencia en vigor por el coronavirus hasta finales del mes de junio para consolidar el plan de desescalada, según ha informado este viernes el portavoz de la fuerza de intervención del Gobierno contra la pandemia, Taweesin Visanuyothin. El decreto inicial entró en vigor el 26 de marzo y duró, en un principio, hasta el 30 de abril, aunque al final fue ampliado hasta el 31 de mayo.

14.02Los dentistas aseguran que las clínicas son «saludables y seguras» ante el Covid-19 El Consejo General de Dentistas ha lanzado un mensaje de «tranquilidad y confianza» a los ciudadanos ante el reinicio de la actividad asistencial habitual de las clínicas dentales, ya que reivindican que son «espacios seguros y saludables donde se llevan a cabo estrictos protocolos de asepsia y protección». «Los dentistas siempre hemos tenido protocolizada la atención a personas que sufren enfermedades infectocontagiosas, por lo que somos expertos en cumplir todas las medidas de seguridad necesarias para que no haya riesgo de contagio», asegura el presidente presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino.

13.22El Hospital La Paz estudia cómo afecta la Covid-19 a cada paciente para dar una respuesta personalizada El Hospital Universitario La Paz está llevando a cabo un proyecto de investigación para tratar de averiguar cómo afecta la Covid-19 en el sistema inmunitario de los contagiados para así dar una respuesta médica personalizada a cada caso. De este modo, lo explicó el director científico del Instituto de Investigación del Hospital (Ivipaz), Eduardo López-Collazo, con motivo de la presentación de un proyecto de investigación sobre el coronavirus para dar con la raíz que permita frenar las consecuencias de la pandemia.

13.07Sanidad autoriza a Madrid a pasar a la fase 1 La Comunidad de Madrid entrará, a partir del lunes 25 de mayo, en la fase 1 de desescalada. Así lo han confirmado a ABC fuentes del Gobierno regional. Esto supone que se establecen nuevas medidas de alivio en las que estarán permitidos el contacto social de un máximo de 10 personas, la reapertura al público de establecimientos y terrazas al aire libre al 50% de su aforo y los velatorios se harán con un límite de 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados. Léelo aquí.

12.37Un abogado podrá negarse a asistir en persona a detenido por riesgo sanitario El Colegio de Abogados de Madrid ha informado a los letrados de que podrán negarse a prestar en persona la asistencia a detenidos en comisarías y centros de detención si consideran que no se garantizan las condiciones de salud y seguridad frente al coronavirus como la distancia y los medios de protección. Así lo comunica el Colegio en la «Guía práctica para la normalización de la actividad profesional» que ha publicado con nuevas pautas para el ejercicio de la abogacía tras la pandemia del Covid-19.

12.25Madrid pasa de fase, según TVE El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciará en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, prevista a partir de las 13.3o horas, las provincias que pasan de fase. Según TVE, Sanidad ha decidido que Madrid pase a la fase 1.

12.19Cataluña eleva a 11.766 sus fallecidos por coronavirus tras rectificar los datos La Generalitat de Cataluña sospecha que el total de fallecidos por coronavirus en la comunidad autónoma es de 11.766 y no 6.021, como recogen los datos del Ministerio de Sanidad y que aporta el propio gobierno catalán. Además, eleva a 64.037 los casos positivos de coronavirus tras rectificar los 55.888 de los que informó el miércoles. Son casi el doble de fallecidos de los que tenía constancia la Generalitat, según los datos facilitados hoy por el Departament de Salut en base a los registros de las funerarias, que contabilizan los difuntos con coronavirus o con sospechas.

12.12África supera los 100.000 casos y las 3.000 muertes en tres meses de epidemia El continente africano ha registrado hasta el momento 101.902 casos del nuevo coronavirus en todo el continente en tres meses, esto supone el 2% de los casos mundiales. Además, 3.115 personas han fallecido por la Covid-19 desde que se registrara el primer positivo a finales de febrero y más de 40.000 se han recuperado. Estos números están detrás de una rápida actuación por parte de la mayoría los gobiernos africanos, su experiencia en gestión de epidemias y una población joven. Siete países concentran el 74 % de fallecidos, siendo Egipto el que ha registrado más muertes con 696 muertes, seguido de Argelia 575 y Sudáfrica con 369. El virus ya ha llegado a todos los rincones de África, el último país en reportar su primer caso fue Lesoto apenas hace una semana; sin embargo hay naciones como Mauricio, Seychelles y Eritrea que no tienen ningún caso activo. Cabe recordad que hablamos de un continente con 1.300 millones de habitantes, frágibles sistemas de salud y mucha pobreza. Informa Alba Amorós.

12.00Los suplementos de vitamina D no ayudan a tratar o prevenir el Covid-19 Tomar altas dosis de suplementos de vitamina D no ayuda a prevenir o tratar el Covid-19, según un estudio internacional publicado hoy en el BMJ, Nutrition, Prevention and Health. El estudio, realizado por científicos del Reino Unido, Europa y Estados Unidos, advierte contra las altas dosis de suplementos de vitamina D y subraya que no hay suficientes pruebas científicas que demuestren que esta vitamina puede ser beneficiosa para prevenir o tratar el coronavirus.

11.50India confirma un récord diario de contagios con más de 6.000 nuevos casos Las autoridades de India han confirmado este viernes un récord diario de contagios por coronavirus en todo el país, más de 6.000 nuevos casos, mientras se debaten entre reforzar la contención o seguir facilitando medidas de reapertura para reactivar la economía ante el impacto que ha supuesto esta crisis en todo el sureste de Asia. En total, el país ha registrado 6.088 casos y un total de 3.583 muertos para un total de 118.447 casos, de los cuales 66.330 son considerados activos, es decir, sin contar fallecidos ni altas médicas, y 48.533 recuperados, según el balance publicado este viernes por el Ministerio de Sanidad y recogido por 'The Hindustan Times'.

11.42Investigadores españoles desarrollan un kit para mejorar el diagnóstico de Covid-19 Investigadores del Instituto de Investigación del Hospital Clínico San Carlos y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado un sistema de diagnóstico que permitirá la detección de múltiples marcadores específicos de la enfermedad COVID-19 en un solo kit, con resultados prometedores. El sistema puede ser configurado para las necesidades diagnósticas que se requieran como la determinación de anticuerpos presentes en suero IgM e IgG, u otros marcadores como la proteína C reactiva, la ferritina y citoquinas. Hasta el momento, los resultados obtenidos en las muestras analizadas son esperanzadores.

11.33La Comunidad de Madrid recibe su decimotercer avión cargado con material sanitario La Comunidad de Madrid ha recibido este viernes su decimotercer avión, el tercero esta semana, cargado con material sanitario ante la situación por el coronavirus y que ha sido gestionado por la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno madrileño supera así las 800 toneladas en suministros, por vía aérea, para su uso por profesionales sanitarios en su trabajo con pacientes de coronavirus o para la población ante el proceso de desescalada, según han informado a través de un comunicado. La carga de este vuelo matinal, 33 toneladas, irá dirigida a la reposición en los hospitales madrileños.

11.15Los centros comerciales que abran este lunes tendrán que cerrar zonas infantiles y fijar sistema de conteo Los centros comerciales que abrán este lunes en aquellas zonas que pasen a la fase 2 tendrán que cerrar las zonas infantiles y las zonas de descanso, instalar mamparas de metacrilato en puestos de información y atención al público o establecer un sistema de conteo de personas y medidas de control de distanciamiento social, incluido el aparcamiento. En la fase 2, que empezará el 25 de mayo en algunas áreas de la geografía española si se cumplen los marcadores, se contempla la apertura del espacio interior de locales de comercio minorista, con un aforo limitado al 40% y horario preferente para mayores, y la apertura de centros o parques comerciales, prohibiendo la permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas.

11.00Ruiz Escudero confía en que Madrid pase a la fase 1 pero insiste en que aún no hay confirmación oficial» El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se mostró este viernes esperanzado de que la región pase a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes, pero precisó que «todavía no tenemos confirmación oficial». En una entrevista en Antena 3 explicó que en la reunión de ayer con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, «todo fue mejor» que en otras reuniones y «se reconocieron las capacidades» de la Comunidad de Madrid para pasar de fase. «No daríamos este paso si no tuviésemos la certeza y el aval de datos», consideró.

10.48Trump dice que no va a dar a la prensa «el placer» de verlo con mascarilla El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que no va a dar a la prensa «el placer» de verlo con una mascarilla, utilizadas para prevenir un posible contagio de la COVID-19, a pesar de utilizarla. «No quiero dar a la prensa el placer de verlo», ha indicado Trump durante una visita a una fábrica de Ford en Míchigan, donde se ha ordenado a todos los empleados que las lleven para protegerse.

10.38Los enfermeros exigen a Sanidad modificar el documento de prevención y control de infección El Consejo General de Enfermería (CGE), con el apoyo de sociedades científicas enfermeras, ha elaborado un manifiesto donde denuncia el documento técnico de prevención y control de la infección por COVID-19, porque la última actualización «no garantiza la seguridad de los profesionales sanitarios». El documento del Ministerio considera que en procedimientos clínicos en los que «no se generen aerosoles» las mascarillas quirúrgicas son «suficiente protección respiratoria» para los profesionales que atienden a pacientes sospechosos o diagnosticados de COVID-19. «Sin embrago, la norma que regula dichas mascarillas alerta de que no están diseñadas para proteger a las personas que las llevan puestas de las partículas que hay en el ambiente», señalan los enfermeros en un comunicado.

10.17Previsiones en Sudáfrica: hasta 50.000 muertes y más de 3 millones de contagiados Sudáfrica podría sufrir hasta 50.000 muertes por coronavirus y más de 3 millones de infecciones hasta final de año, según un reciente estudios de científicos locales. Las estrictas medidas impuestas cuando el país sumaba apenas 100 casos y cero muertos lograron reducir la tasa de infección en un 60% y retrasar el pico entre julio y septiembre. Con el relajamiento de las medidas de confinamiento tras 5 semanas de "cierre" nacional, esta cifra había caído hasta el 30% y ya suma alrededor de 1.000 casos diarios en la última semana. El gobierno baraja entre 12 y 13 millones infecciones para noviembre pero matiza que "solo" se detectarían 3,7 millones. Un grupo de científicos contratados por la administración de Cyril Ramaphosa dice que entre 35.000 y 50.000 personas podrían morir hasta noviembre. Si las previsiones se confirman hasta 45.000 sudafricanos necesitarían ingresar en cuidados intensivos tras contraer el virus SARS-CoV-19, alrededor de diez veces la disponibilidad actual. La necesidad de camas de UCI excedería ya en junio la disponibilidad -unas 3.300 para una población de casi 58 millones, uno de los mejores ratios del continente-. Sudáfrica tiene actualmente más de 19.000 casos confirmados, el número más alto del continente, y 369 muertes por Covid-19. Se han realizado más de 525.000 test diagnósticos. Informa Alba Amorós.

10.00Reino Unido impondrá una cuarentena de dos semanas a todos los viajeros El Gobierno de Reino Unido ha acordado imponer una cuarentena de dos semanas a todos los viajeros llegados de otros países, bajo la amenaza de multar con mil libras (unos 1.100 euros) a quienes la incumplan, como herramienta para prevenir un rebrote de la pandemia de coronavirus. Un día después de que el balance provisional de afectados por el brote superase los 250.000 infectados y los 36.000 fallecidos, y con el país ya encarando la progresiva reapertura económica, Reino Unido ha decidido poner el foco en los puntos de entrada.

9.50Alemania rebaja el balance diario a 27 muertos y 460 contagios y supera los 177.000 casos de coronavirus Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 460 contagios y 27 muertos por coronavirus, rebajando así las cifras del día anterior y elevando el total a más de 177.000 positivos y más de 8.100 víctimas mortales por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Estas nuevas cifran son claramente inferiores a los 745 casos nuevos y los 57 fallecidos registrados en el balance del jueves. En total, la pandemia deja en el país 177.212 personas contagiadas y 8.174 víctimas mortales.

9.30Aplazan el paseo reivindicativo taurino en Sevilla por motivos sanitarios El grupo de profesionales taurinos de Sevilla que había convocado para el próximo domingo un «paseo reivindicativo» en defensa del sector por los alrededores de la Plaza de España de la capital sevillana ha anunciado su aplazamiento por motivos sanitarios relacionados con la pandemia del coronavirus. En un comunicado, los convocantes han indicado que este aplazamiento es consecuencia de distintas conversaciones «con altas instancias de la Sanidad para Sevilla y provincia, con el fin de analizar la situación de la pandemia en las últimas horas» que solicitaron que «por prevención sanitaria se aplace el paseo para una fecha más propicia».

9.12Sanidad flexibiliza horarios en los municipios de menos de 10.000 habitantes El Ministerio de Sanidad ha publicado la orden por la que se flexibilizan las franjas horarias en los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde desde este viernes se eliminan las restricciones tanto para los niños como para la práctica al aire libre de actividad física no profesional. La orden rebaja las restricciones en los municipios con una densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado que aún se encuentran en fase 0 y fase 1 del plan de desescalada y que podrán acogerse a algunas medidas previstas para la fase 2.

9.00Ucrania extiende la cuarentena por un mes y anuncia medidas de desescalada El Gobierno de Ucrania extendió hoy la cuarentena impuesta para frenar el avance de la Covid-19 por un mes hasta el próximo 22 de junio, pero con una flexibilización que estará vinculada a la situación epidémica de cada región. Las autoridades locales podrán, según informó el canal de televisión 112.ua, que cita un decreto publicado este viernes por el Gobierno, suavizar las restricciones en caso de observarse una dinámica sanitaria positiva.

8.50Sanidad dará a concer hoy las comunidades que pasan de fase El Ministerio de Sanidad dará a conocer este viernes, primero a las comunidades autónomas y después a la ciudadanía, los territorios que pasan de fase tras celebrar ayer varias reuniones bilaterales. Entre ellas, la Comunidad de Madrid sabrá si el próximo lunes, 25 de mayo, evoluciona hacia la fase 1. Lo anunció ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su novena comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, donde dio a conocer la evolución de la pandemia por el coronavirus y el desarrollo del plan de transición hacia una nueva normalidad.

8.35El Gobierno aprueba hoy la quinta prórroga del estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario El Gobierno aprobará este viernes una nueva prórroga del estado de alarma en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, una vez lograda la necesaria autorización del Congreso. La quinta prórroga será aprobada en una reunión del gabinete que preside Pedro Sánchez después del revuelo que se ha generado por el acuerdo suscrito entre los dos partidos de la coalición de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- con EH Bildu y las matizaciones posteriores.

8.22Los niños extremeños de hasta 14 años podrán salir desde hoy de 14.00 a 21.00 horas para evitar el calor Los niños de hasta 14 años de Extremadura podrán salir a pasear desde este viernes, 22 de mayo, desde las 14,00 a las 21,00 horas, con lo que se retrasa dos horas su franja habitual de salida, con el objetivo de evitar las altas temperaturas de estos días en la región. Además, también se introducen cambios en las salidas para los mayores de 70 años en Extremadura, que desde este viernes serán de 09,00 a 11,00 y de 19,00 a 20,00 horas, por lo que se adelanta una hora el primer tramo de la mañana.

8.10Ecuador supera los 35.000 casos de coronavirus y las muertes se acercan a las 3.000 El Ministerio de Salud de Ecuador ha informado de que en el país se han registrado un total de 35.306 casos de coronavirus, mientras que las muertes se sitúan en 2.939. Por territorios, la provincia ecuatoriana más afectada es Guayas, que cuenta con 13.482 casos de coronavirus. Le sigue Pichincha, con 3.054 positivos; Manabí, con 1.751; Los Ríos, con 1.283; y El Oro, que contabiliza 994.

6.53Honduras, con 156 muertos por COVID-19, agradece a Trump la ayuda de EE.UU. La COVID-19 le ha arrebatado la vida a otras cinco personas en Honduras, con las que ya suman 156 los decesos que ha causado dicha enfermedad en este país centroamericano, cuyo presidente, Juan Orlando Hernández, agradeció a su homólogo de Estados Undos, Donald Trump, el apoyo que le brinda. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) hondureño indicó en su informe de este jueves que el coronavirus ha dejado hasta ahora en su país 156 muertos y 3.204 contagiados, con los 104 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas tras realizarse 505 pruebas de laboratorio.

6.34El noreste de China sigue registrando nuevos contagios, aunque en cifras mínimas El noreste de China, donde desde hace semanas se detecta un pequeño brote del coronavirus SARS-CoV-2, continúa registrando nuevas infecciones en cifras mínimas, con dos nuevos positivos de los cuatro contabilizados este jueves en todo el país, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Los dos casos del noreste se produjeron por contagio local en la provincia de Jilin, donde en las últimas dos semanas se han diagnosticado más de una treintena de infectados.

6.33Muere de coronavirus el mayordomo de la Casa Blanca bajo 11 presidentes El que fuera mayordomo de la Casa Blanca bajo once administraciones, Wilson Roosevelt Jerman, ha muerto a los 91 años de coronavirus, informó su familia a medios estadounidenses. Jerman entró a trabajar en la Casa Blanca en el año 1957 con el republicano Dwight D. Eisenhower (1953-1961) como presidente de Estados Unidos y se retiró en 2012, durante el mandato de Barack Obama (2009-2017).

6.32América es foco de una pandemia que ya tiene 5 millones de casos en el mundo El continente americano, con 2,16 millones de infecciones, es el foco mundial de la pandemia de la COVID-19, que este jueves superó los 5 millones de casos a nivel global, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, que también reporta más de 332.000 muertes en el mundo. De acuerdo con ese recuento, Estados Unidos es el país más afectado, al superar los 1,57 millones de contagios y las 94.000 muertes, seguido por Rusia (317.554 contagios) y Brasil (310.087 casos), mientras que Perú, en duodécimo lugar, superó hoy los 108.000 infectados y 3.100 fallecidos.

6.31EE.UU. supera los 94.600 fallecidos y 1,57 millones de contagios por COVID-19 Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 1.575.064 casos confirmados de COVID-19 y la de 94.661 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 24.105 contagios más que el miércoles y de 1.447 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 356.458 casos confirmados y 28.732 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.003 personas.

6.30Más de 300 hondureños regresan desde España en un segundo vuelo humanitario Más de 300 hondureños y un guatemalteco regresaron este jueves a Honduras desde España en un vuelo de repatriación organizado por la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de este país centroamericano por la pandemia del coronavirus, informó a Efe una fuente del Instituto Nacional de Migración en Tegucigalpa. Los repatriados arribaron en un vuelo chárter de Air Europa que llegó al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, señaló.

6.29Brasil suma 1.188 nuevas muertes por coronavirus, nuevo máximo diario Brasil registró 1.188 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario desde el inicio de la pandemia, con lo que el balance total de fallecidos se elevó hasta los 20.047 fallecidos, informó este jueves el Gobierno. El Ministerio de Salud informó en su boletín diario que los casos confirmados de nuevo coronavirus subieron hasta los 310.087 en el país, tras un aumento de 18.508 contagios en el último día.