Estas son las provincias que avanzan de fase en la desescalada

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha anunciado esta mañana cuáles son los territorios que avanzarán de fase el próximo lunes. Madrid , el área metropolitana norte y sur de Barcelona y todas las provincias de Castilla y León, que hasta ahora se mantenían en la fase 0, dan un paso hacia delante en la desescalada y pasan a fase 1. Todo el país se encuentra ya inmerso en la desescalada que llevará a lo que el Gobierno ha calificado como «nueva normalidad».

Entre las que pasan a la fase dos están Asturias, Aragón, los territorios de las islas Baleares que se encontraban en fase 1 (Ibiza Menorca y Mallorca), las islas de Canarias que aún no habían pasado a la fase 2 (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma), Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla. En Cataluña avanzan hasta esta fase las zonas sanitarias de Campo de Tarragona, Alto Pirineo y Arán y las Tierras del Ebro. En Andalucía, todas las provincias excepto Málaga, Granada, y de Castilla-La Mancha pasan Guadalajara y Cuenca.

La Comunidad Valenciana se mantiene en la fase 1, algo que ya se sabía tras la decisión de las autoridades autonómicas de no solicitar su avance a la fase 2. Según ha asegurado el ministro de Sanidad, ha sido la única comunidad que no ha solicitado avanzar de fase en la desescalada . Se queda por tanto en la misma situación que las que avanzarán a partir del lunes y de las que no han logrado ese cambio de fase, como parte de Cataluña, de Andalucía o de Castilla- La Mancha.

Así, en Madrid, Barcelona y todas las provincias de Castilla y León se permitirá a partir del lunes reuniones de un máximo de diez personas, la apertura de terrazas al 50 por ciento de las mesas o la reapertura de bibliotecas para préstamo y devolución de obras y lectura en sala, entre otras medidas de alivio.

[Lee aquí qué se puede hacer en la fase 1]

Las que pasan a la fase 2, por su parte, verán a partir de este lunes 25 de mayo nuevas medidas de alivio, como la posibilidad de que bares y restaurantes permitan a los clientes consumir en su interior, siempre que su superficie sea de más de 70 metros cuadrados y se mantenga un tercio del aforo. También se podrán celebrar espectáculos y actos culturales como conciertos con un tercio de su aforo y siempre que no sobrepasen las 50 personas.

[Lee aquí qué se puede hacer en la fase 2]

El ministro de Sanidad ha recordado que este avance en la desescalada no implica que se permitan los desplazamientos fuera de la provincia en la que se resida. «Ahora mismo la movilidad entre provincias o territorios asociados o islas no está permitida», ha remarcado.