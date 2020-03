Coronavirus España en directo | 769 muertos y 7.871 casos nuevos, un aumento récord

Actualizar

15.11ASí se combate el coronavirus Un camión de agua del Cuerpo Nacional de Policía, que habitualmente se halla en el complejo policial de Moratalaz aparcado, ha desinfectado las calles de Madrid. Vea el vídeo.

15.07Algunos pacientes todavía tienen coronavirus después de que los síntomas desaparezcan Según una carta que se publica hoy en «American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine», la mitad de los pacientes que trataron por infección leve con COVID-19 todavía tenían coronavirus hasta ocho días después de que desaparecieron los síntomas. Sus autores, Lixin Xie y Lokesh Sharma, ofrecen datos de un estudio de 16 pacientes con COVID-19 que fueron tratados y dados de alta en el Centro de tratamiento del Hospital General de Beijing (China) entre el 28 de enero y el 9 de febrero de 2020. Los pacientes estudiados tenían una media de edad de 35,5 años.

15.00Consejo de MinistrosSiga en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hoy comparecerán a partir de las 15 horas el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

14.51Suecia navega contracorriente y evita el confinamiento Suecia navega contracorriente mientras la curva de pacientes con coronavirus comienza a moverse bruscamente hacia arriba. En el país escandinavo las escuelas para niños de hasta 16 años permanecen abiertas, los ciudadanos siguen yendo a trabajar y el transporte público continúa funcionando con altas tasas de ocupación. Por contra, el jueves se confirmaban 2.806 contagiados, 66 muertos y 178 personas en cuidados intensivos; en su mayoría mayores de 70 años. Léelo aquí.

14.41El coronavirus habría causado 40 millones de muertes este año si no se hubieran tomado medidas La pandemia del coronavirus podría haber causado 40 millones de muertes si se hubieran ningún tipo de medidas restrictivas, según un nuevo análisis realizado por investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido). En su trabajo, los investigadores incluyeron una serie de escenarios, como el que habría ocurrido si el mundo no hubiera reaccionado. También incluyeron dos escenarios que incorporan el distanciamiento social, que dan lugar a una epidemia de un solo pico, y varios escenarios para suprimir la propagación de la enfermedad que pueden tener el mayor impacto general en términos de reducción de enfermedades y muertes.

14.33Se intensifican los controles para evitar el tercer viernes de éxodo en las carreteras Las fuerzas de seguridad incrementarán los controles en las vías de salida de las grandes ciudades y en las carreteras para evitar que la ciudadanía incumpla las restricciones de desplazamientos a segundas residencias impuestas por el estado de alarma decretado hace casi dos semanas. Ya se está notando en ciudades como Madrid, con grandes operativos desplegados en las salidas de las grandes arterias, como la A-2, A-3 y A-6. Léelo aquí.

14.26El 12 de Octubre lanza una iniciativa para que pacientes en UCI puedan hablar con su familia El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para que los pacientes ingresados en su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que superan la fase más aguda del coronavirus puedan hablar con sus familias por teléfono. En un vídeo remitido a la prensa por el hospital, Lily, una paciente a punto ser trasladada a planta, habla por sorpresa con su familia y entre gritos de felicidad y llanto de algunos de sus allegados les comunica que «todo ha salido bien». Léelo aquí.

14.18Condenado a tres años de cárcel en Serbia por saltarse la cuarentena Un tribunal serbio ha condenado este viernes a un hombre a la pena máxima de 3 años por violar las normas de confinamiento dictadas por el Gobierno para contener la pandemia de coronavirus, según informa la cadena estatal RTS. El juicio se ha celebrado por videoconferencia, con el juez en Dimitrovgrad, en el este de Serbia, y el acusado, que se encuentra detenido, en Pirot, a 30 kilómetros de distancia. El hombre había sido detenido el 20 de marzo.

14.10El prospecto de los test defectuosos comprados a China ya advertía que no eran eficaces para detectar el coronavirus «Debido a la limitación del método de detección, el resultado negativo de la prueba de este reactivo no puede excluir la posibilidad de infección». «El resultado de este producto no puede ser considerado como un diagnóstico confirmado». «En la fase precoz de la infección, el test puede resultar negativo porque el antígeno 2019-nCov todavía no ha aparecido en la muestra». Estas tres leyendas aparecen en el prospecto que acompaña a cada uno de los test de diagnóstico rápido que el Gobierno de España adquirió a la empresa china Bioeasy y al que ha tenido acceso ABC. Léelo aquí.

14.07Una adolescente de 16 años muere por coronavirus en Francia Un total de 1.696 personas han muerto en Francia por coronavirus, 365 más que en la jornada anterior, mientras que ya son 29.155 las personas contagiadas, informaba este jueves Jérôme Salomon, director general de Salud del país. Salomon ha detallado que entre las víctimas mortales registradas en las últimas 24 horas hay una adolescente de 16 años de la región de Ile-de France. Léelo aquí.

14.03Los enfermeros pedirán permiso al Gobierno para hacer «compras masivas» de material sanitario homologado La Organización Colegial de Enfermería ha informado de que va a pedir al Gobierno que les facilite los permisos necesarios para poder realizar «compras masivas» de material sanitario homologado, con el fin de evitar que pase «un día más» en el que los profesionales no cuentan con las herramientas de seguridad necesarias para protegerse frente al nuevo coronavirus. Ya son más de 9.000 los profesionales contagiados.

13.57Otros 5 fallecidos elevan a 18 los muertos de la residencia de Capellades La residencia Fundación Privada Consorts Guasch de Capellades (Barcelona) ha informado este viernes que ya son 18 los internos fallecidos en los últimos días en el centro, de los cuales 13 dieron positivo por coronavirus y los otros fallecieron «por posibles causas naturales» y sin presentar síntomas. Según informa Efe, en un comunicado, la dirección del geriátrico ha explicado que mantiene once usuarios aislados dentro de la residencia y bajo la supervisión del Centro de Atención Primaria y del servicio propio de enfermería.

13.50Sindicatos médicos europeos advierten de que la mayoría de países «carecen de una estrategia efectiva» La Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), de la que forma parte la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de España (CESM), ha advertido de que la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos europeos «carecen de una estrategia efectiva y una acción coordinada» contra el coronavirus, según EP. A través de un comunicado, denuncian igualmente la «escasez» de trabajadores sanitarios y equipos de protección individual (EPI) para hacer frente al virus. «Es obligatorio que haya suficientes cantidades de EPI disponibles, especialmente en los departamentos donde se reciben pacientes infectados. Además de ser muy poco ético, es un desperdicio de un recurso valioso exponer a cualquier trabajador de la salud al riesgo de infección», denuncian.

13.45Lambán pide que los niños puedan salir a la calle para aliviar el «estrés» El presidente del Gobierno aragonés, el socialista Javier Lambán, ha pedido que se deje salir a los niños a la calle pese al estado de alarma por el coronavirus. Considera Lambán que el confinamiento debería relajarse para que los pequeños puedan salir a la calle y así paliar el «estrés» del encierro domiciliario, a pesar de que ese aislamiento se ha impuesto como norma general y la mayor herramienta para frenar la expansión del Covid-19. Lambán quiere que su propuesta sea considerada por el presidente Pedro Sánchez, para que el Gobierno relaje lo decretado hasta ahora a fin de que los niños puedan saltarse el confinamiento en ciertas condiciones. Léelo aquí.

13.37Murcia aboga por suspender las oposiciones de Secundaria y posponerlas al verano de 2021 La Consejería de Educación y Cultura aboga por la suspensión de las oposiciones de Secundaria previstas para el próximo 20 de junio, y así lo ha transmitido este viernes a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación durante una reunión de trabajo convocada para acercar posturas en esta decisión, informa EP.

13.31Los manteros convierten la tienda del Raval en un taller para batas y mascarillas Los manteros del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y la marca Top Manta han convertido la tienda que tienen en calle d’En Roig, en el barrio del Raval de Barcelona, en un taller de costura, donde producen material para hospitales catalanes, en concreto mascarillas y batas, indican en un comunidado. Han empezado la fabricación con ocho máquinas de coser y telas propias, que han permitido empezar la producción de un millar de mascarillas.

13.28Los test fallidos serán sustituidos por otros de misma empresa ya analizados Los test rápidos defectuosos que ha recibido el Ministerio de Sanidad van a ser sustituidos «en breve» por otros de la misma empresa que sí han demostrado la sensibilidad adecuada al coronavirus según los estudios previos que ya se han realizado. Así lo ha asegurado este viernes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

13.22El Gobierno ultima una orden para declarar servicios esenciales puntos de restauración para transportistas El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, ultima una orden por la que declarará como servicios esenciales determinados puntos de restauración para garantizar este servicio a transportistas, militares y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros trabajadores esenciales, según EP. Así lo avanzó la secretaria general de Transportes, María Jesús Rallo, quien sumó esta iniciativa a las que se han venido adoptando para facilitar la movilidad y servicios de que quien trabajan en garantizar suministros y otros servicios esenciales durante la crisis sanitaria y el estado de alarma.

13.17Españoles en Singapur inician una campaña para enviar mascarillas a Madrid Cada día siguen subiendo el número de contagios y los fallecidos por este virus mientras escasea el material de protección para sanitarios y la población en general. Ante esta situación, el espíritu solidario aflora entre los españoles que están en el extranjero y que sienten que pueden aportar algo para frenar al Covid-19. Es el caso de Álvaro Quesada y Mercedes Martín, dos españoles que están intentando enviar el mayor número de mascarillas posibles desde Singapur hasta Madrid y han iniciado una campaña de crowfunding para comprar las mascarillas a una empresa china y enviarlas por valija diplomática a España lo antes posible. Léelo aquí.

13.13La Organización de Estados Iberoamericanos ofrece acceso libre a recursos educativos y culturales La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha dado acceso de forma libre y gratuita a administraciones educativas, docentes, familias y alumnos, a numerosos contenidos educativos y culturales. Léelo aquí.

13.05 Castilla-La Mancha es una de las comunidades que «tiene una evolución un poco más rápida», algo que se podría explicar según Simón porque tiene zonas fornterizas con Madrid y esto pudo incidir en el inicio. «Es también una de las comnunidades en las que tenemos que garantizar la capacidad hospitalaria», ha señalado. Sobre Madrid y el cambio de definición de caso, ha detallado que «se debe a la carga hospitalaria y de los laboratorios», aunque ha admitido que «lo ideal qes que todas las personas con sintomatología pudieran hacerse la prueba».

13.03 Simón ha adelantado que «se está valorando» la posibilidad de hacer cambios en las recomendaciones para garantizar un «último empujón para estabilizar la curva». Una que es clave es garantizar que los contactos interpersonales e intra domiciliarios se limiten.

13.00 Sobre los test rápidos que no funcionan y que se han comprado a una empresa sin licencia, Simón ha insistido en que, en España, el primer pedido fue de 9.000 test, «pruebas que resultaon fallidas y fueron devueltas a la empresa».

12.58 En cuanto a los profesionales sanitarios contagiados, la el número ha ascendido a 9.444, una cifra «alta comparada con otros países. Es una de las preocupaciones importantes que tenemos y estamos trabajando en ella», según Simón.

12.55 José Manuel Santiago, ha remarcado que hay más de 200 agentes de la Guardia Civil infectados.

12.53 «La tendencia ascendente no se puede descartar en Italia. Cuando se desciende la transmisión en la zona norte, tiene un impacto en la cifra nacional, pero se incrementan los casos en otras regiones», señala Simón. Sobre si puede ocurrir eso en España, adelanta que «puede ocurrir» porque la epidemia evoluciona de manera distina en las diferentes comunidades autónomas.

12.50 En cuanto al número de fallecidos, Simón ha explicado que «en todas las curvas siempre se observa variabidad diaria, lo que tenemos que evaluar son as tendencias y el incremento de falleicidos no está porcentualmente por encima de estos días anteriores». El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha señanado que el incremento de casi 800 fallecimientos es «pequeño».

12.47 Simón ha recordado que «tenemos que entender que esto no es una cosa que se acaba cuando empiece el descenso, tenemos que grantizar un descenso de transmisión durante un tiempo para reducir el número posible de camas de UCI, algo asociado a la letalidad».

12.45 «Hay personas que todavía tienen que ir a trabajar, pero si mantenemos las medidas de proteción e icrementamos las medidas de distancia entre compañeros, conseguiremos que el impacto de la reducción de la movilidad sea mayor», ha explicado Simón.

12.43 Fernando Simón ha declarado que, según los datos, «da la sensación de que nos acercamos a ese pico tan ansiado», pero que la presión sobre el sistema sanitario seguirá.

12.39 En materia de transportes, María José Rallo, secretaria general de transportes, ha anunciado que lahora punta de esta mañana se ha desarrollado con normalidad en cercanías. «Cifras bajísimas», según Rallo, también en viajes de larga distancia, al igual que en autobús interurbano, que superan por poco el 3%. En cuanto al tráfico de vehículos particulares varía entre el 67 y el 62%.

12.36 El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha señalado que agentes de la Guardia Civil han trasladado a enfermos por el coronavirus y material sanitarios, además de las labores de seguimiento en las residencias.

12.31 Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional ha recordado este viernes que de cara a este fin de semana «se va aintensificar la presencia de controles en entradas y salidas de las ciudades españolas».

12.26 José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, ha apuntado a un incemento del 11,3% de los detenidos por incumplir las restricciones de la cuaerentena: «Ayer se detuvo a 63 personas, ya son 620 desde el inicio». Además, ha anunciado una nueva guía elaborada por la Policía para ayudar a combatir e identificar las «fake news» sobre el coronavirus.

12.24Boris Johnson, positivo en coronavirus El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dado positivo por coronavirus y se está autoaislando, pero seguirá liderando la respuesta del gobierno al brote. «Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus», dijo Johnson. «Continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus», ha señalado según Reuters. Léelo aquí.

12.22 El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya, ha destacado que hasta la fecha se han realizado atuaciones de la UME en unas 900 residencias de mayores.

12.19 Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha indicado que el incremento en número de casos es del 14% inferior a los últimos datos de los últimos días. No obstante, Simón pde prudencia ante la «falta de pruebas».

12.18Comienza la rueda de prensa en La Moncloa Arranca la rueda de prensa de Sanidad, Interior, Transportes y Defensa.

12.14Aumentan a más de 9.000 las personas que se han recuperado No obstante, son ya 9.357 las personas que se han recuperado, lo que supone un aumento del 33,3%, después de sumar 2.342 nuevas altas, y una cifra que empieza a acercarse al doble de fallecidos por el coronavirus, egún datos del Ministerio de Sanidad.

12.11Rusia confirma que hay un trabajador del Kremlin con coronavirus El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha confirmado este viernes que uno de los trabajadores del Kremlin ha dado positivo por coronavirus, al tiempo que ha asegurado que el mandatario, Vladimir Putin, no ha tenido contacto con esta persona, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

12.06La Comunidad de Madrid lanza un teléfono para atención psicológica La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un número de teléfono gratuito de atención psicológica para facilitar el afrontamiento y la gestión emocional provocada por la situación de alerta social y sanitaria derivada de la crisis del coronavirus (COVID-19). El número de teléfono es el 900 124 365, disponible las 24 horas del día los siete días de la semana. En él, se recibe atención psicológica por profesionales colegiados para ayudar a regular la gestión emocional. Se realiza a través de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad, en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, informa la comunidad en un comunicado.

11.59Turquía confirma ya más de 3.600 casos Turquía ha confirmado este viernes que el número de fallecidos en todo el país a causa de la pandemia de coronavirus ha alcanzado ya los 75, tras constatar 16 nuevos muertos en las últimas horas, mientras que los contagios se cifran ya en 3.629.

11.48Récord de fallecidos en España en una jornada Hasta ahora, el miércoles había sido la jornada con más muertes diarias, según el Ministerio de Sanidad: 738. No obsante, este miércoles se ha superado esa cifra. Además, este jueves fue el primer día en que por primera vez la cifra era menor que la víspera, pero esa tendencia a la baja se ha roto hoy.

11.44769 fallecimientos y más de 7.000 casos en 24 horas en España El Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de un aumento de casi 800 fallecidos en las últimas horas y suman un total de 4.858. La cifra de casos asciende a 64.059, 7.871 más que ayer.

11.35Hacienda e Industria refuerzan el sistema de compras de Sanidad Fuentes del Gobierno español aseguran la participación de otros ministerios en los procesos de compras para asistir a Sanidad «se ha intensificado» en las últimas fechas, coincidiendo con el gran contrato suscrito con China, y no tanto con estas partidas defectuosas. En ese refuerzo tienen un papel importante el Ministerio de Hacienda, de Industria y de Exteriores y que se ve necesario porque Sanidad «tiene menos experiencia en compras». Léelo aquí.

11.23Tailandia rebasa ya los 1.000 casos tras su mayor repunte diario Tailandia ha confirmado este viernes que el número de casos por coronavirus en todo el país ha rebasado el millar, hasta los 1.136, tras registrar su mayor repunte de casos diario, con 91 nuevos contagios en 52 provincias del país, y un total de cinco fallecidos, según el último balance del Ministerio de Salud Pública recogido por el 'The Bangkok Post'.

11.15Suben a 2.378 los muertos en Irán Las autoridades iraníes empezaron este viernes a implementar su plan de distanciamiento social con medidas más estrictas para contener la pandemia de COVID-19, causa hasta ahora de 2.378 muertes entre los más de 32.000 contagiados.

11.06Primer fallecido en Nicaragua El Gobierno de Nicaragua ha informado del primer fallecimiento por coronavirus en el país, un paciente que murió el jueves y que presentaba «múltiples fragilidades de salud». El Ministerio de Salud señala en un comunicado de que el paciente era portador del VIH y, además, sufría diabetes e hipertensión, según la prensa local.

10.55Sanidad admite que compró al menos 50.000 test fallidos Fueron hasta 50.000, no solo 9.000 los test rápidos defectuosos que España compró a una empresa China a través de un intermediario español. Así lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad, según han adelantado TVE y la cadena Ser. Las pruebas realizadas por el Instituto de Salud Carlos III demostraron que este tipo de test podía arrojar resultados falsos, ante lo que el departamento que dirige Salvador Illa procedió a devolverlos tras haber destinado los primeros a la Comunidad de Madrid, epicentro de la pandemia en España, informa Colpisa. Léelo aqui.

10.42La Aesan alerta de la comercialización de complementos alimenticios que prometen tratar o curar el Covid-19 La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de que varios países de la Unión Europea han alertado sobre la comercialización de complementos alimenticios que supuestamente previenen, tratan o curan el Covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

10.39Hay ya 25 muertes por coronavirus en Baleares El Gobierno balear ha informado este viernes de que tres hombres que habían dado positivo por SARS-CoV-2 en Mallorca fallecieron ayer por la noche en el Hospital de Son Espases de Palma. Uno de ellos tenía 70 años y sufría diversas patologías crónicas; otro tenía alrededor de 80 y era también un paciente pluripatológico, y el tercero tenía más de 80 años y enfermedades previas. En total son ya 25 las personas —24 en Mallorca y una en Ibiza— que hasta el momento han fallecido por coronavirus en Baleares, informa Josep María Aguiló.

10.32Madrid revela que el Gobierno le dio casi 10.000 test rápidos que no funcionaban La Comunidad de Madrid recibió por parte del Ministerio de Sanidad cerca de 9.450 test de diagnóstico rápido que no funcionaban tanto en cribado de población como en muestras de laboratorio, donde se comprobó que sus resultados eran «sospechosos», informa EP. Así lo ha indicado en declaraciones a Onda Madrid el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

10.26Ayuso agradece a Feijóo la cesión de material sanitario: «Esto es hacer país» La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido este jueves al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la cesión de material sanitario para combatir la pandemia del coronavirus. En un mensaje publicado en redes sociales, recogido por EP, Ayuso ha asegurado que la Comunidad de Madrid estará al lado de Galicia en la lucha contra el virus. «Te aseguro que Madrid estará al lado de Galicia para luchar contra el virus. Y que si necesitáis recursos, los nuestros serán pronto vuestros», ha dicho.

10.19Fallece un agente de los Mossos, de 57 años Un agente de los Mossos d'Esquadra de 57 años de edad ha fallecido por coronavirus, en lo que supone la primera víctima mortal por esa pandemia en la policía autonómica. Según han informado los Mossos d'Esquadra, el agente, destinado a la comisaría de Premià de Mar (Barcelona), ha fallecido tras haber contraído el coronavirus. Estaba de baja desde el pasado 11 de marzo, ingresó en el hospital el pasado fin de semana, al agravarse su situación, según han informado a Efe fuentes policiales.

10.14Macron negocia con patronal y sindicatos medidas para evitar el confinamiento total Emmanuel Macron discute con la patronal y los sindicatos medidas que permitan sostener la actividad económica y la protección de los asalariados, intentando evitar el «colapso» de Francia (67 millones de habitantes), cuando 1 millón 200.000 franceses están ya en «paro parcial» y un 62 % dicen temer por sus vidas. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal en París.

10.05El Papa dona 30 respiradores El Papa donará a varios hospitales de las zonas de Italia más afectadas por la pandemia 30 respiradores que sirven para ayudar mecánicamente a la respiración a los pacientes más graves de coronavirus que están intubados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

9.52Más de 530.000 contagiados y 24.000 muertos por coronavirus La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, ha superado la cifra de los 530.000 contagiados y ha causado la muerte a más de 24.000 personas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando en un solo día 18.100 casos, lo que supone el récord de contagios superando la peor cifra registrada por China en febrero, cuando estaba en la peor fase del brote.

9.41España impulsa la contratación de cerca de 200 profesionales extranjeros El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Política Territorial y Función pública han puesto en marcha una acción urgente coordinada para incrementar el número de profesionales sanitarios extranjeros en disposición de trabajar en nuestro país con carácter inmediato, indican en un comunidafo. Con este conjunto de medidas, se espera que alrededor de 200 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros nacionales de terceros países y actualmente ya residiendo en España se incorporen en los próximos días al Sistema Nacional de Salud (SNS) en un momento decisivo para afrontar la crisis sanitaria provocada por la extensión del virus COVID 19 en nuestro país.

9.33El abogado que propició la investigación por el 8-M denunciará a la delegada del Gobierno en Valencia Las derivadas en los tribunales de la crisis del coronavirus ya llegan a la Comunidad Valenciana. Al pronunciamiento de un juzgado de lo Social para ordenar a la Conselleria de Sanidad entregar material de protección sanitario en 24 horas, se unirá una denuncia contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, por haber permitido la celebración de eventos multitudinarios como la manifestación del 8 de marzo. Léelo aquí.

9.26Los datos del coronavirus en base al sexo y la edad Un tercio de los españoles con coronavirus tienen menos de 50 años, aunque solo un 17 por ciento están hospitalizados, y el grupo de edad con más casos de contagio es el de 50 a 59 años. Son datos del Ministerio de Sanidad obtenidos del análisis sobre 32.816 casos notificados con información de edad y 32.807 con información de edad y sexo, informa Efe. De ellos se desprende que el coronavirus ataca casi por igual a hombres, que representan el 50,1 % del total, que a mujeres (49,8 %), si bien ellas mueren menos, solo el 3 % de las contagiadas frente al 5 % de los varones.

9.18Primera muerte en Venezuela por el coronavirus Venezuela ha anunciado la primera muerte a consecuencia de la pandemia del coronavirus en su territorio, un hombre de 47 años con una enfermedad pulmonar preexistente, informa EP. «Lamentablemente, el día de hoy (...) falleció un paciente en el estado de Aragua, el primer fallecido de las personas con coronavirus en Venezuela», ha indicado Maduro en Venezolana de Televisión, antes de transmitir las condolencias del Ejecutivo del país caribeño «a sus familiares, a sus amigos, a sus personas queridas».

9.09Los test rápidos defectuosos que España compró a China son más de 9.000 Los test rápidos que compró España a una empresa sin licencia de China y que no sirven para detectar el coronavirus de una forma adecuada son más 9.000, según ha adelantado esta mañana Cadena Ser. Hay otros 50.000 test del mismo fabricante que se retiraron sin haber sido siquiera distribuidos.

9.00Recomiendan retrasar las comuniones a septiembre, octubre y noviembre Varios obispos de España han recomendado aplazar las primeras comuniones y confirmaciones, que tradicionalmente se celebran en mayo, a los meses de septiembre, octubre y noviembre, mientras que el resto de diócesis por el momento no se han pronunciado al respecto o precisan que no han tomado una decisión todavía y que esperarán a que pase la emergencia sanitaria del coronavirus para determinarlo, tal y como informa Ep. Léelo aquí.

8.53Muere María Teresa de Borbón, prima del Rey Felipe, a causa del coronavirus María Teresa de Borbón ha fallecido en París a los 86 años de edad, a causa de las complicaciones derivadas del coronavirus Coronavirus. El fallecimiento de la prima del Rey Felipe VI, ha sido anunciado por su hermano en su cuenta de Facebook. Un mensaje donde afirma que este viernes se oficiará un funeral en la capital española en su honor. Léelo aquí.

8.45Sudáfrica confirma las primeras dos muertes por Covid-19 Con 927 positivos es el país africano con más casos confirmados. Anoche a las 23:59 empiezó el confinamiento obligatorio todo el país: los ciudadanos solo podrán salir a comprar «esenciales» como comida o medicamentos y para ir al médico. Esta madrugada se produjeron los primeros arrestos en pubs y clubes a los clientes por saltarse el confinamiento y a los responsables de los locales por servir alcohol. Durante los 21 días de confinamiento no se puede vender ni alcohol ni tabaco. Para ayudar a la policía nacional a cumplir el «lockdown», el gobierno ha desplegado al Ejército. El presidente Cyril Ramaphosa se dirigió a los soldados antes de empezar su cometido y les pidió que se mostraran más respetuosos y comprensibles que nunca porque ellos ciudadanos están asustados: «Nuestra gente os buscarán para darles seguridad, no como una fuerza de poder sino como fuerza de bondad. Id y apoyad a nuestra gente». Informa Alba Amorós, corresponsal de ABC en Johannesburgo.

8.39Oración universal del Papa Francisco La Conferencia Episcopal Española (CEE) invita a los fieles a unirse a la oración del papa Francisco este viernes. El Papa presidirá a las 18.00 horas (hora local en el Vaticano) un momento de oración en la Plaza de San Pedro para universalizar la oración para luchar contra la pandemia del coronavirus.

8.32Muere un médico de Florida por coronavirus y seis sanitarios dan positivo Un médico del sur de Florida ha fallecido como consecuencia del coronavirus, mientras que otros seis empleados del sector sanitario han dado positivo al test, informaron este jueves medios locales, cuando la cifra confirmada de contagios en el estado se acerca a los 2.500 casos, según Efe. Se desconoce de momento la edad, pero se trata del doctor en medicina interna Alex Hsu, que trabajaba en el Northwest Medical Center, de Margate, una ciudad del condado de Broward. Léelo aquí.

8.21Casi 50.000 nuevos infectados por el coronavirus en el mundo en un día El coronavirus ha causado en las últimas 24 horas casi 50.000 nuevos infectados, con lo que la cifra global de casos se eleva a 462.684, según los datos más recientes que maneja la Organización Mundial de la Salud. Las muertes totalizan 20.834 en todo el mundo. Un aumento en esta jornada de 2.401 decesos con respecto a la anterior.

8.15Los Angeles clausura las instalaciones deportivas en el exterior El alcalde de la ciudad californiana de Los Angeles, Eric Garcetti, ha anunciado este jueves el cierre de todas las instalaciones para practicar deporte en el exterior con el objetivo de ayudar a las personas a practicar el distanciamiento social, medida contra el coronavirus. No obstante, la mayoría de los parques seguirán abiertos para caminar y correr, pero Garcetti ha insistido en que las personas deben mantener una distancia de casi dos metros entre sí.

8.11Trump dice China tiene una «sólida comprensión del virus» El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que «China ha desarrollado una sólida comprensión del virus», tras hablar por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la pandemia del Covid-19, que hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 24.000 personas en todo el mundo. «Estamos trabajando estrechamente», dijo Trump en Twitter sin dar detalles concretos sobre el contenido de la conversacón, según Efe. Estados Unidos superó este jueves con más de 85.000 casos de coronavirus a China y a Italia como el país del mundo con más contagios.

8.00Llega el sábado un grupo de españoles Ciudadanos españoles, entre ellos varios gallegos, que permanecían en Guatemala por el cierre de fronteras motivado por la crisis sanitaria del coronavirus podrán abandonar el país este viernes, y está previsto que lleguen a Madrid-Barajas en la madrugada del sábado, tras realizar varias escalas. Según han confirmado a EP algunos de estos viajeros gallegos, está previsto que el vuelo salga este viernes a las 6.00 horas (hora local) de Ciudad de Guatemala. El avión hará escala en Honduras y El Salvador, para recoger a otros viajeros españoles, y está prevista su llegada a las 4.00 horas (horas local) del sábado a Madrid.

6.54El FC Barcelona anuncia un ERTE para jugadores y personal no deportivo El Barcelona ha anunciado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para jugadores de las diferentes plantillas, así como para el resto del personal no deportivo, según ha decidido la junta directiva en la reunión mantenida este jueves de forma telemática para "minimizar el impacto económico que la crisis del coronavirus está provocando en la actividad" del club culé. "Ante este escenario de emergencia sanitaria, la junta directiva ha decidido implementar una serie de medidas para paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de esta crisis. De entre las medidas adoptadas, cabe destacar las relativas al ámbito laboral, motivadas por la necesidad de implementar medidas de adaptación de las obligaciones contractuales del personal del club a las nuevas, y transitorias, circunstancias que estamos viviendo", informa la entidad blaugrana.

6.46Argentina cierra sus fronteras hasta el 31 de marzo por el COVID-19 El Gobierno de Argentina anunció este jueves la prohibición, hasta el 31 de marzo, del ingreso de personas en su país a través de puertos, aeropuertos, pasos fronterizos internacionales y centros de frontera, y solo permitirá la entrada de los argentinos que estén en vuelo de regreso, para evitar nuevos contagios de la pandemia COVID-19. "El gobierno nacional dispuso hoy el cierre de todas las fronteras del país para el tránsito aéreo, terrestre y marítimo a partir de la hora cero de este viernes, para reforzar las medidas contra el coronavirus", informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en declaraciones a medios locales.

6.35Corea del Sur mantiene estable el contagio y refuerza el control fronterizo Corea del Sur, país que no ha limitado movimientos de sus ciudadanos y mantiene abiertas las fronteras, reportó hoy otros 91 casos de coronavirus en un momento en el que ha reforzado controles para evitar que los crecientes casos importados generen nuevos contagios domésticos. De los 91 nuevos casos detectados el jueves, 13 de ellos fueron identificados en los nuevos controles establecidos en aeropuertos, informó hoy el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC).

6.32Los beneficios industriales en China caen un 38,3% interanual desde enero Los beneficios de las principales empresas industriales chinas se desplomaron un 38,3 % interanual en los últimos dos meses de enero y febrero de 2020 a causa del impacto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) indican que las ganancias en los primeros dos meses del año fueron de 410.700 millones de yuanes (58.071 millones de dólares, 52.512 millones de euros).

6.31China confirma tan sólo un nuevo caso por coronavirus a nivel local y 54 importados El Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de que se ha registrado tan sólo un nuevo caso de coronavirus a nivel local, mientras que han sido identificados 54 contagios de personas llegadas desde el extranjero. Un día más, la localidad de Wuhan --epicentro del brote--, no ha registrado caso alguno. El nuevo contagio se ha confirmado en la provincia de Zhejiang, en el sureste de China.

6.30Casi 50.000 nuevos infectados por el coronavirus en el mundo en un día El coronavirus ha causado en las últimas 24 horas casi 50.000 nuevos infectados, con lo que la cifra global de casos se eleva a 462.684, según los datos más recientes que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las muertes totalizan 20.834 en todo el mundo. Un aumento en esta jornada de 2.401 decesos con respecto a la anterior. Los países y territorios que han reportado entre uno y miles de casos a la OMS son 199, lo que implica que el coronavirus está prácticamente en todo el mundo.