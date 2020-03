El Gobierno oculta el precio de los test de coronavirus y tampoco dice por qué sigue confiando en la empresa china de las pruebas fallidas El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dice que el número de contagiados en España asciende a 72.248 y el de fallecidos a 5.690, 832 más en las últimas 24 horas

Madrid Actualizado: 28/03/2020

ABC ha preguntado al Gobierno por qué sigue confiando en la empresa de los test imprecisos Bioeasy cuando al ver que fallaban en España, otro países han cancelado los pedidos. También se le preguntó por los precios de los mismos.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias le dio la palabra a Patricia Lacruz, directora de Cartera y Farmacia que no dio la información de los precios y apenas deslizó datos sobre la compra a empresas chinas o de otros países. "Si no llegamos a fabricantes, vamos a distribuidores o intermediarios. Estas empresas pueden ser nacionales o de China o de otros países europeos", se limitó a decir.

El número de contagiados en España asciende a 72.248, un incremento del 13 por ciento respecto a ayer (8.189). Este incremento se va reduciendo, dijo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Los datos son de casos con cierta gravedad, dijo Simón, "una gran parte hospitalizados y puede haber casos que no se detectan y no sabemos cuántos pueden ser". Pero cuando estén los test de anticuerpos se detectarán, dijo Simón.

Además, el 17 por ciento de los casos han sido dados de alta, es decir, 12.285. El de hospitalizados es de 40.630 y el de ingresados en UCI, 4575. "El de fallecidos a 5.690, 832 más en las últimas 24 horas. Pero la evolución de estos incrementos de fallecidos se mantienen a lo observado en los últimos días. La enfermedad se está estabilizando y aunque son preliminares podríamos pensar que en algunas zonas del país se está superando el pico".

Simón señaló que "no sabemos cuándo tendremos la confirmación pero sí que estamos llegando al pico de la curva; en algunas zonas del país ya están superándolo", dijo Simón aunque señaló que no es lo más importante. "Sabíamos que iban a reducirse pero seguimos teniendo problemas con la saturación de las UCI. Los pacientes que se infectan hoy, necesitarán una cama de UCI dentro de 7 a 10 días; la saturación de las UCI va con retraso a la transmisión. Por eso llegaremos a la saturación final de la semana que viene o principios de la siguiente. Por eso hay que evitar la presión sobre estas unidades. Reducir esa letalidad al máximo. Hay comunidades que están cerca de su límite de UCI y otras se van acercando progresivamente. Es necesario reforzar todas las actividades de control para no superar la capacidad asistencial".

Simón dijo habló de la enorme complejidad de las tareas de abastecimiento, investigación, acceso a medicamentos, personal...

Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, dijo que "hemos comenzado a financiar los primeros proyectos de la comunidad científica para luchar contra el Covid-19". "Ayer financiamos los dos primeros con cargo al denominado fondo Covid 19 lanzado el pasado 19 de marzo. Son proyectos que tienen como objetivo encontrar un tratamiento eficaz para los pacientes ingresados, son propuestas enfocadas a fases precoces para evitar que empeoren y necesiten UCI o ventilación mecánica". Uno de estos estudios evaluará la eficacia de la administración de plasma de pacientes ya recuperados y se va a infundir en pacientes que están sufriendo la enfermedad y hospitalizados. Yotti dijo que van a seguir financiando proyectos.

En paralelo, "continuamos trabajando para asegurar que España dispone de las mejores pruebas, saben que pusimos a disposición nuestras instalaciones en el Centro Nacional de Microbiología para todas las empresas españolas que hacían kits de PCR. En este momento se están distribuyendo kits a todos los centros españoles, estamos haciendo muchas pruebas, más de 15.000 al día", dijo Yotti.

"Simultáneamente seguimos trabajando para técnicas de diagnóstico rápido, estas pueden ser útiles pero necesitamos contar con datos para garantizar su uso de forma amplia".

Preguntada por el informe de su instituto dijo que hay un exceso de mortalidad vinculado a este momento de pandemia, "pero esto no se debe a un infradiagnóstico de pacientes Covid-19".

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dijo que esta semana recibido 92 propuestas de ensayos clínicos, hemos autorizado ya ocho. Lo que se busca es identificar factores predictivos que puedan influir en el resultado de los tratamientos. Los estudios son promovidos por la AEMPS. Además, "se evalúan las opciones de prevención para los profesionales sanitarios pero no solo ellos".

Además, Lamas señaló que "estamos estudiando 30 propuestas que evalúan medicamentos en distintas fases de la infección".

Patricia Lacruz, directora de Cartera y Farmacia, dijo que España ha cerrado acuerdos de suministro con productos. "En China hemos contratado capacidad de producción y las cerradas ayer ascienden a 628 millones de euros, que incluyen la compra de 659 millones de mascarillas y más de 30 millones para profesionales".

"Mayor exposición de los profesionales sanitarios"

Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional, dijo la orden del pasado 15 de marzo pretende incorporar profesionales sanitarios. "Contratación de profesionales que hicieron pruebas selectivas en 2019, contratación de profesionales con título de especialistas de países extracomunitarios, se ha permitido todos aquellos jubilados, médicos menores de 70 años que hubieran dejado el servicio activo en los últimos dos años. También se contrata personal emérito. Así como estudiantes de los últimos grados de Enfermería y Medicina para dar apoyo".

"Una parte de los profesionales que ya prestan su servicio son residentes, titulados universitarios que acceden a una plaza para el desarrollo de un programa de formalización especializada. Las órdenes contemplan una adecuada redistribución de estos profesionales", agregó Gutiérrez.

En cuanto a los profesionales sanitarios contagiados, mayor que en Italia, Gutiérrez dijo que "tiene que ver con la mayor exposición y el número de casos". Simón dijo que hay más casos que en otro países y se barajaron varias hipótesis: "se identifican casos leves o incluso asintomáticas, la razón es la capacidad para hacer pruebas y la necesidad de mantenerlos en el servicio. Cuando hay uno afectado, todos los que están alrededor son testados. Dar positivo no implica siempre que el virus sea viable pero por precaución se aísla", dijo el experto.