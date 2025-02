Investigan en Mallorca un posible segundo caso de coronavirus en un niño de siete años

La directora general de Salud Pública del Gobierno balear, Maria Antònia Font, ha anunciado este lunes que se está investigando un posible nuevo caso de coronavirus en Mallorca , en concreto en un niño de siete años que forma parte del entorno del ciudadano británico residente en la isla infectado por el coronavirus. El niño se encuentra ingresado, en observación, en el Hospital de Son Espases de Palma. De momento, sólo presenta «sintomatología» propia de la gripe, pero se le harán nuevas pruebas.

«Es un caso en investigación, eso quiere decir que se le tomarán las muestras, se enviarán a analizar y después comprobaremos», ha explicado Font, quien ha comparecido en rueda de prensa acompañada por el jefe de servicio de Medicina Interna de Son Espases, Javier Murillas, y el jefe de la Unidad de Virología del mismo centro, Jordi Reina.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud del Gobierno balear confirmaron ayer que el hombre de origen británico ingresado desde el pasado viernes en el Hospital de Son Espases por un posible caso de coronavirus 2019-nCoV, se encuentra efectivamente infectado. Se trata del segundo caso confirmado en España . El primero había sido en La Gomera.

La esposa y las dos hijas del citado residente británico, de 46 años de edad, ingresaron preventivamente también el viernes en Son Espases, pero no están infectadas . El hombre indicó a los facultativos que le atienden desde hace cuatro días que hace unas semanas había estado en contacto con una persona que dio positivo por coronavirus, con sintomatología clínica, en Francia. El residente británico había conocido a esa persona en una estación de esquí de Los Alpes .

Nuevas pruebas

Como se ha indicado, la mujer y las dos niñas —de diez y siete años de edad—, dieron negativo en las analíticas que les hicieron este pasado fin de semana, aunque la niña de diez años tiene gripe, de la que está evolucionando favorablemente. De momento, el hombre continúa aislado en Son Espases, mientras que su esposa y sus hijas ya no lo están, si bien permanecen en el hospital.

La directora general de Salud Pública ha explicado también este lunes que el hombre sigue «asintomático», aunque está previsto que en las próximas horas se le haga otra analítica. En cuanto a su esposa y a sus hijas, se les dará el alta en caso de que las nuevas pruebas confirmen que se encuentran bien. El doctor Reina ha especificado que se espera que mañana o el miércoles el Centro Nacional de Microbiología facilite los resultados de esas analíticas. «De acuerdo con los resultados, se tomarán las decisiones sobre la familia y sobre este nuevo caso», ha afirmado.

Paralelamente, ya se ha iniciado el estudio de posibles personas que hayan podido tener contacto con el hombre , en especial aquellas que coincidieron con él en los dos vuelos que efectuó el 29 de enero, el primero entre Ginebra y Barcelona, y el segundo desde la capital catalana hasta Palma. La Consejería de Salud cree que podrían haber mantenido un contacto estrecho con el ciudadano británico una treintena de personas. En concreto, serían entre 20 y 40 personas. El Govern recomienda a dichas personas que no viajen, eviten aglomeraciones y no trabajen en lugares que impliquen un contacto directo con la gente . La Consejería de Salud pide, por último, que si alguien sospecha que puede tener el coronavirus, no vaya a Urgencias, sino que primero llame al 061, en donde se le informará de los pasos a seguir.