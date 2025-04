Coronavirus: Por qué en Alemania hay menos mortalidad

La última actualización de las cifras de afectados en Alemania anota 7.543 infectados confirmados, 67 recuperaciones y 17 muertes . Con una tasa de recuperación ampliamente por encima de la tasa de infección el coronavirus se expande en este país con un patrón mucho menos letal que en el resto de Europa . Algunos diputados italianos ven detrás de estas cifras una conspiración para ocultar datos que ha desmentido personalmente el presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, que centraliza toda la información sobre el desarrollo de la enfermedad en Alemania, en coordinación con otras autoridades científica europeas.

«El avance del virus llega a Alemania con retraso respecto a los países del sur , eso es todo. Para nosotros todavía no se ha alcanzado el pico de la curva. Con el paso de las semanas la tasa de infección se igualará en todos los paíse s. Y aquellos que hayan logrado ralentizar la expansión del virus lograrán cifras más bajas de defunciones», explica, «en este sentido, quizá sí pueda decirse que Alemania aplicó medidas preventivas antes que otros países».

Wieler se refiere a que Alemania ya estaba realizando a principios de marzo, con solamente dos muertos por coronavirus, una media de 40.000 test a la semana , lo que ha permitido detectar muchos casos todavía asintomáticos y aislarlos. «Entre la población alemana van a fallecer también seguramente muchos ancianos, pero en promedio estamos detectando más casos en población joven que otros países ye so permite aislar y suavizar la curva de expansión».

El diagnóstico temprano, todavía antes de que aparezcan los síntomas, parece clave en la menor mortalidad del virus. Este diagnóstico no es realizado a menudo por la sanidad pública, sino por más de mil laboratorios a los que el ministro de Sanidad, Jens Sphan, ha dado vía libre para que sometan al tes t a cualquiera que acuda a ellos. Mientras que el test coronavirus solo se realiza en la sanidad pública con receta a personas de alto riesgo, con síntomas o que hayan estado en contacto con focos de peligro, cualquiera puede acudir a un laboratorio y hacerse el test a cuenta de su propio bolsillo. Esto tiene como consecuencia que se realizan más del doble de test que en España en promedio.

«Alemania está entre los países más avanzados en lo que respecta al diagnóstico», confirma Christian Drosten, jefe de Virología de la Charité de Berlín, «tenemos un sistema con laboratorios repartidos por todo el territorio y todos tienen altas competencias técnicas». «A esos laboratorios se les dieron ya en enero las informaciones necesarias y el material para hacer las pruebas, por lo que han estado trabajando con mucha antelación, por eso registramos por adelantado un alto número de casos en las estadísticas, sin tener a la vez que lamentar tantas muertes», desarrolla en virólogo, «hemos identificado el virus por su presencia, no por el númeorode muertos causados».

Otra de las claves es haber conseguido ir un poco por delante del virus . Los hospitales alemanes cuentan con que en los próximos días se eleve drásticamente el número de ingresos por coronavirus y que a finales de esta semana el númoer de infectados haya llegado a 20.000. Unos 1.500 de ellos deberán ser ingresados, según el cálculo del presidente de la Federación Alemana de Hospitales (DGK), Gerald Gaß, lo que supone triplicar en solo una semana el número de pacientes en hospitales y clínicas. «Estamos preparados para eso, hemos reforzado previamente el personal hospitalario y los medios, de modo que a pesar del serio aumento no estaremos desbordados».

Aún así, los virólogos alemanes no cantan victoria, ni mucho menos. Esperan un repunte de las cifras en las próximas semanas y reconocen el riesgo de que se sobrecargue el sistema de diagnóstico temprano. Ahora mismo, las autoridades sanitarias recomiendan evitar que la gente se haga las pruebas sin motivo y centrarse en el aislamiento. El ministro de Economía, Peter Altmeier, ha declarado esta mañana que las medidas excepcionales tendrán que prolongarse , seguramente hasta finales de mayo, y que tenemos que asumir que la crisis corona durará unos dos años, si es que no aparece antes la vacuna. Dos años es el tiempo que tardará, de forma ralentizada, en infectar al 70% de la población, punto a partir del cual se irá logrando la inmunidad mayoritaria. Contando con este largo plazo, Alemania se desmarca del modelo italiano y japonés de paralizar la sociedad y la economía. La recogida del espárrago, por ejemplo, que se sirve de abundante mano de obra ruamana, se va a llevar a cabo con una única diferencia: serán sometidos a testo todos los inmigrantes llegados a tal efecto. Mientras firmas como Volkswagen, que cierra hoy todas sus fábricas en Alemania, o Ikea, que cierra todas sus tiendas, debido a que carecen de suministros, quienes pueden seguir trabajando no paran la cadena de montaje, como Audi, que solamente ha anunciado una disminución de la producción.

Más temas:

Alemania

Coronavirus