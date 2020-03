La curva de la epidemia seguirá al alza diez días más Con 309 fallecidos, la mortalidad en España es más baja que en Italia pero más alta que en Alemania donde solo ha habido 16 muertes con 7.241 infectados Los adultos jóvenes y sanos que no forman parte de los colectivos de riesgo no están libres de complicaciones, advierte el Ministerio de Sanidad

Como un parte de guerra, el Ministerio de Sanidad actualizó ayer lunes la cifra de caídos por el coronavirus. Eran más los curados (530 altas) que los fallecidos (309), pero la cifra de nuevos positivos sigue disparada en un crecimiento que parece no tener freno. Con 9.191 nuevos casos, España superó ayer a Corea del Sur y se convirtió en el cuarto con más positivos tras China, Italia e Irán.

La curva que marca el ascenso seguirá creciendo, en el peor de los casos, diez días más, advirtió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Cada día se registra un 25 por ciento más de casos y continuará a este ritmo «unos cuantos días más; no sabemos si serán tres, dos, siete», explicó Simón que también pronosticó que alcanzaremos un «número importante» de contagios el día pico en España de la epidemia.

Fernando Simón, la imagen de la epidemia desde su inicio en España, era ayer también un reflejo de ella. Sin apenas voz, con semblante serio, cansado y visiblemente delgado compareció en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de seguimiento del coronavirus. Allí volvió a insistir en la importancia de seguir las medidas de aislamiento social.

Solo su cumplimiento «a rajatabla», dijo, tendrá un impacto «rápido y drástico», pero no inminente. El confinamiento en los hogares, salvo para salidas imprescindibles como comprar comida o ayudar a personas mayores, permitirán doblegar la curva de ascenso epidémica.

Freno inmediato

Los nuevos casos deberán empezar a frenarse de forma inmediata con el comienzo de la cuarentena. Aunque será un descenso invisible. Se necesitará una semana más para que la cuarentena se note en los registros oficiales. Aunque se corte la transmisión, el periodo de incubación es de dos a 14 días, con una mediana de 5,5), por lo que durante unos días seguiremos aflorando nuevos casos. Hasta llegar a esos diez días de subida desenfrenada o incluso más si nos ponemos en el escenario más pesimista.

El responsable de Alertas y Emergencias Sanitarias reconoció que el aislamiento durante dos o más semanas no será fácil. «Los primeros días pueden ser incluso divertidos, «pero la última semana no será tan fácil. Si no mantenemos la tensión todo el esfuerzo de los primeros 8-9 días no habrá servido para nada».

Menos letal que en Italia

En esa curva epidémica Madrid es la comunidad que encabeza todos los contagios. La comunidad madrileña acumula 4.165 infectados, casi la mitad de los positivos de toda España. A mucha distancia le sigue Cataluña con 903 casos, seguida de el País Vasco con 630 casos y de Castilla-la Mancha (567), con un repunte significativo de casos en algunas comunidades como Navarra (274).

El coronavirus mata, aunque la mortalidad no llega a la registrada en Italia. Frente al 3 por ciento registrada de media de nuestro país, la letalidad italiana roza el 6 por ciento y «lo peor aún está por llegar» en Italia, según explicaron el Gobierno italiano.

Sin embargo, las cifras de mortalidad de España sorprenden cuando se comparan con otros países europeos. Alemania con una cifra elevada de contagios (7.241 infectados) solo ha registrado 16 muertes frente a las 340 de España y sus más de 9.000 positivos.

La mortalidad en España no es homogénea. El 80 por ciento de los afectados supera la enfermedad con síntomas leves; la mortalidad se concentra en las personas de más edad y por eso en algunas regiones donde se han producido brotes en residencias y centros de mayores la mortalidad es mayor. Como lo es también en adultos jóvenes con patologías previas: personas inmunodeprimidas en tratamiento contra el cáncer o porque han recibido un trasplante, con patología respiratoria o cardiovascular.

La mortalidad en España es más baja que la de Italia. Aunque no hay garantía de que esta ventaja se mantenga. «Depende mucho de los pacientes que están en las UCI y de aquellos que se contagien. Por ello, es clave garantizar que las personas que están en riesgo estén bien protegidas», insistió Fernando Simón.

Empeoramiento súbito

En los hospitales españoles hay ahora 432 enfermos atendidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). No todos son personas mayores ni tienen patologías de base. El comentario de médicos que estos días están atendiendo a pacientes de coronavirus en estado crítico es que fallecen más enfermos de entre 60 y 65 años de la que podrían prever al inicio. Las víctimas no son solo octogenarios. Y que muchos empeoran de forma súbita por esta tormenta de inflamación .

Fernando Simón no fue tan explícito aunque reconoció un cambio en el patrón de la enfermedad. Los adultos jóvenes y sanos que no forman parte de los colectivos de riesgo no están libres de complicaciones. Algunos infectados con Covid-19 han evolucionado a cuadros graves. La advertencia del responsable del comité de emergencias del Ministerio de Sanidad es para todos aquellos que se consideran a salvo del enemigo invisible que cruza todo el globo.