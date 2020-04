El Consejo Escolar aprueba que los alumnos avancen contenidos hasta mayo y descarta el aprobado general El máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa se ha reunido este martes y ha aprobado avanzar en contenidos solo hasta el final de abril. Ademas, estos serán evaluados. Por otro lado, la repetición de curso será una medida "excepcional". No ha habido una postura sobre la suspensión de clases durante todo el curso.

Josefina G. Stegmann MADRID Actualizado: 07/04/2020 19:25h

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE), el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, se ha reunido este martes y ha aprobado avanzar en contenidos solo hasta el final de abril, además, serán evaluados, y ha descartado el aprobado general, en el marco de soluciones para hacer frente a la pandemia en el ámbito educativo.

El Consejo Escolar ha rechazado la posibilidad de que el curso se extienda más allá de junio. No ha habido una postura sobre la suspensión de clases durante todo el curso.

Sobre la mesa había un documento elaborado el pasado 31 de marzo al que se han incorporado ahora 92 propuestas, avanzadas por ABC, presentadas por el propio equipo técnico del CEE, los sindicatos (CCOO, CSIF y ANPE), los padres de la pública y la concertada (CEAPA y CONCAPA), los estudiantes (CANAE) y la patronal de la concertada (Escuelas Católicas). El informe final será enviado al Ministerio de Educación y las administraciones educativas de las comunidades autónomas. Sin embargo, cabe recordar que el informe que emana del Consejo Escolar no es vinculante.

La propuesta del aprobado general la hizo el Sindicato de Estudiantes (que no suele asistir con regularidad al consejo, según han trasladado alguno de sus miembros a ABC) pero en esta reunión se presentaron vía telemática para proponer el aprobado general como se hizo, por ejemplo, en Italia. Sin embargo, esta propuesta fue desestimada.

Otra de las cuestiones controvertidas es la relativa a si los alumnos deben avanzar o no contenidos durante la formación online. El Consejo Escolar decidió que se pueda continuar en ellos durante todo el mes de abril. También los sindicatos CC.OO. y CSIF eran partidarios de reforzar contenidos, mientras que CONCAPA planteó «avanzar de una manera diferente», compaginando el refuerzo de lo ya tratado, con el avance de contenidos seleccionados dentro del currículo. Por su parte, CEAPA se decantó por no «impartir nuevos contenidos». CC.OO. propuso que en caso de avanzarlos, estos no sean objeto de evaluación. Sin embargo, sí serán evaluados.

Evitar las repeticiones

El Consejo Escolar también ha sacado adelanta su propuesta de que la calificación final negativa de materias o la repetición sean «recursos extraordinarios, mesurados y tomados por el equipo docente». Es decir, se buscará evitar el número de repeticiones.

Respecto a la posibilidad de la evaluación continua, y por ende, la eliminación de la evaluación del tercer trimestre las propuestas han sido rechazadas. El Consejo Escolar ha optado por matenerla pero si resulta positiva "se entenderá siempre que sea posible como recuperación de las anteriores para aquellos alumnos que tuvieran una o las dos insuficientes (primer y segundo trimestre)".

¿Qué pasará con la EBAU?

En cuanto a la EBAU se ha rechazado la propuesta del CSIF de prueba única para todo el territorio. No obstente, el Consejo Escolar estudiará nuevamente el 5 de mayo sobre qué posibilidades hay de celebrar la EBAU en función de la evolución de la pandemia.

Los directores de centro, por su parte, solicitaron al ministerio que se prepare ya para el día después, es decir, la incorporación de los alumnos cuando corresponda.

También salió adelante la propuesta de Escuelas Católicas que solicitaba a las administraciones que faciliten a los centros de educación especial medios materiales para la prevención del contagio (equipos de protección individual, tests a la plantilla, etc.) y aseguren el refuerzo de las plantillas y del personal sanitario. También pidieron que se faciliten recursos especiales (como materiales y aplicaciones) para que los alumnos puedan recibir la formación a distancia con las adaptaciones necesarias.