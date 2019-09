Ciencia de altura capaz de transformar el mundo

La investigadora Mónica Giménez, del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universidad de Valencia, lleva años estudiando las propiedades de materiales inteligentes porosos y flexibles, capaces de capturar, almacenar y liberar moléculas esenciales en respuesta a un estímulo externo. Ahora, La Caixa le ha dado un empujón definitivo a un proyecto con el que pretende demostrar que es posible reducir los niveles de contaminación medioambiental utilizando estos materiales inteligentes. «Preparamos los materiales con moléculas para que, ante determinados estímulos, en este caso estímulos térmicos, sean reactivos a un tipo de gases como el CO2 y no lo sean ante otros como el oxígeno» , explica Giménez. Una vez reaccionan, los materiales están diseñados para captar y almacenar los gases contaminantes y después regenerarse de nuevo. ¿Qué aplicaciones tendría en un futuro? Sería, según explica, una solución para reducir los niveles de contaminación en empresas altamente contaminantes como la industria pesada. «Colocados como filtro en las salidas de las chimeneas resultarían altamente efectivos», dice la autora del estudio. Este tipo de estructuras pueden tener también utilidad en la industria alimentaria. «Podemos crear estructurar diseñadas con moléculas antibacterias o antimicrobios preparadas para reaccionar, por ejemplo, ante la caída de la cadena de frío», avanza.

Eduard Batlle: Frenar la metástasis en el cáncer de colon

Eduard Batlle - ABC

Uno de los trabajos reconocidos por La Caixa, en la categoría de Investigación en Salud, es la del oncólogo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB), Eduard Batlle. Él es una de las voces más autorizadas en cáncer colorrectal a nivel mundial. En su proyecto, Batlle ofrece algunas claves para entender por qué las células tumorales se expanden por el organismo y burlan el ataque del sistema inmunitario. «Analizamos el diálogo que se produce entre las células tumorales y las del entorno del tumor. Intentamos averiguar qué les dicen las células tumorales a los fibroblastos para reclutarlos y que después les ayuden a escapar de la vigilancia del sistema inmune».

«Hemos comprobado que cuando las células tumorales abandonan el tumor primario el sistema inmune los reconoce pero luego se escapan de su vigilancia y se expanden por el organismo. «El objetivo del proyecto es averiguar cómo se construye ese refugio alrededor de las células iniciadoras de la metástasis que permite la regeneración del tumor huyendo del sistema inmune», avanza Batlle.

Para lograrlo, según explica, «analizaremos la interacción de las células malignas con las presentes en el hígado, y se interferirá en el entorno tumoral usando herramientas genéticas». «Cuando las células tumorales atraen a los fibroblastos, segregan la hormona TGF Beta, las estrategias van dirigidas a bloquear su acción para que no se expanda la enfermedad», concluye el investigador, quien asegura que si no hubiera entidades privadas que apoyaran la investigación «la ciencia española estaría muerta». Batlle no cree que se trate solo de un problema de falta de presupuestos sino de falta de sensibilidad de la clase política hacia la investigación en nuestro país».

El oncólogo recuerda que cada año fallecen en el mundo unas 700.000 personas a causa del cáncer colorrectal y que cerca de un 40 por ciento de los pacientes diagnosticados acaban en metástasis. «Cuando hay metástasis el índice de supervivencia se reduce drásticamente», apunta.