Celaá: «El acuerdo ha sido total. El curso será presencial, al menos, hasta 2º de la ESO»

Este jueves ha tenido lugar el encuentro entre los ministerios de Sanidad y Educación con las comunidades autónomas en el que se han adoptado una serie de medidas para la vuelta al cole que adelantó ABC, como la apertura de todos los colegios, la presencialidad hasta, al menos, 2º de la ESO, el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años, la recomendación del establecimiento de los grupos burbuja más allá de Infantil y Primaria, la figura del responsable Covid...

[Lea todas las medidas aquí]

«Hemos alcanzado un acuerdo total», dijo la ministra Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión. El acuerdo fue aprobado por todas las regiones con la excepción de País Vasco, que se ha abstenido. «Hoy nos hemos abstenido por una cuestión competencial. Sin entrar a su contenido. Esas decisiones son competencia de Euskadi, por tanto no es necesario acordarlo con nadie», señalaron fuentes de la consejería de Educación a ABC.

La ministra esbozó algunas de las medidas contenidas en el documento (formado por 29 puntos y cinco recomendaciones) como, por ejemplo, que se hará respecto a la toma de temperatura, si en el centro o en casa: «Se podrá hacer en el ámbito escolar y en el domicilio. Será necesaria o bien una declaración responsable o una comunicación fehaciente por parte de los padres», ha dicho la ministra. Respecto a posibles sanciones en caso de que los progenitores lleven a los niños con síntomas Covid, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , dijo visiblemente enfadado, que le cuesta creer que un padre sabiendo que está con fiebre lo lleve a clase, «hay de todo pero me cuesta creerlo», ironizó. En cualquier caso, las sanciones correrán a cargo de las comunidades.

También queda a cargo de las comunidades el cierre de los centros. «Compete a cada comunidad», respondió Illa. El borrador señalaba antes de celebrarse la reunión que la suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de una comunidad autónoma se haría previa comunicación a Sanidad y previo acuerdo del Consejo Superior del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, este punto, informó el ministro Salvador Illa a ABC, se quitó y cada comunidad podrá decidirlo unilateralmente.

Respecto a la decisión de padres de no mandar a sus hijos a clases, Celaá recordó que están haciendo consultas ( ABC adelantó que se pedirá un informe a la abogacía General ) y que de momento no se va a pronunciar sobre el tema. En cualquier caso, para los que tienen miedo, dijo «obviamente no existe el riesgo cero pero la escuela, tal como se está preparando es más segura que otros ámbitos de socialización a los que se pueda conducir al alumno». La ministra resaltó la importancia que le dan a la ventilación pero obvió temas estrictamente educativos si se reducirían las ratios: « Depende de las contrataciones que hagan las comunidades », se limitó a decir. En la misma línea respondió respecto a los cambios en los contenidos para adaptarlos a los retrasos sufridos por la pandemia y la no asistencia a clase durante el último trimestre del curso pasado: «Están previstas adaptaciones programáticas que son competencia de los centros escolares para seleccionar los contenidos de aprendizaje esenciales y que por supuesto han de ser orientados por las comunidades».

La ministra admitió que el acuerdo no contempla cuestiones relativas a la conciliación, aunque dijo que se pensarán situaciones acordes a las familias.

No se harán PCR masivas

Respecto a la realización de PCR masivas, el acuerdo no contiene ninguna cuestión en este sentido, dijo Salvador Illa que hizo un breve repaso de la situación atual de la pandemia: «Hay un crecimiento de casos con características distintas a las de marzo y abril y tenemos una presión asistencial del 5 por ciento y con un número de fallecidos bajo. Aún así pensamos que había que hacer una revisión de los acuerdos con Educación para garantizar una vuelta al curso con plenas garanrías sanitarias», aseguró.

Illa agregó que «hoy hemos adoptado dos medidas: una referente a Educación y otra relacionada con la campaña de vacunación de la gripe».

El consejero de Educación madrileño dijo que han votado a favor de la propuesta «de mínimos, pero razonable» del Gobierno Central en la reunión de hoy. «Que se alegra de que hayan incorporado cosas que ellos ya llevan en el plan de Madrid, y lamenta que no incluyan otras como PCR al inicio de curso o estudio serológico de la comunidad educativa».