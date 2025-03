Castells dará casi un millón de euros a las universidades públicas catalanas para una conferencia «fantasma»

El Ministerio de Universidades ha adjudicado en los Presupuestos de 2021 casi un millón de euros (870.000) a la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) para la celebración de una conferencia de la que apenas hay información o, al menos, no se quiere ... ofrecer. Se trata de la 3ª Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la Unesco que tendrá lugar en Barcelona (por acuerdo de la alcaldesa, Ada Colau, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) pero la Unesco no informa a ABC con claridad cuándo va a tener lugar (unos miembros del organismo internacional dicen que será en septiembre de 2021, otros en octubre, y la ACUP dice que no hay fecha) . Tampoco se sabe quién va a participar y para qué se utilizará el casi millón de euros . De hecho, desde el organismo de Naciones Unidas (cuyo relator, Fernand de Varennes , calificó a los catalanes como «minoría») se llegó a preguntar a este periódico por qué ABC «quería saber cuánto dinero se iba a gastar» en la conferencia.

El Ministerio de Universidades tampoco dio información. «Lo de la conferencia me lo sé, pero tienes que hablar con prensa para hablar conmigo; no te puedo contestar directamente», dijo la funcionaria de Universidades encargada del evento. Y el departamento de prensa decidió que ABC no obtuviera más detalles: « Desde el gabinete me piden contarlo cuando estén más cerrados los detalles y no a medias », contestaron en dicho departamento. Lo que sí se sabe es dónde será;, también se sabe que Castells fue propuesto por Colau para ponerse al frente de la cartera de Universidades, y también se conoce la simpatía del ministro hacia el separatismo catalán.

Este dijo en su día que el juicio a los presos del 1-O en el Supremo fue « una injusticia que será recordada en la historia como tal y que manchará por mucho tiempo la credibilidad democrática de nuestro país», según consta en un artículo suyo escrito en «La Vanguardia». Y esto último es lo que enlaza al ministro, finalmente, con los destinatarios del dinero: la ACUP, formada por la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Cataluña, la Pompeu Fabra, la de Gerona, la de Lérida, la Rovira i Virgili y la Oberta de Cataluña, donde Castells daba clase.

«Que la conferencia la apoye la ACUP podría tener cierto sentido, pero el problema es que esta asociación se ha utilizado con fines propagandísticos y de agitación ; por ejemplo, cuando los rectores de las universidades que la integran publicaron simultáneamente en noviembre de 2019, al conocerse las sentencias del Supremo por el 1-O, manifiestos defendiendo a los políticos presos», recuerda Jorge Calero , portavoz de Universitaris per la Convivència, colectivo de profesores de enseñanza superior catalanes, que surge en septiembre de 2018 para que las universidades «dejen de pronunciarse políticamente en nombre de todos sus miembros». La ACUP también publicó un comunicado el pasado 3 de octubre condenando la inhabilitación del expresidente de la Generalitat, Quim Torra . «Sin respetar la decisión del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, consideramos que no ayuda a vehicular el conflicto por la vía política y por el diálogo entre instituciones y gobiernos». En marzo de 2018 hicieron público su « profundo malestar por los encarcelamientos de varios dirigentes y cargos políticos».

Desconcierto también genera que ni la Unesco ni Universidades puedan aportar más información sobre la conferencia. Lo más concreto que se ha dicho fue que «estamos con los preparativos y si todo va bien participarán entre 1.500 y 2.000 personas . Será híbrida, es decir, presencial y online», apuntó a este periódico Paz Portales, de la Unesco, que añadió que «no solo financia España; hay diversos tipos de colaboración».

Para tener más detalles, ABC también se puso en contacto con la Delegación Permanente de España ante la Unesco, que facilitó el contacto del Consejero de Educación, Jorge Garcés Ferrer , que dijo que él no llevaba educación superior y que había que preguntar al ministerio. Por su parte, la ACUP asegura que aún no hay fecha de celebración ni programa cerrado. «Solo se puede confirmar que será en otoño de 2021 y que la ACUP será el partner local para la organización», informa Esther Armora .

Se desconocen los ponentes

La Unesco celebró dos conferencias anteriores, similares a la que ahora se quiere hacer en Barcelona y de la que, pese a tener lugar dentro de menos de un año, no se sabe nada. Tampoco hay mucha información sobre las otras dos, que tuvieron lugar en París en 1998 y 2009. «A once años vista y con la sede cerrada para consultar archivos, no tengo más información.

En general participan en nuestras conferencias autoridades ministeriales, representantes del mundo académico y universitario, y de otros organismos multilaterales, donantes, etcétera. Pero de esa en concreto no recuerdo detalles», explicó a ABC una funcionaria de la Unesco. En la página del organismo solo se recuerda que en 2009 hubo 1.450 participantes y que entre los conferenciantes estuvo Jill Biden , esposa del presidente electo de EEUU o el primer ministro de Namibia.