La Casa Blanca considera «exagerado» el informe de cambio climático El director del Consejo Económico Nacional asegura que los modelos de la ONU «no han tenido éxito los últimos veinte años»

Javier Ansorena

Actualizado: 15/10/2018 02:31h

El escepticismo reinante en la Administración Trump sobre cambio climático no ha desaparecido con el último informe de Naciones Unidas, que ofrece perspectivas catastróficas para el futuro del planeta si no se hace un esfuerzo monumental en reducción de emisiones. Larry Kudlow, el principal asesor económico de Donald Trump, ha mostrado este domingo sus dudas sobre el estudio. «Personalmente, creo que el informe de la ONU es demasiado complicado», dijo en una entrevista en la cadena ABC. «No digo que busque dar miedo, pero creo que está sobrestimado».

El panel de expertos de la organización internacional ha indicado que es necesaria una reducción de emisiones contaminantes del 45% para 2030 -en poco más de una década- para evitar que haya un aumento de temperaturas de 1,5 grados.

Trump, que en el pasado aseguró que el cambio climático es un «engaño» creado por China para aprovecharse de EE.UU., ha dado la vuelta a los esfuerzos de su antecesor, Barack Obama, en este capítulo: sacó a EE.UU. del Acuerdo de París y revirtió buena parte de su legislación sobre reducción de emisiones e impulso de energías limpias.

Kudlow no llegó a afirmarse como un escéptico del cambio climático, pero sí de los estudios que advierten de su impacto. «Yo no niego el cambio climático. Solo digo que no sabemos con precisión, con la suficiente para hacer modelos, cuánto es debido a la acción del hombre, cuánto es solar, cuánto es oceánico, cuánto es de bosques u otras causas. Todavía estamos estudiando todo eso», dijo.

Donde sí mostró certeza es que las predicciones de la ONU «no han sido exitosas en los últimos veinte años».

«No hay que entrar en pánico», añadió. «No creo que haya un desastre inminente, pero hay que mirar este tema con cabeza y de una forma analítica», dijo después de un mes en el que EE.UU. ha encadenado huracanes catastróficos que algunos expertos vinculan a la acción del cambio climático.

Desde la oposición, la reacción a sus palabras fue airada. «Sus comentarios son tan irresponsables y peligrosos que es difícil pensar que un alto cargo del Gobierno los ha pronunciado», aseguró en la misma cadena Bernie Sanders, el senador demócrata que se presentó a las elecciones presidenciales de 2016 y que podría volver a intentarlo en 2020.

«Tenemos doce años para reducir de forma sustancial la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera o este planeta, este país y el resto del mundo sufrirán daños irreversibles», dijo. «Estamos en un momento de crisis y tenemos una Administración que ni siquiera reconoce la realidad del cambio climático», criticó sobre el Gobierno de Trump, que prefiere «colaborar con la industria de los combustibles fósiles».