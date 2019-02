La avispa asiática ya tiene un enemigo natural en España: el abejero europeo Una investigación en Galicia estima que hasta el 70% de la dieta del ave rapaz podría estar compuesta por la avispa velutina

La avispa asiática (Vespa velutina) se detectó por primera vez en España en 2010, en la comarca del Baztán, en Navarra, y desde entonces no solo se ha extendido por la geografía española, especialmente en el norte, sino que ha causado estragos en la población de abejas, de las que come entre 25 a 50 ejemplares al día. Solo en Galicia se estima que hay unos 100.000 nidos. Son voraces, agresivas y, al ser una especie invasora, no tenían predadores naturales que sirvieran para regular la población. O eso se creía.

Según los datos preliminares de un estudio dirigido por Salvador Rebollo, profesor de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración con el naturalista ornitólogo José Manuel Fernández, el abejero europeo, un ave rapaz estacional en España, podría ser un importante aliado para combatir a la especie invasora. En concreto, la investigación desarrollada en las comarcas gallegas de O Salnés y O Morrazo estima que hasta el 70% de la dieta del abejero podría estar compuesta por la avispa velutina.

«Debido a la inquietud social que hay por la avispa asiática y conociendo el tipo de dieta este halcón, se nos ocurrió que seguramente también comiera velutina», explica Fernández a ABC. El abejero europeo es una rapaz estival en España (se puede ver de abril a septiembre) con unas curiosas preferencias alimentarias: avispas y abejorros. Es decir, que su presencia en España se sincroniza con el periodo de mayor abundancia de estas singulares presas, recoge SEO/Birdlife.

Para comprobar si el abejero había introducido a su dieta la avispa asiática, los investigadores colocaron cámaras en varios nidos del ave rapaz, para ver qué alimento llevaban a las crías. Analizaron unas 66.000 imágenes que recogían unas 530 aportaciones de comida. El 70% de lo que llevaban eran panales con celdas grandes, un tipo que solo se correspondía con dos posibles avispas: la crabro, natural de la zona, y la asiática.

Ahora el análisis molecular de los restos de panales que se recogieron debajo de los nidos determinará si se trata de una u otra especie, pero Fernández se muestra bastante seguro de que el resultado será mayoritario de avispa asiática. «Lo que me inclina a pensar que se trata de la velutina es que cuando recogíamos los panales, la presencia que teníamos en la zona era de avispa velutina y los paneles que tenían algunas larvas, se correspondían con esta especie», explica el investigador.

No es la solución, pero sí una barrera

La presencia en España de la avispa asiática o el mosquito tigre «responden a cuestiones antrópicas, no hubieran llegado nunca a España, las hemos traído nosotros», explica Eduardo Galante, presidente de la Asociación Española de Entomología. Por eso «son especies invasoras, que no tienen enemigos naturales o tardan en tenerlos en los nuevos ecosistemas». Este es precisamente el problema, que en España se ha tratado de solventar con cebos en el caso de la avispa asiática, aunque no eran la solución idílica, ya que también afectaban a otras especies.

Ahora, el abejero podría ser «una barrera indudable» en la proliferación de la avispa asiática, aunque «no va a ser la solución». Fernández explica que este verano, en la península del Morrazo, por acciones de apicultores y ayuntamientos, se quitaron entre 1.200 y 1.300 nidos en la zona y calculan que los abejeros extrajeron unos 700 panales enteros. «En total, de unos 2.500 panales de velutina estimados en la zona, y el abejero se comió el 30% y sin ningún coste para nosotros», asegura Fernández.

Cuando se concluya la investigación, que ahora cuenta con fondos del Mnisterio de Economía y Competitividad y de la Transición Ecológica, el investigador apunta a que se deberían plantear preguntas como qué se puede hacer para favorecer su población o qué características territoriales tienen las rapaces para mantenerlas, de tal forma que puedan llegar a un equilibrio natural con la avispa asiática. El abejero «va a ser un freno» contra la plaga.