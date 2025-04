¿Es asequible un medicamento contra el coronavirus que cuesta 2.000 euros?

«No existe ningún manual o precedente que indique cómo fijar un precio a un nuevo medicamento en medio de una pandemia . Somos conscientes de la gran responsabilidad que conlleva». Daniel O’Day, presidente de Gilead, la farmacéutica estadounidense que ha desarrollado el primer medicamento contra el Covid , anunciaba ayer en una carta abierta lo difícil que ha resultado poner precio a su antiviral remdesivir.

Tras días de debates y reflexión interna , el laboratorio estadounidense ha optado por una opción intermedia, la que le permitirá recuperar con creces los mil millones de inversión destinada al desarrollo del fármaco y proteger las arcas debilitadas de los países que tendrán que comprarlo .

«Coste asequible»

En un gesto solidario, Gilead ha optado por ceder su patente para fabricar genéricos de su antiviral a países en desarrollo y poner un precio único a los que tienen recursos. De esa manera se evitan las negociaciones de precio por país en un momento de urgencia y se ofrece un coste asequible para las economías desarrolladas.

La dosis del medicamento en Europa, por ejemplo, se venderá a unos 340 euros , lo que equivale a un coste por paciente de 2.000 euros por ciclo de tratamiento.

En su país, Gilead ha decidido fijar el mismo precio de 390 dólares por vial para los programas de sanidad pública como Medicare, mientras que para los privados -los más habituales en Estados Unidos- será de 462,9 euros, lo que supone un precio de 2.777 para el tratamiento más habitual, que consta de seis dosis, y de 5.091 euros para el más largo, mucho menos común.

Por debajo del valor

La compañía asegura que el precio fijado de remdesivir está muy por debajo del valor que debería tener en el mercado en circunstancias normales. Y argumenta con datos de gastos hospitalarios: «Remdesivir acorta el tiempo de recuperación en un promedio de cuatro días. Tomando el ejemplo de los Estados Unidos, el alta hospitalaria precoz podría generar ahorros hospitalarios de aproximadamente de 10.700 euros ».

El antiviral que nació para combatir la urgencia del ébola no es perfecto, pero es el primero en llegar. Ayer lo decía Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante su comparecencia ante la prensa. «Es una ayuda más, pero no es la panacea . No será el tratamiento que nos va a solucionar el problema. Probablemente surgirán otros que sean realmente eficaces para eliminar el virus».

Vicente Estrada, uno de los infectólogos españoles que ha participado en los ensayos clínicos con este medicamento, insistía en la misma idea: «No es perfecto, pero a los pacientes que ingresaban con neumonía y fiebre, si les ponías remdesivir, les desaparecía la fiebre y a los dos días se reducía su insuficiencia respiratoria », recuerda de sus pacientes tratados en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

El problema es elegir el mejor momento para tratar a los pacientes. «Es un fármaco de uso hospitalario (intravenoso) pero para conseguir beneficios se debe dar de forma precoz. Lo damos en pacientes graves que necesitan ingreso hospitalario, aunque no funciona en los que ya están en la UCI con una gran afectación inflamatoria. Es decir, es útil en enfermos graves, pero no muy graves, un difícil equilibrio».

Como el VIH

A Estrada que es coordinador científico del ensayo Solidarity, puesto en marcha por la Organización Mundial de Salud para probar los tratamientos disponibles, lo que menos le convence es el escaso poder antiviral. Vaticina una estrategia similar al sida en la que se utiliza un cóctel de antivirales para mantener a raya el VIH. «Quizá remdesivir necesite otro antiviral para potenciar su efecto, aunque evidentemente esto es especulativo».