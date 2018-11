El abogado de un acusado de violación indigna a Irlanda: «Llevaba tanga de encaje»

Indignación en Irlanda por lo que ocurrió en un juicio a un hombre acusado de violar una joven de 17 años. El abogado del presunto agresor consideró una señal de consentimiento por parte de la víctima que esta llevara un tanga de encaje. Así lo dijo al jurado en el momento final del juicio, pidiendo que consideraran este hecho a la hora de tomar una decisión.

«¿La evidencia descarta la posibilidad de que ella se sintiera atraída por el acusado y estuviera dispuesta a conocer a alguien y estar con alguien?», preguntó el abogado, según The Irish Times. «Tienen que mirar cómo iba vestida. Llevaba un tanga de encaje».

El acusado fue absuelto, lo que ha provocado un gran debate en Irlanda. Cientos de personas protestaron el miércoles en cinco ciudades de todo el país llevando carteles y ropa interior en las manos. En Dublín o Cork, también se colgaron prendas de ropa interior por el centro de las ciudades y en edificios públicos.

«El problema no es solo el abogado, es el sistema que lo permite», dijo Mary Crilly, directora del Centro de Violencia Sexual de Cork y una de las impulsoras de las protestas. «Lo que viste una mujer es asunto suyo, y no implica interés ni consentimiento. Nunca es su culpa».

El martes, una parlamentaria, Ruth Coppinger, sacó durante su intervención en la Cámara un tanga para protestar por lo ocurrido. Cuando lo hizo, hubo silencio.

Pero las protestas han llegado también a las redes sociales, pues han sido muchos los usuarios de todo el mundo que han publicado imágenes de ropa interior con la etiqueta #ThisIsNotConsent (#EstoNoEsConsentimiento).

#ThisIsNotConsent During a rape trial in Cork Ireland the lawyer was able to bring the 17 year old panties in to consider as consent. The rapist got off. What we wear is not consent! pic.twitter.com/Usc09M1VnS