Enrique Bernal, médico especialista en aparato digestivo: «Animamos a los pacientes que detecten sangre en las heces a hacerse una colonoscopia lo antes posible»

Muchas personas tienden a restar importancia a ciertos síntomas que no se presentan de manera habitual, como la aparición de sangre en las heces. A menudo se piensa que se trata de algo pasajero y se opta por dejarlo pasar sin consultar con un especialista. Sin embargo, cualquier alteración relacionada con el aparato digestivo merece atención médica, pues aunque en algunos casos la causa pueda ser leve, también puede estar alertando de problemas más serios.

En este sentido, la detección precoz es fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento y garantizar un mejor pronóstico. Así lo señala el doctor Enrique Bernal, jefe de servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Centro de Andalucía, quien recuerda que la colonoscopia es la herramienta más eficaz para identificar a tiempo posibles anomalías.

El doctor Enrique Bernal avisa de la importancia de hacerse una colonoscopia lo antes posible

«Como todo el mundo sabe, el cáncer de colon es la segunda neoplasia más frecuente, tanto en hombres como mujeres», comienza diciendo este médico en un vídeo publicado en la cuenta de TikTok @hospitalcentroandalucia. En este sentido, señala que «aunque la tendencia es realizar el test de sangre oculta en heces porque es más económico y más rápido, la colonoscopia nos da una mayor información y nos permite hacer un diagnóstico más precoz y una terapéutica explícita sobre las lesiones«.

Asimismo, el doctor Enrique Bernal destaca que «nosotros podemos detectar lesiones pequeñitas que podemos directamente quitar durante la misma colonoscopia sin que se prolongue el tiempo de intervención. Otras veces, por desgracias, el diagnóstico es más tardío de lo deseable, con lo cual el paciente va a tener que ser sometido a tratamiento quirúrgico con o sin radioterapia y/o quimioterapia posteriormente«.

Por último, este especialista en aparato digestivo anima «a que cualquier paciente, o por alteración de su hábito intestinal o por presencia de sangre en las heces, acuda y se haga una colonoscopia lo antes posible. En nuestro centro abogamos por las colonoscopias a cualquier paciente por encima de 50 años asintomático o a cualquier paciente que tenga alguna alteración de la que hemos dicho«.

Más temas:

salud

Informaciones

TikTok