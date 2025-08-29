Sara Marín , doctora experta en microbiota: «Si pasas mucho tiempo en el baño con el móvil...»

Entrar al baño con el móvil se ha convertido en un gesto muy habitual. Aunque muchos lo usen como una mera distracción, el 'scroll' infinito termina por dejarte absorto en su pantalla hasta el punto de olvidar cuál es tu misión en ese momento. Sin embargo no es lo más recomendable. Así lo ha explicado Sara Marín en sus redes sociales.

Esta doctora experta en microbiota advierte de que la estancia prologada en el váter puede acarrear problemas de hemorroides. En este sentido, la doctora Marín explica que «si en cinco minutos no ha salido, es mejor probar más tarde».

Consejos para evitar el estreñimiento

Más allá del uso del móvil en el baño, uno de los problemas más frecuentes es el del estreñimiento. Para esos casos, Sara Marín también ha ofrecido, desde sus redes sociales, un par de consejos para mejorar el tránsito.

Además del tiempo, con su advertencia del riesgo de sufrir hemorroides, el primero de los consejos de la doctora Marín es adoptar una posición que favorezca la excreción de los restos. Lo normal al sentarse en la taza del váter es que la cintura forme un ángulo recto. Sin embargo, así «estamos estrujando el recto y cortando el paso» de las heces, explica esta experta en microbiota.

Postura correcta para prevenir el estreñimiento ABC

Para ello, la doctora Marín aconseja coger un taburete y adoptar una posición de «cuclilla asiática». De esta forma, la cintura se encoge en un ángulo de unos 35º, lo que ayuda a que el recto se relaje, adquiera su forma rectilínea «y todo sale mejor».

El segundo de los consejos para evitar la astricción es un batido antiestreñimiento que permite mejorar la digestión y facilitar el tránsito intestinal.

¿Cómo se prepara el batido antiestreñimiento?

Existen numerosas recetas de batidos con efectos antiestreñimiento. Casi todas ellas suelen compartir ingredientes ricos en fibra, como las papayas, los kiwis, las peras o las ciruelas, además de semillas como el lino o la chía, que potencian los efectos del batido.

Ingredientes Manzana con piel 1

1 Kiwi con piel 1

1 Ciruela pasa 1

1 Cucharada de chía hidratada 1

1 Vaso de bebida vegetal 1

Licuar los ingredientes y tomar el batido en ayunas.

Estas recetas son beneficiosas para evitar el estreñimiento porque las fibras actúan como cepillos en el intestino. Gracias a su capacidad de absorción de agua, ablanda las heces y aumentan su volumen, permitiendo un mejor tránsito intestinal.

En definitiva, tal y como recuerda la doctora Sara Marín, los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, como limitar el uso del móvil en el baño, adoptar una postura adecuada y apostar por una alimentación rica en fibra, pueden marcar la diferencia en la salud intestinal y prevenir problemas tan comunes como el estreñimiento o las hemorroides.