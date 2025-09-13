Suscríbete a
Un ejemplo de la sinergia entre sanidad privada y pública en Sevilla: el Virgen del Rocío ha atendido casi 30 donaciones de órganos en centros privados

Se han podido llevar a cabo 52 trasplantes de órganos de pacientes gracias a la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Alianza de la Sanidad Privada Española

Equipo del área de trasplantes del Hospital Virgen del Rocío
Equipo del área de trasplantes del Hospital Virgen del Rocío ABC

S. S.

Los equipos de donación y trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla han atendido 29 donaciones de órganos en cinco centros privados de la provincia de Sevilla desde 2012. Se trata de la Clínica Santa Isabel, el Hospital Quirón ... Sagrado Corazón, el Hospital Viamed Fátima, el Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe y el Hospital Quirón Infanta Luisa.

