Las donaciones de órganos se incrementan en un 25% de media en Sevilla

Los tres hospitales públicos han incrementado donaciones de órganos y tejidos respecto al 2024

El Virgen del Rocío lidera el número de donantes, recabando un incremento del 40% en órganos

Los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Nuestra Señora de Valme
Jaime Parejo

La sanidad en Sevilla sigue ofreciendo datos que denotan la capacidad de los médicos de los principales hospitales públicos de la provincia y, también, la generosidad de los sevillanos con sus órganos. El dato habla por sí solo: en la mitad de lo que ... va de 2025 ya se han superado las donaciones en la misma franja temporal que en 2024 en una media de un 25%, llegando en algunos centros hospitalarios a superar el 30 por ciento. Una medida que, conviene no olvidar, permite a otras personas mejorar sus condiciones de vida e, incluso, salvarla de una muerte a la que estaba condenado de no llegar el ansiado trasplante.

