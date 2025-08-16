Las donaciones de órganos se incrementan en un 25% de media en Sevilla

La sanidad en Sevilla sigue ofreciendo datos que denotan la capacidad de los médicos de los principales hospitales públicos de la provincia y, también, la generosidad de los sevillanos con sus órganos. El dato habla por sí solo: en la mitad de lo que ... va de 2025 ya se han superado las donaciones en la misma franja temporal que en 2024 en una media de un 25%, llegando en algunos centros hospitalarios a superar el 30 por ciento. Una medida que, conviene no olvidar, permite a otras personas mejorar sus condiciones de vida e, incluso, salvarla de una muerte a la que estaba condenado de no llegar el ansiado trasplante.

Las donaciones han subido tanto en órganos como en tejidos respecto al mismo semestre del año pasado. Un crecimiento sostenido que se ha vivido en el Hospital Virgen del Rocío, el Virgen Macarena y el de Valme. En lo que respecta al primero de ellos, centro de referencia en la donación de órganos a nivel nacional, se han atendido a 108 donantes (76 de órganos y 32 de multitejidos) en el período que llega al 30 de junio de 2025, frente a los 82 (54 de órganos y 28 de tejidos) del mismo semestre del año pasado. Esto refleja un incremento del 40,7 % en los donantes de órganos, mientras que los donantes de tejidos suben un 14%. Números que son la muestra del buen funcionamiento de un sistema que une profesionales, centros y decisiones generosas bajo la misión compartida de salvar vidas.

En lo que se refiere al hospital Virgen Macarena, los datos también desvelan una mejora en el número de donaciones respecto a lo ocurrido en el primer semestre del pasado año. Hasta el 30 de junio de 2025 se han atendido un total de 28 donantes en este centro, por los 25 del mismo período en 2024. El centro situado en pleno barrio de la Macarena atendió un total de 18 donantes de órganos y 10 de tejidos, por los 13 y 12, respectivamente, de hace un año. Especialmente relevante en este hospital ha sido que casi han triplicado el número de donantes en asistolia (parada circulatoria) con respecto al año pasado en el mismo periodo, pasando de cinco a catorce, una tendencia que ha continuado durante el mes de julio. Estos números arrojan un incremento en las donaciones del 12 por ciento.

Fruto de todas estas intervenciones en donantes que generosamente ofrecieron sus órganos, en el hospital Virgen Macarena obtuvieron 56 órganos sólidos, de los cuales 43 son válidos y 12 no válidos; 44 córneas y más de 160 piezas de tejidos osteotendinosos. Todos estos órganos válidos han servido para mejorar la calidad de vida de personas que aguardaban en la lista de espera para un trasplante. Por poner en contexto la importancia, el año pasado en el Virgen Macarena habían obtenido recién finalizado junio 40 órganos sólidos, de los cuales 28 fueron válidos y 12 no válidos; además de 40 córneas y un centenar de tejidos osteotendinosos. Todos registros inferiores y con menor alcance para pacientes que aguardaban su oportunidad de ser compatibles con los mismos.

Gran subida en el Valme

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme de Sevilla también saca un balance global positivo de lo realizado en el primer semestre del año 2025 con respecto al año 2024. El análisis registra un incremento del 33,3% en el número de donantes de órganos y tejidos, pasando de seis a ocho donantes. Ello conlleva un incremento del número de órganos extraídos que sube de ocho a 13, que se traduce en un aumento del 62,5%. Por órganos, en este centro destaca la duplicación de extracción de riñones (cuatro) y la extracción de un corazón (en el primer semestre del 2024 no se extrajo este órgano).

En lo que se refiere a donaciones de tejidos, se ha producido un incremento del 50%. Concretamente se ha pasado de 14 a 21 en su globalidad. Destacan dos donaciones más de córneas (14) y la recepción de tres donaciones de tejido vascular cuando en el mismo período del año anterior no se registró ninguna. A ello se le une la triplicación de donaciones de tejido tendinoso (tres) y el mantenimiento de la donación de tejido valvular.

Cabe recordar que todos los hospitales forman parte de la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva, que traslada su agradecimiento a todos los que hacen posible esta mejora en los registros de donaciones respecto al pasado año, quienes insisten en que el éxito no se mide únicamente en las cifras sino en las vidas salvadas. Recientemente la coordinadora Sectorial, Manuela Cid Cumplido, recordó «que donar es un derecho, es un acto de justicia, organizado en red, basado en valores y ejecutado con precisión, y en Sevilla y Huelva trabajamos con pasión, con rigor y con humanidad, porque todos, de algún modo, somos donantes, y cuando una familia dice 'sí', nuestro compromiso se multiplica para hacer realidad su deseo».

También el coordinador médico de Trasplantes del hospital Virgen de Valme, Antonio Campanario, como el coordinador enfermero, Carlos Visiedo, han mostrado su satisfacción por estos datos y agradecen especialmente la solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación en situaciones tan dolorosas de la pérdida de seres queridos, algo que, para ellos demuestra «la gran solidaridad de la población del área sur de la provincia de Sevilla».