La consejera de Salud niega problemas de asistencia en el Ronquillo: «La plantilla está al 100%»

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha asegurado este miércoles que «la atención sanitaria en El Ronquillo se presta con la equidad y accesibilidad que marcan los estándares de calidad de nuestro sistema de salud», ante una pregunta parlamentaria del PSOE avisando de que el municipio lleva desde 2020 sin urgencias 24 horas, ya que entonces se retiró dicho servicio tanto de tarde como de fines de semana.

En su intervención en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, la consejera ha subrayado en respuesta al PSOE, que pide recuperar las urgencias 24 horas en dicho pueblo y un médico de familia en el centro de salud «para todos los días a tiempo completo»; que el consultorio del municipio cuenta con su plantilla al 100% cubierta y que los vecinos disponen de dos puntos de urgencias «cercanos» en otros municipios, ambos con dos equipos que prestan asistencia tanto en puntos fijos como en exterior.

«Por tanto, la asistencia se presta en tiempo y forma», ha afirmado Hernández. Así, ha detallado que los puntos de urgencias están ubicados en Guillena y Santa Olalla del Cala, a 17 y 23 minutos, respectivamente, mientras los socialistas lamentan los traslados de la ciudadanía a otros municipios «cuando hay un problema grave de salud«.

«Su hospital de referencia es el Macarena, a 33 minutos», ha indicado la consejera, quien también ha recordado que estos municipios están dentro del área de cobertura de los equipos de Soporte Vital Avanzado del CES061.

En cuanto a los tiempos de respuesta, ha señalado que «el tiempo medio de respuesta para médico de familia y enfermería en El Ronquillo se situó en enero en 2,93 y 2,55 días, mientras que el pasado mes de febrero fue incluso menor, con 2,24 y 2,68 días».

Respecto a la atención de urgencias, Hernández ha precisado que «en Santa Olalla del Cala se registraron en 2024 un total de 8.017 atenciones, lo que supone 22 urgencias al día, de las cuales el promedio de pacientes diarios procedentes de El Ronquillo fue de 1,1«.

Asimismo, ha explicado que «el promedio de salidas diarias de los equipos movilizables de Santa Olalla fue de 0,8, mientras que en Guillena la cifra desciende hasta las 0,05 salidas diarias«.

Sobre la plantilla del consultorio, ha asegurado que «está formada por un médico de familia y una enfermera a jornada completa, no tenemos vacantes sin cubrir»; y que la atención pediátrica en El Ronquillo está organizada con un pediatra que se desplaza desde Gerena.

Hernández ha subrayado que «la escasez de profesionales de Pediatría es una dificultad compartida en todo el territorio nacional, lo que limita la cobertura de estos puestos, especialmente en zonas rurales«, ante lo cual se reivindican mejoras laborales para hacer atractivos estos puestos.

No obstante, ha asegurado que «los médicos de familia en funciones de pediatría se encuentran apoyados por la red de pediatras del área o distrito sanitario, así como por sus compañeros hospitalarios, tanto en consultas presenciales como mediante telemedicina«.

Transporte

De otro lado, la consejera ha asegurado este miércoles en la Comisión de Salud del Parlamento que «la provincia de Sevilla tiene cubiertas las necesidades del transporte de pacientes en tratamiento de hemodiálisis dentro de la planificación del transporte sanitario programado«, según un comunicado de la Consejería.

Empero, ha señalado, «trabajamos para reforzar la accesibilidad y reducir los tiempos de este servicio para los siete pacientes de Lebrija afectados por la eliminación del acuerdo con el taxi«.

En concreto, Hernández ha explicado que el SAS está preparando una nueva ruta con una ambulancia «exclusiva» para los pacientes del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, que afecta a un total de 29 pacientes, entre los que se encuentran los siete de Lebrija, que «supondrá una mejora de tiempo significativa».

Además, ha avanzado, se está trabajando en la implementación de nuevos centros de hemodiálisis para mejorar la cobertura de esta prestación en la provincia de Sevilla.

Hernández, que ha señalado que el traslado en taxi es una medida «excepcional y extraordinaria» en tanto que «no tienen consideración de transporte sanitario», ha subrayado que «es muy importante para estos pacientes, que tienen una insuficiencia renal crónica, que sus desplazamientos se hagan con todas las garantías«.

Finalmente, la consejera ha concluido incidiendo en que «las decisiones se toman de forma planificada y en base a criterios técnicos, buscando la eficiencia y centrándonos en el correcto traslado de los pacientes, siempre pensando en su seguridad y en la calidad de la asistencia prestada«.