El consejero de Justicia promete que Utrera «tendrá una nueva sede judicial en 2030»

Desde hace más de dos décadas, los juzgados de Utrera han sido fuente habitual de noticias negativas, en muchos casos que parecían sacadas de guiones de películas surrealistas, siempre marcadas por el colapso histórico que sufre esta sede judicial. La Justicia en Utrera ha tenido muchos problemas de manera prácticamente endémica, teniendo en cuenta además que se trata de un partido judicial que se extiende a más de 100.000 personas, ya que además de Utrera, los juzgados tratan los casos que proceden de El Palmar de Troya, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, El Coronil y Montellano.

La sede en la que en la actualidad se encuentran los juzgados de Utrera cuenta desde hace décadas con graves problemas, destacando entre ellos la falta de espacio, así como la nefasta accesibilidad. En no pocas ocasiones se ha puesto encima de la mesa la necesidad de construir una nueva sede judicial que albergue los juzgados, siendo un proyecto que no ha llegado a buen puerto en ninguna ocasión.

En este contexto, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha visitado la localidad para firmar con el alcalde de Utrera un protocolo que contempla en un futuro a medio plazo la construcción de una nueva sede judicial en Utrera. Es un primer paso para un proyecto más amplio, ya que en palabras de Nieto «está encajado en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030», y lo que esperamos poder presentar lo antes posible es «un convenio ejecutivo donde se contemple el lugar en el que se ubicará esta sede judicial, así como los plazos de ejecución de esta obra. Con total seguridad en el año 2030 esta obra será visible y palpable».

Una vez que ha tenido lugar la firma y la presentación de este protocolo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Utrera se encuentran en estos momentos analizando los diferentes terrenos municipales en los que se podría ubicar esta nueva sede judicial, con el objetivo de elegir la mejor opción. «Las instalaciones actuales de los juzgados de Utrera son pequeñas, tienen carencias y requieren una mejora importante. No sólo tenemos que mejorar las instalaciones judiciales si no que este es un paso crucial para mejorar los servicios, para ampliar la dotación de personal en un futuro», ha indicado el consejero.

El Ayuntamiento de Utrera y la Consejería de Justicia están buscando un espacio para la nueva sede judicial de Utrera a.f.

Así, se están filtrando en la actualidad las diferentes posibilidades de ubicación que existen para esta nueva sede judicial, tratando de tener la previsión que no se tuvo en la década de los 90 cuando los juzgados se ubicaron en el actual emplazamiento, que muy pronto se tornó insuficiente. «Queremos construir lo que necesita el juzgado de Utrera hoy, pero que quede sitio para lo que necesite mañana», ha apuntado Nieto.

Todo ello se ha materializado en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Utrera, en el que estuvieron presentes numerosos representantes de la justicia en Utrera y donde Francisco Jiménez, alcalde de la localidad quiso hacer un resumen de la evolución de la administración de la justicia en el partido judicial de Utrera. «No podemos olvidar que en la época de los años 70, el partido judicial de Utrera era uno de los más grandes de España, porque de él dependían también las localidades de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas», apuntó.

Jiménez, también recordó como en otras etapas, cuando ocupaba el cargo de alcalde bajo las siglas del PA, en el año 2008, «creíamos que íbamos a tener una respuesta definitiva a este problema, pero todo quedó en nada».