Las necesidades de los juzgados de Género de Andalucía, provincia a provincia

Las carencias en los juzgados de Violencia sobre Mujer son tan evidentes que la memoria más reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), correspondiente al cierre de 2024, dedica cinco folios a detallar las necesidades en cada una de las ... provincias de la comunidad autónoma. La concreción de las medidas correctoras que propone el Alto Tribunal son las siguientes.

Almería

En la provincia de Almería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima «razonable» la propuesta de extensión de la jurisdicción para tres Secciones de Violencia sobre la Mujer, condicionada a tres nuevos magistrados o jueces titulares. Así, junto a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Almería, ya existente, que extiende su jurisdicción al partido judicial de Roquetas de Mar, «se estima correcta la propuesta de creación de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de El Ejido, que extendería su jurisdicción al partido judicial de Berja, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular». Además, propone crear la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa, que extendería su jurisdicción a los partidos judiciales de Huércal-Overa, Vera, Purchena y Vélez-Rubio, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular.

Cádiz

En Cádiz, el TSJA plantea la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Cádiz al partido judicial de El Puerto de Santa María, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular.

Igualmente, sugiere que la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Jerez de la Frontera a los partidos judiciales de Arcos de la Frontera y Ubrique. De esta forma se crearían dos nuevas plazas de magistrado: una en Cádiz y otra en Jerez de la Frontera.

Córdoba

El Alto Tribunal defiende la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba a los partidos judiciales de Aguilar de la Frontera, Montilla, Montoro y Posadas, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular. Al tiempo, ve conveniente la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lucena a los partidos judiciales de Cabra, Puente Genil y Priego de Córdoba, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular. Así se alumbrarían tres nuevas plazas de magistrado: dos en la capital y otra en Lucena.

Granada

El Alto Tribunal propone para Granada la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de la capital al partido judicial de Loja, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular, añadida a otra ya proyectada. Asimismo, estima correcta la creación de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Motril, ya proyectada, «si bien sería razonable que también extendiera su jurisdicción a los partidos judiciales de Almuñécar y Órgiva». Recomienda la creación de cuatro nuevas plazas de magistrado: dos en Granada, una en Motril y una en Baza.

Huelva

En Huelva, el Alto Tribunal aboga por la creación de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ayamonte, ya proyectada, y que la de Huelva extendiese su jurisdicción a los partidos judiciales de Ayamonte y Moguer, con la creación del número de magistrados necesario. En otro caso, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Huelva debería extender su jurisdicción al partido judicial de Moguer.

Jaén

De su lado, en Jaén, podría plantearse que Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de la capital ampliase su jurisdicción a partidos judiciales cercanos a la ciudad, con la creación del número de plazas de magistrado necesarias, que el TSJA no especifica. «En todo caso, podría plantearse la creación de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Linares, que extendería su jurisdicción a los partidos judiciales de Andújar y La Carolina», resume.

Málaga

En Málaga, el Alto Tribunal se muestra favorable a que la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga extendiese su jurisdicción a partidos judiciales cercanos a la capital, con la creación del número de plazas de magistrado necesarias. «En ese sentido, podría plantearse la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de instancia de Málaga a los partidos judiciales de Vélez- Málaga y Torrox, condicionada a la creación de nuevas plazas de titular».

También aboga por que la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Fuengirola extendiera su jurisdicción al partido judicial de Coín, condicionada a la creación de nueva plaza de titular. El Alto Tribunal insta también a que se agrupen los partidos judiciales de Antequera y Archidona para el conocimiento de los asuntos atribuidos a las Secciones de Violencia sobre la Mujer.

Sevilla

Y en Sevilla «podría plantearse que la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de la capital extendiese su jurisdicción a partidos judiciales cercanos a la capital, con la creación del número de plazas de magistrado necesarias». El Alto Tribunal plantea que la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas extendiera su jurisdicción a los partidos judiciales de Utrera y Lebrija. El TSJA sugiere que se agrupen los partidos judiciales de Lora del Río y Cazalla de la Sierra «para el conocimiento de los asuntos atribuidos a las Secciones de Violencia sobre la Mujer», todo ello condicionado a la creación de nuevas plazas de titulares.