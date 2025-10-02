Suscríbete a
ABC Premium

Las necesidades de los juzgados de Género de Andalucía, provincia a provincia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aboga por extender la jurisdicción de los tribunales y crear nuevas plaza

La Justicia de Andalucía se rebela por la falta de medios ante las nuevas competencias de Violencia de Género

La Junta de Andalucía exige a Sánchez hasta 80 nuevos jueces para acabar con el colapso tras no obtener ninguno este año

Uno de los accesos a la Ciudad de la Justicia de Sevilla, en Palmas Alta
Uno de los accesos a la Ciudad de la Justicia de Sevilla, en Palmas Alta ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las carencias en los juzgados de Violencia sobre Mujer son tan evidentes que la memoria más reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), correspondiente al cierre de 2024, dedica cinco folios a detallar las necesidades en cada una de las ... provincias de la comunidad autónoma. La concreción de las medidas correctoras que propone el Alto Tribunal son las siguientes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app