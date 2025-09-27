Seis agresiones sexuales en la cárcel de Morón entre enero y septiembre de este año

La prisión de Sevilla II, ubicada en Morón de la Frontera, ha registrado en lo que va de año un total de seis agresiones sexuales, según datos de la Estadística de Agresiones de este centro. De ellas, una tuvo como consecuencia lesiones moderadas, cuatro derivaron en lesiones leves y en un caso no se produjeron lesiones.

La última agresión de esta naturaleza, según CSIF, tuvo lugar el pasado 17 de septiembre con una psicóloga del citado centro penitenciario como víctima. El suceso se produjo durante una entrevista, cuando un interno «adoptó una conducta inapropiada» realizándose tocamientos en la zona genital y «comprometiendo el normal desarrollo de la intervención terapéutica».

Así lo confirmó la Central Independiente y de Funcionarios, que catalogó el incidente de «agresión de carácter sexual», al tiempo que ha aseguró que el centro contabiliza «hasta diez incidentes graves o muy graves catalogados de agresión sexual en lo que va de año», cifra que difiere de las oficiales.

Otra psicóloga del Centro Penitenciario Sevilla II sufría el pasado mes de julio otra agresión a manos de un interno reincidente, con doce ingresos previos en prisión, según señalaba CSIF, que remarcaba el hecho de que desde el centro se había solicitado en varias ocasiones y con carácter «urgente» el traslado del interno, debido a sus características especiales y antecedentes de comportamiento.

En junio, también tenía lugar otro episodio similar cuando un interno, cuando se negó a salir al patio y se le ordenó que bajara como el resto de internos, se abalanzó sobre una funcionaría «agarrándole fuertemente los pechos». Tras el forcejeo con el interno la funcionaría logró zafarse y bajarlo a la zona de seguridad. En ese momento el interno intentó abalanzarse de nuevo y empezó a proferirle insultos y amenazas.

A lo largo de 2024, el centro penitenciario ha contabilizado, además, 14 agresiones de diversa índole: dos con resultado de lesiones graves, once con lesiones leves y una sin consecuencias físicas.

Fuentes penitenciarias han precisado a Europa Press que, a fecha de hoy, la prisión alberga a 1.238 internos. En conjunto, durante algún momento de 2024 han pasado por el centro 2.055 personas privadas de libertad, lo que refleja el volumen de población reclusa dependiente de este establecimiento penitenciario.