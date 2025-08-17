Un interno de la cárcel de Morón agrede a dos funcionarios tras tenderles «una trampa» Los afectados fueron rápidamente ayudados por sus compañeros pero han recibido varios golpes

El sindicato CSIF ha avisado de que dos funcionarios de la cárcel de Sevilla II, ubicada en Morón de la Frontera, han sido agredidos por un interno cuando intentaban ayudar al mismo.

Según el sindicato, los hechos habrían acontecido este pasado sábado, cuando los dos funcionarios acudieron a una celda del departamento de aislamiento del centro penitenciario de Morón, es decir el espacio reservado a los internos considerados más peligrosos.

Los funcionarios acudieron bajo la premisa de que el preso de dicha celda habría intentado suicidarse, si bien al llegar, según CSIF, se encontraron con que todo «era una trampa del interno para coger a los funcionarios por sorpresa y agredirles».

Gracias a la «rápida actuación» de sus compañeros, según CSIF, los funcionarios lograron escapar de la situación, pero no sin recibir «varios golpes» fruto de los cuales incluso uno de ellos sangraba por la nariz, de tal modo que han necesitado asistencia en urgencias hospitalarias.

Ante este nuevo caso, CSIF ha reclamado a la dirección de la prisión de Morón «la conducción inmediata del interno agresor a otro establecimiento» y ha alertado de la falta de medios y personal de este centro penitenciario de la provincia de Sevilla.