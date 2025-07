El poblado Alfonso XIII guarda silencio ante el asesinato del joven de 17 años

El asesinato de un joven de 17 años en el poblado Alfonso XIII de Isla Mayor, ha consternado a los vecinos de esta pequeña pedanía. El trágico suceso los ha pillado por sorpresa; de hecho, nadie sabe nada del apuñalamiento que tuvo lugar pasada la media noche de este lunes junto a la parada de autobús.

En el asfalto continúa visible la mancha de sangre del apuñalamiento de Dani y también la que su cuerpo dejó cuando finalmente cayó al suelo después de intentar continuar con su camino herido. Son estas marcas lo poco que se sabe del asesinato, aunque salvo que se guarde especial atención a la calzada, el trafico continúa como si nada.

Todo sucedió durante la madrugada, sin testigos aparentes entre los menos de 400 habitantes del poblado. La carretera en la que el menor fue asesinado es la A-8053 que lleva de la Venta el Cruce hacia Isla Mayor; concretamente frente a la marquesina que se encuentra entre las calles Concejal Julián Jiménez y Felipe II del poblado Alfonso XIII. En esta última calle, una pareja que vive en una de las casas más próximas a la vía reconoce a ABC no haber escuchado nada. «Trabajo temprano en Sevilla, estábamos dormidos y no escuchamos nada», explica la mujer, cuya pareja reconocía que se enteró de las noticias «yendo al trabajo» . Tampoco apuntan nada los vecinos que se concentraban en el Centro Cultural Alfonso XIII tomando algo, quienes además se han sentido incomodados por la presencia de los medios de comunicación en sus tranquilas calles. Las altas temperaturas también han hecho que pasado el medio día, no hubiera prácticamente nadie paseando por las calles.

Justo enfrente de prácticamente el único bar de toda la pedanía, la dependienta de Alimentación Gloria apunta que al ser el fallecido de fuera «no se sabe ni quién es». «Me han enseñado la foto del chico esta mañana pero no lo había visto nunca», añade. En esta línea, Gloria señala que si fuera de allí, los padres de otros jóvenes de su edad lo ubicarían. «Si alguien lo conoce será los chavales, que están en la calle de noche y ahora (en torno al medio día de este miércoles) siguen dormidos», declara esta vecina, quien además hace referencia a que con noches tan calurosas, todos duermen con las ventanas cerradas dificultando así el haber escuchado algo.