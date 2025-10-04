Pasa a disposición judicial el hombre que confesó haber matado a su madre en Brenes

El hombre detenido tras haber confesado ser el autor homicidio de su madre en el municipio de Brenes (Sevilla), pasará a disposición judicial este domingo 5 de octubre, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El Instituto Armado ha detallado que el autor confeso del delito pasará a disposición judicial en la mañana del próximo domingo en el Juzgado de Guardia de Lora del Río (Sevilla).

Cabe recordar que fue el pasado miércoles cuando el joven Santi, de 26 años, habría matado a su madre en la vivienda de esta última en el número 57 de la calle José Fernández Vega de Brenes, en concreto, en el edificio Gomi. Tras cometer el crimen el joven, que residía junto con su padre, se habría entregado en el cuartel de la Guardia Civil la mañana del viernes, confesando los hechos.

En el entorno de la escena del crimen, nadie llegaba a encontrar motivos por los cuales el joven habría dado muerte a su madre, una mujer que llevaba más de 20 años residiendo en su piso del edificio Gomi y que era muy conocida y respetada por la comunidad de vecinos.