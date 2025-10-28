Suscríbete a
ABC Premium

La mujer atropellada por su ex en El Pedroso está «muy magullada» pero de alta hospitalaria

El presunto autor de la agresión huyó en su coche hacia Sevilla y fue interceptado en Cantillana

Detenido un hombre por atropellar a su expareja en El Pedroso

Un agente junto a un coche patrulla
Un agente junto a un coche patrulla guardia civil
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil sigue investigando los hechos acontecidos este pasado lunes en la calle Calera de la localidad de El Pedroso, en plena Sierra Morena Sevillana, donde un hombre de unos 30 años de edad habría atropellado adrede con su coche a su ... expareja, de similar edad, extremo por el cual ha sido detenido por la Guardia Civil, que indaga un posible nuevo caso de violencia de género.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app