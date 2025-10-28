La mujer atropellada por su ex en El Pedroso está «muy magullada» pero de alta hospitalaria

La Guardia Civil sigue investigando los hechos acontecidos este pasado lunes en la calle Calera de la localidad de El Pedroso, en plena Sierra Morena Sevillana, donde un hombre de unos 30 años de edad habría atropellado adrede con su coche a su ... expareja, de similar edad, extremo por el cual ha sido detenido por la Guardia Civil, que indaga un posible nuevo caso de violencia de género.

El Instituto Armado prevé en principio que a lo largo de la jornada, este varón sea puesto a disposición del Juzgado de Cazalla de la Sierra, cabeza del partido judicial al que pertenece El Pedroso.

Al respecto, el alcalde de dicha localidad, Sergio Vela, ha explicado a este periódico que por la información con la que cuenta, la víctima del atropello está ya dada de alta médica aunque «muy magullada», mientras el presunto autor de su atropello habría pasado también por el hospital Macarena después de ser interceptado en Cantillana en su huida, porque presentaría heridas de arma blanca, según el primer edil.

El alcalde ha detallado que según lo trascendido, los hechos habrían ocurrido entre las 12.30 y las 13.00 horas en la calle Calera, donde el ahora detenido y su expareja habrían discutido en plena vía pública. Tras ello, según su relato, el detenido se habría puesto al volante de su vehículo y, al maniobrar con el mismo en la puerta de un polvero, habría envestido con el coche contra la mujer, arrollándola para después darse a la fuga.

Los trabajadores del citado almacén de materiales, como ha indicado el primer edil, salieron entonces apresuradamente al advertir la situación suscitada, que además habría sido grabada por las cámaras de videovigilancia de estas instalaciones.

El presunto autor del atropello, según el alcalde de El Pedroso, huyó en coche en dirección a Sevilla, siendo interceptado en Cantillana por la Guardia Civil. Antes de ser conducido a dependencias policiales, como puntualiza Sergio Vela, este hombre habría sido asistido en el hospital Macarena porque presentaría heridas de arma blanca, pesando además la hipótesis de que la mujer tuviese en sus manos un cuchillo, según el primer edil.