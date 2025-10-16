Suscríbete a
ABC Premium

La Junta entrega las llaves de 45 viviendas públicas protegidas en régimen de alquiler en Lebrija

La promoción, destinada al alquiler social durante un mínimo de 50 años, ha contado con una inversión de cerca de 4 millones de euros

La ministra Isabel Rodríguez señala que las obras en Artillería permitirán «a 853 familias acceder a una vivienda pública a precios asequibles»

Isabel Rodríguez y Rocío Díaz entregan las llaves de las viviendas protegidas de Lebrija
Isabel Rodríguez y Rocío Díaz entregan las llaves de las viviendas protegidas de Lebrija ABC

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, han hecho entrega este jueves de las llaves de 45 viviendas protegidas de régimen general para alquiler social a sus nuevos inquilinos, ... en la calle Caleta número 108 de la localidad sevillana de Lebrija.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app