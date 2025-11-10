Suscríbete a
Un inoportuno cruce entre los policías y un 'pickup' dispuesto para el alijo desató el tiroteo de los narcos en Isla Mayor

Los cuatro miembros de la organización, encapuchados, no dudaron en disparar insistentemente contra los miembros del grupo Greco que realizaban un seguimiento rutinario a un alijo en una lancha procedente de Cádiz

La violencia del narco llega también a Sevilla a través del Guadalquivir con el tiroteo de Isla Mayor

El operativo en Isla Mayor para buscar a los narcos que dispararon a policías destapó 700 kilos de hachís

Tres de los agentes especializados de la Policía Nacional que participaron el pasado sábado en el operativo de Isla Mayor
Jesús Díaz

Miembros del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) estaban participando la madrugada del pasado sábado en una actuación de vigilancia y seguimiento por tierra de un alijo procedente de la costa de Cádiz a bordo de una lancha y que había ... surcado el río Guadalquivir hasta la altura de Isla Mayor. En un momento determinado, mientras analizan los movimientos de la embarcación, un inoportuno cruce entre el vehículo policial y un todoterreno tipo 'pickup' de los usados para recoger la mercancía, previsiblemente ya cargado, desató un ataque con armas de fuegos contra los agentes. Uno de ellos resultó herida de gravedad.

