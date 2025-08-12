Suscríbete a
El incendio de San Nicolás del Puerto obliga a cortar la SE-7101 en toda su extensión

Los operativos continúan trabajando en la zona para estabilizar el fuego que continúa activo

El incendio de San Nicolás afecta a unas «20 hectáreas de importante valor ecológico»

C. R.

El incendio que continúa activo en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto ha provocado el cierre de la SE-7101 en los 13 kilómetros que abarca. El fuego fue declarado en la tarde del pasado lunes y por ahora ha afectado a 20 hectáreas de terreno de «importante valor ecológico» entre bosque y dehesa; según declaraba el alcalde del municipio a este periódico.

Desde Infoca, advierten a la población de no acceder a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos, que continúan trabajando para estabilizar el fuego.

En la tarde del lunes, unas 80 personas fueron desalojadas de un camping cercano después de que se comenzara a trabajar en la extinción del incendio en las inmediaciones del río Rivera del Huéznar.

