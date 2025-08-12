El incendio de San Nicolás del Puerto obliga a cortar la SE-7101 en toda su extensión

La carretera SE-7101 en San Nicolás del Puerto permanece cortada por el incendio

El incendio que continúa activo en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto ha provocado el cierre de la SE-7101 en los 13 kilómetros que abarca. El fuego fue declarado en la tarde del pasado lunes y por ahora ha afectado a 20 hectáreas de terreno de «importante valor ecológico» entre bosque y dehesa; según declaraba el alcalde del municipio a este periódico.

Desde Infoca, advierten a la población de no acceder a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos, que continúan trabajando para estabilizar el fuego.

📣¡ATENCIÓN!⚠️Cortada la SE-7101 en toda su extensión (desde el km 0 al 13) por el #IFSanNicolásDelPuerto #Sevilla



⛔️NO accedas a la zona del incendio, los operativos siguen trabajando en el lugar, sigue sus indicaciones#InfoDeServicio pic.twitter.com/FGSNB2MwoL — EMA 112 (@E112Andalucia) August 12, 2025

En la tarde del lunes, unas 80 personas fueron desalojadas de un camping cercano después de que se comenzara a trabajar en la extinción del incendio en las inmediaciones del río Rivera del Huéznar.

Más temas:

San Nicolás del Puerto