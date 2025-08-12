El incendio de San Nicolás del Puerto obliga a cortar la SE-7101 en toda su extensión
Los operativos continúan trabajando en la zona para estabilizar el fuego que continúa activo
El incendio de San Nicolás afecta a unas «20 hectáreas de importante valor ecológico»
El incendio que continúa activo en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto ha provocado el cierre de la SE-7101 en los 13 kilómetros que abarca. El fuego fue declarado en la tarde del pasado lunes y por ahora ha afectado a 20 hectáreas de terreno de «importante valor ecológico» entre bosque y dehesa; según declaraba el alcalde del municipio a este periódico.
Desde Infoca, advierten a la población de no acceder a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos, que continúan trabajando para estabilizar el fuego.
📣¡ATENCIÓN!⚠️Cortada la SE-7101 en toda su extensión (desde el km 0 al 13) por el #IFSanNicolásDelPuerto #Sevilla— EMA 112 (@E112Andalucia) August 12, 2025
⛔️NO accedas a la zona del incendio, los operativos siguen trabajando en el lugar, sigue sus indicaciones#InfoDeServicio pic.twitter.com/FGSNB2MwoL
En la tarde del lunes, unas 80 personas fueron desalojadas de un camping cercano después de que se comenzara a trabajar en la extinción del incendio en las inmediaciones del río Rivera del Huéznar.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete