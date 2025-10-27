Suscríbete a
Detenidas dos personas por darse a la fuga con un coche robado tras saltarse un control en Camas

La huida terminó cuando el vehículo en el que viajaban los sospechosos impactó contra la mediana de la autovía

Vehículo patrulla de la Policía Nacional
Vehículo patrulla de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido este lunes a dos personas tras darse a la fuga por la autovía Sevilla - Cádiz en un vehículo, presuntamente robado, después de que se negaran a identificarse ante los agentes en un control rutinarios. Se les atribuyen varios delitos entre ellos conducción temeraria, desobediencia grave, sustracción de vehículo y posible quebrantamiento de medida cautelar, en el caso de uno de ellos.

