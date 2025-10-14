Suscríbete a
ABC Premium

El conductor del atropello mortal de una niña en El Palmar del Troya da negativo en alcohol y drogas

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil de Tráfico apuntan a un origen «accidental» en esta tragedia, al descartarse intencionalidad en su maniobra

Muere una niña de un año atropellada en la iglesia palmariana tras la magna del Palmar de Troya

Una furgoneta accediendo anoche a la basílica de la iglesia palmariana en El Palmar de Troya
Una furgoneta accediendo anoche a la basílica de la iglesia palmariana en El Palmar de Troya EFE

Jesús Díaz

El conductor detenido el pasado domingo por el atropello mortal de una niña de un año de edad en la basílica de la iglesia palmariana de El Palmar de Troya ha dado negativo en alcohol y drogas tras la realización de ... los análisis pertinentes. La Guardia Civil apunta a un origen «accidental» en estos hechos, al descartar la intencionalidad en la maniobra del conductor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app