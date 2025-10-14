El conductor del atropello mortal de una niña en El Palmar del Troya da negativo en alcohol y drogas

El conductor detenido el pasado domingo por el atropello mortal de una niña de un año de edad en la basílica de la iglesia palmariana de El Palmar de Troya ha dado negativo en alcohol y drogas tras la realización de ... los análisis pertinentes. La Guardia Civil apunta a un origen «accidental» en estos hechos, al descartar la intencionalidad en la maniobra del conductor.

A la vista de primeras indagaciones y pesquisas realizadas por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Utrera, finalmente ha quedado como investigado y ya se encuentra en libertad provisional a la espera del devenir de la instrucción del caso.

Ahora los investigadores seguirán con las diligencias, a petición del juzgado, para esclarecer cómo ocurrió todo, reconstruyendo los hechos para dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Dónde estaba la niña en el momento del atropello? ¿qué movimiento hizo la furgoneta? ¿existía un ángulo muerto?.

Según detallan desde el Instituto Armado, al descartarse la intencionalidad en la maniobra del conductor y apuntar todo a un accidente, este individuo queda en libertad como investigado.

Como la víctima, el conductor es de origen alemán y como seguidor de la iglesia palmariana había venido desde su país de origen a celebrar la procesión magna que la orden anunció para el pasado domingo, 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Por su parte, la víctima también vino de Alemania junto a su madre, vecina de El Palmar de Troya que ahora vive en el país centroeuropeo.

El suceso tuvo lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la iglesia palmariana, una vez finalizada la procesión extraordinaria organizada por sus rectores en torno a las 23,30 horas. Al lugar de los hechos se movilizó un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial; también acudió una ambulancia del 061, si bien los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.