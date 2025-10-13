Muere una niña de un año atropellada en la iglesia palmarina tras la magna del Palmar de Troya

La jornada de celebración en la iglesia palmariana del Palmar de Troya celebrada ayer domingo con una magna terminó en tragedia. Una niña de un año murió atropellada por un coche tras el desarrollo de la procesión extraordinaria dentro de las instalaciones de ... esta secta religiosa junto a la carretera.

La Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, detuvo al conductor del vehículo y trata de esclarecer las posibles responsabilidades penales en estos hechos, que sucedieron sobre las once y media de la noche. El individuo arrestado es de origen alemán, al igual que niña fallecida, que sería familiar suyo, según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación.

La magna palmariana se había anunciado como una jornada histórica al abrirse las puertas a todo el mundo para poder conocer el patrimonio de esta secta religiosa. La procesión albergaba dos pasos, el de la Santa Faz y el de la Santa Madre del Palmar Coronada.

Testigos de la jornada, que arrancó sobre la ocho de la tarde, trasladan que allí reinaba la oscuridad en todo momento y se veía muy poco. Además había muchos niños correteando entre el bullicio generado.