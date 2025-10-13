Suscríbete a
Muere una niña de un año atropellada en la iglesia palmarina tras la magna del Palmar de Troya

La Guardia Civil detuvo al conductor del coche tras el accidente ocurrido este domingo sobre las once y media de la noche; es de origen alemán y familiar de la víctima

Imagen de la magna celebrada el domingo en el Palmar de Troya
Imagen de la magna celebrada el domingo en el Palmar de Troya manuel olmedo
Jesús Díaz

Jesús Díaz

La jornada de celebración en la iglesia palmariana del Palmar de Troya celebrada ayer domingo con una magna terminó en tragedia. Una niña de un año murió atropellada por un coche tras el desarrollo de la procesión extraordinaria dentro de las instalaciones de ... esta secta religiosa junto a la carretera.

