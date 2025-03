Rafael Sánchez, Endesa en Andalucía: «Hay que bajar la fiscalidad. Vamos a necesitar electricidad barata y verde»

El economista y doctor en ingeniería informática Rafael Sánchez Durán (Sevilla, 1966) acaba de llegar a la dirección regional de Endesa en Andalucía y Extremadura tras la prejubilación de Francisco Arteaga. Sánchez Durán no es nuevo en la casa. Lleva trabajando en esta energética 25 años en distintos puestos de responsabilidad, y tiene experiencia en el sector de las telecomunicaciones tras su paso por Supercable y Grupo Auna. Sobre sus espaldas recae ahora la ejecución del plan estratégico de la compañía, que incluye la digitalización y la descabornización, para lo cual cuenta con un equipo de 2.300 empleados en la región Sur. Endesa, que factura en Andalucía 5.000 millones de euros, tiene en esta comunidad cinco millones de clientes , lo que supone el 40% de su negocio nacional. Desde Andalucía, la empresa desarrolla muchas competencias a nivel nacional, como la facturación de todo el grupo o el control de la telegestión de sus 13 millones de clientes.

¿Qué retos tiene Endesa, filial del grupo italiano Enel, en Andalucía?

Viene una nueva reindustrialización del sector. Estamos pasando de un modelo basado en las tecnologías fósiles a otro eléctrico renovable, de un modelo centralizado de grandes plantas a un modelo más distribuido, para promover la descarbonización y producir electricidad libre de emisiones para alcanzar los objetivos de Europa. El plan de crecimiento a futuro plantea ir cerrando los grupos térmicos, como el carbón o el diésel, y dar entrada a plantas eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas.Al mismo tiempo, todo eso tiene que ir acompañado de una digitalización muy avanzada de los procesos, lo que aumenta la eficiencia. Para ello, necesitamos un nuevo perfil de trabajador, con expertos nativos digitales, para las necesidades del negocio que viene. Más del 50% del grupo de expertos digitales de Endesa están en la dirección de Andalucía. Ese grupo de expertos predicen que va a fallar un rotor de una aerogenerador midiendo datos de semanas antes, detectan fraudes, pérdidas o tienden curvas de consumo.

La factura eléctrica es extremadamente cara para las familias y las industrias. ¿Qué freno supone ello para el desarrollo económico?

Ha habido una revolución del vapor, otra industrial y ahora llega la del dato. En el pasado hemos ido electrificando a la sociedad y eso ha supuesto un desarrollo económico. Endesa está presente en todos los sectores porque todos necesitan energía, aunque hay unos que son más electrointensivos que otros. Empresas, como Alcoa, se están yendo de España porque nuestra electricidad tiene mucha fiscalidad y sobrecoste, y expulsa del mercado a ese tipo de empresas, cosa que no queremos. Nosotros queremos una electricidad de mínimo coste, sin la fiscalidad recaudatoria que incrementa tanto su precio. Si nuestra economía va a pivotar en el dato, vamos a necesitar una electricidad barata y verde, renovable, porque el planeta no se puede permitir pagar esa fiscalidad.

Parece difícil que este Gobierno de coalición PSOE-Podemos quiera rebajar la fiscalidad de la electricidad, cuando tiene todo un plan de incremento de impuestos directos indirectos

Pues hay que hacerlo porque si no rebajamos la fiscalidad de la electricidad, la industria se marcha de España. El elevado coste de la factura energética puede decidir a una empresa irse a otra parte del planeta. Si no conseguimos subir a ese tren, que permite electrificación y digitalización, estaremos bajándonos del desarrollo económico a futuro. El objetivo de Endesa es seguir empujando en esa doble dirección y que ello venga acompañado de la llegada grandes empresas. Hay que pedir a nuestro Gobierno, que por el bien de nuestro país y comunidades autónomas, quite ese freno a la entrada de operadores internacionales.

¿En cuánto prevé Endesa que se va a disparar el consumo energético en Andalucía con la movilidad sostenible, el internet de las cosas, la industria 4.0...?

Hemos hecho estudios que si se electrifica todo el parque móvil actual de Europa no aumentaría más del 18% la demanda eléctrica. El mundo de los datos también requerirá una enorme demanda eléctrica. Sin embargo, nosotros creemos que eso se verá compensado con la eficiencia de los procesos tradicionales, con lo que el incremento total no será más del 5% en el horizonte 2030. El crecimiento de la demanda es asumible por el sector eléctrico.

A nivel energético, ¿cuál es el principal problema que tiene ahora Andalucía?

Yo hablaría más bien de oportunidades que de problemas. Ahora mismo tenemos que seguir invirtiendo en redes de alta y media tensión. La alta tensión permitirá evacuar la energía renovable de grandes plantas pero también permitirá que convivan modelos de autoconsumo, ubicación de puntos de recarga... Para el horizonte 2021-23 , nuestro plan estratégico nos permite estar en disposición de invertir 850 millones de euros en redes de distribución en Andalucía. Además, para reactivar la economía, nuestro consejero delegado ha anunciado que esa cantidad podría aumentarse entre un 30 y un 40%. Hay un Plan Nacional integrado de Energía y Clima para década 2020-2030, con un volumen de 240.000 millones de euros. Endesa trata de arrimar el hombro a las inversiones para reactivar la economía y generar empleo local. Si 240.000 millones de euros son capaces de generar un impacto en el PIB de 17.000 millones y 250.000 empleos al año, Endesa se plantea anticipar todo lo que pueda esas inversiones concentrándolas en los próximos dos años.

¿En cuánto ha bajado la demanda de energía en el Sur de España por el Covid?

Ha caído menos que en el resto del país. En Andalucía y Extremadura cayó de enero a julio un 2,7%, frente a la bajada del 7,8% a nivel nacional. Eso puede deberse quizá a que el peso del sector industrial en Andalucía es menor que en otras comunidades. En Baleares y Canarias, muy dependientes del turismo, hemos tenido una caída de la demanda eléctrica del 20%.

Rafael Sánchez Durán llega a la dirección de Endesa en Andalucía y Extremadura tras haber trabajado 25 años en la compañía, con intervalos en Supercable y Grupo Auna Juan Flores

Hablando de las redes de distribución para evacuar la energía, desde hace años hay una gran especulación con los puntos de conexión a REE. ¿Qué soluciones ve a ello?

A Red Eléctrica le están llegando peticiones muy por encima de las necesidades del sector eléctrico. Si nuestro sistema eléctrico a nivel nacional tiene previsto para el Plan Nacional integrado de Energía y Clima del orden de 100 gigavatios (GW), REE está recibiendo peticiones cuatro veces por encima de esa cantidad. Hay una enorme especulación de alguien que saca el punto de conexión, paga el aval, cierra la capacidad de evacuar para una subestación y no ejecuta el proyecto ¡Hay empresas con proyectos sin ejecutar desde hace siete años! Ante esa avalancha de peticiones, REE está denegando muchas porque las ve absolutamente especulativas, ya que son proyectos que ni llevan terreno ni financiación.

¿Pero cómo evitar que las empresas retengan esos derecho a puntos de conexión hasta que puedan «darle el pase»?

Se está revisando la normativa de acceso a nivel nacional para poner orden en estas peticiones. Sería bueno que se contemplara en el futuro criterios de mérito, madurez y solvencia a la hora de conceder esos puntos de conexión. Por ejemplo, se podrían exigir avales más altos. Algunas empresas argumentan que están intentando vender el proyecto a una compañía china. Pero eso no es hacer nada por el mundo de la descarbonización. Eso es jugar con los precios y la especulación. Se ha hablado de que la Administración central y autonómicas ejecuten los avales de proyectos que no se han ejecutado para que no retengan algo que no usan y que está provocando un daño al sistema. Si tú llevas 7 años con un papel que te da derecho a instalar 200 MW en una subestación eléctrica y no dejas que entren esos 200 MW estás retrasando la descarbonización. No son compañías que tengan el ánimo de permanencia en el sector, se trata de especuladores.

La Junta de Andalucía aspira a instalar en la comunidad andaluza el 45% de los 100 GW previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Bueno, eso es lo que de manera natural debería ocurrir. ¿Por qué? Muy sencillo. Tenemos más horas de irradiación solar que en cualquier otra parte de Europa. Además, somos capaces de producir con un mismo megavatio el doble que en Alemania en verano. Eso quiere decir que Andalucía es un emplazamiento idóneo para convertirse en una potencia solar y absorber el 50% de la potencia prevista en ese plan nacional. El problema es que nos faltan autopistas de evacuación. El cuello de botella son las redes de alta tensión, de 400 KW, que competen a REE.

El sol es nuestro petróleo. ¿Por qué no termina Andalucía de acaparar la mayoría de proyectos solares de España? ¿Se debe a las trabas burocráticas?

No, ha sido porque la madurez tecnológica de las fotovoltaicas está llegando ahora. En estos momentos, esas plantas son más baratas que antes y pueden competir con las térmicas. La tecnología hidráulica, eólica y solar ya han entrado en un nivel de precios suficientemente bajos como para poder competir y hacer convenios con grandes consumidores sin necesidad de subvenciones. Lo único que necesitan estas tecnologías es terreno y líneas de evacuación. Andalucía puede convertirse en una potencia de energía solar, situándose al mismo nivel que la industria o la agricultura. Las tres viven del sol.

Si se construyen todas las plantas fotovoltaicas que se han solicitado en Andalucía nos sobrará energía. El almacenamiento no está resuelto ahora mismo. ¿Es otro de los retos tecnológicos de Endda?

Sí, el almacenamiento es el complemento que necesita la entrada masiva de plantas renovables y,especialmente, lasfotovoltaicas. Endesa tiene la mayor planta española de almacenamiento electroquímico en Almería, de 20 MW. En almacenamiento hay ahora muchas soluciones tecnológicas, como el bombeo hidráulico, electroquímicos o el hidrógeno. La asignatura pendiente en el almacenamiento de energía es que se produzca una reducción de coste por KW/hora almacenado para que no se incremente mucho el precio al consumidor. Cuando eso ocurre, irán entrando parques fotovoltaicos con pilas al mismo tiempo.

¿Qué inversiones realizará Endesa en el Sur de España?

Endesa tiene instalada ahora en la región 2 GW y nuestro parque de proyectos en curso tiene otros 2 GW para los próximos dos años. Vamos a ir duplicando cada dos años esa potencia, sustituyendo los térmicos por renovable, según nuestro plan estratégico. Eso supone que cada dos años vamos a invertir 2.000 millones de euros en Andalucía para instalar 2 GW en ese período

Endesa, a través de su filial de renovables Enel Green Power España, compró a Prodiel mil megavatios en proyectos solares ¿Es más fácil crecer con adquisiciones de megavatio que con desarrollos propios?

Los proyectos de Prodiel no estaban hechos, sino en tramitación. Lo mejor que le ha podido pasar a Prodiel es que lo haga con nosotros en lugar de entrar en esa burbuja especulativa. De los dos gigavatios (GW) que queremos instalar cada dos años, tenemos ahora 1.400 megavatios en proyectos en ejecución. Estamos abiertos a comprar más megavatios pero a precios razonables.

Pues si hace ese anuncio, las empresas «especuladoras» que retienen esos puntos de acceso desde hace años se van a poner a hacer cola en la puerta de Endesa.

Que va porque estamos sufriendo la entrada de competidores chinos y la especulación de empresas que están por multiplicar el precio de las cosas. Lo que no vamos a hacer es entrar en esa dinámica de inflar los precios.

Economista y doctor en Ingeniería Informática, Rafael Sánchez Durán será el responsable de ejecutar el plan estratégico de Endesa en Andalucía y Extremadura Juan Flores

¿Han desaparecido las trabas burocráticas para inversiones millonarias que denunció su antecesor?

Hay buena voluntad en el Gobierno actual, que ha sacado el decreto de simplificación administrativa. Ese decreto no será perfecto pero estamos notando una mejoría porque esa normativa busca acabar con los excesos de regulación y reducción de costes. Pero es que hay otros frenos a las inversiones en energía. Uno puede ser la falta de líneas de evacuación de la energía de los nuevos proyectos, pero también hay un freno ambiental por parte de grupos ecologistas que antes promovían las renovables pero ahora no las quieren.

¿Están funcionando los «project manager» que prometió la Junta para sacar adelante proyectos estratégicos?

Tenemos sitios donde está funcionando y sitios donde no. También es verdad que están empezando. Hay que darle un voto de confianza a la actual Administración.

Entremos en las smart cities y la movilidad. ¿Cómo puede contribuir Endesa a su desarrollo?

Con la generación de energía renovable, los siguientes pasos en la descarbonización se centran en la edificación y el transporte en las ciudades, que concentran las tres cuartas partes de la población, que es donde nos estamos jugando el reto energético ambiental del futuro. ¿Qué aporta Endesa? Pasar nuestras redes actuales a redes inteligentes para incorporar modelos de autoconsumo en aparcamientos, polideportivos... En Sevilla y Málaga estamos haciendo proyectos pioneros para que después lleguen a las zonas residenciales. En cuanto al transporte, pasará a ser eléctrico con grandes cargadores. Durante el confinamiento ya hemos visto cómo huele una ciudad limpia. La pandemia nos ha enseñado a dónde podemos llegar con una smart city reduciendo la contaminación.

Para que el coche eléctrico llegue de forma masiva hacen falta electrolineras que aseguren la autonomía en grandes desplazamientos.

Recientemente el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a Endesa 35 millones de euros de financiación para la instalación de estaciones de recarga eléctrica repartidas por todo el país. El proyecto permitirá desplegar en total 8.500 puntos de recarga que darán servicio a vehículos híbridos o eléctricos, el 20% de los cuales estarán en Andalucía. Los primeros 2.000 puntos de recarga quedarán instalados este año y permitirán disponer de un punto de recarga cada 100 kilómetros en las principales autovías y áreas urbanas. El resto de las estaciones se irán instalando hasta 2023.

Aún así, el coche eléctrico sigue siendo un artículo de lujo.

Por muy poco tiempo. Hay que olvidarse de las subvenciones para su compra. En Endesa mil trabajadores se han pasado al coche eléctrico y no somos ricos de cuna. Ya hay modelos de coches eléctricos, con una autonomía de 400 kilómetros, que se pueden comprar por 20.000 euros. Con una media de 15.000 kilómetros al año, la factura energética de un coche eléctrico en diez años es menos de 2.000 euros, frente a los 10.000 euros de gasoil o gasolina. Lo que sería absolutamente imprescindible sería la reducción de impuestos indirectos, como el IVA, para la compra de coches eléctricos, que es lo que ha hecho que triunfen en países de Europa porque lo consideran un bien de primera necesidad.