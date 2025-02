La ministra Maroto anuncia la próxima dimisión del actual consejo de administración de Abengoa

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto , ha anunciado este jueves que el actual consejo de administración de Abengoa, conformado por Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva, presentarán su más que probable dimisión en la próxima junta general convocada el 3 y 4 de marzo. El anuncio de Maroto en Encuentros Ser Andalucía ha sorprendido, toda vez que la citada junta ha sido convocada para someter a votación la reprobación y destitución del actual consejo, que fue nombrado a propuesta de los accionistas minoritarios, pero después no siguió la hoja de ruta de destituir a Gonzalo Urquijo en una filial de la multinacional. Las declaraciones de Maroto llegan además la víspera de que expire la nueva prórroga dada por los acreedores a Abengoa para firmar el rescate financiero.

«Nosotros hemos rescatado a Abengoa ya en dos ocasiones, una en enero de 2019, con creditos de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), y volvimos a hacerlo en agosto de 2020. ¿Cuál es su situación ahora? Es compleja. Los anteriores gestores de Abengoa no han sabido desarrollar bien el proyecto y el plan de reestructuración. Los accionistas minoritarios están generando también mucha incertidumbre con una próxima junta de accionistas en la que probablemente dimita el consejo que nombró a niveles de diciembre», ha declarado este jueves Maroto, quien no ha especificado a qué «anteriores gestores» se refería, si al equipo de Felipe Benjumea o de Gonzalo Urquijo.

«En el plan de reestructuración de Abengoa se contemplaba que la Junta de Andalucía invirtiera 20 millones de euros en la refinanciación de la compañía. Seguimos sin tener noticias de la Junta. Yo he podido trasladar al Gobierno de la Junta, incluido su presidente, Juanma Moreno, mi preocupación porque somos muchos los actores, pero todos tenemos responsabilidad para que la solución sea definitiva. El Gobierno, en este momento, ya ha puesto sus instrumentos a disposición de Abengoa. Nos haremos reunido y hemos podido hablar con el actual equipo directivo -ha indicado Maroto en Encuentros Ser Andalucía- pero hay mucha incertidumbre por la disponibilidad o no de los 20 millones de euros que la Junta no ha puesto».

A su juicio, «la Junta de Andalucía podría haber hecho más que lo que ha hecho, que se ha escudado en la falta de instrumentos o de presupuestos. La responsabilidad de los gobiernos es dar soluciones. Me gustaría que la Junta formaba parte de la solución por el arraigo de Abengoa en Andalucía es condición necesario y suficiente para que moviera ficha».

La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha cargado también las tintas sobre los accionistas, ahora unidos en la Sindicatura de AbengoaShares, que reúne ya el 17% de los votos del capital social de la compañía. «El papel de los accionistas está generando también incertidumbre a la hora de cerrar una refinanciación compleja. El Gobierno central ha tenido una sensibilidad especial porque es una empresa con arraigo en Andalucía pero también es una de nuestras grandes palancas para desarrollar todo lo que es la economía verde . Seguimos trabajando y viendo cuáles son las posibilidades pero la situación es compleja y esperemos que se despejen todas las incógnitas y se alineen tanto la Junta de Andalucía, los minoritarios y la banca». Maroto ha subrayado, en este sentido, «el impacto que tendría en Andalucía si no pudiéramos salvar esta empresa».

En cuanto a la relación de la Junta de Andalucía con el Gobierno central, Maroto asegura que hay contacto entre ambas administraciones. «He tenido interlocución tanto con el presidente andaluz como con Juan Bravo (consejero de Hacienda)», ha indicado la ministra, quien ha desvelado que mandó una carta a Juanma Moreno expresándole su preocupación.

«Hay lealtad institucional pero cada uno tiene que solucionar los problemas que están arraigados en cada territorio, aunque el Gobierno de España acompañe y lo hemos hecho con la red de seguridad que hemos desplegado en Andalucía, la comunidad que después de Cataluña es la que más ayudas públicas han recibido las empresas, familias y autónomos», lo que -en su opinión- explica que Andalucía haya resistido mejor la crisis que otras regiones españolas porque el PIB ha caído menos que en otras autonomías.